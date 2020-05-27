Гороскоп на сегодня (06.06.20)

Овен

Не беритесь за новые дела, лучше постарайтесь завершить старые. По возможности сейчас не давайте никаких обещаний, не берите повышенных обязательств и не слишком доверяйте тому, что обещают вам. А в целом день должен пройти в спокойном ритме, без особых переживаний и потрясений.

Телец

В этот день вас ожидает много дел, и практически со всеми вы сможете справиться. Постарайтесь ко всему отнестись ответственно, так как впоследствии это зачтется и принесет дополнительные баллы в послужной список. В ближайшее время вас могут ожидать новые романтические увлечения.

Близнецы

Окружающие будут искать быстрые решения вопросов и окажутся несдержанными при столкновении интересов. Не тратьте время на выяснение отношений. Постарайтесь разнообразить свой досуг и наполнить жизнь сочными красками. От общения с людьми, которые вызывают дискомфорт, нужно отказаться, даже если чувствуете перед ними какие-либо обязательства.

Рак

Нужно следить за происходящими событиями и реагировать по ходу изменения ситуации. День будет эмоционально нервным, но серьезные перемены маловероятны. Настраивайтесь на кропотливую работу и общение «по делу».

Лев

В этот день в вас может проснуться непонятное упрямство. Причем стоять на своем мнении вы будете, не объясняя никому причин такого поведения. Это придется не по вкусу людям, с которыми вы работаете, и на этой почве может вспыхнуть конфликт.

Дева

Этот день будет наполнен соблазнами. Вам нужно ориентироваться: что вы себе можете позволить, а где стоит сказать «стоп». Возможно, вам захочется усидеть сразу на двух стульях, но разрешить себе это смогут только самые ловкие представители данного знака.

Весы

Сейчас хорошо начинать новые дела, которые рассчитаны на длительный срок. Вы с легкостью будете достигать договоренностей, поэтому нужно заранее подготовиться к разговорам с людьми, от которых рассчитываете что-либо получить. На любовном фронте все замечательно.

Скорпион

Любые дела будут требовать усилий и особой концентрации внимания. Возможно, придется преодолевать какие-то препятствия. Недостаток информации и инертность коллег могут сбивать вас с рабочего ритма. Сейчас вы можете почувствовать физическое недомогание, слабость, но это быстро пройдет.

Стрелец

На данном этапе вам противопоказано заниматься выяснением отношений, особенно с любимым человеком. Вы можете вспылить, и разговор закончится ссорой. Зато во всех других областях сможете преуспеть. Старайтесь больше времени проводить на воздухе.

Козерог

То, на что вы сейчас рассчитываете, сбудется только отчасти. Не стоит спорить с начальством, а тем более качать права. Сейчас вас будут встречать не по одежке, а по уму. Так что не стесняйтесь блеснуть эрудицией. Ну а что касается одежки, хороший шопинг еще никому не мешал.

Водолей

Смело планируйте серьезные дела и мероприятия. Вы сможете легко сними справиться. Но также сейчас вам просто необходимы романтические встречи, развлечения и отдых. Во время передышки вы сможете набраться сил и подарить немало прекрасных мгновений любимому человеку.

Рыбы

В этот день нужно быть предельно осторожными при общении с новыми знакомыми. Есть вероятность, что вы притянете к себе не слишком порядочных людей. Поэтому перед тем, как открывать душу посторонним, хорошенько подумайте. Постарайтесь не спорить с любимым человеком - последнее слово останется не за вами.