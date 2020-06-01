Какие сегодня праздники, события - 8 Июня

Международные

ООН — Всемирный день океанов.

Национальные

Россия — День социального работника.

Карелия — День Республики.

Религиозные

Православие

память апостолов от семидесяти Карпа и Алфея (I в.);

память мученика Георгия Нового (1515);

обре́тение мощей преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца (1521);

память мученика Аверкия и мученицы Елены (I в.);

память преподобного Иоанна Психаита, исповедника (IX в.);

память преподобного Варлаама Хутынского (переходящее празднование в 2018 году);

празднование в честь иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная (переходящее празднование в 2018 году);

празднование в честь Табынской иконы Божией Матери (переходящее празднование в 2018 году).

Именины

Католические: Максим, Медард.

Православные: Аверкий, Александр, Алфей, Георгий (Егор, Юрий), Елена, Иван, Карп, Макар.

События

До XIX века

218 — битва при Антиохии, между войсками императора Макрина и сторонниками претендента на престол, четырнадцатилетнего Гелиогабала, закончившаяся победой легионов последних.

1509 — капитулировала Пиза, осаждённая войсками Флорентийской республики. Пизанская республика прекратила своё существование.

1701 — Петром I принимается Указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты, «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». По указу Петра «для десяти человек больных — в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил».

1735 — русский вспомогательный корпус выступил в поход на Рейн, для соединения с австрийской армией в войне против французов.

1758

На заседании Королевского общества английский оптик Джон Доллонд сообщил о создании им ахроматических объективов для зрительных труб.

В ходе Семилетней войны на войны на Североамериканском театре англичане начали осаду Луисбурга.

1776 — в ходе Войны за независимость США произошла битва при Труа-Ривьер.

1783 — вулкан Лаки в Исландии начал своё восьмимесячное извержение, которое оказалось самым крупным лавовым извержением в истории. Погибло около 10 тысяч человек (20 % населения Исландии). Период, последовавший за извержением, известен как бедствия в тумане.

1786 — в Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое.

1794 — в Париже на Марсовом поле состоялся публичный общественный праздник в честь Культа Верховного Существа, где с речью выступил Робеспьер.

XIX век

1815 — Решением Венского конгресса бо́льшая часть Герцогства Варшавского передана Российской империи под названием Царство Польское.

1824 — Ноа Кашинг (Noah Cushing) из Квебека запатентовал стиральную машину.

1829 — первый английский муниципальный бассейн в окрестностях Лондона открыт в Ливерпуле.

1832 — в Санкт-Петербурге напротив здания Академии художеств установлены гранитные сфинксы из Фив (Египет).

1843 — начало строительства Николаевской железной дороги (линия Петербург-Москва, ныне Октябрьская железная дорога).

1861 — на референдуме две трети избирателей штата Теннесси проголосовали за выход из США.

1862 — в ходе Гражданской войны в США произошло Сражение при Кросс-Кейс, закончившееся победой южан.

1869 — Айвз Макгаффи (Ives W. McGaffey) из Чикаго запатентовал пылесос.

XX век

1912 — в Лос-Анджелесе учреждена киностудия «Universal».

1920 — образована Карельская трудовая коммуна (автономное областное объединение), предшественница нынешней Республики Карелия.

1922 — начало в Москве процесса по делу правых эсеров.

1928

Русский богослов и философ Павел Флоренский приговаривается к трём годам ссылки.

Совершён первый авиаперелёт из США в Австралию.

1930 — в результате дворцового переворота в Румынии малолетний король Михай I был свергнут, а на освободившийся трон под именем Кароля II воссел его отец.

1934 — в СССР вводится уголовная ответственность родственников подсудимых за недонесение о состоявшемся или планируемом «государственном преступлении»[4]. В число государственных преступлений внесён побег за границу СССР.

1940

Объявлено об открытии нептуния, 93 элемента в таблице периодических элементов.

в ходе операции «Juno» в Норвежском море германские линейные крейсеры «Шарнхорст» и «Гнейзенау» уничтожили британский авианосец «Глориес» и два сопровождавших его эсминца «Акаста» и «Ардент».

1941 — начало операции «Экспортёр» — стратегических военных действий вооружённых сил Великобритании и «Сражающейся Франции» против вишистской Франции в ходе Второй мировой войны с целью установления контроля над французскими колониями Сирией и Ливаном.

1946

Основана Международная организация журналистов (МОЖ).

Лондонский парад Победы (1946).

1947 — впервые открывается судоходство по всему Днепру.

1948 — под руководством Курчатова в Челябинске-40 (ныне Озерск) осуществляется пуск первого отечественного промышленного ядерного реактора.

1949 — в Лондоне (а спустя 5 дней и в Нью-Йорке) тиражом 25 500 экземпляров вышел в свет роман Джорджа Оруэлла (George Orwell) «1984».

1950 — в Праге чешским судом приговорена к казни лидер чешских социал-демократов Милада Горакова.

1958 — Футбольная сборная СССР проводит свой первый матч на чемпионатах мира, сыграв с Англией вничью 2:2.

1960 — убийца Льва Троцкого Рамон Меркадер получает в Кремле звезду Героя Советского Союза.

1962 — лондонский «New Musical Express» опубликовал первый хит-парад альбомов.

1963 — американские кардиологи объявили первую кампанию против курения.

1964 — Исландия становится членом ЮНЕСКО.

1965 — американские компании «Фрито-Лей» и «Пепси-Кола» объединились, образовав компанию «PepsiCo».

1966 — в СССР учреждается Общество охраны памятников истории и культуры.

1967 — в ходе Шестидневной войны израильскими истребителями и торпедными катерами в международных водах Средиземного моря атаковано судно ВМС США «Либерти»

1974 — Рик Уэйкман решил оставить группу «Yes» и начать сольную карьеру. Спустя два года он вновь присоединится к группе. И так будет происходить не раз.

1978 — Солженицын перед Ассамблеей выпускников Гарварда (20000 человек) произнёс речь «Расколотый мир», речь транслировалась телевидением США.

1982 — катастрофа Boeing 727 под Форталезой — на то время крупнейшая авиакатастрофа в Бразилии.

1984 — в Гильдию киноактёров США почётным членом принят диснеевский утёнок Дональд Дак.

1988 — принятие закона «О кооперации в СССР» (начало легализации частной деятельности — второй этап перестройки).

1990 — российский парламент проголосовал за приоритет российских законов над законодательством СССР.

XXI век

2002 — после ремонта в Киеве открылся кинотеатр «Киевская Русь» с самым большим экраном среди кинотеатров стран бывшего СССР.

2004 — прохождение Венеры по диску Солнца.

2011 — в Белоруссии начались акции протеста под названием «Революция через социальные сети».