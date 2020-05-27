Гороскоп на сегодня (08.06.20)

Овен

Держите под контролем свои слова и перед тем, как что-либо произнести вслух, хорошо подумайте. Большинство неприятностей, которые могут произойти с вами, будут связаны как раз с несдержанностью в словах, но если вы окажетесь способными себя контролировать, все обойдется.

Телец

Никаких неприятных ситуаций не возникнет. Правда, день неблагоприятен для финансовых операций. Не стоит брать кредиты, да и давать в долг, пусть и небольшие суммы, тоже не рекомендуется. Сейчас удачное время для расширения кругозора, особенно если вы займетесь этим вместе с близкими людьми.

Близнецы

Все складывается неплохо. Вы будете готовы заняться новыми делами, которые окажутся вам по силам, да и расквитаться со старыми долгами также с легкостью сумеете. День благоприятный для новых знакомств, увлечений и любви.

Рак

Если что-то не получается, перестраивайтесь и пробуйте новый вариант. Вам будет предоставлена хорошая возможность преуспеть сразу в нескольких направлениях. А похвала и одобрение близких людей и коллег ободрят и придадут новых сил. Сейчас вам нужны физические нагрузки, чтобы быстро снимать напряжение.

Лев

Сейчас для вас идет удачное время, когда многое будет получаться. Возможно, к вам обратятся за помощью или предложат новое интересное дело. Постарайтесь в этот день запланировать мероприятия, связанные о активным отдыхом.

Дева

В этот день лучше воздержаться от активных действий, любую работу нужно делать тщательно и не спеша. Если вы одиноки, старайтесь не отказываться от приглашений на увеселительные мероприятия. Возможны новые многообещающие знакомства. Это также хороший период для обучения, повышения квалификации.

Весы

Этот день подходит для любого рода начинаний и получения новых знаний. Но вам самим не стоит отправляться на поиски приключений. Если на данном этапе кто-то будет нуждаться в вашей помощи, то сначала узнайте, что нужно сделать, дабы не попасть в неловкую ситуацию. Сейчас самая выгодная политика - выжидание.

Скорпион

Данный период располагает к активным занятиям и делам. Вы будете полны решимости действовать и добиваться своей цели. Если не найдете применения своим силам, то можете чувствовать себя не слишком хорошо, так как переполняющая энергия начнет вас угнетать.

Стрелец

В этот день вы можете оказаться тяжелым собеседником, например, будете настаивать на своем, даже в тех вопросах, в которых не являетесь компетентными. Из-за этого могут возникнуть ссоры. Постарайтесь не раздражаться по пустякам. Этот день очень благоприятен для всего, что касается любви.

Козерог

В вашем графике дел, запланированных на этот день, не будет свободного места. Если кто-то попытается расстроить ваши планы визитом или привлечь к своим делам, постарайтесь любым способом избежать встреч с такими людьми. Берегите свои силы, нервы и здоровье.

Водолей

На работе могут возникнуть проблемы. Но не стоит по этому поводу огорчаться и бросаться в крайности, а тем более выяснять отношения с руководством. Сейчас благоприятное время для встреч, поездок, а также для общения с друзьями. А возникшие проблемы решите чуть позже, причем без значительных усилий.

Рыбы

Если в этот день у вас что-то не будет получаться, не пытайтесь любыми способами добиться желаемого. Излишнее упорство сейчас ни к чему. Избегайте резких высказываний. Вы можете невольно затронуть чьи-то интересы и тем самым перейти дорогу влиятельному человеку.