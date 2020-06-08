Какие сегодня праздники, события - 14 Июня

Международные

Организация Объединённых Наций Всемирный день донора крови.

Национальные

Латвия, Эстония — День памяти жертв коммунистических репрессий.

Литва — День траура и надежды.

Парагвай — День мира.

Россия — День работников миграционной службы.

США — День американского флага.

Религиозные

Православие

память мучеников Иустина Философа и другого Иустина и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана (166);

память преподобного Дионисия, игумена Глушицкого (1437);

память святого праведного Иоанна Кронштадтского (прославление, 1990);

память преподобного Агапита Печерского, врача безмездного, в Ближних пещерах (XI);

память преподобного Иустина По́повича, Челийского (1978) (Сербская православная церковь);

память священномученика Василия Преображенского, пресвитера; мученицы Веры Самсоновой (1940).

Именины

Католические: Эльвира, Валерий, Василий.

Православные: Вера, Гавриил, Павел.

События

До XIX века

325 — в городе Никее открылся первый Вселенский собор в истории христианства.

1325 — 21-летний Ибн Баттута покинул свой родной город Танжер и отправился в паломничество.

1775 — создана армия США.

1777 — Второй континентальный конгресс принял звёздно-полосатый флаг США (первоначально 13 звёзд и 13 красных и белых полос).

1783 — на западном берегу Южной бухты были заложены первые каменные постройки города Севастополь, эта дата считается днём основания города.

1797 — после французского завоевания провозглашено создание Лигурийской республики.

1800 — в Каире мусульманским фанатиком убит наполеоновский генерал, губернатор Египта Жан-Батист Клебер.

XIX век

1807 — русская армия разгромлена Наполеоном под Фридландом.

1834 — Исаак Фишер мл. (Спрингфилд, шт. Вермонт) запатентовал наждачную бумагу.

1838 — на пути из города Саванна в порт Балтимора близ берегов Северной Каролины взорвались паровые котлы американского колёсного парохода «Пьюласки» (англ. Pulaski). В результате чрезвычайного происшествия погибли 140 пассажиров и членов экипажа корабля.

1839

в Англии состоялась первая Королевская регата в Хенлее.

правительство Франции выкупило у изобретателей права на технологию дагеротипии, передав её в общественное достояние.

1846 — провозглашение независимой от Мексики — Калифорнийской республики. События названы «восстанием Медвежего флага», которые впоследствии привели к присоединению Калифорнии к США.

1847 — немецкий химик Роберт Бунзен изобрёл горелку, названную его именем.

1859 — присоединение Чечни к Российской империи.

1891 — состоялась закладка Великой Сибирской железнодорожной магистрали.

1898 — в России впервые законодательно ограничен рабочий день — до 11,5 часов.

1900 — Гавайские острова объявлены территорией США.

XX век

1905 — началось восстание на русском броненосце «Князь Потёмкин Таврический».

1912 — в Лионе (Франция) местные власти запретили показ любых фильмов, в которых показываются уголовные преступления.

1918 — донские и кубанские казаки заключили договор о сотрудничестве.

1919 — принятие Конституции Венгерской советской республики I Всевенгерским съездом Советов.

1921 — английский министр по делам колоний Уинстон Черчилль объявил, что английская администрация Месопотамии будет заменена на арабское правительство.

1938 — Бенджамин Грушкин (США) запатентовал хлорофилл.

1939 — в СССР объявлено о противоречии генетики марксистской диалектике.

1940

Войска вермахта заняли Париж.

Над Финским заливом советские ВВС сбили финский пассажирский самолёт.

1941

Массовые аресты и депортация советскими властями жителей Латвии, Литвы, Эстонии.

Нарком иностранных дел СССР В. Молотов заявил, что только идиот мог бы сейчас думать о нападении на Советский Союз.

1942 — на экраны США вышел мультфильм Уолта Диснея «Бэмби».

1944 — по иску Свидетелей Иеговы Верховный суд США признал незаконной обязательную процедуру отдания салюта американскому флагу.

1951 — в Вашингтоне поступил в продажу первый компьютер — «UNIVAC 1».

1954 — по всем США проведено тестирование американских граждан на знания правил поведения во время атомной атаки.

1956 — английские войска покинули зону Суэцкого канала. 26 июля Египет национализировал Суэцкий канал.

1957 — ЦК КПСС объявил общественный призыв молодёжи на работу в Донбассе.

1963 — запущен советский пилотируемый космический корабль «Восток-5».

1963 — Китай отказался признавать за СССР руководящую роль в мировом коммунистическом движении.

1964 — на Гаити был организован всенародный плебисцит. На бюллетенях напечатали декрет, провозглашающий президента Франсуа Дювалье пожизненным президентом. На вопрос «Согласны ли вы?» тут же крупными буквами был напечатан ответ «Да». Тот, кто хотел сказать «нет», должен был вписать это от руки, а это означало стать жертвой преследования.

1965 — Боб Дилан записал в Нью-Йорке первую свою композицию с использованием электрогитары — «Like a Rolling Stone».

1966 — Римская курия объявила о прекращении издания официального перечня книг («Index librorum prohibitorum»), чтение которых запрещено под угрозой отлучения от католической церкви. Перечень издавался с 1559.

1969 — в СССР объявлено чрезвычайное положение в сельском хозяйстве, всё население призвано спасти урожай.

1970 — группа «Blood, Sweat and Tears» начала турне по Югославии, Румынии, Польше. Впервые западные рок-музыканты гастролировали за железным занавесом.

1973 — произошло столкновение гвардейской атомной ракетной подводной лодки Тихоокеанского флота К-56 проекта 675 с научно-исследовательским судном «Академик Берг».

1981 — катастрофа Ил-14 на Байкале, погибли 48 человек.

1982 — Окончание Фолклендской войны, победа Великобритании.

1984 — Палата общин британского парламента приняла новое законодательство о браке, которое позволяет супругам развестись через год после бракосочетания.

1985 — в Шенгене (Люксембург) был подписан договор между пятью европейскими государствами, получивший название «Шенгенского соглашения».

1988 — На экраны США вышел фильм «Красная жара», в котором Арнольд Шварценеггер (Arnold Alois Schwarzenegger) сыграл советского милиционера — Ивана Данко.

1993 — произошло разрушительное наводнение на реке Каква, в Свердловской области. Наводнение нанесло огромный ущерб городу Серову, расположенному на этой реке.

1993 — с отменой запрета на продажу высоких технологий фирма «Sun Microsystems Computer Company» открыла свой офис в Москве.

1994 — впервые после национализации банков в 1979 году в Иране начали открываться частные банки.

1995 — банда, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила более 1600 заложников в больнице города Будённовск.

1999 — Верховный суд США отменил 65-летний запрет на телерекламу казино.

XXI век

2008 — В Севастополе открыт памятник гетману Сагайдачному. Демонтирован 26 апреля 2014 года.

2009 — В Минске прошёл 1-й Белорусский Республиканский фестиваль «День молока»[13].

2014 — Катастрофа Ил-76 в Луганске.