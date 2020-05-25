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Общество / Жизнь Сегодня, 10:5033
Гороскоп на сегодня (17.06.20)

Овен

Вам предстоит заниматься сразу несколькими делами. Старайтесь не проводить время впустую. Нужно обращать внимание на поступающую информацию. Данный день располагает к романтическому настрою, к приятному времяпрепровождению и гармоничным отношениям с любимым человеком.

 

Телец

Этот день может оказаться для вас противоречивым. С одной стороны, вы будете достаточно активны и полны желания добиться результатов, но с другой стороны, поступающие предложения могут оказаться не такими интересными, какими их будут вам представлять. Откровенность может пойти на пользу.

 

Близнецы

Вы можете преуспеть как в работе, так и в других областях своей деятельности. Свой потенциал нужно реализовывать там, где вас действительно поймут и одобрят. Обратитесь за помощью, если в ней есть необходимость. Не раздавайте обещаний, которые не в состоянии выполнить.

 

Рак

Ваша голова будет полна свежими идеями. Хотя подпортить настроение может то, что руководство не оценит вашу работу по достоинству. Не стоит воспринимать это слишком серьезно. Не пренебрегайте мнением более опытных коллег, а также советами старших по возрасту или званию.

 

Лев

Вы сможете на своем пути свернуть любые горы, если только во всем проявите выдержку и целеустремленность. Переговоры и подписание важных бумаг должны пройти на высоком уровне. День может оказаться многообещающим для одиноких сердец.

 

Дева

Никаких неблагоприятных событий в этот день произойти не должно, поэтому можете смело расписывать время так, как вам захочется. Постарайтесь решить вопросы, которые были отложены до лучших времен. Полученным результатом вы останетесь довольны. Будьте внимательнее к своим родным.

 

Весы

На работе не следует форсировать события. Нужно упорно продолжать начатые дела, наводить порядок. Тем более что на помощь со стороны вряд ли стоит надеяться. Постарайтесь воздержаться от больших финансовых затрат.

 

Скорпион

Хоть возникающие вопросы и не будут жизненно важными, но на их решение уйдет много времени и энергии. Старайтесь соблюдать дистанцию с окружающими и не принимать все сказанное на веру.

 

Стрелец

Это удачный период для профессиональной деятельности. Вы будете готовы с энтузиазмом выполнять любую работу. Но все начатые в этот день дела нужно доводить до конца. Удачными и интересными будут поездки, встречи с друзьями, родственниками. Ведите переписку, договаривайтесь, общайтесь и знакомьтесь.

 

Козерог

Вы сможете осуществить многое из задуманного. Но если почувствуете, что где-то не все гладко получается, не идите напролом. Силой вы вряд ли добьетесь результата. Удачное время для новых романтических знакомств. А если у вас уже есть половинка, то этот день подарит немало приятных часов от общения друг с другом.

 

Водолей

Сейчас нужно проявить себя хорошим стратегом. Не стойте упрямо на своем, но и не позволяйте кому-либо навязывать вам свою волю. Остерегайтесь смешивать личные и деловые отношения. Стоит вспомнить о старых связях. Они могут оказаться для вас полезными. Но напоминать о себе нужно тактично.

 

Рыбы

Не загружайте себя чужими проблемами. Возможно, в этот день поступят новые деловые предложения от старых знакомых, но с ответом стоит повременить, так как все еще не один раз поменяется. Сейчас нужно побеспокоиться о своем здоровье.

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