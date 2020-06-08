 

Во Флориде шеф полиции призвал белых расстреливать чёрных мародёров

Общество Сегодня, 23:1821
Во Флориде шеф полиции призвал белых расстреливать чёрных мародёров

В понедельник начальник полиции Флориды призвал жителей открывать огонь по жестоким мародерам, которые пытаются проникнуть в их дома.

Об этом сообщает New York Post.

«Я бы передал [мародерам]: если вы цените свою жизнь, не делайте это в округе Полк. Потому что жители округа Полк любят оружие, и у них есть оружие. Я призываю их иметь оружие, и они будут сегодня вечером дома с заряженным оружием, - заявил журналистам шериф округа Полк Грэди Джадд во время брифинга. - И если вы попытаетесь ворваться в их дома, чтобы украсть что-то или поджечь, я настоятельно им рекомендую, чтобы они выбили вас из дома с помощью оружия. Так что оставьте людей в покое». Джадд сказал, что протесты в округе Лейкленд, к востоку от Тампы и к югу от Орландо, переросли в «гражданские беспорядки» в субботу и воскресенье, и в интернете ходили слухи о том, что участники беспорядков планировали принести волну насилия в жилые районы, сообщает FOX 13 News.

Напомним ранее В США ПОЛИЦИЯ ПРИЗВАЛА ВСЕХ БЕЛЫХ ВООРУЖИТЬСЯ ПОСКОЛЬКУ ЧЕРНОКОЖИХ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ АРЕСТОВЫВАТЬ

«Мы собираемся выследить вас и запереть в тюрьме, если вы совершите какое-либо преступное действие», - сказал Джадд 

Шериф призвал протестующих, которые хотели, чтобы их голоса были услышаны к тому, чтобы они сосредоточились на Джордже Флойде из Миннеаполиса, который умер во время ареста после того, как полицейский Дерек Шовен давил коленом на его шею в течение девяти минут. Смерть афроамериканца, убитого белым полицейским, вызвала демонстрации по всей стране.

«Все это безобразие [мародерство] лишило нас того, в чем мы едины, - сказал шериф о грабежах и других незаконных действиях.  - Мы едины в том, что нас всех возмутила ситуация с Джорджем [Флойдом]».

Источник

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Флорида, Шеф, полиция, Протесты, 7dniv, 7dnivinfo, мародерство, США  
Во Флориде шеф полиции призвал белых расстреливать чёрных мародёров
Во Флориде шеф полиции призвал белых расстреливать чёрных мародёров
Рассрочка при покупке телевизора в интернет-магазине DomComfort
Рассрочка при покупке телевизора в интернет-магазине DomComfort
6 способов приучить ребенка помогать по дому
6 способов приучить ребенка помогать по дому
Как подобрать рессоры для Форд Транзит?
Как подобрать рессоры для Форд Транзит?
Противопожарные входные двери: виды и особенности
Противопожарные входные двери: виды и особенности
ТОП-3 вкусных ягод, повышающих иммунитет
ТОП-3 вкусных ягод, повышающих иммунитет
Сухой шампунь: преимущества и недостатки
Сухой шампунь: преимущества и недостатки
Тонкости установки твердотопливного котла в частном доме
Тонкости установки твердотопливного котла в частном доме
Качественные семена на любой вкус
Качественные семена на любой вкус
Наживка и прикормка для карася или “как его поймать”
Наживка и прикормка для карася или “как его поймать”
Стоматологическая клиника Lumi-Dent: от редких зубов к "голливудской" улыбке
Стоматологическая клиника Lumi-Dent: от редких зубов к "голливудской" улыбке
Как спасти урожай от вредителей, выбрав и применив инсектициды
Как спасти урожай от вредителей, выбрав и применив инсектициды

Новости по теме

В США ПОЛИЦИЯ ПРИЗВАЛА ВСЕХ БЕЛЫХ ВООРУЖИТЬСЯ ПОСКОЛЬКУ ЧЕРНОКОЖИХ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ АРЕСТОВЫВАТЬ
В США ПОЛИЦИЯ ПРИЗВАЛА ВСЕХ БЕЛЫХ ВООРУЖИТЬСЯ ПОСКОЛЬКУ ЧЕРНОКОЖИХ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ АРЕСТОВЫВАТЬ
Сегодня, 15:46
Чернокожих американцев призвали вернуться домой в Африку
Чернокожих американцев призвали вернуться домой в Африку
8-июн-2020, 14:44
Использовать армию против демонстрантов передумал Трамп
Использовать армию против демонстрантов передумал Трамп
4-июн-2020, 11:22
Утепление дома пенопластом: ключевые преимущества
Утепление дома пенопластом: ключевые преимущества
27-мая-2020, 13:50
В ходе протестов в США застрелили три человека
В ходе протестов в США застрелили три человека
31-мая-2020, 13:45

Последние новости

23:18
Общество
Во Флориде шеф полиции призвал белых расстреливать чёрных мародёров
23:12
Политика
В деле НАБУ фигурирует Фирма жены нового министра экологии - "Схемы"
21:08
События
Протесты возобновились в Беларуси
21:03
Политика
Делегацию для переговоров с Ираном создал Зеленский
19:24
События
С понедельника в Украине усилят контроль за карантином
19:23
Экономика
Курс евро ниже 30 гривен опустил Нацбанк
18:38
События
Контроль за соблюдением карантина усилит Кабмин
18:19
Политика
Продление экономических санкций против России одобрил ЕС
16:29
События
Сильно ударит по экономике возвращение к жесткому карантину - заявили в Кабмине
16:13
Политика
Главу Винницкой ОГА сменил Зеленский
16:09
Политика
Из фракции "Голос" вышел Вакарчук
16:06
Политика
Омеляна в занижении доходов бюджета подозревает НАБУ
15:57
События
Лекарствами без регистрации до 2021 лечить COVID-19 разрешила Рада
15:55
События
К ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей
15:46
События
В США ПОЛИЦИЯ ПРИЗВАЛА ВСЕХ БЕЛЫХ ВООРУЖИТЬСЯ ПОСКОЛЬКУ ЧЕРНОКОЖИХ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ АРЕСТОВЫВАТЬ
14:30
Экономика
Объем государственного долга Украины назвали в Минфине
13:30
Политика
Министром экологии назначили Абрамовского
12:04
События
Возможность закрытия метро в Киеве оценил Минздрав
12:03
События
Штормовое предупреждение объявили в Украине
11:23
Политика
Во время контактов с РФ тему Крыма постоянно поднимает Турция

Новости ТОП-7

Где и когда откроют границы. График с датами по странам258535
В США ПОЛИЦИЯ ПРИЗВАЛА ВСЕХ БЕЛЫХ ВООРУЖИТЬСЯ ПОСКОЛЬКУ ЧЕРНОКОЖИХ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ АРЕСТОВЫВАТЬ5236
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 19.06 (состоянием на 09:00)1706
Почему Рада не позволила Вакарчуку сдать депутатский мандат. Проголосовали по приколу1265
ЭКС-ПРЕМЬЕР-МИНИСТР НИКОЛАЙ АЗАРОВ ПРИЗВАЛ ГРАЖДАН УКРАИНЫ ВЫЙТИ НА ПРОТЕСТЫ В ЗАЩИТУ СВОИХ ПРАВ!640
Уже с 22 июня могут ввести жесткий карантин в некоторых областях562
Лекарствами без регистрации до 2021 лечить COVID-19 разрешила Рада463

Досуг

Рассрочка при покупке телевизора в интернет-магазине DomComfort
Рассрочка при покупке телевизора в интернет-магазине DomComfort
Онлайн-магазин предлагает идеальную программу рассрочки, где размер ежемесячных платежей, а значит, и срок возврата полной стоимости товара выбирает сам покупатель.
Сегодня, 16:4066
6 способов приучить ребенка помогать по дому
6 способов приучить ребенка помогать по дому
Сегодня мы расскажем вам о том, что нужно делать для того, чтобы приучить карапуза к самостоятельности и вырастить настоящего маминого помощника.
Сегодня, 16:3764
Как подобрать рессоры для Форд Транзит?
Как подобрать рессоры для Форд Транзит?
Качественные рессоры на Форд Транзит практически не выходят из строя, но это не означает, что поломки им не страшны в принципе. Вышедшую из строя деталь правильнее и разумнее всегда будет заменить на другую.
Сегодня, 16:3465
Противопожарные входные двери: виды и особенности
Противопожарные входные двери: виды и особенности
Трудно представить жилище или любое другое строение без входной двери. Это, безусловно, обязательный и нужный элемент, который выполняет множество важных функций, в частности, защищает дом от проникновения третьих лиц, сохраняет тепло внутри помещения и пр. Но существуют также специальные
Сегодня, 12:08278
ТОП-3 вкусных ягод, повышающих иммунитет
ТОП-3 вкусных ягод, повышающих иммунитет
Обзор ТОП-3 самых вкусных ягод, повышающих иммунитет.
Вчера, 19:39135
Сухой шампунь: преимущества и недостатки
Сухой шампунь: преимущества и недостатки
Сухой шампунь – популярное уходовое средство за кожей головы и волосами. Сегодня продукт востребован за счет удобства и эффективности. Благодаря ему, вы сможете быстро уложить волосы и получить дополнительный объем.
Вчера, 19:38103

События

Протесты возобновились в Беларуси
Протесты возобновились в Беларуси
Участники акции сформировали "цепь солидарности" во многих городах страны
Сегодня, 21:0872
С понедельника в Украине усилят контроль за карантином
С понедельника в Украине усилят контроль за карантином
Полиция с понедельника начнет более жестко реагировать на нарушения
Сегодня, 19:2469
Контроль за соблюдением карантина усилит Кабмин
Контроль за соблюдением карантина усилит Кабмин
В регионы будет выезжать руководство Минздрава во главе с главсанврачом
Сегодня, 18:3858
Сильно ударит по экономике возвращение к жесткому карантину - заявили в Кабмине
Сильно ударит по экономике возвращение к жесткому карантину - заявили в Кабмине
Зеленский подчеркнул, что украинцам необходимо разъяснять правила адаптивного карантина
Сегодня, 16:29100
Лекарствами без регистрации до 2021 лечить COVID-19 разрешила Рада
Лекарствами без регистрации до 2021 лечить COVID-19 разрешила Рада
Нардепы одобрили соответствующий закон за основу и в целом
Сегодня, 15:57463
К ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей
К ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей
Закарпатская область не готова к ослаблению сразу по двум показателям
Сегодня, 15:5566
7 Днів