Во Флориде шеф полиции призвал белых расстреливать чёрных мародёров

В понедельник начальник полиции Флориды призвал жителей открывать огонь по жестоким мародерам, которые пытаются проникнуть в их дома.

Об этом сообщает New York Post.

«Я бы передал [мародерам]: если вы цените свою жизнь, не делайте это в округе Полк. Потому что жители округа Полк любят оружие, и у них есть оружие. Я призываю их иметь оружие, и они будут сегодня вечером дома с заряженным оружием, - заявил журналистам шериф округа Полк Грэди Джадд во время брифинга. - И если вы попытаетесь ворваться в их дома, чтобы украсть что-то или поджечь, я настоятельно им рекомендую, чтобы они выбили вас из дома с помощью оружия. Так что оставьте людей в покое». Джадд сказал, что протесты в округе Лейкленд, к востоку от Тампы и к югу от Орландо, переросли в «гражданские беспорядки» в субботу и воскресенье, и в интернете ходили слухи о том, что участники беспорядков планировали принести волну насилия в жилые районы, сообщает FOX 13 News.

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«Мы собираемся выследить вас и запереть в тюрьме, если вы совершите какое-либо преступное действие», - сказал Джадд

Шериф призвал протестующих, которые хотели, чтобы их голоса были услышаны к тому, чтобы они сосредоточились на Джордже Флойде из Миннеаполиса, который умер во время ареста после того, как полицейский Дерек Шовен давил коленом на его шею в течение девяти минут. Смерть афроамериканца, убитого белым полицейским, вызвала демонстрации по всей стране.

«Все это безобразие [мародерство] лишило нас того, в чем мы едины, - сказал шериф о грабежах и других незаконных действиях. - Мы едины в том, что нас всех возмутила ситуация с Джорджем [Флойдом]».

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