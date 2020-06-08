 

Гороскоп на сегодня (21.06.20)

Общество / Жизнь Сегодня, 10:4032
Гороскоп на сегодня (21.06.20)

Овен

Отношения с окружающими будут складываться ровно. От вас не требуется ни проявления инициативы, ни особой уступчивости. Вы будете чувствовать себя хорошо как в физическом, так и в эмоциональном плане. По крайней мере, со стороны раздражающих факторов возникнуть не должно.

 

Телец

Смело планируйте серьезные дела и мероприятия. Вы сможете с ними справиться. Сейчас вам просто необходимы романтические встречи, развлечения и отдых. Благодаря положительным эмоциям вы сможете набраться сил и подарить немало прекрасных мгновений любимому человеку.

 

Близнецы

Никаких серьезных перемен в худшую сторону данный период не принесет. Вы будете готовы заняться новыми делами, да и расквитаться со старыми долгами сумеете. День благоприятный для новых знакомств, увлечений и любви. Будьте внимательными к своему здоровью.

 

Рак

Сейчас вам противопоказано конфликтовать, особенно с любимым человеком. Вы можете оказаться вспыльчивыми, необъективными и нежелающими ничего слушать. Зато во всех других областях сможете преуспеть. Старайтесь больше времени проводить на воздухе.

 

Лев

Данный период неудачен для людей, которые собираются заняться выяснением отношений, решением спорных вопросов и налаживанием контактов. Зато тем, кому требуется вдохновение, день сулит удачу. Если на вашем горизонте появится новый симпатичный человек, то он может сыграть важную роль в вашей жизни.

 

Дева

В этот день нужно соблюдать осторожность при общении с новыми знакомыми. Вы можете притянуть к себе непорядочных людей. Перед тем как открывать душу перед посторонними, хорошо подумайте. Постарайтесь не вступать в споры с любимым человеком.

 

Весы

Держите под контролем свои слова, и перед тем как что-либо произнести вслух, хорошо подумайте. Большинство неприятностей, которые могут произойти с вами, будут связаны как раз с этим, и если вы окажетесь способными себя контролировать, то сможете избежать их.

 

Скорпион

Никаких неприятных и казусных ситуаций произойти не должно. Единственное, для чего данное время неблагоприятно, так это для финансовых операций. Не стоит брать кредиты. Да и давать в долг даже небольшие суммы тоже не рекомендуется. Сейчас благоприятное время для расширения кругозора, особенно если этим вы займетесь вместе с близким человеком.

 

Стрелец

Вы будете полны решимости, готовы действовать и добиваться своей цели. Не помешают физические нагрузки. А вот от посещения увеселительных заведений и шумных мероприятий лучше отказаться. Это неподходящее время для решения спорных вопросов и выяснения отношений.

 

Козерог

Вы можете оказаться тяжелым собеседником - например, будете настаивать на своем, даже в тех вопросах, в которых не являетесь компетентными. Из-за этого могут возникнуть ссоры и обиды. Зато день удачный для всего, что касается любви.

 

Водолей

День пройдет в спокойном темпе. По возможности возьмите тайм-аут и займитесь делами, не требующими чрезмерной ответственности. Проявляйте заботу о близких и родных. Расходуйте денежные средства только на самое необходимое.

 

Рыбы

Постарайтесь не брать на себя роль учителя и не навязывать свое мнение окружающим. Вы можете оказаться глухими к приводимым доводам. Если поступят новые предложения, дайте себе время собраться с мыслями и оценить перспективы. Сейчас нужно беречь нервную систему.

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