Гороскоп на сегодня (22.06.20)

Овен

Данный период не слишком благоприятен для заключения сделок, подписания контрактов и договоров. Сейчас лучше заняться делами, до которых давно руки не доходили. В финансовых вопросах могут возникнуть затруднения. Будьте внимательными к состоянию своего здоровья.

Телец

Не исключены конфликты с родственниками, которые омрачат ваше настроение. Вы сможете во многих вопросах поставить точку над «i», но при условии, что не будете опускаться до грубости и крика. В отношениях с любимым человеком постарайтесь обойтись без замечаний и упреков.

Близнецы

Постарайтесь доставлять себе как можно больше приятных эмоций. Если вы любите ходить по магазинам, купите то, что захочется. Любители пообщаться, не ограничивайте себя! А если хотите просто расслабиться и отдохнуть, не заставляйте себя делать что-то через силу.

Рак

Важные дела на некоторое время лучше отложить. Сейчас вы можете оказаться во многих вопросах некомпетентными или попросту заблуждаться в своих убеждениях. Главное - не тратить время на отрицательные эмоции. Поддержка и разумные советы друзей и близких помогут почувствовать себя более уверенно.

Лев

Не принимайте судьбоносных решений. В любовных отношениях может наблюдаться некоторый спад. Сейчас неблагоприятный период для того, чтобы в свою команду взять лицо, к которому вы испытываете любовный интерес. Вы не сможете быть объективными по отношению к этому человеку.

Дева

День располагает к началу дел, ведению переговоров и нахождению компромиссов, а также может способствовать возникновению новых отношений. Не следует давать пустых обещаний и предъявлять повышенные требования к окружающим. Будьте аккуратными в финансовых вопросах и не спешите с принятием решений.

Весы

Обстоятельства позволят спокойно собраться с мыслями и не спеша решить накопившиеся вопросы. В этот день могут возникнуть конфликты, споры и разногласия. Остерегайтесь коварства и обмана. А со своей стороны не допускайте никакого насилия.

Скорпион

Вам следует заняться наведением порядка в своих делах и подумать, как расширить сферу деятельности. Стоит восстановить прежние связи, которые в скором будущем пригодятся. Ваши отношения с любимым человеком могут выйти на более высокий уровень.

Стрелец

День обещает пройти в стремительном темпе. Не бойтесь трудностей, вы их сможете преодолеть. Сейчас вы способны даже ленивых и нерасторопных вдохновить на подвиги. Не позволяйте посторонним вмешиваться в вашу жизнь, не поступайте назло кому бы то ни было. Будьте внимательнее к своему здоровью.

Козерог

Все ваши стремления сейчас направлены на достижение успеха. Главным залогом отличного результата будет ваша дисциплинированность и ответственность. Это относится и к любовной сфере, поэтому в отношениях с близким человеком проявите больше заботы и внимания.

Водолей

Сейчас не стоит идти на неоправданный риск. Не бросайтесь на реализацию чужих планов и идей. Возможно, вам придется понервничать, а из-за этого решение важных вопросов будет отнимать у вас больше времени, чем обычно. Не делайте того, к чему не лежит душа.

Рыбы

Вы легко справитесь со всеми задуманными делами. Споров и слишком эмоционального общения избегайте. Полезна физическая активность. Возможны новые романтические увлечения. Не исключено, что вам удастся возобновить старые связи, которые в будущем окажутся очень полезными.