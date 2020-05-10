Гороскоп на сегодня (23.06.20)

Овен

Вам сейчас лучше не попадаться на глаза начальству, так как вы можете вызвать раздражение, даже не имея на это особых причин. Ваше самолюбие будет уязвлено несправедливым отношением. Но скоро все вернется на свои места, и вы олять окажитесь в фаворе.

Телец

Данный период может оказаться вполне успешным, но только в том случае, если вы, прежде чем что-либо сказать, подумаете о последствиях. Сейчас вы можете проявить нетактичность к собеседнику либо просто незаслуженно обидеть человека. Помните это, и относитесь к себе более критично.

Близнецы

Сегодня вряд ли у вас будет огромное желание работать. Вы будете думать о чем угодно, только не о том, как достичь высоких производственных показателей. Старайтесь обходить острые углы, не спорьте с окружающими и никому ничего не обещайте.

Рак

В этот день вы способны добиться хороших результатов, но решать поставленные задачи лучше в одиночку. Ваши несомненные успехи и лавры победителя могут не давать спокойно спать тайным завистникам, и они выйдут на тропу войны.

Лев

На данном этапе не стоит лишний раз проявлять инициативу и брать на себя ответственность. Вас не только не оценят по заслугам, но могут даже обвинить во всех ошибках и просчетах, которые допустили коллеги. Но если у вас попросят поддержки, то не отказывайтесь протянуть руку помощи.

Дева

Трудности, которые могут возникнуть на личном фронте, отразятся на вашей работе. Не флиртуйте и не заводите романы на службе, так как это будет иметь не тот результат, которого вы ожидаете. Не бойтесь лишний раз спросить совета у близкого человека.

Весы

Составляя планы на этот день, отдайте предпочтение делам, позволяющим получить быстрый результат. Нужно активизировать связи с партнерами, вести переговоры и уделять максимум внимания финансовой стороне вопросов. Успех обещают деловые поездки.

Скорпион

Наиболее трудные дела пока отложите, чтобы не наделать ошибок. Не давайте сейчас никаких клятв и обещаний, потому что вам не удастся выполнить практически ничего. Осторожность следует проявить с малознакомыми людьми, дабы не стать жертвой коварного умысла.

Стрелец

Этот день предполагает контакты, деловое общение, поездки и перемещения. Нужно все обдумывать и проверять информацию. Следует освобождаться от негативных эмоций. Займитесь расширением кругозора, посещая, например, театры, выставки или концерты. Можно строить планы на будущее.

Козерог

Сейчас вокруг будут разворачиваться интересные события. Но вам пока лучше оставаться пассивным наблюдателем и не предпринимать активных действий. В противном случае вы можете совершить опрометчивые поступки, которые хоть и не принесут осложнений, но доставят хлопоты.

Водолей

В это время нужно проявить активность, особенно в вопросах, касающихся общения, контактов и связей. Если возникнут разногласия с любимым человеком, то постарайтесь не усугублять положение выяснением отношений.

Рыбы

Вряд ли сейчас произойдут грандиозные события, которые перевернут вашу жизнь. Но положительные сдвиги намечаются. Особенно вы сможете преуспеть в делах, связанных с общением, контактами и договоренностями. Постарайтесь отдать долги, если они у вас есть.