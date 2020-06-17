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Общество / Жизнь Сегодня, 09:3143
Гороскоп на сегодня (24.06.20)

Овен

На данном этапе вы можете находиться в приподнятом настроении и будете полны добрых намерений. Все будет удаваться. Возможно, много времени отнимут бытовые вопросы. Но это будут приятные хлопоты, которые вас порадуют. Постарайтесь настроиться на позитивный лад, и все у вас получится.

 

Телец

Благоприятное время для ведения переговоров и для встреч, причем как личного, так и делового характера. Если ваше сердце еще не занято, то очень скоро там может поселиться светлое чувство. Сейчас следует избегать любых финансовых рисков. Есть опасность, что деньги, вложенные в какое-либо дело, пропадут.

 

Близнецы

Данный день благоприятный практически во всех аспектах. Только постарайтесь не давать обещаний. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что вам сложно будет их выполнить, причем по независящим от вас причинам. Избегайте решения финансовых вопросов.

 

Рак

В данный период вас может захлестнуть волна сомнений, и многое окажется на грани срыва. Но воспримите все происходящее как испытание, которое нужно достойно пройти. Проявите осмотрительность на дороге и будьте осторожными в отношении спиртного.

 

Лев

Неприятность, с которой вы можете столкнуться в этот день, кроется во взаимоотношениях с любимым человеком. Попробуйте найти компромисс и восстановить мир и покой. Сейчас не берите кредитов и не давайте денег в долг.

 

Дева

При воплощении своих планов и идей у вас хватит ума, сил, выдержки и даже везения. А близкий человек поддержит вас во всех начинаниях. Воздержитесь от употребления алкогольных напитков в компаниях, где есть вероятность возникновения серьезных конфликтов.

 

Весы

Постарайтесь объективно отнестись к себе и к своим возможностям. Может показаться, что сейчас вы справитесь с любой задачей, и поэтому начнете брать на себя слишком много ответственности и дел. А это плохо скажется на здоровье. В решении денежных вопросов следует соблюдать осторожность.

 

Скорпион

Сейчас подходящее время для изучения документов и подписания деловых бумаг. Но все решения должны быть тщательно обдуманы. Интеллектуальная работа может сопровождаться неожиданными открытиями. Сохраняйте приподнятое настроение, избегайте напряжения и волнений.

 

Стрелец

День пройдет в быстром темпе и окажется насыщенным разнообразными событиями. Придется затратить большое количество сил, чтобы правильно ориентироваться в ситуации. Для новых знакомств данный период не слишком удачный. Даже любимый человек может вызывать приступы раздражения. Но нужно держать себя в руках.

 

Козерог

Не беспокойтесь о текущих делах, даже если они развиваются не совсем гладко. Материальные, профессиональные и домашние вопросы достаточно быстро смогут решиться, если вы не будете поддаваться негативным эмоциям. Нужно воздержаться от любых искушений.

 

Водолей

Данное время потребуют максимальной концентрации сил. Хоть возникающие вопросы и не будут жизненно важными, на их решение уйдет много времени и энергии. Зато компенсацией могут послужить любовные отношения или новое романтическое увлечение.

 

Рыбы

Сейчас вы сами будете искусственно создавать трудности на своем пути, а затем мужественно их преодолевать. Из-за этого можете столкнуться с упреками в свой адрес. В большей степени это относится к любовным отношениям. Соблюдайте осторожность на дороге и при обращении с острыми предметами.

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