Гороскоп на сегодня (26.06.20)

Овен

Этот день нужно до отказа заполнить встречами и делами. В отношениях с окружающими сохраняйте доброжелательность. Сейчас вы будете особенно чувствительными к критике, поэтому любое замечание способно перерасти в конфликт или затяжную ссору. Вы можете поступить несправедливо по отношению к тем, кто вам дорог.

Телец

Неприятных событий не ожидается. Этот день отлично подходит для деловых переговоров. Можно подписывать документы и заключать долгосрочные соглашения. Но постарайтесь не брать и не давать деньги в долг. Есть опасение, что долг вам не вернут, да и самим вам рассчитаться с кредитором будет трудновато.

Близнецы

День пройдет в спокойном темпе. Сил и энергии для достижения намеченных целей вполне хватит. Нужно доводить ранее начатые дела до логического завершения. Если у вас есть желание что-нибудь приобрести, то не откладывайте походы по магазинам. Это поможет поднять настроение себе и своим близким.

Рак

Постарайтесь не реагировать на критику со стороны. Данный период будет покровительствовать влюбленным. Инициативу следует брать в свои руки. Не стесняйтесь открыто говорить о своих желаниях.

Лев

Заключение деловых договоров лучше перенести. Избегайте физического и эмоционального перенапряжения. Свободный график и творческая работа в этот день уместнее строгого расписания. Постарайтесь общаться только с приятными людьми.

Дева

Сейчас нужно во всем соблюдать осторожность. Не исключены отдельные разочарования в людях, на которых вы возлагали большие надежды. Не выступайте в роли инициатора конфликтов. Необходимо постоянно пополнять запасы энергии, так как ваши затраты будут высокими.

Весы

В этот день никаких важных событий произойти не должно. Начинать новые дела не стоит. Возможна конструктивная критика со стороны руководства или коллег. Не следует выяснять отношения с людьми, которых любите. Избегайте волнений.

Скорпион

Данный период не готовит никаких неприятных сюрпризов. Многое из запланированного на это время удастся реализовать. Постарайтесь себя чем-нибудь порадовать. Помощь и поддержку окажут близкие и любимые люди. Не позволяйте себе снимать напряжение при помощи спиртного.

Стрелец

Этот день подходит для налаживания полезных связей, общения, контактов с нужными людьми. Можно заниматься важными вопросами. Вы сможете получить необходимые результаты. При этом будьте внимательны на дороге и не пренебрегайте правилами безопасности. Обратите внимание на состояние своего здоровья и старайтесь больше отдыхать.

Козерог

Сейчас затрачивать труда и сил придется гораздо больше, чем вы рассчитываете. Если возникнет необходимость, возьмите себе в помощники людей, которым доверяете. Отношения с близкими людьми, коллегами, детьми или возлюбленными будут складываться гармонично.

Водолей

В этот день ваши профессиональные интересы могут пойти вразрез с личными отношениями, поэтому старайтесь тщательно сглаживать острые углы. Готовьтесь мгновенно реагировать, принимать решения по ходу дела и менять свои планы. Правильно организуйте свою деятельность, принимайте участие в совещаниях и поддерживайте полезные контакты.

Рыбы

В разговорах нужно четко соблюдать черту, за которую не следует переступать. Постарайтесь больше слушать и меньше высказывать свое мнение. Избегайте конфликтных ситуаций. Возможно, сейчас грядут перемены в вашей профессиональной деятельности, и если сумеете сориентироваться, то можете в этом преуспеть.