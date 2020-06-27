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Общество / Жизнь Сегодня, 09:3876
Какие сегодня праздники, события - 3 Июля

Национальные
Белоруссия — День независимости (1944).
Россия, Республика Алтай, Республика Хакасия — День образования (1991).
США, Американские Виргинские острова — День освобождения от рабства (1848).
Куба - Фестиваль огней (Fiesta del Fuego (англ.))

 

Профессиональные
Россия — День ГАИ (День ГИБДД).

 

Религиозные
Православие
память священномученика Мефодия, епископа Патарского (312);
память благоверного князя Глеба Владимирского;
память святителя Мины, епископа Полоцкого (1116);
перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского (1630);
мучеников Инны, Пинны и Риммы (I—II);
память священномучеников Аристоклия, пресвитера, Димитриана (Димитрия), диакона, и мученика Афанасия, чтеца (ок. 306);
память святителя Левкия исповедника, епископа Врунтисиопольского (V);
память праведного Николая Кава́силы (ок. 1397);
празднование в честь Моденской (Косинской) иконы Божией Матери.

 

Именины
Католические: Анатолий, Гиацинт, Фома.
Православные: Андрей, Глеб, Инна, Лука, Наум, Римма, Пинна, Фома.

 

События
До XIX века
324 — битва при Адрианополе между войсками римских императоров Константина и Лициния.
987 — Гуго Капет в соборе города Нуайон коронован королём Франции. Закончилась эпоха правления династии Каролингов.
1528 — Папа Римский Климент VII специальной буллой узаконил орден монахов-капуцинов, главная цель которого — борьба с идеями Реформации.
1608 — французским исследователем С. де Шамплейном основан канадский город Квебек.
1620 — Протестантская уния и Католическая лига при посредничестве французских дипломатов заключили Ульмский договор (1620).
1648 — из Среднеколымского острога вышли в море семь кочей под командованием Федота Алексеевича Попова и Семёна Дежнёва. Последствием этой экспедиции стало открытие Берингова пролива между Азией и Америкой.
1773 — близ села Кайнарджа, произошло одно из сражений Русско-турецкой войны.

 

XIX век
1835 — заложено главное здание Пулковской обсерватории на Пулковской горе.
1849 — французские войска вошли в Рим, положив конец Римской республике.
1863 — третий день сражения при Геттисберге. Атака Пикетта, Атака Килпатрика под Геттисбергом, Сражение при Фэирфилде.
1863 — Льюис Кэрролл создал постановочную фотографию «Королева Элеонора и Прекрасная Розамунда».
1866 — в ходе Австро-прусской войны прусские войска разбили австрийскую армию в Битве при Садове.
1879 — на проходящем в Воронеже со 2 по 6 июля (20—24 июня по ст. ст.) съезде партии «Земля и воля» произошёл раскол между враждующими течениями по вопросу о политическом терроре, в частности, о цареубийстве. В результате после съезда были образованы две новые партии: «Чёрный передел» и «Народная воля».
1880 — ведущие европейские страны и США подписали Марокканскую конвенцию о признании независимости Марокко.
1885 — украинские эмигранты создали в США товарищество взаимопомощи «Братство святого Николая».
1886 — Карл Бенц из Мангейма совершил первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости в 16 км/ч.
1890 — Айдахо стал 43-м штатом США.
1897 — в результате многочасовых обсуждений в ресторане «Славянский базар» Станиславский и Немирович-Данченко решили создать народный театр.
1898 — в ходе испано-американской войны на выходе из бухты Сантьяго-де-Куба состоялось морское сражение, закончившееся трагической гибелью испанской эскадры.

 

XX век
1915 — выпущены первые в Турции бумажные деньги.
1917 — в США отменено положение о том, что смотровыми офицерами на американских кораблях могут быть только граждане США.
1928 — в продаже появились первые телевизоры. Стоили они 75 долларов.
1936 — постановлением Совета народных комиссаров создана ГАИ.
1940 — чтобы предотвратить передачу французского флота в руки немцев, англичане атаковали базу Мерс-эль-Кебир. Было уничтожено три французских корабля, погибло более тысячи двухсот моряков.
1941 — радиообращение Сталина к советскому народу.
1944 — в ходе операции «Багратион» войсками РККА от фашистских захватчиков освобождён город Минск.
1947 — премьер-министром Индонезии стал Амир Шарифуддин.
1948 — Албания потребовала покинуть страну всех граждан Югославии.
1949 — «Энола Гей» — бомбардировщик, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму, — стал экспонатом музея Смитсоновского института.
1953 — австриец Герман Буль первым покорил Нанга Парбат.
1954 — в Великобритании отменена карточная система.
1956
Президент США Дуайт Эйзенхауэр одобрил проведение разведывательных полётов самолётов «У-2» над территорией Советского Союза. Первый полёт состоялся на следующий день, и они продолжались до 1 мая 1960 года, когда самолёт-разведчик был сбит советской ракетой под Свердловском.
Правительство Польши разрешило эмиграцию польских евреев в Израиль.
1958 — начались ходовые испытания первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол».
1960 — конгресс США ввёл запрет на импорт кубинского сахара.
1962 — Франция провозгласила независимость Алжира, поскольку на референдуме за это решение высказались 75 процентов проголосовавших (1 июля). Временное правительство Алжира в изгнании вернулось в страну.
1964 — в США принят Закон о гражданских правах, запрещающий расовую сегрегацию.
1966 — на атолле Муруроа (Французская Полинезия) проведено первое испытание ядерного оружия. После потери полигона в Сахаре в результате обретения независимости Алжиром атолл стал главным местом проведения французских ядерных взрывов.
1973 — в Хельсинки начало работу Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Через два года в столице Финляндии будет подписан Заключительный акт.
1976 — в Бонне подписано соглашение о поставке Ирану двух атомных электростанций западногерманской фирмой «Крафтверкунион».
1980 — введена в действие на полную мощность Зейская ГЭС — первенец гидроэнергетики на Дальнем Востоке.
1988 — Ирано-иракская война: в Персидском заливе американский крейсер «Винсеннес» сбил иранский пассажирский самолёт А300. Погибло 298 человек.
1991 — Верховный Совет РСФСР принял законы о преобразовании Адыгейской, Карачаево-Черкесской, Горно-Алтайской и Хакасской автономных областей в республики в составе РСФСР (Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай и Республика Хакасия соответственно).
1994 — Второй теракт в Бакинском метро.
1996 — Борис Ельцин избран президентом РФ на второй срок.

 

XXI век
2005 — в Испании вступил в силу закон об однополых браках.
2006 — астероид 2004 XP14 пролетел на расстоянии 432 308 километров от поверхности Земли.
2008 — в городе Солнечногорске убиты президент Московской областной нотариальной палаты Владимир Челышев и её исполнительный директор Олег Петринский.
2010 — открытие гоночной трассы «Нижегородское кольцо».
2018 — датские учёные впервые создали искусственный человеческий яичник.

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