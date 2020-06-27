Какие сегодня праздники, события - 3 Июля

Национальные

Белоруссия — День независимости (1944).

Россия, Республика Алтай, Республика Хакасия — День образования (1991).

США, Американские Виргинские острова — День освобождения от рабства (1848).

Куба - Фестиваль огней (Fiesta del Fuego (англ.))

Профессиональные

Россия — День ГАИ (День ГИБДД).

Религиозные

Православие

память священномученика Мефодия, епископа Патарского (312);

память благоверного князя Глеба Владимирского;

память святителя Мины, епископа Полоцкого (1116);

перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского (1630);

мучеников Инны, Пинны и Риммы (I—II);

память священномучеников Аристоклия, пресвитера, Димитриана (Димитрия), диакона, и мученика Афанасия, чтеца (ок. 306);

память святителя Левкия исповедника, епископа Врунтисиопольского (V);

память праведного Николая Кава́силы (ок. 1397);

празднование в честь Моденской (Косинской) иконы Божией Матери.

Именины

Католические: Анатолий, Гиацинт, Фома.

Православные: Андрей, Глеб, Инна, Лука, Наум, Римма, Пинна, Фома.

События

До XIX века

324 — битва при Адрианополе между войсками римских императоров Константина и Лициния.

987 — Гуго Капет в соборе города Нуайон коронован королём Франции. Закончилась эпоха правления династии Каролингов.

1528 — Папа Римский Климент VII специальной буллой узаконил орден монахов-капуцинов, главная цель которого — борьба с идеями Реформации.

1608 — французским исследователем С. де Шамплейном основан канадский город Квебек.

1620 — Протестантская уния и Католическая лига при посредничестве французских дипломатов заключили Ульмский договор (1620).

1648 — из Среднеколымского острога вышли в море семь кочей под командованием Федота Алексеевича Попова и Семёна Дежнёва. Последствием этой экспедиции стало открытие Берингова пролива между Азией и Америкой.

1773 — близ села Кайнарджа, произошло одно из сражений Русско-турецкой войны.

XIX век

1835 — заложено главное здание Пулковской обсерватории на Пулковской горе.

1849 — французские войска вошли в Рим, положив конец Римской республике.

1863 — третий день сражения при Геттисберге. Атака Пикетта, Атака Килпатрика под Геттисбергом, Сражение при Фэирфилде.

1863 — Льюис Кэрролл создал постановочную фотографию «Королева Элеонора и Прекрасная Розамунда».

1866 — в ходе Австро-прусской войны прусские войска разбили австрийскую армию в Битве при Садове.

1879 — на проходящем в Воронеже со 2 по 6 июля (20—24 июня по ст. ст.) съезде партии «Земля и воля» произошёл раскол между враждующими течениями по вопросу о политическом терроре, в частности, о цареубийстве. В результате после съезда были образованы две новые партии: «Чёрный передел» и «Народная воля».

1880 — ведущие европейские страны и США подписали Марокканскую конвенцию о признании независимости Марокко.

1885 — украинские эмигранты создали в США товарищество взаимопомощи «Братство святого Николая».

1886 — Карл Бенц из Мангейма совершил первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости в 16 км/ч.

1890 — Айдахо стал 43-м штатом США.

1897 — в результате многочасовых обсуждений в ресторане «Славянский базар» Станиславский и Немирович-Данченко решили создать народный театр.

1898 — в ходе испано-американской войны на выходе из бухты Сантьяго-де-Куба состоялось морское сражение, закончившееся трагической гибелью испанской эскадры.

XX век

1915 — выпущены первые в Турции бумажные деньги.

1917 — в США отменено положение о том, что смотровыми офицерами на американских кораблях могут быть только граждане США.

1928 — в продаже появились первые телевизоры. Стоили они 75 долларов.

1936 — постановлением Совета народных комиссаров создана ГАИ.

1940 — чтобы предотвратить передачу французского флота в руки немцев, англичане атаковали базу Мерс-эль-Кебир. Было уничтожено три французских корабля, погибло более тысячи двухсот моряков.

1941 — радиообращение Сталина к советскому народу.

1944 — в ходе операции «Багратион» войсками РККА от фашистских захватчиков освобождён город Минск.

1947 — премьер-министром Индонезии стал Амир Шарифуддин.

1948 — Албания потребовала покинуть страну всех граждан Югославии.

1949 — «Энола Гей» — бомбардировщик, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму, — стал экспонатом музея Смитсоновского института.

1953 — австриец Герман Буль первым покорил Нанга Парбат.

1954 — в Великобритании отменена карточная система.

1956

Президент США Дуайт Эйзенхауэр одобрил проведение разведывательных полётов самолётов «У-2» над территорией Советского Союза. Первый полёт состоялся на следующий день, и они продолжались до 1 мая 1960 года, когда самолёт-разведчик был сбит советской ракетой под Свердловском.

Правительство Польши разрешило эмиграцию польских евреев в Израиль.

1958 — начались ходовые испытания первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол».

1960 — конгресс США ввёл запрет на импорт кубинского сахара.

1962 — Франция провозгласила независимость Алжира, поскольку на референдуме за это решение высказались 75 процентов проголосовавших (1 июля). Временное правительство Алжира в изгнании вернулось в страну.

1964 — в США принят Закон о гражданских правах, запрещающий расовую сегрегацию.

1966 — на атолле Муруроа (Французская Полинезия) проведено первое испытание ядерного оружия. После потери полигона в Сахаре в результате обретения независимости Алжиром атолл стал главным местом проведения французских ядерных взрывов.

1973 — в Хельсинки начало работу Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Через два года в столице Финляндии будет подписан Заключительный акт.

1976 — в Бонне подписано соглашение о поставке Ирану двух атомных электростанций западногерманской фирмой «Крафтверкунион».

1980 — введена в действие на полную мощность Зейская ГЭС — первенец гидроэнергетики на Дальнем Востоке.

1988 — Ирано-иракская война: в Персидском заливе американский крейсер «Винсеннес» сбил иранский пассажирский самолёт А300. Погибло 298 человек.

1991 — Верховный Совет РСФСР принял законы о преобразовании Адыгейской, Карачаево-Черкесской, Горно-Алтайской и Хакасской автономных областей в республики в составе РСФСР (Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай и Республика Хакасия соответственно).

1994 — Второй теракт в Бакинском метро.

1996 — Борис Ельцин избран президентом РФ на второй срок.

XXI век

2005 — в Испании вступил в силу закон об однополых браках.

2006 — астероид 2004 XP14 пролетел на расстоянии 432 308 километров от поверхности Земли.

2008 — в городе Солнечногорске убиты президент Московской областной нотариальной палаты Владимир Челышев и её исполнительный директор Олег Петринский.

2010 — открытие гоночной трассы «Нижегородское кольцо».

2018 — датские учёные впервые создали искусственный человеческий яичник.