 

Гороскоп на сегодня (03.07.20)

Общество / Жизнь Сегодня, 09:4030
Гороскоп на сегодня (03.07.20)

Овен

Не придавайте слишком большого значения небольшим недоразумениям, которые могут неожиданно возникнуть. Постарайтесь наполнить день положительными эмоциями. Это удачное время для получения новых знаний, общения и встреч. Желательно больше внимания уделять родным и близким, приобретать предметы для дома и хозяйства.

 

Телец

Не пытайтесь сейчас брать на себя повышенных обязательств. Если что-то у вас не получается или просто не лежит к какому-либо делу душа, то отложите его. Это благоприятное время для романтических встреч, а также укрепления семейных и родственных связей.

 

Близнецы

Данный день вполне благоприятный. Единственное, вы можете либо быстро утомляться, либо испытывать недостаток сил. Но это не повод для беспокойства. Старайтесь больше отдыхать и не изматывать себя излишними физическими нагрузками. Положительные эмоции сейчас вам не помешают.

 

Рак

Заключение новых деловых договоров и контрактов лучше перенести на другой день. Занимайтесь тем, что приносит вам эмоциональное удовольствие. Нужно как можно больше находиться на свежем воздухе. Этот период не очень благоприятный для всего, что связано с любовью и новыми романтическими увлечениями.

 

Лев

Во многих делах вы сможете добиться значительных результатов. Особенно удачными могут оказаться различные переговоры, достижение соглашений и деловые контакты. Есть шанс наладить отношения с людьми, с которыми вы долго не могли найти общий язык.

 

Дева

Сейчас все будет спориться в руках. Если у вас есть любимый человек, то постарайтесь больше времени и внимания уделять ему. Совместные прогулки, поездки и просто общение доставят вам немало приятных минут. А одиноких представителей данного знака ожидает новое знакомство.

 

Весы

Вы будете обладать зарядом бодрости и энергии и сможете справиться с любыми поставленными задачами, но начинать новые дела не стоит. Основное внимание должно быть направлено на дом, семью и родственные связи. Избегайте споров, упреков и конфликтов с людьми, которых любите.

 

Скорпион

У вас есть хорошие шансы заметно продвинуться вперед. Но не откладывайте ничего до лучших времен. Если в делах вы еще не вышли на финишную прямую, то не стоит обращаться к руководству за одобрением ваших идей. Действуйте по собственному усмотрению.

 

Стрелец

Вы можете проявить ораторские способности и убедить в своей правоте кого угодно. Перед вами откроются интересные перспективы, только не хватайтесь за все предложения сразу. Это же относится и к любви. Не стоит рисковать тем, что представляет для вас ценность.

 

Козерог

Не планируйте серьезных дел. От решения повседневных вопросов вас никто не освободит, но браться за реализацию новых проектов сейчас все-таки не стоит. Зато для новых знакомств и романтических встреч период вполне подходящий.

 

Водолей

Данный день может сложиться для вашей профессиональной деятельности самым благоприятным образом. Но перед тем как приступить к активным действиям, сначала выработайте четкий план, так как есть вероятность того, что свои усилия вы направите не туда, куда нужно.

 

Рыбы

Никаких серьезных ошибок или просчетов вы сейчас не допустите. Но не стоит доверять всему услышанному, а тем более обещаниям. Возможно, вас хотят обмануть или просто пустить пыль в глаза. Придется чаще заниматься решением чужих проблем, а не собственных.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Гороскоп, 7dniv, 7dnivinfo  
Гороскоп на сегодня (03.07.20)
Гороскоп на сегодня (03.07.20)
Какие сегодня праздники, события - 3 Июля
Какие сегодня праздники, события - 3 Июля
Почему купить бумажные кухонные полотенца хотят все?
Почему купить бумажные кухонные полотенца хотят все?
Межкомнатные двери в скандинавском стиле
Межкомнатные двери в скандинавском стиле
Как правильно ухаживать за водой в бассейне
Как правильно ухаживать за водой в бассейне
Как выбрать набор смесителей Hansgrohe
Как выбрать набор смесителей Hansgrohe
В кризис онлайн кредит на карту укрепил позиции на рынке Украины
В кризис онлайн кредит на карту укрепил позиции на рынке Украины
Что такое светодиодный модуль и для чего он нужен?
Что такое светодиодный модуль и для чего он нужен?
«Всё включено»: время настало?
«Всё включено»: время настало?
Разновидности бижутерии
Разновидности бижутерии
Гороскоп на сегодня (01.07.20)
Гороскоп на сегодня (01.07.20)
Какие сегодня праздники, события - 1 Июля
Какие сегодня праздники, события - 1 Июля

Новости по теме

Гороскоп на сегодня (28.06.20)
Гороскоп на сегодня (28.06.20)
28-июн-2020, 09:39
Гороскоп на сегодня (08.06.20)
Гороскоп на сегодня (08.06.20)
8-июн-2020, 11:04
Гороскоп на сегодня (30.05.20)
Гороскоп на сегодня (30.05.20)
30-мая-2020, 09:45
Гороскоп на сегодня (15.05.20)
Гороскоп на сегодня (15.05.20)
15-мая-2020, 09:34
Гороскоп на сегодня (08.05.20)
Гороскоп на сегодня (08.05.20)
8-мая-2020, 09:56

Последние новости

10:04
Спорт
Покинуть "Барселону" в 2021 году намерен Месси
10:02
События
Град и гроза накроет запад Украины
10:01
Экономика
Курс доллара выше 27 гривен поднял НБУ
09:57
События
Вдвое возросло число пострадавших в ДТП с украинцами в Польше
09:55
Политика
Критерии к кандидату на должность главы Нацбанка назвали в "Слуге народа"
09:54
События
Голосовать украинских политзаключенных за изменения в Конституцию заставляла Россия
09:49
События
Работу ночных клубов запретили во Львове
09:40
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (03.07.20)
09:38
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 3 Июля
09:34
Политика
Порошенко это циничный и алчный клоун, заявил первый Президент Украины
09:30
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 03.07 (состоянием на 09:00)
08:00
Экономика
Герус решил возобновить импорт электроэнергии из России
07:00
События
Миллионные хищения в оборонной сфере разоблачила СБУ
06:00
События
О массовых сокращениях в химотрасли предупредили профсоюзы и работодатели
05:00
Политика
Активности спекулянтов на фоне отставки Смолия ожидают у Зеленского
03:00
События
За скрытие деталей смерти нардепа подполковник СБУ вымогал взятку
01:00
События
Банду которая делала и продавала оружие криминалу задержали в Харькове
Вчера, 2020-07-02
23:03
Политика
Указ о назначении 36 судей подписал Зеленский
20:49
События
Украинцы, въезжающие в страны ЕС по 2 биометрическим паспортам поочерёдно на общий срок более чем 90 дней будут депортированы из Шенгена
20:33
События
Венгрия не откроет границу ни для Украины ни для других третьих стран

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 01.07 (состоянием на 09:00)2782
Обязательный 14-дневный карантин для украинцев отменила Польша1754
Украинцы, въезжающие в страны ЕС по 2 биометрическим паспортам поочерёдно на общий срок более чем 90 дней будут депортированы из Шенгена1402
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?802
Компания "Укрзализныця" сняла с должностей руководителей пассажирского вагонного депо, которые выпустили на маршрут поезд с протекающей крышей367
Какие сегодня праздники, события - 1 Июля348
На запуск Россией грузовых поездов в Крым отреагировала Украина303

Досуг

Почему купить бумажные кухонные полотенца хотят все?
Почему купить бумажные кухонные полотенца хотят все?
Полотенца из бумаги для кухни – это относительно новое бытовое изобретение применяется практически повсюду, причем одной кухней дело не ограничивается. Особенно зарекомендовали себя данные полотенца в кухонных зонах ресторанов, столовых и остальных заведений общепита. Представьте сами:
Вчера, 18:1567
Межкомнатные двери в скандинавском стиле
Межкомнатные двери в скандинавском стиле
Советы по выбору межкомнатных дверей в скандинавском стиле.
Вчера, 18:1362
Как правильно ухаживать за водой в бассейне
Как правильно ухаживать за водой в бассейне
Советы о том, как правильно ухаживать за водой в бассейне.
Вчера, 18:1275
Как выбрать набор смесителей Hansgrohe
Как выбрать набор смесителей Hansgrohe
Наверняка каждый хочет, чтобы его ванная была оборудована комфортной и долговечной сантехникой. Однако немаловажным фактором выбора зачастую бывает эстетичная сторона. Наборы смесителей Hansgrohe — идеальный вариант, который соответствует всем трем критериям.
Вчера, 17:1659
В кризис онлайн кредит на карту укрепил позиции на рынке Украины
В кризис онлайн кредит на карту укрепил позиции на рынке Украины
В Украине из-за карантинных ограничений большинство людей осталось без работы и сбережений. Ужесточение требований, уменьшение сумм и повышение процентной ставки привели к снижению популярности банков. МФО, напротив, начали предлагать взять онлайн кредит на карту под небольшой процент, укрепляя
Вчера, 13:1589
Что такое светодиодный модуль и для чего он нужен?
Что такое светодиодный модуль и для чего он нужен?
Изделия представляют собой плату с диодами различной формы и назначения. Объединяют один или несколько. кристаллических источников, укрепленных на основании (металлическом или пластиковом), и ввод для подключения питания. Диодные модули могут размещаться в корпусе, что делает их
Вчера, 11:21116

События

Град и гроза накроет запад Украины
Град и гроза накроет запад Украины
В западных областях дождь и шквалы
Сегодня, 10:0232
Вдвое возросло число пострадавших в ДТП с украинцами в Польше
Вдвое возросло число пострадавших в ДТП с украинцами в Польше
В результате ДТП пострадали 36 человек
Сегодня, 09:5734
Голосовать украинских политзаключенных за изменения в Конституцию заставляла Россия
Голосовать украинских политзаключенных за изменения в Конституцию заставляла Россия
На украинцев, которые отказались голосовать, оказывают психологическое давление
Сегодня, 09:5439
Работу ночных клубов запретили во Львове
Работу ночных клубов запретили во Львове
Власти запретили работу ночных развлекательных заведений из-за COVID-19
Сегодня, 09:4939
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 03.07 (состоянием на 09:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 03.07 (состоянием на 09:00)
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 3 июля в Украине 46 763 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Сегодня, 09:3091
Миллионные хищения в оборонной сфере разоблачила СБУ
Миллионные хищения в оборонной сфере разоблачила СБУ
Чиновники "Житомирского бронетанкового завода" завысили цену работ по госзаказу
Сегодня, 07:0065
7 Днів