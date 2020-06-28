Гороскоп на сегодня (03.07.20)

Овен

Не придавайте слишком большого значения небольшим недоразумениям, которые могут неожиданно возникнуть. Постарайтесь наполнить день положительными эмоциями. Это удачное время для получения новых знаний, общения и встреч. Желательно больше внимания уделять родным и близким, приобретать предметы для дома и хозяйства.

Телец

Не пытайтесь сейчас брать на себя повышенных обязательств. Если что-то у вас не получается или просто не лежит к какому-либо делу душа, то отложите его. Это благоприятное время для романтических встреч, а также укрепления семейных и родственных связей.

Близнецы

Данный день вполне благоприятный. Единственное, вы можете либо быстро утомляться, либо испытывать недостаток сил. Но это не повод для беспокойства. Старайтесь больше отдыхать и не изматывать себя излишними физическими нагрузками. Положительные эмоции сейчас вам не помешают.

Рак

Заключение новых деловых договоров и контрактов лучше перенести на другой день. Занимайтесь тем, что приносит вам эмоциональное удовольствие. Нужно как можно больше находиться на свежем воздухе. Этот период не очень благоприятный для всего, что связано с любовью и новыми романтическими увлечениями.

Лев

Во многих делах вы сможете добиться значительных результатов. Особенно удачными могут оказаться различные переговоры, достижение соглашений и деловые контакты. Есть шанс наладить отношения с людьми, с которыми вы долго не могли найти общий язык.

Дева

Сейчас все будет спориться в руках. Если у вас есть любимый человек, то постарайтесь больше времени и внимания уделять ему. Совместные прогулки, поездки и просто общение доставят вам немало приятных минут. А одиноких представителей данного знака ожидает новое знакомство.

Весы

Вы будете обладать зарядом бодрости и энергии и сможете справиться с любыми поставленными задачами, но начинать новые дела не стоит. Основное внимание должно быть направлено на дом, семью и родственные связи. Избегайте споров, упреков и конфликтов с людьми, которых любите.

Скорпион

У вас есть хорошие шансы заметно продвинуться вперед. Но не откладывайте ничего до лучших времен. Если в делах вы еще не вышли на финишную прямую, то не стоит обращаться к руководству за одобрением ваших идей. Действуйте по собственному усмотрению.

Стрелец

Вы можете проявить ораторские способности и убедить в своей правоте кого угодно. Перед вами откроются интересные перспективы, только не хватайтесь за все предложения сразу. Это же относится и к любви. Не стоит рисковать тем, что представляет для вас ценность.

Козерог

Не планируйте серьезных дел. От решения повседневных вопросов вас никто не освободит, но браться за реализацию новых проектов сейчас все-таки не стоит. Зато для новых знакомств и романтических встреч период вполне подходящий.

Водолей

Данный день может сложиться для вашей профессиональной деятельности самым благоприятным образом. Но перед тем как приступить к активным действиям, сначала выработайте четкий план, так как есть вероятность того, что свои усилия вы направите не туда, куда нужно.

Рыбы

Никаких серьезных ошибок или просчетов вы сейчас не допустите. Но не стоит доверять всему услышанному, а тем более обещаниям. Возможно, вас хотят обмануть или просто пустить пыль в глаза. Придется чаще заниматься решением чужих проблем, а не собственных.