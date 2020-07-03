Какие сегодня праздники, события - 8 Июля

Процедура упрощенных закупок как один из видов допорогов появилась вместе с новой редакцией Закона Украины «О публичных закупках» (далее по тексту — Закон) 19 апреля 2020 года. Отныне она обязательна для тендеров с бюджетом более 50 тысяч гривен и менее 200 тысяч гривен или суммы,

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