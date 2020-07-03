Какие сегодня праздники, события - 8 Июля

Национальные
- Замбия — День единства.
- Россия — День семьи, любви и верности (День Петра и Февронии)
Религиозные
- Православие
- преподобномученицы Февронии девы (ок. 304);
- благоверных князя Петра (в иночестве Давида) и княгини Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев (1228);
- память преподобного Далмата Исетского, Пермского, основателя Далматовского Свято-Успенского монастыря (1697).
- память священномученика Василия Милицына, пресвитера (1918);
- память преподобноисповедника Никона Оптинского (Беляева), иеромонаха (1931);
- память священномученика Василия Протопопова, пресвитера (1940).
Именины
- Католические: Альжбета, Евгений, Прокоп.
- Православные: Константин, Леонид, Пётр, Фёдор, Давид.
События
- 52 до н. э. — принятая дата основания Парижа (Лютеции).
- 1283 — Война Сицилийской вечерни: арагонский флот под командованием адмирала Руджеро Лауриа побеждает анжуйский флот в Битве при Мальте.
- 1497 — первая морская экспедиция из Европы в Индию отплыла из Лиссабона во главе с Васко да Гама.
- 1573 — Булонским эдиктом положен конец 4-летней войне французских католиков и гугенотов.
- 1618 — за «околдование» французской королевы была казнена камеристка Марии Медичи.
- 1654 — в Америку прибыл первый еврей Яков Барсимсон.
- 1659 — Битва под Конотопом.
- 1663 — английский король Чарльз II одобрил представленную Джоном Кларком Королевскую Хартию Род-Айленда.
- 1686 — австрийские войска освободили Буду от турецкого владычества, длившегося с 1541 года.
- 1709 — состоялась Полтавская битва — крупнейшее сражение Великой Северной войны.
- 1716 — в ходе Великой Северной войны произошла Битва в Дюнекилене между датской и шведской эскадрами.
- 1758 — в ходе Семилетней войны на Североамериканском театре боевых действий произошла Битва при Карильоне.
- 1777 — Вермонт стал 1-м штатом, отменившим рабство.
- 1796 — государственный департамент США выдал первый паспорт гражданина США.
- 1819 — в Петербурге заложен Исаакиевский собор по проекту архитектора Огюста Монферрана.
- 1820 — франкфуртский сейм принял Венский заключительный акт, дополнявший конституцию Германского союза и подтверждавший суверенитет немецких государств.
- 1833 — подписан Ункяр-Искелесийский договор о мире, дружбе и оборонительном союзе между Россией и Османской империей.
- 1853 — в Токийском заливе высадился американский командор Мэтью Перри, от имени США потребовавший от Японии до конца года установить торговые отношения с Америкой.
- 1889 — вышел первый номер газеты «The Wall Street Journal».
- 1901 — во Франции введено ограничение скорости движения автомобилей в городах — 10 км/ч.
- 1907 — в Нью-Йорке прошло первое представление самого знаменитого американского варьете первой половины XX века «Ziegfeld Follies», организованного импресарио Флоренцем Зигфельдом (Florenz Ziegfeld).
- 1916 — указ о мобилизации на принудительные работы 400 тыс. жителей Туркестана и степных областей. Массовое восстание казахских племён было жестоко подавлено.
- 1918 — в Киеве создан Государственный Сенат Украины.
- 1920 — английская колония Восточная Африка переименована в Кению.
- 1922 — впервые в мире на бывшем Ходынском аэродроме проведены опыты по применению авиации для борьбы с вредителями сельского хозяйства (лётчик Н. П. Ильзин).
- 1944
- Указом Президиума Верховного Совета СССР введено почётное звание «Мать-героиня» и учреждены орден «Материнская слава» и медаль «Медаль материнства».
- Выпуск первого автомобиля на эвакуированном в город Миасс заводе «ЗИС» (Заводе имени И. В. Сталина).
- 1945 — восстановлена после Великой Отечественной войны Крымская астрофизическая обсерватория АН СССР (КАО была основана на базе частной любительской обсерватории, созданной в 1900 году).
- 1958 — совершил первый полёт первый послевоенный немецкий вертолёт — трёхместный Боргварт «Колибри I», построенный Генрихом Фокке.
- 1962 — катастрофа самолёта Douglas DC-8 близ Джуннара (Индия). Погибли 94 человека.
- 1969 — Вьетнамская война: начат вывод американских войск из Южного Вьетнама, завершившийся через три с половиной года.
- 1972 — президент США Никсон объявил о том, что СССР в течение 3 лет закупит американское зерно на сумму 750 миллионов долларов.
- 1974 — ЦК КПСС утвердил проект строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМа).
- 1977 — катастрофа самолёта Ан-24 у Сухумского аэропорта. Погибли 6 человек.
- 1980 — катастрофа самолёта Ту-154 в Алма-Ате. Погибли 166 человек — крупнейшая авиакатастрофа в истории Казахстана.
- 1997 — в России принято новое положение о паспорте (его обязаны иметь все граждане, достигшие 14 лет).
- 2003 — катастрофа самолёта Boeing 737 южнее Порт-Судана. Погибли 117 человек — крупнейшая авиакатастрофа в истории Судана.
- 2008 — Чешская Республика стала 18-м членом Европейского космического агентства.
- 2011 — старт шаттла «Атлантис». Последний полёт шаттла «Атлантис», завершивший эксплуатацию кораблей системы «Space Shuttle».