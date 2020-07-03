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Общество / Жизнь Сегодня, 09:3618
Какие сегодня праздники, события - 8 Июля

Национальные

  •  Замбия — День единства.
  •  Россия — День семьи, любви и верности (День Петра и Февронии)

Религиозные

Православие
  • преподобномученицы Февронии девы (ок. 304);
  • благоверных князя Петра (в иночестве Давида) и княгини Февронии (в иночестве Евфросинии), Муромских чудотворцев (1228);
  • память преподобного Далмата Исетского, Пермского, основателя Далматовского Свято-Успенского монастыря (1697).
  • память священномученика Василия Милицына, пресвитера (1918);
  • память преподобноисповедника Никона Оптинского (Беляева), иеромонаха (1931);
  • память священномученика Василия Протопопова, пресвитера (1940).

Именины

  • Католические: Альжбета, Евгений, Прокоп.
  • Православные: Константин, Леонид, Пётр, Фёдор, Давид.

События

  • 52 до н. э. — принятая дата основания Парижа (Лютеции).
  • 1283 — Война Сицилийской вечерни: арагонский флот под командованием адмирала Руджеро Лауриа побеждает анжуйский флот в Битве при Мальте.
  • 1497 — первая морская экспедиция из Европы в Индию отплыла из Лиссабона во главе с Васко да Гама.
  • 1573 — Булонским эдиктом положен конец 4-летней войне французских католиков и гугенотов.
  • 1618 — за «околдование» французской королевы была казнена камеристка Марии Медичи.
  • 1654 — в Америку прибыл первый еврей Яков Барсимсон.
  • 1659 — Битва под Конотопом.
  • 1663 — английский король Чарльз II одобрил представленную Джоном Кларком Королевскую Хартию Род-Айленда.
  • 1686 — австрийские войска освободили Буду от турецкого владычества, длившегося с 1541 года.
  • 1709 — состоялась Полтавская битва — крупнейшее сражение Великой Северной войны.
  • 1716 — в ходе Великой Северной войны произошла Битва в Дюнекилене между датской и шведской эскадрами.
  • 1758 — в ходе Семилетней войны на Североамериканском театре боевых действий произошла Битва при Карильоне.
  • 1777 — Вермонт стал 1-м штатом, отменившим рабство.
  • 1796 — государственный департамент США выдал первый паспорт гражданина США.
  • 1819 — в Петербурге заложен Исаакиевский собор по проекту архитектора Огюста Монферрана.
  • 1820 — франкфуртский сейм принял Венский заключительный акт, дополнявший конституцию Германского союза и подтверждавший суверенитет немецких государств.
  • 1833 — подписан Ункяр-Искелесийский договор о мире, дружбе и оборонительном союзе между Россией и Османской империей.
  • 1853 — в Токийском заливе высадился американский командор Мэтью Перри, от имени США потребовавший от Японии до конца года установить торговые отношения с Америкой.
  • 1889 — вышел первый номер газеты «The Wall Street Journal».
  • 1901 — во Франции введено ограничение скорости движения автомобилей в городах — 10 км/ч.
  • 1907 — в Нью-Йорке прошло первое представление самого знаменитого американского варьете первой половины XX века «Ziegfeld Follies», организованного импресарио Флоренцем Зигфельдом (Florenz Ziegfeld).
  • 1916 — указ о мобилизации на принудительные работы 400 тыс. жителей Туркестана и степных областей. Массовое восстание казахских племён было жестоко подавлено.
  • 1918 — в Киеве создан Государственный Сенат Украины.
  • 1920 — английская колония Восточная Африка переименована в Кению.
  • 1922 — впервые в мире на бывшем Ходынском аэродроме проведены опыты по применению авиации для борьбы с вредителями сельского хозяйства (лётчик Н. П. Ильзин).
  • 1944
    • Указом Президиума Верховного Совета СССР введено почётное звание «Мать-героиня» и учреждены орден «Материнская слава» и медаль «Медаль материнства».
    • Выпуск первого автомобиля на эвакуированном в город Миасс заводе «ЗИС» (Заводе имени И. В. Сталина).
  • 1945 — восстановлена после Великой Отечественной войны Крымская астрофизическая обсерватория АН СССР (КАО была основана на базе частной любительской обсерватории, созданной в 1900 году).
  • 1958 — совершил первый полёт первый послевоенный немецкий вертолёт — трёхместный Боргварт «Колибри I», построенный Генрихом Фокке.
  • 1962 — катастрофа самолёта Douglas DC-8 близ Джуннара (Индия). Погибли 94 человека.
  • 1969 — Вьетнамская война: начат вывод американских войск из Южного Вьетнама, завершившийся через три с половиной года.
  • 1972 — президент США Никсон объявил о том, что СССР в течение 3 лет закупит американское зерно на сумму 750 миллионов долларов.
  • 1974 — ЦК КПСС утвердил проект строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМа).
  • 1977 — катастрофа самолёта Ан-24 у Сухумского аэропорта. Погибли 6 человек.
  • 1980 — катастрофа самолёта Ту-154 в Алма-Ате. Погибли 166 человек — крупнейшая авиакатастрофа в истории Казахстана.
  • 1997 — в России принято новое положение о паспорте (его обязаны иметь все граждане, достигшие 14 лет).
  • 2003 — катастрофа самолёта Boeing 737 южнее Порт-Судана. Погибли 117 человек — крупнейшая авиакатастрофа в истории Судана.
  • 2008 — Чешская Республика стала 18-м членом Европейского космического агентства.
  • 2011 — старт шаттла «Атлантис». Последний полёт шаттла «Атлантис», завершивший эксплуатацию кораблей системы «Space Shuttle».
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