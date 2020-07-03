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Общество / Жизнь Сегодня, 11:1262
Какие сегодня праздники, события - 9 Июля

Национальные

  •  Азербайджан — День сотрудников органов дипломатической службы.
  •  Аргентина — День независимости.
  •  Казахстан — День работников водного хозяйства.
  •  Марокко — День Хасана II.
  •  Панама — День жертв.
  •  Южный Судан — День независимости.

Религиозные

Православие
  • празднование в честь Тихвинской иконы Божией Матери;
  • память преподобного Давида Солунского (ок. 540);
  • память святителя Дионисия, архиепископа Суздальского (1385);
  • обретение мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца (1569);
  • перенесение мощей преподобного Нила Столобенского (1995);
  • память преподобного Иоанна, епископа Готфского (790);
  • память священномученика Георгия Степанюка, пресвитера (1918).
  • празднования в честь икон Божией Матери:
    • «Одигитрия» Седмиезерная (XVII в.),
    • Лиддская (Римская) (I в.),
    • Нямецкая (1399).

Именины

  • Католические: Вероника, Зенон.
  • Православные: Давид, Дионисий (Денис), Иван, Тихон, Павел

События

  • 1357 — король Карл IV заложил в Праге Карлов мост через Влтаву.
  • 1558 — Женева стала независимой от Швейцарии.
  • 1686 — семь европейских государств создали Аугсбургскую лигу с целью остановить экспансию Франции в Западной Европе.
  • 1722 — купцами Затрапезными основано одно из первых в России совместных предприятий — Ярославская мануфактура (ныне — Ярославский комбинат технических тканей).
  • 1762 — свержение Петра III в пользу его супруги, Екатерины II.
  • 1788 — Коннектикут стал пятым штатом США.
  • 1816 — Аргентина объявила независимость от Испании.
  • 1864 — в сражении на Монокаси генерал Конфедерации Джубал Эрли победил федерального генерала Уоллеса.
  • 1877 — в Уимблдоне стартовал первый чемпионат по теннису, который провёл Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.
  • 1886 — Хунчунское соглашение в урочище Ново-Киевском об установлении границы между Россией и Китаем в районе озера Хасан.
  • 1887 — английский фабрикант бумаги Джон Дикинсон (John Dickinson) на ежегодной встрече производителей бумаги представил на торжественном обеде первые бумажные салфетки.
  • 1900 — королева Виктория дала своё одобрение Закону об образовании Австралийской федерации, на основании которого создано новое государство Федерация Австралии (с 1 января 1901 года).
  • 1906 — императором распущена Государственная дума Российской империи I созыва.
  • 1909
    • В Петербурге заложен городской училищный Дом им. Петра Великого (ныне — здание Нахимовского училища).
    • В Петербурге заложен мост Петра Великого (ныне — Большеохтинский).
  • 1915 — началась Алашкертская операция левого крыла русской Кавказской армии
  • 1918 — «Великое крушение поезда» — крупнейшая железнодорожная катастрофа в США.
  • 1919 — 208 голосами против 115 немецкий рейхстаг ратифицировал унизительный для Германии Версальский договор.
  • 1927 — начала выходить «Роман-газета».
  • 1928 — И. Сталин выдвинул тезис об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму.
  • 1938 — в магазины Великобритании поступили 35 миллионов противогазов. Впервые эти средства защиты были предложены гражданскому населению.
  • 1941 — военная коллегия приговорила генетика Н. Вавилова к казни по обвинению в шпионаже в пользу Англии.
  • 1943 — начало операции Хаски (высадка союзных войск на Сицилии).
  • 1945 — генерал Шарль де Голль предложил провести во Франции референдум для определения государственного устройства страны.
  • 1952 — ГДР приняла решение о строительстве социализма.
  • 1955 — основано Пагуошское движение учёных за мир, разоружение и международную безопасность.
  • 1956 — США отказались финансировать строительство Асуанской плотины, после чего Египет обратился за помощью к СССР.
  • 1957 — открыт 102-й элемент таблицы Менделеева — нобелий.
  • 1958 — огромный оползень вызвал волну рекордной высоты (574 м), которая со скоростью 160 км/ч прокатилась по узкому, похожему на фьорд заливу Литуя на Аляске, США.
  • 1959 — правительство Индонезии во главе с Раденом Джуандой Картавиджайя вышло в отставку, новое правительство возглавил президент Сукарно.
  • 1961
    • В Виннипеге (Канада) открыт памятник Тарасу Шевченко.
    • Греция приняла решение о присоединении к Европейскому экономическому сообществу.
    • Авиапарад в Тушино.
  • 1964 — хит-парад Англии возглавила песня «Дом восходящего солнца» в исполнении группы The Animals.
  • 1967 — во время воздушного парада в Домодедово впервые широкой публике представлены советские самолёты с изменяемой стреловидностью крыла («МиГ» и «Су») и вертикального взлёта и посадки.
  • 1970 — в Феодосии открыт литературный музей Александра Грина.
  • 1972 — спустя шесть лет на сцену вновь вышел Пол Маккартни: его группа «The Wings» дала свой первый концерт во французском городе Шатовийон.
  • 1981 — в «Ленкоме» прошла премьера мюзикла «Юнона» и «Авось».
  • 1991 — МОК восстановил членство Южно-Африканской Республики, исключённой ранее за проводимую в стране политику апартеида.
  • 1993 — принят Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах».
  • 1995 — в Чикаго прошёл последний концерт группы «The Grateful Dead». В августе умер лидер группы Джерри Гарсиа.
  • 1997 — Украина подписала договор о сотрудничестве с НАТО.
  • 2002
    • Беспрецедентная медицинская ошибка в Великобритании. В результате небрежности врачей у белой пары в клинике искусственного оплодотворения родилась темнокожая двойня. Родители считают, что сотрудники лаборатории перепутали пробирки.
    • «Газпром-медиа» официально объявил о приобретении долей и долговых обязательств Владимира Гусинского в компаниях, входящих в этот медиахолдинг.
    • В связи с успешным выступлением национальной сборной на чемпионате мира по футболу 2002 года власти Южной Кореи приняли решение «простить» 4,8 млн человек, которые допустили несерьезные нарушения ПДД.
    • Организация Африканского Единства (ОАЕ), объединяющая 53 государства Африки, официально преобразована в Африканский союз.
  • 2006 — Катастрофа Airbus A310 под Иркутском. Погибли 125 человек.
  • 2011 — Южный Судан стал независимым государством со столицей в Джубе.

Родились

До XIX века

  • 1249 — Император Камэяма (ум. 1305), 90-й правитель в истории Японии (1259—1274).
  • 1511 — Доротея Саксен-Лауэнбургская (ум. 1571), супруга короля Дании и Норвегии Кристиана III.
  • 1578 — Фердинанд II (ум. 1637), король Чехии, Венгрии, с 1619 г. император Священной Римской империи.
  • 1654 — Император Сатохито (ум. 1732), 112-й правитель в истории Японии (1663—1687).
  • 1689 — Алексис Пирон (ум. 1773), французский драматург, поэт и юрист.
  • 1751 — граф Николай Шереметев (ум. 1809), российский государственный деятель, коллекционер, меценат.
  • 1764 — Анна Радклиф (ум. 1823), английская писательница, одна из основательниц готического романа.
  • 1775 — Мэтью Грегори Льюис (ум. 1818), английский романист и поэт.

XIX век

  • 1802 — Томас Дэвенпорт (ум. 1851), американский кузнец, изобретатель, сконструировавший первый роторный электродвигатель постоянного тока.
  • 1809 — Фридрих Август Квенштедт (ум. 1889), немецкий геолог и минералог.
  • 1819 — Элиас Хоу (ум. 1864), американский техник, предприниматель, один из изобретателей швейной машины.
  • 1831 — Вильгельм Гис (ум. 1904), швейцарский анатом, гистолог и эмбриолог.
  • 1834 — Ян Неруда (ум. 1891), писатель, поэт, крупнейший в Чехии представитель критического реализма.
  • 1835 — Артур Пембер (ум. 1886), спортсмен, журналист, писатель, первый президент Футбольной ассоциации Англии.
  • 1841 — Пётр Невежин (ум. 1919), русский драматург.
  • 1845 — Джордж Дарвин (ум. 1912), английский астроном, второй сын Чарльза Дарвина.
  • 1847 — Владимир Снегирёв (ум. 1917), русский врач, один из основоположников отечественной гинекологии.
  • 1850 — Иван Вазов (ум. 1921), болгарский поэт («Под игом», «Новая земля», «К пропасти» и др.).
  • 1858 — Франц Боас (ум. 1942), американский антрополог, лингвист, естествоиспытатель, один из основателей современной антропологии.
  • 1879
    • Отторино Респиги (ум. 1936), итальянский композитор («Фонтаны Рима», «Пинии Рима» и др.).
    • Карлус Шагас (ум. 1934), бразильский медик, впервые описавший болезнь Шагаса.

XX век

  • 1901 — Барбара Картленд (ум. 2000), английская писательница, одна из наиболее плодовитых авторов XX века.
  • 1902 — Артемий Айвазян (ум. 1975), советский джазовый музыкант, создатель Государственного эстрадного оркестра Армении.
  • 1917 — Абрам Фрейдин (ум. 1982), художник-постановщик, сценограф, заслуженный артист РСФСР.
  • 1922 — Илья Гурин (ум. 1994), советский кинорежиссёр и сценарист.
  • 1924 — Муза Крепкогорская (ум. 1999), актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
  • 1929
    • Мулай Хасан Алауи (ум. 1999), король Марокко (1961—1999).
    • Ли Хезлвуд (ум. 2007), американский музыкант, автор песен, певец, продюсер.
  • 1931 — Андрей Капица (ум. 2011), советский и российский географ, геоморфолог, исследователь Антарктиды, профессор, член-корреспондент РАН.
  • 1932 — Дональд Рамсфелд, американский политик, министр обороны США в 1975—1977 и 2001—2006 гг.
  • 1933
    • Зинаида Кириенко, актриса театра и кино, эстрадная певица, народная артистка РСФСР.
    • Элем Климов (ум. 2003), советский кинорежиссёр и сценарист, народный артист России.
  • 1937 — Дэвид Хокни, английский художник, плакатист, дизайнер.
  • 1938
    • Лия Ахеджакова, актриса театра и кино, народная артистка России.
    • Брайан Деннехи, американский актёр театра, кино и телевидения.
  • 1940 — Сева Новгородцев, британский журналист и радиоведущий, комментатор русской службы Би-Би-Си.
  • 1944 — Глен Кук, современный американский писатель-фантаст,
  • 1945 — Дин Кунц, американский писатель-фантаст.
  • 1946 — Бон Скотт (ум. 1980), музыкант, автор песен, вокалист и фронтмен австралийской группы AC/DC.
  • 1947
    • Митч Митчелл (ум. 2008), британский барабанщик-виртуоз, участник «The Jimi Hendrix Experience».
    • О. Джей Симпсон, игрок в американский футбол, актёр.
    • Олег Шкловский, российский актёр театра и кино, телеведущий.
  • 1950 — Виктор Янукович, украинский политик и государственный деятель, президент Украины (2010—2014).
  • 1951 — Крис Купер, американский актёр, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус».
  • 1953 — Лора Квинт, советская и российская пианистка, композитор-песенник.
  • 1956 — Том Хэнкс, американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, обладатель двух «Оскаров», четырёх «Золотых глобусов» и др. наград.
  • 1957
    • Марк Алмонд, английский певец и музыкант.
    • Келли МакГиллис, американская киноактриса.
  • 1959 — Джим Керр, шотландский певец, композитор, солист группы «Simple Minds».
  • 1961 — Андрей Кагадеев, советский и российский рок-музыкант, основатель и лидер группы «НОМ».
  • 1962 — Алексей Плуцер-Сарно, российский филолог, лексикограф и философ, медиа-художник и идеолог арт-группы «Война».
  • 1964
    • Джанлука Виалли, итальянский футболист и тренер.
    • Кортни Лав, американская актриса, певица, автор песен, солистка рок-группы «Hole», вдова Курта Кобейна.
  • 1976 — Екатерина Гусева, актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка России.
  • 1978 — Дмитрий Дюжев, российский актёр театра и кино, кинорежиссёр.
  • 1980 — Юлия Такшина, российская актриса театра и кино, танцовщица, фотомодель.
  • 1982 — Тоби Кеббелл, английский киноактёр.
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