Какие сегодня праздники, события - 12 Июля

12 июля — 193-й день года (194-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остаётся 172 дня.

До 15 октября 1582 года — 12 июля по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года — 12 июля по григорианскому календарю.

В XX и XXI веках соответствует 29 июня юлианского календаря.

Праздники и памятные дни

Международные

Всемирный день бортпроводника.

Национальные

Австралия

Дания

Иран

Кирибати

Сан-Томе и Принсипи

Северная Ирландия

Религиозные

Католицизм — память блаженной Екатерины Танаки; — память Гермагора Аквилейского; — память апостола Иасона Тарсуского; — память святого Иоанна Гуальберта; — память Набора и Феликса; — память Вивентиола Лионского.

Православие — память апостолов Петра и Павла (67); — память святителя Григория, митрополита Ираклийского (1925); — память преподобного Паисия Святогорца (1994); — празднование в честь Касперовской иконы Божией Матери (1853—1855).

Именины

Католические: Екатерина, Вивентиол, Гермагор, Иван, Джон, Набор, Феликс, Вероника.

Православные: Григорий, Иона, Неофит, Павел, Парфений, Пётр.

События

До XIX века

1573 — испанская армия под руководством герцога Альбы захватила город Харлем после 7 месяцев осады.

1590 — основан город Саратов.

1679 — английский король Карл II издал акт, гарантирующий судебные права граждан.

1703 — в центре крепости Санкт-Петербург на Заячьем острове заложена деревянная церковь во имя Святых Апостолов Петра и Павла. Спустя 11 лет на её месте был заложен каменный собор, который был торжественно освящён 9 июля 1733 года.

1776 — из Плимута отправился в свою последнюю экспедицию Джеймс Кук.

1783 — императрицей Екатериной II издан Указ об утверждении театрального комитета «для управления зрелищами и музыкой». С этого началась история Мариинского театра в Петербурге.

1790 — Учредительное собрание Франции отделило церковь Франции от Рима и причислило священников к гражданским служащим.

XIX век

1804 — в Санкт-Петербурге состоялось первое в мире исключительно научное путешествие на воздушном шаре.

1806 — Наполеон создал Рейнский союз германских государств.

1862 — учреждена высшая военная награда США — Медаль Почёта.

1889 — Александр III подписывает указ о создании института земских начальников.

XX век

1901 — в германском рейхстаге не прошла попытка законодательно запретить дуэли.

1908 — в Праге начался первый Славянский съезд.

1917 — в ходе Первой мировой войны впервые в мире применено боевое отравляющее вещество иприт.

1918 — в мэрии седьмого парижского округа состоялось бракосочетание Пабло Пикассо и Ольги Хохловой, а потом в русской церкви — венчание.

1920 — подписан мирный договор между Литвой и РСФСР.

1922 — самый большой парусник в истории судостроения «Франс II» наскочил на риф.

1923 — принято постановление ЦК РКП(б) о восстановлении шахт Донбасса.

1928 — советским ледоколом «Красин» в арктических водах вблизи Шпицбергена спасён экипаж дирижабля «Италия».

1931 — во Франции открыт памятник мушкетёру Д’Артаньяну.

1933 — Конгресс США ввёл значение МРОТ — минимального размера оплаты труда — 33 цента в час.

1943 — в ходе битвы на Курской дуге у железнодорожной станции Прохоровка произошло танковое сражение, одно из крупнейших в мировой истории.

1950 — в Чехословакии принят закон, по которому все лица, которые выражали недовольство народно-демократическим строем, должны были помещаться в трудовые лагеря.

1959 — визит императора Эфиопии Хайле Селассие в Москву.

1962 — в одном из клубов Лондона дала свой первый концерт группа «Rolling Stones».

1970 — экспедиция норвежского путешественника-исследователя Тура Хейердала на папирусной лодке «Ра-2» через 57 дней плавания достигла берегов Барбадоса.

1988 — Областной совет Нагорного Карабаха объявил о выходе области из состава Азербайджана.

1996 — Конгресс США предоставил каждому штату право не признавать однополый брак, признанный в других штатах.

1998 — футбольная сборная Франции впервые стала чемпионом мира по футболу, обыграв в финале сборную Бразилии со счётом 3:0. Франция выиграла на ЧМ-1998 все игры и пропустила лишь 5 голов (4 из которых с пенальти).

1998 — памятный Гран-При Великобритании. Михаэль Шумахер одержал первую победу на островах, по ходу гонки он был наказан штрафом «stop&go» за обгон под жёлтым флагом. Заезжая на отбывание штрафа в конце последнего круга, он пересёк линию финиша на пит-лейн, тем самым выиграв гонку. После этого подобного рода финиши были официально запрещены.

XXI век

2003 В Калифорнии суд обязал тайваньскую фирму-производителя карамели выплатить 50 млн долларов родителям ребёнка, подавившегося конфетой и погибшего от этого. Директор ЦРУ Джордж Тенет взял на себя ответственность за включение фальшивых данных об Ираке в январское выступление президента Джорджа Буша перед конгрессом. Он назвал «ошибкой» включение не соответствовавших действительности данных о попытках Ирака приобрести уран в Африке.

2006 — вооружённая акция боевиков «Хизбаллы» приводит к началу израильско-ливанского конфликта.

2009 — Президентом Литвы впервые стала женщина — Даля Грибаускайте [4] .

. 2011 — Нептун завершил свой первый с момента открытия планеты в 1846 году полный оборот вокруг Солнца.

2013 — в России официально зарегистрирована первая община пастафариан.

Родились

До XIX века

100 до н. э., ок. — Гай Юлий Цезарь (ум. 44 до н. э.), древнеримский государственный и политический деятель, полководец и писатель.

1468 — Хуан дель Энсина (настоящая фамилия де Фермоселье; ум. 1529), испанский поэт, композитор, основоположник испанской драмы Возрождения («Действо о драке», «Эклога о карнавале»).

1730 — Джозайя Веджвуд (ум. 1795), английский керамист.

XIX век

1808 — Густав Йегер (ум. 1871), немецкий художник, мастер исторической живописи, директор Лейпцигской академии художеств [5] .

. 1812 — Мирза Фатали Ахундов (ум. 1878), азербайджанский писатель-просветитель, философ.

1813 — Клод Бернар (ум. 1878), французский физиолог, основоположник эндокринологии.

1817 — Генри Дэвид Торо (ум. 1862), американский писатель и мыслитель-трансценденталист.

1821 — Дэниель Харви Хилл (ум. 1889), генерал армии Конфедерации во время Гражданской войны в США.

1824 — Эжен Буден (ум. 1898), французский художник-маринист, предшественник импрессионизма.

1854 — Джордж Истмен (ум. 1932), американский изобретатель и бизнесмен, первый производитель фотокамеры «Кодак», которая заправлялась привычной нам фотоплёнкой.

1861 — Антон Аренский (ум. 1906), русский композитор, пианист, дирижёр, педагог.

1868 — Штефан Георге (ум. 1933), немецкий поэт-символист («Седьмое кольцо», «Новое царство» и др.), переводчик.

1870 — Луи II (ум. 1949), князь Монако (1922—1949).

1876 Макс Жакоб (ум. 1944), французский писатель и художник. Сергей Уточкин (ум. 1916), один из первых русских авиаторов и лётчиков-испытателей.

1880 — Чарлз Альберт Броунинг-младший (более известен как Тод Броунинг; ум. 1962), американский кинорежиссёр, актёр и сценарист, один из основоположников жанра фильмов ужасов.

1881 — Людвиг Рубинер (ум. 1920), немецкий поэт, литературный критик, эссеист, представитель экспрессионизма.

1884 — Амедео Модильяни (ум. 1920), итальянский художник и скульптор.

1892 — Бруно Шульц (ум. 1942), польский писатель и художник.

1894 — Исаак Бабель (расстрелян в 1940), советский писатель, переводчик, сценарист, драматург и журналист.

1894 — Юрий Завадский (ум. 1977), актёр, главный режиссёр Театра им. Моссовета, народный артист СССР.

1895 — Ричард Бакминстер Фуллер (ум. 1983), американский архитектор, инженер и изобретатель.

XX век