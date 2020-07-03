Какие сегодня праздники, события - 12 Июля

12 июля — 193-й день года (194-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остаётся 172 дня.
До 15 октября 1582 года — 12 июля по юлианскому календарю, с 15 октября 1582 года — 12 июля по григорианскому календарю.
В XX и XXI веках соответствует 29 июня юлианского календаря.
Праздники и памятные дни
Международные
- Всемирный день бортпроводника.
Национальные
- Австралия — День аборигенов.
- Дания — День фьорда.
- Иран — День хиджаба и целомудрия.
- Кирибати — День независимости.
- Сан-Томе и Принсипи — День независимости.
- Северная Ирландия — День оранжистов.
Религиозные
- Католицизм
- — память блаженной Екатерины Танаки;
- — память Гермагора Аквилейского;
- — память апостола Иасона Тарсуского;
- — память святого Иоанна Гуальберта;
- — память Набора и Феликса;
- — память Вивентиола Лионского.
- Православие
- — память апостолов Петра и Павла (67);
- — память святителя Григория, митрополита Ираклийского (1925);
- — память преподобного Паисия Святогорца (1994);
- — празднование в честь Касперовской иконы Божией Матери (1853—1855).
Именины
- Католические: Екатерина, Вивентиол, Гермагор, Иван, Джон, Набор, Феликс, Вероника.
- Православные: Григорий, Иона, Неофит, Павел, Парфений, Пётр.
События
До XIX века
- 1573 — испанская армия под руководством герцога Альбы захватила город Харлем после 7 месяцев осады.
- 1590 — основан город Саратов.
- 1679 — английский король Карл II издал акт, гарантирующий судебные права граждан.
- 1703 — в центре крепости Санкт-Петербург на Заячьем острове заложена деревянная церковь во имя Святых Апостолов Петра и Павла. Спустя 11 лет на её месте был заложен каменный собор, который был торжественно освящён 9 июля 1733 года.
- 1776 — из Плимута отправился в свою последнюю экспедицию Джеймс Кук.
- 1783 — императрицей Екатериной II издан Указ об утверждении театрального комитета «для управления зрелищами и музыкой». С этого началась история Мариинского театра в Петербурге.
- 1790 — Учредительное собрание Франции отделило церковь Франции от Рима и причислило священников к гражданским служащим.
XIX век
- 1804 — в Санкт-Петербурге состоялось первое в мире исключительно научное путешествие на воздушном шаре.
- 1806 — Наполеон создал Рейнский союз германских государств.
- 1862 — учреждена высшая военная награда США — Медаль Почёта.
- 1889 — Александр III подписывает указ о создании института земских начальников.
XX век
- 1901 — в германском рейхстаге не прошла попытка законодательно запретить дуэли.
- 1908 — в Праге начался первый Славянский съезд.
- 1917 — в ходе Первой мировой войны впервые в мире применено боевое отравляющее вещество иприт.
- 1918 — в мэрии седьмого парижского округа состоялось бракосочетание Пабло Пикассо и Ольги Хохловой, а потом в русской церкви — венчание.
- 1920 — подписан мирный договор между Литвой и РСФСР.
- 1922 — самый большой парусник в истории судостроения «Франс II» наскочил на риф.
- 1923 — принято постановление ЦК РКП(б) о восстановлении шахт Донбасса.
- 1928 — советским ледоколом «Красин» в арктических водах вблизи Шпицбергена спасён экипаж дирижабля «Италия».
- 1931 — во Франции открыт памятник мушкетёру Д’Артаньяну.
- 1933 — Конгресс США ввёл значение МРОТ — минимального размера оплаты труда — 33 цента в час.
- 1943 — в ходе битвы на Курской дуге у железнодорожной станции Прохоровка произошло танковое сражение, одно из крупнейших в мировой истории.
- 1950 — в Чехословакии принят закон, по которому все лица, которые выражали недовольство народно-демократическим строем, должны были помещаться в трудовые лагеря.
- 1959 — визит императора Эфиопии Хайле Селассие в Москву.
- 1962 — в одном из клубов Лондона дала свой первый концерт группа «Rolling Stones».
- 1970 — экспедиция норвежского путешественника-исследователя Тура Хейердала на папирусной лодке «Ра-2» через 57 дней плавания достигла берегов Барбадоса.
- 1988 — Областной совет Нагорного Карабаха объявил о выходе области из состава Азербайджана.
- 1996 — Конгресс США предоставил каждому штату право не признавать однополый брак, признанный в других штатах.
- 1998 — футбольная сборная Франции впервые стала чемпионом мира по футболу, обыграв в финале сборную Бразилии со счётом 3:0. Франция выиграла на ЧМ-1998 все игры и пропустила лишь 5 голов (4 из которых с пенальти).
- 1998 — памятный Гран-При Великобритании. Михаэль Шумахер одержал первую победу на островах, по ходу гонки он был наказан штрафом «stop&go» за обгон под жёлтым флагом. Заезжая на отбывание штрафа в конце последнего круга, он пересёк линию финиша на пит-лейн, тем самым выиграв гонку. После этого подобного рода финиши были официально запрещены.
XXI век
- 2003
- В Калифорнии суд обязал тайваньскую фирму-производителя карамели выплатить 50 млн долларов родителям ребёнка, подавившегося конфетой и погибшего от этого.
- Директор ЦРУ Джордж Тенет взял на себя ответственность за включение фальшивых данных об Ираке в январское выступление президента Джорджа Буша перед конгрессом. Он назвал «ошибкой» включение не соответствовавших действительности данных о попытках Ирака приобрести уран в Африке.
- 2006 — вооружённая акция боевиков «Хизбаллы» приводит к началу израильско-ливанского конфликта.
- 2009 — Президентом Литвы впервые стала женщина — Даля Грибаускайте[4].
- 2011 — Нептун завершил свой первый с момента открытия планеты в 1846 году полный оборот вокруг Солнца.
- 2013 — в России официально зарегистрирована первая община пастафариан.
Родились
До XIX века
- 100 до н. э., ок. — Гай Юлий Цезарь (ум. 44 до н. э.), древнеримский государственный и политический деятель, полководец и писатель.
- 1468 — Хуан дель Энсина (настоящая фамилия де Фермоселье; ум. 1529), испанский поэт, композитор, основоположник испанской драмы Возрождения («Действо о драке», «Эклога о карнавале»).
- 1730 — Джозайя Веджвуд (ум. 1795), английский керамист.
XIX век
- 1808 — Густав Йегер (ум. 1871), немецкий художник, мастер исторической живописи, директор Лейпцигской академии художеств[5].
- 1812 — Мирза Фатали Ахундов (ум. 1878), азербайджанский писатель-просветитель, философ.
- 1813 — Клод Бернар (ум. 1878), французский физиолог, основоположник эндокринологии.
- 1817 — Генри Дэвид Торо (ум. 1862), американский писатель и мыслитель-трансценденталист.
- 1821 — Дэниель Харви Хилл (ум. 1889), генерал армии Конфедерации во время Гражданской войны в США.
- 1824 — Эжен Буден (ум. 1898), французский художник-маринист, предшественник импрессионизма.
- 1854 — Джордж Истмен (ум. 1932), американский изобретатель и бизнесмен, первый производитель фотокамеры «Кодак», которая заправлялась привычной нам фотоплёнкой.
- 1861 — Антон Аренский (ум. 1906), русский композитор, пианист, дирижёр, педагог.
- 1868 — Штефан Георге (ум. 1933), немецкий поэт-символист («Седьмое кольцо», «Новое царство» и др.), переводчик.
- 1870 — Луи II (ум. 1949), князь Монако (1922—1949).
- 1876
- Макс Жакоб (ум. 1944), французский писатель и художник.
- Сергей Уточкин (ум. 1916), один из первых русских авиаторов и лётчиков-испытателей.
- 1880 — Чарлз Альберт Броунинг-младший (более известен как Тод Броунинг; ум. 1962), американский кинорежиссёр, актёр и сценарист, один из основоположников жанра фильмов ужасов.
- 1881 — Людвиг Рубинер (ум. 1920), немецкий поэт, литературный критик, эссеист, представитель экспрессионизма.
- 1884 — Амедео Модильяни (ум. 1920), итальянский художник и скульптор.
- 1892 — Бруно Шульц (ум. 1942), польский писатель и художник.
- 1894 — Исаак Бабель (расстрелян в 1940), советский писатель, переводчик, сценарист, драматург и журналист.
- 1894 — Юрий Завадский (ум. 1977), актёр, главный режиссёр Театра им. Моссовета, народный артист СССР.
- 1895 — Ричард Бакминстер Фуллер (ум. 1983), американский архитектор, инженер и изобретатель.
XX век
- 1902 — Гюнтер Андерс (ум. 1992), австрийский писатель, философ, участник всемирного антивоенного движения.
- 1904 — Пабло Неруда (ум. 1973), чилийский поэт, лауреат Нобелевской премии (1971).
- 1908 — Ален Кюни (ум. 1994), французский и итальянский актёр театра и кино.
- 1913
- Уиллис Юджин Лэмб (ум. 2008), американский физик, лауреат Нобелевской премии (1955).
- Рейно Хелисмаа (ум. 1965), финский певец и автор песен.
- 1916 — Людмила Павличенко (ум. 1974), самая успешная женщина-снайпер в мировой истории, Герой Советского Союза.
- 1917 — Эндрю Ньюэлл Уайет (ум. 2009), американский художник.
- 1922 — Степан Микоян (ум. 2017), советский лётчик-испытатель, генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
- 1924 — Нея Зоркая (ум. 2006), советский и российский киновед, культуролог, историк театра и кино.
- 1928 — Элайас Кори, американский химик, лауреат Нобелевской премии (1990).
- 1930 — Ги Лижье (ум. 2015), основатель и руководитель французской гоночной команды «Лижье».
- 1933 — Борис Разинский (ум. 2012), советский футбольный вратарь, олимпийский чемпион (1956).
- 1934 — Ван Клиберн (ум. 2013), американский пианист, победитель I Международного конкурса им. Чайковского (1958).
- 1937 — Уильям Косби, американский актёр-комик, ведущий телешоу, лауреат премий «Эмми», «Золотой глобус» и «Грэмми».
- 1938
- Эйко Исиока (ум. 2012), японский дизайнер, художник по костюмам, обладательница премии «Оскар».
- Эмиль Ренард-Кио, артист цирка, иллюзионист, народный артист РСФСР.
- 1939 — Ираклий Квирикадзе, советский и грузинский кинорежиссёр, сценарист, писатель.
- 1940 — Юлия Белянчикова (ум. 2011), советский и российский врач, журналистка, ведущая телепередачи «Здоровье».
- 1943 — Кристин Макви, британская рок-певица, поэтесса-песенник, клавишник, участница группы «Fleetwood Mac».
- 1946 — Валентина Толкунова (ум. 2010), певица, народная артистка РСФСР.
- 1947 — Юрий Гальперин, русский писатель-прозаик.
- 1948 — Милтон Тигл «Ричард» Симмонс, американский инструктор по фитнесу, радиоведущий, актёр, танцор, певец, комик и продюсер.
- 1949 — Павел Лунгин, советский и российский сценарист и кинорежиссёр, народный артист России.
- 1950 — Эрик Карр (ум. 1991), американский музыкант, ударник группы «Kiss».
- 1952 — Лиз Митчелл, ведущая солистка группы «Boney M.» и соавтор некоторых песен.
- 1954 — Эрик Адамс, вокалист американской хеви-метал-группы «Manowar».
- 1958 — Валерий Кипелов, советский и российский рок-музыкант, певец, автор песен, солист ансамбля «Лейся, песня», групп «Ария» и «Кипелов».
- 1960 — Евгений Дворжецкий (ум. 1999), актёр театра и кино, заслуженный артист России.
- 1963 — Александр Домогаров, российский актёр театра и кино, народный артист РФ.
- 1967 — Геннадий Ершов, польский и украинский художник скульптор.
- 1967 — Джонз Петруччи, американский гитарист.
- 1973 — Кристиан Вьери, итальянский футболист, нападающий.
- 1978 — Мишель Родригес, американская актриса и продюсер.
- 1985 — Эмиль Хегле Свендсен, норвежский биатлонист, 4-кратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира.
- 1989 — Фиби Тонкин, австралийская актриса и модель.
- 1991 — Хамес Родригес, колумбийский футболист, атакующий полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», выступающий за немецкий клуб "Бавария" на правах аренды,вице-капитан сборной Колумбии.