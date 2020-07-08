 

Гороскоп на сегодня (12.07.20)

Общество / Жизнь Сегодня, 10:4770
Гороскоп на сегодня (12.07.20)

Овен

День ожидается весьма спокойный. Постарайтесь из всего происходящего получать максимум выгоды и удовольствия. Не теряйте эмоционального равновесия и не выясняйте отношений с теми, кто вам дорог. Если понадобится чья-то помощь, то не стесняйтесь попросить об этом.

 

Телец

Не стоит проявлять упорства в делах, которые на данном этапе вам не под силу. Не переутомляйтесь. Зато этот день может стать многообещающим в плане любовных отношений, развлечений, отдыха и поездок. Проявите инициативу, найдите старых друзей и организуйте встречу с ними.

 

Близнецы

Постарайтесь не пропускать мероприятий, которые могут повлиять на ваше будущее. Даже если вас просто пригласят в гости, обязательно сходите. Сейчас есть все шансы ухватить удачу за хвост. Скорее всего, вам поступят интересные предложения или же вы сможете завести полезные знакомства.

 

Рак

Никаких эмоциональных всплесков быть не должно, если вы сами не решите их себе устроить. А испортить настроение и себе, и любимому человеку вы сможете, если начнете цепляться по мелочам и срываться безо всяких на то оснований. Старайтесь больше отдыхать и проводить время за любимым занятием.

 

Лев

Сейчас вы можете пребывать в мрачном настроении, потому что не будете чувствовать твердой почвы под ногами. Постарайтесь найти занятие, которое поможет отрешиться от печальных мыслей. Вам надо занять выжидательную позицию и не рубить сплеча.

 

Дева

Перед тем как что-либо предпринять, все как следует обдумайте. Сейчас решение вопросов нельзя пускать на самотек. Если вы не уверены в своей правоте, не пренебрегайте помощью близких людей. Поберегите свое здоровье и соблюдайте во всем умеренность.

 

Весы

Энергичный ритм жизни и быстро разворачивающиеся события не позволят стоять на месте. Ведь их преодоление поможет вам ощутить вкус победы. Больше внимания уделяйте бытовым вопросам, наведите порядок в доме, выбросите старые и ненужные вещи. Приятные сюрпризы могут ожидать в любовных отношениях.

 

Скорпион

Поступившие предложения могут раздвинуть ваши горизонты и раскрыть таланты, о которых вы и не догадывались. Сейчас вы можете справиться с любыми проблемами. Для новых знакомств и увлечений сейчас вполне удачный период. Постарайтесь больше времени уделять любимым людям.

 

Стрелец

Для бурной деятельности данный период не совсем подходящий. Зато в любви дела должны обстоять гораздо лучше. Возможно, вас ожидают новые знакомства и увлечения, а может быть, вы просто прекрасно проведете время в компании любимого человека.

 

Козерог

В это время все будет удаваться. Если у вас есть любимый человек, то постарайтесь больше внимания уделять ему. Совместные прогулки, поездки и просто общение доставят немало приятных минут. А одиноких представителей данного знака может ожидать новое знакомство.

 

Водолей

Благоприятный день для вас. Правда, вы можете либо быстро утомляться, либо испытывать недостаток сил. Но это не повод для беспокойства. Старайтесь больше отдыхать и не изматывать себя физическими нагрузками. Не отказывайтесь от развлечений.

 

Рыбы

В этот день вы будете подвержены частым переменам настроения, но даже если вам захочется на ком-то сорваться, сначала подумайте, чем это может обернуться. Будьте предельно честными с людьми, которые вам не безразличны. Обман не останется незамеченным.

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