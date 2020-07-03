Какие сегодня праздники, события - 13 Июля

Национальные
- Казахстан — День сотрудников органов национальной безопасности.
- США, штат Теннеси — День Натана Форреста.
- Черногория — День государственности.
- Япония — праздник Бон (день поминовения усопших) (до 16 июля).
Религиозные
- Православие
- Собор славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия;
- память преподобного Петра, царевича Ордынского (Ростовского) (1290);
- прославление святителя Софрония, епископа Иркутского (1918).
- память священномученика Тимофея Петропавловского, пресвитера, преподобномученика Никандра (Прусака), иеромонаха (1918);
- память преподобномученика Феогена (Козырева), архимандрита (1939);
- память мученика Иоанна Демидова (1944);
- празднования в честь икон Божией Матери:
- Балыкинской (1711);
- Волынской;
- Горбаневской (1786).
Именины
- Католические: Маргарита, Андрей, Генрих, Эрнест.
- Православные: Андрей, Варфоломей, Иван, Матвей, Пётр, Сафон, Филипп, Фома, Иаков.
События
До XIX века
- 1249 — коронация короля Шотландии Александра III.
- 1260 — произошла битва при Дурбе.
- 1728 — русский мореплаватель Витус Беринг отправился в плавание от берегов Камчатки на север. Во время экспедиции был открыт пролив между Америкой и Азией, названный его именем.
- 1772 — Английский мореплаватель Джеймс Кук начал первое в истории кругосветное плавание с запада на восток.
- 1790 — За напечатание книги «Путешествие из Петербурга в Москву» арестован и заключён в Петропавловскую крепость Александр Радищев.
XIX век
- 1830 — В Российской Империи император Николай I утвердил «Положение о Ремесленном учебном заведении» (ныне Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана).
- 1837 — Королева Виктория переехала из Сент-Джеймсского дворца в Букингемский дворец, который стал основной резиденцией королей Великобритании.
- 1839 — Денежная реформа в России, осуществлённая министром финансов Е. Ф. Канкриным: введение расчёта на серебро путём девальвации.
- 1841 — в Лондоне заключена конвенция между Россией, Англией, Францией, Пруссией и Турцией о воспрещении военным судам иностранных государств входить в проливы Босфор и Дарданеллы.
- 1857 — в Лондоне Герцен выпустил первый номер журнала «Колокол», первого русского оппозиционного издания.
- 1870 — Бисмарком отправлена Эмсская депеша.
- 1882 — В Москве и Петербурге открыты первые в России телефонные станции.
- 1882 — В Риге открыта телефонная сеть (53 аппарата).
- 1885 — В Амстердаме открыт Голландский Национальный музей.
- 1897 — Гульельмо Маркони получил патент на радио.
XX век
- 1908 — В Лондоне открылись IV Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины.
- 1923 — Английский парламент одобрил внесённый леди Астор закон, запрещавший продажу алкоголя лицам моложе 18 лет.
- 1923 — Официальное открытие Знака Голливуда.
- 1925 — Завершён перелёт шести советских самолётов по маршруту Москва — Улан-Батор — Пекин, старт которому был дан 10 июня.
- 1930 — Начало первого чемпионата мира по футболу в Уругвае.
- 1931 — состоялось заседание ЦИК СССР под председательством М. И. Калинина, на котором было принято решение о сносе Храма Христа Спасителя и строительстве на его месте Дворца Советов[4][5].
- 1938 — Первый телетеатр открылся в Бостоне. За 25 центов 200 зрителей могли в течение 45 минут наблюдать за шоу с песнями и танцами. Само представление шло этажом выше и передавалось вниз с помощью телевидения.
- 1939 — Фрэнк Синатра записал свою первую пластинку с песней «From the Bottom of My Heart».
- 1941 — Восстание 13 июля в Черногории.
- 1943 — Вторая Мировая война: битва при Коломбангара.
- 1944 — Великая Отечественная война: войска 3-го Белорусского фронта освободили Вильнюс от немецко-фашистских войск.
- 1944 — Великая Отечественная война: войска 1-го Украинского фронта перешли в наступление на рава-русском и львовском направлениях. Начало Львовско-Сандомирской операции.
- 1947 — В Париже министры иностранных дел европейских стран согласились принять план восстановления Европы, предложенный госсекретарём США Джорджем Маршаллом. От участия в конференции отказались страны советского блока и Финляндия, но предложение им присоединиться к плану позже оставалось в силе.
- 1949 — Папа римский Пий XII объявил, что любой католик, сознательно и добровольно вступивший в ряды компартии или иным образом поддерживающий её, будет отлучён от церкви.
- 1951 — В Лондоне закладкой первого камня принцессой Елизаветой Эдинбургской началось строительство здания Королевского Национального театра.
- 1955 — В СССР вышел первый номер журнала «Иностранная литература». Его предшественник в довоенные годы выходил под названием «Интернациональная литература».
- 1956 — Заложен краеугольный камень «Кармелита», первого на Ближнем Востоке метрополитена, расположенного в городе Хайфа, Израиль.
- 1962 — Кировский завод выпустил первый колёсный трактор К-700 «Кировец».
- 1966 — На экраны США вышел фильм «Как украсть миллион» с Одри Хепбёрн и Питером О’Тулом в главных ролях.
- 1967 — На экраны вышел фильм Киры Муратовой «Короткие встречи», в котором играли Нина Русланова, Владимир Высоцкий, Кира Муратова.
- 1973 — вышел первый альбом группы «Queen».
- 1985 — В Лондоне и Филадельфии одновременно прошли концерты «Live Aid» в помощь голодающим в Африке. Организатором мероприятия был лидер группы «Boomtown Rats» Боб Гелдоф, который сумел привлечь для участия таких звёзд, как Queen, Мик Джаггер, Мадонна, Тина Тёрнер, Пол Маккартни, Дэвид Боуи, Боб Дилан. По телевидению представление смотрели более полутора миллиардов зрителей в 160 странах. СССР отказался от показа концерта.
- 1990 — На пике Ленина (Памир) в результате землетрясения лавиной был накрыт лагерь международной группы альпинистов. 43 человека оказались погребены лавиной.
- 1990 — Создана польская специальная группа GROM на базе польской ВЧ № 2305.
- 1990 — основан Центральный банк Российской Федерации.
- 1993 — в бою на 12-й заставе Московского погранотряда (Таджикистан) погибло 25 российских пограничников.
XXI век
- 2007 — Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал мораторий на ДОВСЕ.
- 2018 — Новозеландскими учёными в Женеве был представлен рентгеновский аппарат, который способен делать трёхмерные цветные снимки[6].
Родились
До XIX века
- 1527 — Джон Ди (ум. 1609), английский математик, географ, астроном и астролог.
- 1590 — Климент X (в миру Эмилио Бонавентура Альтьери; ум. 1676), 239-й папа римский (1670—1676).
- 1608 — Фердинанд III (ум. 1657), император Священной Римской империи (1637—1657).
- 1665 — князь Дмитрий Голицын (ум. 1737), русский государственный деятель, сподвижник Петра I.
- 1773 — Вильгельм Ваккенродер (ум. 1798), немецкий писатель.
XIX век
- 1813 — Николай Бенуа (ум. 1898), российский архитектор, с 1850 г. главный архитектор Петергофа.
- 1826 — Станислао Канниццаро (ум. 1910), итальянский химик, один из основоположников атомно-молекулярного учения.
- 1841 — Отто Вагнер (ум. 1918), австрийский архитектор, мастер стиля модерн.
- 1851 — Сергей Степняк-Кравчинский (ум. 1895), русский писатель, революционер-народник, террорист.
- 1854 — Аристарх Белопольский (ум. 1934), русский советский астроном, астрофизик, профессор, директор Пулковской обсерватории (1916—1919).
- 1858 — Андрей Вилькицкий (ум. 1913), русский гидрограф-геодезист, полярный исследователь, генерал-лейтенант.
- 1862 — Николай Рубакин (ум. 1946), русский книговед, библиограф, просветитель, писатель, учёный.
- 1865 — Папюс (ум. 1916), французский оккультист и целитель.
- 1869
- Сергей Виноградов (ум. 1938), русский художник, действительный член Императорской Академии Художеств.
- Михаил Гершензон (ум. 1925), российский мыслитель, историк культуры, публицист, переводчик.
- 1889
- Сергей Клычков (расстрелян в 1937), русский советский поэт, прозаик, переводчик.
- Василий Ульрих (ум. 1951), председатель Военной коллегии Верховного суда СССР (1926—1948), один из главных исполнителей сталинских репрессий.
- 1896 — Мордехай Ардон (ум. 1992), израильский художник.
XX век
- 1909 — Александр Крон (ум. 1983), русский советский писатель и драматург.
- 1910 — Пётр Непорожний (ум. 1999), министр энергетики и электрификации СССР в 1962—1985 гг.
- 1918 — Альберто Аскари (погиб в 1955), итальянский автогонщик, чемпион мира в классе машин «Формула-1» (1952, 1953).
- 1919
- Николай Балашов (ум. 2006), советский и российский литературовед, филолог, академик РАН.
- Хао Боцунь, китайский, тайваньский генерал и политик, глава правительства Тайваня в 1990—1993 гг.
- 1920 — Аркадий Адамов (ум. 1991), советский писатель, автор «милицейских» детективов.
- 1922 — Мария Виноградова (ум. 1995), актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
- 1923 — Михаил Пуговкин (ум. 2008), актёр театра и кино, народный артист СССР.
- 1924 — Карло Бергонци (ум. 2014), итальянский оперный певец (тенор), известный партиями в операх Дж. Верди.
- 1925 — Борис Новиков (ум. 1997), актёр театра и кино, народный артист РФ, «голос» почтальона Печкина.
- 1928 — Валентин Пикуль (ум. 1990), русский советский писатель, автор популярных исторических романов.
- 1929 — Софья Муратова (ум. 2006), советская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира.
- 1930 — Наоми Шомер (ум. 2004), израильская поэтесса и композитор, автор неофициального гимна Иерусалима «Золотой Иерусалим».
- 1932
- Виктор Берковский (ум. 2005), российский учёный, композитор, бард.
- Пётр Фоменко (ум. 2012), советский и российский театральный и кинорежиссёр, народный артист России.
- 1934
- Алексей Елисеев, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
- Воле Шойинка, нигерийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1986).
- 1937 — Владимир Лукин, российский политик, учёный-историк, политолог, член Совета Федерации.
- 1940 — Патрик Стюарт, британский актёр театра, кино и телевидения.
- 1941 — Жак Перрен, французский актёр, кинорежиссёр и продюсер.
- 1942 — Харрисон Форд, американский киноактёр, обладатель премий «Золотой глобус» и «Сезар».
- 1944
- Борис Клюев, актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист России.
- Эрнё Рубик, венгерский изобретатель и скульптор, создатель знаменитого кубика Рубика.
- 1948 — Джо Рот, американский кинорежиссёр и продюсер.
- 1950 — Леонид Гозман, российский политик, президент общественного движения «Союз правых сил».
- 1952 — Александр Тиханович (ум. 2017), советский и белорусский эстрадный певец.
- 1957
- Тьерри Бутсен, бельгийский автогонщик, экс-пилот «Формулы-1».
- Кэмерон Кроу, американский кинорежиссёр, сценарист, обладатель «Оскара».
- 1963 — Вадим Казаченко, эстрадный артист и певец, заслуженный артист России.
- 1967 — Бенни Бенасси, итальянский диджей, композитор, продюсер.
- 1969 — Олесь Бузина (убит в 2015), украинский писатель, журналист, телеведущий.
- 1974 — Ярно Трулли, итальянский автогонщик, экс-пилот «Формулы-1».
- 1976 — Олег Сенцов, украинский кинорежиссёр, сценарист, писатель.
- 1977 — Эшли Скотт, американская актриса.
- 1983 — Лю Сян, китайский легкоатлет, олимпийский чемпион и чемпион мира.
- 1985 — Гильермо Очоа, мексиканский футболист, вратарь национальной сборной.