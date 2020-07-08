 

Гороскоп на сегодня (13.07.20)

Общество / Жизнь Сегодня, 10:1039
Гороскоп на сегодня (13.07.20)

Овен

Не все ваши идеи будут находить поддержку у окружающих. Но в это время у вас появятся новые перспективы, касающиеся профессиональной деятельности. И хоть ясности еще не будет, уже сейчас нужно готовиться к серьезному предложению.

 

Телец

Сейчас вы будете неспособны объективно оценивать ситуацию, как на профессиональном поприще, так и в личных отношениях, поэтому повремените с принятием важных решений. Ко всему, что вам предложат или пообещают, в этот день лучше отнестись с недоверием.

 

Близнецы

Этот день не несет в себе никакой отрицательной энергетики. Можно планировать любые мероприятия. Приятные новости личного характера выйдут на первое место, и вам будет трудно сконцентрироваться на работе. В это время вас ожидают встречи со старыми друзьями.

 

Рак

Данный период больше располагает к завершению дел. Будет трудно сосредоточиться на работе, особенно если она однообразная. Сейчас окружающие будут нуждаться в вашей помощи. Даже если вы не горите желанием оказать услугу, не отказывайте в просьбе.

 

Лев

Постарайтесь не начинать новые дела. Вы еще не готовы для работы, которую вам могут предложить. Если дело стоящее, оно никуда не денется. Сейчас не слишком удачное время для развития любовных отношений, так как возможны ссоры, обманы и другие неприятности.

 

Дева

Не позволяйте себе лениться. Не слишком понятные ситуации, которые имели место в вашей жизни, начнут проясняться. и все встанет на свои места. Полагайтесь только на себя. И не потому, что вас могут подвести, а просто вам самим нужно быть в курсе всех дел и событий и не упускать из виду даже незначительные мелочи.

 

Весы

Этот день может оказаться напряженным, поэтому серьезных планов не стройте. Если не хотите сами себе осложнить жизнь, не давайте никаких обещаний, особенно людям, от которых зависите в той или иной степени. Зато можете рассчитывать на понимание и поддержку любимого человека.

 

Скорпион

Особых изменений в вашей жизни произойти не должно. Не требуйте от себя подвигов и не пытайтесь немедленно решить все накопившиеся бытовые и профессиональные вопросы. Идет удачное время для покупок и приятных посиделок в компании хороших знакомых.

 

Стрелец

Сейчас идет удачное время для профессиональной деятельности, и вы сможете справиться со многими делами. Не исключены новые романтические знакомства. Порадовать могут близкие люди. Избегайте серьезных финансовых трат. Не следует брать кредиты и давать в долг.

 

Козерог

В данный момент нельзя поддаваться соблазнам. Вы сможете решить любые вопросы, но если начнете хитрить, наделаете ошибок. Данный период располагает к активной деятельности, так что постарайтесь запланировать дела, которые были отложены до лучших времен.

 

Водолей

У вас могут возникнуть интересные идеи. Не стесняйтесь обращаться к тем, кто способен помочь. Нужно серьезно проанализировать свои финансовые возможности и продумать, как избежать потерь и сохранить стабильность. Это удачное время для встреч с людьми, к которым вы питаете теплые чувства.

 

Рыбы

Сейчас вы склонны принимать решения под влиянием импульса, эмоции, гнева. Попросите близких людей и коллег быть к вам снисходительнее. Нежелательно планировать дела, связанные с серьезными физическими нагрузками. Просто плывите по течению. Оно вынесет вас туда, куда нужно.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Гороскоп, 7dniv, 7dnivinfo  
Гороскоп на сегодня (13.07.20)
Гороскоп на сегодня (13.07.20)
Какие сегодня праздники, события - 13 Июля
Какие сегодня праздники, события - 13 Июля
Гороскоп на сегодня (12.07.20)
Гороскоп на сегодня (12.07.20)
Какие сегодня праздники, события - 12 Июля
Какие сегодня праздники, события - 12 Июля
Кроссфит требует орбитрек Методичка: как на Zhelezzo.ua купить орбитрек в кредит
Кроссфит требует орбитрек Методичка: как на Zhelezzo.ua купить орбитрек в кредит
Культура использования постельных принадлежностей
Культура использования постельных принадлежностей
Гороскоп на сегодня (10.07.20)
Гороскоп на сегодня (10.07.20)
Какие сегодня праздники, события - 10 Июля
Какие сегодня праздники, события - 10 Июля
Рекламные кампании Google AdWords: что это и зачем нужно
Рекламные кампании Google AdWords: что это и зачем нужно
Кредит в декрете – как получить помощь маме
Кредит в декрете – как получить помощь маме
Быстрое кредитование от SOS CREDIT
Быстрое кредитование от SOS CREDIT
Какую мойку выбрать для автомобиля - советы экспертов
Какую мойку выбрать для автомобиля - советы экспертов

Новости по теме

Гороскоп на сегодня (08.07.20)
Гороскоп на сегодня (08.07.20)
8-июл-2020, 10:20
Гороскоп на сегодня (05.07.20)
Гороскоп на сегодня (05.07.20)
5-июл-2020, 10:05
Гороскоп на сегодня (01.07.20)
Гороскоп на сегодня (01.07.20)
1-июл-2020, 10:50
Гороскоп на сегодня (08.06.20)
Гороскоп на сегодня (08.06.20)
8-июн-2020, 11:04
Гороскоп на сегодня (25.05.20)
Гороскоп на сегодня (25.05.20)
25-мая-2020, 11:06

Последние новости

10:10
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (13.07.20)
10:07
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 13 Июля
10:04
События
В Германии мужчина с луком отобрал оружие у четверых полицейских и скрылся в лесу
09:49
События
О новом обстреле со стороны Азербайджана заявили в Армении
09:43
События
На решение Турции об изменении статуса собора Святой Софии отреагировал Папа Франциск
09:40
Политика
Все политические силы объединиться в коалицию пригласил Дуда
09:39
События
Уже 70 человек стали жертвами наводнений в Японии
09:37
Экономика
Официальный курс доллара на 13 июля повысил НБУ
09:34
События
Штормовое предупреждение объявлено в Украине
09:32
Политика
Президента Косово по делу о военных преступлениях допросят в Гааге
09:29
Политика
Почему не поддержали программу Кабмина объяснили в Раде
09:26
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 13.07 (состоянием на 09:00)
Вчера, 2020-07-12
23:25
События
Боевые действия вспыхнули на границе Азербайджана и Армении
23:08
События
Увеличить объемы добычи нефти планируют страны ОПЕК+
22:41
События
Рекордное суточное количество случаев COVID-19 в мире зафиксировала ВОЗ
20:31
События
С места смертельного ДТП под Киевом у Конча-Заспы появились фото и видео
20:29
События
Одесский активист Сергей Стерненко заявил об остановке производства в отношении третьего нападения на него
20:26
События
Новая вспышка коронавируса произошла в общежитии Киева
17:58
События
Двое подростков в Тернопольской области погибли после купания в пруду
17:56
События
Больше половины всех рыб на Земле могут исчезнуть в результате глобального потепления к 2100 году

Новости ТОП-7

Вандалы снова отличились на железной дороге. "Укрзализныця" опубликовала кадры, как девушка-вандал буквально по частям разносит вагон поезда.2633
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 12.07 (состоянием на 09:00)2183
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 11.07 (состоянием на 09:00)1601
Семь областей в Украине не готовы к ослаблению карантина774
Лавров заявил что Украина отказалась от достигнутых в Берлине договоренностей по Донбассу494
В воздушное пространство над Донбассом зашел российский самолет487
Несколько пляжей в Одессе, Киеве и Николаеве Минздрав рекомендовал закрыть410

Досуг

Кроссфит требует орбитрек Методичка: как на Zhelezzo.ua купить орбитрек в кредит
Кроссфит требует орбитрек Методичка: как на Zhelezzo.ua купить орбитрек в кредит
Покупка тренажера в кредит в интернет-магазине  - инновационная услуга от фирмы Zhellezzo.
10-июл-2020, 21:37143
Культура использования постельных принадлежностей
Культура использования постельных принадлежностей
Ученные определи, что человек находится в спящем состоянии около трети жизни. В это время происходят рост, восстановление утраченных за день сил, даже выздоровление. Естественно, что правильно подобранное постельное белье должно быть безупречного качества
10-июл-2020, 12:16290
Рекламные кампании Google AdWords: что это и зачем нужно
Рекламные кампании Google AdWords: что это и зачем нужно
Рекламная кампания Google AdWords: настраивайте объявления эффективно! Узнайте о ключевых особенностях рекламы в Google и типах целей, которые можно поставить.
9-июл-2020, 18:36565
Кредит в декрете – как получить помощь маме
Кредит в декрете – как получить помощь маме
С появлением детей в семье мамы неизбежно теряют часть дохода, а траты увеличиваются. Кредит для мам в декрете от Е-гроши – это своевременная финансовая помощь под низкий процент с выгодными условиями.
9-июл-2020, 18:35146
Быстрое кредитование от SOS CREDIT
Быстрое кредитование от SOS CREDIT
Кредит онлайн круглосуточно без отказа
9-июл-2020, 14:56294
Какую мойку выбрать для автомобиля - советы экспертов
Какую мойку выбрать для автомобиля - советы экспертов
На что обращать внимание при выборе АВД. Обзор популярных автомоек.
9-июл-2020, 14:52134

События

В Германии мужчина с луком отобрал оружие у четверых полицейских и скрылся в лесу
В Германии мужчина с луком отобрал оружие у четверых полицейских и скрылся в лесу
В воскресенье, 12 июля, на территории федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии 31-летний мужчина, вооруженный пистолетом, луком и стрелами, отобрал служебное оружие у четверых полицейских и скрылся в лесу. 
Сегодня, 10:0444
О новом обстреле со стороны Азербайджана заявили в Армении
О новом обстреле со стороны Азербайджана заявили в Армении
В Минобороны Армении заявили о минометном и танковом обстрелах
Сегодня, 09:4951
На решение Турции об изменении статуса собора Святой Софии отреагировал Папа Франциск
На решение Турции об изменении статуса собора Святой Софии отреагировал Папа Франциск
Указом президента Турции от 10 июля собор Святой Софии в Стамбуле получил статус мечети
Сегодня, 09:4358
Уже 70 человек стали жертвами наводнений в Японии
Уже 70 человек стали жертвами наводнений в Японии
Больше всего от стихийного бедствия пострадал остров Кюсю - здесь погибли 66 человек
Сегодня, 09:3955
Штормовое предупреждение объявлено в Украине
Штормовое предупреждение объявлено в Украине
Передают дожди и грозы с сильными порывами ветра
Сегодня, 09:3456
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 13.07 (состоянием на 09:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 13.07 (состоянием на 09:00)
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 13 июля в Украине 54 133 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Сегодня, 09:2668
7 Днів