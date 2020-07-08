Какие сегодня праздники, события - 17 Июля

Национальные
- Ирак — День революции.
- Лесото — День короля.
- Пуэрто-Рико — День Ривьеры.
- Финляндия — День демократии.
- Республика Корея — День конституции.
Профессиональные
- Россия:
- День военно-морской авиации.
- День этнографа.
Религиозные
- Католицизм
- — память святого Платона Турнесского;
- — память компьенских мучениц;
- — память святой Ядвиги;
- — память Алексея Римского;
- — память святого Cynllo;
- — память Магнуса Феликса Эннодия;
- — память святой Марчеллины;
- — память Сциллийских мучеников.
- Православие
- — память святителя Андрея, архиепископа Критского (740);
- — память преподобной Марфы, матери преподобного Симеона Дивногорца (551);
- — память преподобного Андрея Рублёва, иконописца (XV);
- — память страстотерпцев Императора Николая II, Императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжён Ольги, Татианы, Марии, Анастасии (1918);
- — память страстотерпца праведного врача Евгения Боткина (1918);
- — память священномученика Димитрия Казанского, пресвитера (1942);
- — память мучеников Римских: Феодота и Феодотии (108);
- — память священномученика Феодора, епископа Киринейского (310);
- — память благоверного великого князя Андрея Боголюбского (1174);
- — обретение мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца (1507);
- — память священномученика Саввы, епископа Горнокарловацкого (1941);
- — празднование в честь Галатской иконы Божией Матери.
Именины
- Католические: Алексис, Генриетта, Джулия, Евфрасия, Екатерина, Констанция, Луиза, Магнус, Мария, Марта, Маркеллина, Платон, Тереза, Феликс, Cynllo, Шарлотта, Ядвига.
- Православные: Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Арсений, Асклипиада, Василий, Георгий, Дмитрий, Донат, Евфимий, Мария, Марк, Марфа, Менинг, Михаил, Николай, Никон, Савва, Татьяна, Тихон, Феодор, Феодот, Феодотия, Феофил[4].
События
До XIX века
- 709 до н. э. — Первое описание полного солнечного затмения, сделанное китайцем Чу Фу.
- 1048 — Германский король Генрих III изгнал из Рима папу Бенедикта IX и заменил его Дамасием II.
- 1429 — В отбитом у англичан Реймсе короновался на французский престол Карл VII (знамя над его головой во время церемонии держала Жанна д’Арк).
- 1453 — французы разбили англичан в битве при Кастийоне, последней битве Столетней войны (после этой битвы французские войска овладели Бордо).
- 1505 — После потрясения во время ужасной грозы, когда он был на волосок от смерти, Мартин Лютер изменил свои планы стать юристом и стал монахом августинского монастыря в Эрфурте.
- 1570 — Учреждение в Вильно иезуитской коллегии, впоследствии преобразованной в университет.
- 1611 — Шведское войско Якоба Делагарди захватило Новгород.
- 1710 — Сдача рижского гарнизона русским войскам под командованием фельдмаршала Шереметева в ходе Северной войны.
- 1754 — В Нью-Йорке открылся Королевский колледж. В этом высшем учебном заведении было десять студентов и один профессор. Через тридцать лет колледж сменил своё имя на Колумбийский, а потом стал университетом. Ныне это один из крупнейших и престижнейших вузов Америки.
- 1775 — В США открыт первый в мире военный госпиталь.
- 1783 — утверждён герб города Перми.
- 1785 — словацкий авантюрист Мориц Бенёвский провозгласил себя императором Мадагаскара, объявив войну Франции.
- 1791 — На Марсовом поле в Париже расстреляна мирная демонстрация, требовавшая отречения французского короля Людовика XVI.
- 1793 — В Париже казнена Шарлотта Корде, убийца лидера Французской революции Марата.
XIX век
- 1841 — Вышел первый номер английского юмористического журнала «Панч».
- 1854 — В Австрии пущена в строй первая в Европе горная железная дорога.
- 1868 — японская столица перенесена из Киото в Токио.
XX век
- 1902 — Уиллисом Кэрриером предложен проект первого кондиционера воздуха.
- 1907 — Русско-японское соглашение в Санкт-Петербурге. Соглашение содержало в себе статьи об уважении территориальной целостности сторон, независимости и целостности Китая, о разделе Манчжурии на русскую (север) и японскую (юг) сферы влияния, о признании Кореи сферой специальных интересов Японии, Внешней Монголии — России.
- 1911 — Первый в России автопробег военных грузовиков между Петербургом и Москвой.
- 1915 — Германия и Австрия заключили секретный договор о сотрудничестве с Болгарией.
- 1917:
- В Великобритании из титулов изъяты все немецкие имена, в результате чего правящая Саксен-Кобург-Готская династия стала называться Виндзорской.
- В Петрограде расстреляна мирная демонстрация рабочих и солдат.
- В плехановской газете «Единство» русский журналист Г. Алексинский опубликовал сведения о том, что Ленин и большевики финансируются немецким правительством.
- Командующий Балтфлотом адмирал Д. Вердеревский отказался исполнять приказ Временного правительства отправить корабли против кронштадтских моряков.
- 1918:
- Протяжённость Западного фронта достигла рекордной для Первой мировой войны длины — 856 км.
- США провозгласили, что основным принципом американской интервенции на Дальнем Востоке будет невмешательство в политические события в России.
- Ночью, в подвале Ипатьевского дома, была расстреляна семья последнего Императора Всероссийского Николая II.
- провозглашена Сибирская республика.
- СНК принял постановление «О постановке в Москве памятников великим людям».
- 1919 — конец польско-украинской войны.
- 1923 — Совнарком СССР создал Совет Труда и Обороны во главе с В. И. Лениным.
- 1928 — Мексиканский политик Альваро Обрегон, победивший на выборах президента страны, убит в Мехико во время официального приёма.
- 1929 — СССР разорвал дипломатические отношения с Китаем из-за конфликта по поводу КВЖД.
- 1933 — после завершения строительства Днепрогэса и ликвидации днепровских порогов пущен первый пароход по маршруту Киев — Херсон.
- 1936 — С мятежа военных началась Гражданская война в Испании.
- 1938 — Американский авиамеханик Дуглас Корриган (Douglas Corrigan) по ошибке (из-за того, что перепутал стрелки компаса) прилетел из Нью-Йорка в Дублин вместо намеченного пути в Лос-Анджелес.
- 1939:
- Советский революционер и дипломат Ф. Раскольников в СССР заочно объявлен вне закона.
- Италия начала высылку иностранцев из Тироля.
- 1941 — В Германии создано рейхсминистерство оккупированных восточных территорий.
- 1942 — Начался первый этап Сталинградской битвы (оборонительный).
- 1943 — В Сицилии союзники создали «военное правительство оккупированных территорий».
- 1944:
- При разгрузке двух кораблей с взрывчаткой в Порт-Чикаго в бухте Сан-Францискского залива произошёл взрыв, из-за которого погиб 321 человек.
- По Москве проведены 57 тысяч немецких военнопленных.
- Войска 1-го Украинского фронта окружили около 40 тысяч немецких солдат в Польше.
- В Нормандии английский самолёт обстрелял автомобиль немецкого фельдмаршала Эрвина Роммеля, который получил ранения.
- В Нормандии приступила к боевым действиям Первая Канадская армия.
- 1945 — Началась Потсдамская конференция глав государств-союзников.
- 1946 — В Югославии расстрелян лидер партизанского движения чётников полковник Драголюб Михайлович и восемь его сторонников.
- 1947 — В Индийском океане перевернулся индийский паром «Рандас», в результате чего погибло 625 человек.
- 1951 — Союзники передали 51 угольную компанию Рура под немецкий контроль.
- 1958 — Совет Министров Украины принял решение о сокращении восьми из сорока монастырей в республике.
- 1962:
- Американский самолёт X-15, пилотируемый Робертом Уайтом впервые пересёк границу космоса (50 миль согласно классификации Военно-воздушных сил США).
- В 6 часов 50 минут атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» достигла Северного полюса Земли. После возвращения лодку на пирсе встречали Н. С. Хрущёв и министр обороны Р. Я. Малиновский. Как только экипаж сошёл на берег, сразу же началось награждение.
- 1968:
- В Лондоне прошла премьера полнометражного мультипликационного фильма «Битлз» «Жёлтая подводная лодка».
- В ходе переворота (в 1968—2003 гг. называлась Июльской революцией) к власти в Ираке пришла партия Баас. На этот раз партия Баас правила Ираком до 2003 года.
- 1972:
- В Праге и Брно прошли судебные процессы над чехословацкими диссидентами (до 11 августа).
- Посадка Ту-134 на Икшинское водохранилище.
- 1973 — В Афганистане свергнута монархия и провозглашена республика.
- 1975:
- Состоялась стыковка космических кораблей «Союз» (СССР) и «Аполлон» (США).
- В Калифорнии умерла 75-летняя слониха Модок, самое старое млекопитающее (за исключением людей) на Земле.
- 1976 — В Монреале начались XXI Олимпийские игры.
- 1979:
- Диктатор Никарагуа Анастасио Сомоса сбежал в США.
- Президент Ирака Саддам Хусейн возведён в ранг фельдмаршала.
- 1981 — В городе Канзас-сити, штат Миссури, в отеле Hyatt Regency обрушились две подвесные галереи, погибло 114 человек, ранено 216.
- 1982 — Израиль дал боевикам ООП 30 дней для того, чтобы покинуть Бейрут.
- 1986 — Во время телемоста Ленинград—Бостон прозвучала фраза «У нас секса нет…».
- 1989:
- Восстановлены официальные отношения между Ватиканом и Польшей.
- В США произвёл первый полёт бомбардировщик B-2 «Спирит», самый дорогой военный самолёт в мире (его стоимость составила 1,3 млрд долларов).
- 1992 — После того, как словацкие депутаты проголосовали за выход Словакии из состава Чехословакии и создание собственного суверенного государства, президент страны Вацлав Гавел (Václav Havel) подал в отставку.
- 1993 — Правительственные войска захватили штаб-квартиру Народного Фронта Азербайджана.
- 1995 — Европейский союз подписал торговый договор с Россией.
- 1996 — По невыясненным до конца причинам взорвался самолёт, вылетевший рейсом TWA 800 из Нью-Йорка в Париж, с 212 пассажирами и 18 членами экипажа на борту.
- 1997:
- Решением Священного Синода основана Кишинёвская духовная академия Молдавской митрополии Русской православной церкви.
- Американская компания «Вулворт» объявила о закрытии последних 50-центовых магазинов в США.
- 1998:
- Косовские албанцы захватили город Ораховац (Юго-Запад Косово).
- В Петропавловском соборе Петербурга захоронены останки, признанные останками семьи Николая II, последнего русского императора.
XXI век
- 2012 — В результате размыва естественной насыпи прекратило своё существование Маашейское озеро.
- 2014 — Крушение Боинга 777 (Амстердам — Куала-Лумпур), что привело к смерти 298 людей.