 

Какие сегодня праздники, события - 17 Июля

Общество / Жизнь Сегодня, 12:1188
Какие сегодня праздники, события - 17 Июля

Национальные

  •  Ирак — День революции.
  •  Лесото — День короля.
  •  Пуэрто-Рико — День Ривьеры.
  •  Финляндия — День демократии.
  •  Республика Корея — День конституции.

Профессиональные

  •  Россия:
    • День военно-морской авиации.
    • День этнографа.

Религиозные

Католицизм
 — память святого Платона Турнесского;
 — память компьенских мучениц;
 — память святой Ядвиги;
 — память Алексея Римского;
 — память святого Cynllo;
 — память Магнуса Феликса Эннодия;
 — память святой Марчеллины;
 — память Сциллийских мучеников.
Православие
 — память святителя Андрея, архиепископа Критского (740);
 — память преподобной Марфы, матери преподобного Симеона Дивногорца (551);
 — память преподобного Андрея Рублёва, иконописца (XV);
 — память страстотерпцев Императора Николая II, Императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжён Ольги, Татианы, Марии, Анастасии (1918);
 — память страстотерпца праведного врача Евгения Боткина (1918);
 — память священномученика Димитрия Казанского, пресвитера (1942);
 — память мучеников Римских: Феодота и Феодотии (108);
 — память священномученика Феодора, епископа Киринейского (310);
 — память благоверного великого князя Андрея Боголюбского (1174);
 — обретение мощей преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца (1507);
 — память священномученика Саввы, епископа Горнокарловацкого (1941);
 — празднование в честь Галатской иконы Божией Матери.

Именины

  • Католические: Алексис, Генриетта, Джулия, Евфрасия, Екатерина, Констанция, Луиза, Магнус, Мария, Марта, Маркеллина, Платон, Тереза, Феликс, Cynllo, Шарлотта, Ядвига.
  • Православные: Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Арсений, Асклипиада, Василий, Георгий, Дмитрий, Донат, Евфимий, Мария, Марк, Марфа, Менинг, Михаил, Николай, Никон, Савва, Татьяна, Тихон, Феодор, Феодот, Феодотия, Феофил[4].

События

До XIX века

  • 709 до н. э. — Первое описание полного солнечного затмения, сделанное китайцем Чу Фу.
  • 1048 — Германский король Генрих III изгнал из Рима папу Бенедикта IX и заменил его Дамасием II.
  • 1429 — В отбитом у англичан Реймсе короновался на французский престол Карл VII (знамя над его головой во время церемонии держала Жанна д’Арк).
  • 1453 — французы разбили англичан в битве при Кастийоне, последней битве Столетней войны (после этой битвы французские войска овладели Бордо).
  • 1505 — После потрясения во время ужасной грозы, когда он был на волосок от смерти, Мартин Лютер изменил свои планы стать юристом и стал монахом августинского монастыря в Эрфурте.
  • 1570 — Учреждение в Вильно иезуитской коллегии, впоследствии преобразованной в университет.
  • 1611 — Шведское войско Якоба Делагарди захватило Новгород.
  • 1710 — Сдача рижского гарнизона русским войскам под командованием фельдмаршала Шереметева в ходе Северной войны.
  • 1754 — В Нью-Йорке открылся Королевский колледж. В этом высшем учебном заведении было десять студентов и один профессор. Через тридцать лет колледж сменил своё имя на Колумбийский, а потом стал университетом. Ныне это один из крупнейших и престижнейших вузов Америки.
  • 1775 — В США открыт первый в мире военный госпиталь.
  • 1783 — утверждён герб города Перми.
  • 1785 — словацкий авантюрист Мориц Бенёвский провозгласил себя императором Мадагаскара, объявив войну Франции.
  • 1791 — На Марсовом поле в Париже расстреляна мирная демонстрация, требовавшая отречения французского короля Людовика XVI.
  • 1793 — В Париже казнена Шарлотта Корде, убийца лидера Французской революции Марата.

XIX век

  • 1841 — Вышел первый номер английского юмористического журнала «Панч».
  • 1854 — В Австрии пущена в строй первая в Европе горная железная дорога.
  • 1868 — японская столица перенесена из Киото в Токио.

XX век

  • 1902 — Уиллисом Кэрриером предложен проект первого кондиционера воздуха.
  • 1907 — Русско-японское соглашение в Санкт-Петербурге. Соглашение содержало в себе статьи об уважении территориальной целостности сторон, независимости и целостности Китая, о разделе Манчжурии на русскую (север) и японскую (юг) сферы влияния, о признании Кореи сферой специальных интересов Японии, Внешней Монголии — России.
  • 1911 — Первый в России автопробег военных грузовиков между Петербургом и Москвой.
  • 1915 — Германия и Австрия заключили секретный договор о сотрудничестве с Болгарией.
  • 1917:
    • В Великобритании из титулов изъяты все немецкие имена, в результате чего правящая Саксен-Кобург-Готская династия стала называться Виндзорской.
    • В Петрограде расстреляна мирная демонстрация рабочих и солдат.
    • В плехановской газете «Единство» русский журналист Г. Алексинский опубликовал сведения о том, что Ленин и большевики финансируются немецким правительством.
    • Командующий Балтфлотом адмирал Д. Вердеревский отказался исполнять приказ Временного правительства отправить корабли против кронштадтских моряков.
  • 1918:
    • Протяжённость Западного фронта достигла рекордной для Первой мировой войны длины — 856 км.
    • США провозгласили, что основным принципом американской интервенции на Дальнем Востоке будет невмешательство в политические события в России.
    • Ночью, в подвале Ипатьевского дома, была расстреляна семья последнего Императора Всероссийского Николая II.
    • провозглашена Сибирская республика.
    • СНК принял постановление «О постановке в Москве памятников великим людям».
  • 1919 — конец польско-украинской войны.
  • 1923 — Совнарком СССР создал Совет Труда и Обороны во главе с В. И. Лениным.
  • 1928 — Мексиканский политик Альваро Обрегон, победивший на выборах президента страны, убит в Мехико во время официального приёма.
  • 1929 — СССР разорвал дипломатические отношения с Китаем из-за конфликта по поводу КВЖД.
  • 1933 — после завершения строительства Днепрогэса и ликвидации днепровских порогов пущен первый пароход по маршруту Киев — Херсон.
  • 1936 — С мятежа военных началась Гражданская война в Испании.
  • 1938 — Американский авиамеханик Дуглас Корриган (Douglas Corrigan) по ошибке (из-за того, что перепутал стрелки компаса) прилетел из Нью-Йорка в Дублин вместо намеченного пути в Лос-Анджелес.
  • 1939:
    • Советский революционер и дипломат Ф. Раскольников в СССР заочно объявлен вне закона.
    • Италия начала высылку иностранцев из Тироля.
  • 1941 — В Германии создано рейхсминистерство оккупированных восточных территорий.
  • 1942 — Начался первый этап Сталинградской битвы (оборонительный).
  • 1943 — В Сицилии союзники создали «военное правительство оккупированных территорий».
  • 1944:
    • При разгрузке двух кораблей с взрывчаткой в Порт-Чикаго в бухте Сан-Францискского залива произошёл взрыв, из-за которого погиб 321 человек.
    • По Москве проведены 57 тысяч немецких военнопленных.
    • Войска 1-го Украинского фронта окружили около 40 тысяч немецких солдат в Польше.
    • В Нормандии английский самолёт обстрелял автомобиль немецкого фельдмаршала Эрвина Роммеля, который получил ранения.
    • В Нормандии приступила к боевым действиям Первая Канадская армия.
  • 1945 — Началась Потсдамская конференция глав государств-союзников.
  • 1946 — В Югославии расстрелян лидер партизанского движения чётников полковник Драголюб Михайлович и восемь его сторонников.
  • 1947 — В Индийском океане перевернулся индийский паром «Рандас», в результате чего погибло 625 человек.
  • 1951 — Союзники передали 51 угольную компанию Рура под немецкий контроль.
  • 1958 — Совет Министров Украины принял решение о сокращении восьми из сорока монастырей в республике.
  • 1962:
    • Американский самолёт X-15, пилотируемый Робертом Уайтом впервые пересёк границу космоса (50 миль согласно классификации Военно-воздушных сил США).
    • В 6 часов 50 минут атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» достигла Северного полюса Земли. После возвращения лодку на пирсе встречали Н. С. Хрущёв и министр обороны Р. Я. Малиновский. Как только экипаж сошёл на берег, сразу же началось награждение.
  • 1968:
    • В Лондоне прошла премьера полнометражного мультипликационного фильма «Битлз» «Жёлтая подводная лодка».
    • В ходе переворота (в 1968—2003 гг. называлась Июльской революцией) к власти в Ираке пришла партия Баас. На этот раз партия Баас правила Ираком до 2003 года.
  • 1972:
    • В Праге и Брно прошли судебные процессы над чехословацкими диссидентами (до 11 августа).
    • Посадка Ту-134 на Икшинское водохранилище.
  • 1973 — В Афганистане свергнута монархия и провозглашена республика.
  • 1975:
    • Состоялась стыковка космических кораблей «Союз» (СССР) и «Аполлон» (США).
    • В Калифорнии умерла 75-летняя слониха Модок, самое старое млекопитающее (за исключением людей) на Земле.
  • 1976 — В Монреале начались XXI Олимпийские игры.
  • 1979:
    • Диктатор Никарагуа Анастасио Сомоса сбежал в США.
    • Президент Ирака Саддам Хусейн возведён в ранг фельдмаршала.
  • 1981 — В городе Канзас-сити, штат Миссури, в отеле Hyatt Regency обрушились две подвесные галереи, погибло 114 человек, ранено 216.
  • 1982 — Израиль дал боевикам ООП 30 дней для того, чтобы покинуть Бейрут.
  • 1986 — Во время телемоста Ленинград—Бостон прозвучала фраза «У нас секса нет…».
  • 1989:
    • Восстановлены официальные отношения между Ватиканом и Польшей.
    • В США произвёл первый полёт бомбардировщик B-2 «Спирит», самый дорогой военный самолёт в мире (его стоимость составила 1,3 млрд долларов).
  • 1992 — После того, как словацкие депутаты проголосовали за выход Словакии из состава Чехословакии и создание собственного суверенного государства, президент страны Вацлав Гавел (Václav Havel) подал в отставку.
  • 1993 — Правительственные войска захватили штаб-квартиру Народного Фронта Азербайджана.
  • 1995 — Европейский союз подписал торговый договор с Россией.
  • 1996 — По невыясненным до конца причинам взорвался самолёт, вылетевший рейсом TWA 800 из Нью-Йорка в Париж, с 212 пассажирами и 18 членами экипажа на борту.
  • 1997:
    • Решением Священного Синода основана Кишинёвская духовная академия Молдавской митрополии Русской православной церкви.
    • Американская компания «Вулворт» объявила о закрытии последних 50-центовых магазинов в США.
  • 1998:
    • Косовские албанцы захватили город Ораховац (Юго-Запад Косово).
    • В Петропавловском соборе Петербурга захоронены останки, признанные останками семьи Николая II, последнего русского императора.

XXI век

  • 2012 — В результате размыва естественной насыпи прекратило своё существование Маашейское озеро.
  • 2014 — Крушение Боинга 777 (Амстердам — Куала-Лумпур), что привело к смерти 298 людей.
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Теги: news, новости, Украина, События, праздники, Лето, 7dniv, 7dnivinfo  
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