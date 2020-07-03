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Общество / Жизнь Сегодня, 13:0374
Гороскоп на сегодня (17.07.20)

Овен

День не обещает головокружительных успехов в карьере, но добиться положительных результатов вы сможете. Также сейчас идет благоприятный период для новых знакомств и для всего, что связано с любовью. А вот брать на себя чужие обязанности не стоит.

 

Телец

Во всех областях деятельности вам удастся добиться хороших результатов благодаря умению находить нестандартные решения привычных задач. Стоит экспериментировать, идти новым путем, пробовать оригинальные методы и просто радоваться жизни. Для новых романтических знакомств данный день будет удачным.

 

Близнецы

Хотите перемен? Тогда стоит лично позаботиться о том, чтобы они наступили как можно быстрее. Если соответствующих мер не принять, все будет идти своим чередом, никаких неожиданностей не предвидится. Постарайтесь больше времени проводить в компании людей, с которыми вам комфортно и интересно.

 

Рак

Вряд ли произойдут кардинальные перемены на работе. Нельзя участвовать ни в каких авантюрах. Старайтесь не причинять боль тем, кого любите, и не обижайтесь сами по пустякам. От общения с людьми, которые вызывают неприязнь, нужно отказаться - именно сейчас они для вас особенно опасны.

 

Лев

На данном этапе вы можете допустить ошибки в профессиональной деятельности, поэтому не спешите с принятием решений, особенно под чужим давлением. Сейчас многое будет вызывать у вас неприятие. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций.

 

Дева

Мелочи жизни должны отойти на второй план, уступив место более важным темам. Сейчас идет хорошее время, чтобы задуматься о перспективах своего дела. Одиноким представителям знака стоит настроиться на романтический лад - высока вероятность новых приятных знакомств.

 

Весы

Вы можете быть подвержены внутренним противоречиям. Не выясняйте отношений с любимыми людьми, держите себя в руках. Занимайтесь тем, что хорошо получается. Обязательно порадуйте себя, а чем именно, решите сами. Благотворное воздействие окажут физические нагрузки.

 

Скорпион

Период располагает к спокойной работе. Желательно ничего не предпринимать и не обещать, пока окончательное решение не будет принято. Вы можете изрядно растратить свои энергетические запасы, поэтому находите возможности восстанавливать силы.

 

Стрелец

Сейчас вы будете ощущать в себе немалые силы. Но не переусердствуйте с их применением. Благоприятный исход ждет при достижении деловых договоренностей, поэтому сейчас можно планировать самые важные встречи. Больше времени проводите в общении с любимыми и друзьями.

 

Козерог

День будет удачным для общения, деловых переговоров и путешествий. Появится возможность получить полезную информацию, а с ней придут и новые идеи. Не уходите от выбора и будьте готовы к быстрому принятию решений. Идет благоприятный период для знакомств и романтических увлечений.

 

Водолей

Особых перемен ждать не стоит. Сейчас лучше заняться составлением планов на будущее. Возможно, вам предстоит попробовать себя в новом деле. Отношения с любимым человеком будут носить спокойный характер. Новых романтических знакомств не предвидится.

 

Рыбы

Идет благоприятный период для профессиональной деятельности. Вы будете ставить перед собой конкретные цели и постепенно добиваться их. Если накопились дела, до которых долгое время не доходили руки, то настал подходящий момент с ними разобраться.

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