 

Какие сегодня праздники, события - 19 Июля

Общество / Жизнь Сегодня, 10:59123
Какие сегодня праздники, события - 19 Июля

Национальные

  •  Мьянма — Азаниней.
  •  Никарагуа — День революции.

Религиозные

Католицизм
  • память Арсения Великого.
Православие
  • Собор Радонежских святых;
  • память преподобного Сисоя Великого (429);
  • память преподобного Сисоя, схимника Печерского, в Дальних пещерах (XIII);
  • обретение мощей праведной девы Иулиании, княжны Ольшанской (XVI);
  • память мученика Марина, мученицы Марфы, мучеников Авдифакса, Аввакума, Кирина, священномученика Валентина, пресвитера, мученика Астерия и иных многих в Риме (269);
  • память священномученика Исавра, диакона, мучеников Иннокентия, Филикса, Ермия, Василия, Перегрина, Руфа и Руфина (III);
  • память мученика Коинта (Квинта) Фригийского (ок. 283);
  • память мученицы Лукии девы и с нею мучеников Рикса (Авция), Антония, Лукиана, Исидора, Диона, Диодора (Диора), Кутония, Ароноса, Капика и Сатура (301);
  • память преподобномученика Евфимия (Любовичева), иеромонаха (1931);
  • память преподобномученика Феодора (Богоявленского), иеромонаха (1943).
  • празднование в честь Казанской (Богородско-Уфимской) иконы Божией Матери (1621).

Именины

  • Католические: Владислав, Винцент.
  • Православные: Валентин, Василий, Иннокентий, Марфа (Марта), Фёдор, Феликс.

События

До XIX века

  • 711 — Между вестготами и армией Омейядов состоялась битва при Гвадалете, окончившаяся полной победой арабов. Следствием битвы стало падение государства вестготов, завоевание арабами Пиренейского полуострова и последующие затем почти 800 лет Реконкисты.
  • 1195 — произошла битва при Аларкосе.
  • 1270 — В татарской Орде за отказ отречься от православной веры казнили рязанского князя Романа Ольговича, которого впоследствии канонизирует РПЦ.
  • 1485 — итальянский мастер Антон Фрязин заложил на Москве-реке старейшую из башен Московского Кремля — Тайницкую.
  • 1551 — Карлсбургским договором подтверждены права Габсбургов на Венгрию и Трансильванию.
  • 1553 — в английском королевстве низложена Джейн Грей, пробывшая королевой 9 дней. Новой королевой стала Мария Тюдор.
  • 1586 — Экспедиция Джона Дэвиса достигла южного берега Гренландии, названного Землёй Запустения.
  • 1650 — Турецкий посол Осман-ага в Чигирине заключил военный союз с Богданом Хмельницким.
  • 1695 — В Великобритании в популярном сборнике «Как улучшить хозяйство и торговлю» публикуются первые брачные объявления.
  • 1696 — Азовские походы Петра I: русская армия овладевает Азовом после капитуляции турецкого гарнизона. Россия получает выход в Азовское море.
  • 1702 — в ходе Великой Северной войны между армией Августа Сильного и армией Карла XII произошло Сражение при Клишове, закончившееся решительной победой шведов.
  • 1789 — Тогда ещё малоизвестный депутат М. Робеспьер (будущий лидер Французской революции) впервые выступил с поддержкой революционеров.
  • 1799 — император Павел I утвердил создание в Иркутске Российско-Американской Компании для освоения Аляски.

XIX век

  • 1802 — В США основан химический концерн «Дюпон де Немур». Создателем компании был молодой француз-эмигрант. Начинала компания с производства пороха и других взрывчатых веществ и лишь в нашем столетии ассортимент её продукции расширился до производства красок, синтетической резины и тканей, удобрений.
  • 1814 — Английский мореплаватель М. Флайндерз в своей книге впервые назвал Зелёный континент Австралией (через 24 часа после публикации книги он скончался).
  • 1825 — В день отъезда Анны Петровны Керн из Тригорского Пушкин вручил ей стихотворение «К*» («Я помню чудное мгновенье»). Через 15 лет композитор Глинка написал романс на эти слова и посвятил его женщине, в которую был влюблён, — дочери Анны Керн Екатерине.
  • 1870
    • Святой Престол провозгласил догмат о папской безошибочности. Это решение было принято на I Ватиканском соборе в апреле 553 голосами против двух. Догмат определяет, что когда папа провозглашает «ex catedra», то есть как глава Церкви, учение Церкви, касающееся веры или морали — это учение обладает безошибочностью.
    • Началась Франко-прусская война.
  • 1877 — сражение при Джуранлы между частями русской и Османской армий в ходе Русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
  • 1886 — В Люксембурге свой последний концерт дал Ференц Лист. Через два дня он прибыл в Байройт (Германия) для участия в Вагнеровских торжествах. Композитор слёг в постель с сильной простудой, которая перешла в воспаление лёгких, и в последний день месяца скончался на 75 году жизни.
  • 1900 — открылся Парижский метрополитен. Руководил его сооружением Фюльжанс Бьенвеню, а строительство станций метрополитена шло под руководством архитектора Эктора Гимара.

XX век

  • 1905 — В Российской империи на съезде земских представителей признана провалившейся попытка установления выборного правления в рамках конституционной монархии и начата разработка проекта российской конституции.
  • 1908 — В Лондонском соборе святого Павла епископ, благословляя Олимпиаду, произнёс фразу: «Главное — не победа, а участие».
  • 1909 — Французский лётчик Юбер Латам, приняв вызов газеты «Дейли Мейл», предложившей 1000 фунтов стерлингов первому пилоту, который перелетит на аэроплане через Ла-Манш, потерпел неудачу. Пролетев 10-13 км, он упал в море из-за неисправности двигателя, которую не сумел устранить в полёте. Латама подобрал французский военный корабль «Гарпун». Через 6 дней успеха добился другой француз — Луи Блерио. Неудачник на следующий год установил рекорд высоты полёта.
  • 1914 — Григорий Распутин выжил после попытки покушения на него.
  • 1915 — Футбольная ассоциация Англии постановила, что в связи с войной в следующем году отменяются все международные встречи.
  • 1916 — Поэт Александр Блок призван на службу в армию.
  • 1918 — В РСФСР вступила в действие первая советская конституция.
  • 1919 — В Лондоне в течение 21 часа продолжался парад победы.
  • 1920 — В России создана чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности.
  • 1924 — Вышел первый номер газеты «Красный спорт» (затем «Советский спорт»).
  • 1926 — Екатеринослав переименован в Днепропетровск.
  • 1927 — В Ленинграде испытан первый отечественный аэроглиссер.
  • 1928 — Китай аннулировал все «несправедливые» договоры с европейскими государствами.
  • 1930
    • Правительство Финляндии депортировало лидеров финской компартии в Советский Союз.
    • Торжественное открытие Хибинской горной станции Академии Наук СССР «Тиэтта» — центра научно-исследовательских работ на Кольском полуострове. В 1934 году станция была преобразована в Кольскую базу, в 1949 — создан Кольский филиал АН СССР, теперь Кольский научный центр РАН.
  • 1936 — Лидер испанских коммунистов Долорес Ибаррури в речи по радио впервые провозгласила лозунг «¡No pasarán!» («Они не пройдут!»).
  • 1937 — Геббельсом открыта выставка «вырожденческого искусства», на которой были выставлены работы авангардистов.
  • 1940 — В Англии на время войны запрещена торговля новыми автомобилями.
  • 1941
    • И. В. Сталин назначен наркомом обороны СССР.
    • нацистами организовано гетто в Островно.
  • 1943 — Уинстон Черчилль представил план использования айсбергов в качестве плавучих авиабаз.
  • 1946 — Первая кинопроба Мэрилин Монро, в результате которой она заключила контракт с киностудией 20th Century Fox.
  • 1949
    • Лаос получает независимость от Франции.
    • Президент США Гарри Трумэн заявил, что СССР разрушит сам себя.
  • 1951 — Первый дирижабль, построенный в Великобритании после катастрофы R-101, совершил свой первый полёт в Кардингтоне (графство Бедфоршир). Этот маленький дирижабль, названный «Буэнмаут», построен на средства английского Клуба любителей дирижаблей под руководством лорда Вентри.
  • 1952 — Президент Финляндии Юхо Паасикиви открыл в Хельсинки XV Летние Олимпийские игры, в которых впервые приняли участие советские спортсмены.
  • 1954 — Выход первого сингла Элвиса Пресли.
  • 1963 — Индонезия объявила, что переименовывает Индийский океан в Индонезийский океан.
  • 1966
    • Майкл Коллинз выполнил свой первый и третий в истории Америки выход в открытый космос с борта космического корабля «Джемини X».
    • 50-летний Фрэнк Синатра женился на 20-летней Миа Фэрроу.
  • 1969 — Индира Ганди отдала распоряжение о национализации 14 крупнейших индийских банков.
  • 1980 — В Москве открылись XXII Олимпийские игры.
  • 1989 — катастрофа DC-10 в Су-Сити (Айова); погибло 112 человек из 296 летевших на борту.
  • 1991
    • Б. Ельцин издал указ о «департизации» всех государственных органов России.
    • Тысячи жителей Тегерана в панике покинули город, когда китайский астролог предсказал там скорое землетрясение.
  • 1993 — В США при наборе в армию запрещено задавать вопросы о сексуальной ориентации рекрутов (принцип «Не спрашивай, не говори»).
  • 1996 — В Атланте начались XXVI Олимпийские игры, в которых приняли участие рекордное количество спортсменов — 10 744 человека (7 060 мужчин и 3 684 женщины).

XXI век

  • 2003 — первая в мире операция по пересадке языка прошла успешно.

Родились

До XIX века

  • 3228 год до н. э. — Кришна-джанмаштами, одна из форм Бога в индуизме, восьмая аватара Вишну.
  • 810 — имам аль-Бухари (ум. 870), арабский проповедник, составитель мусульманских священных книг.
  • 1688 — Лан Шинин (наст. имя Джузеппе Кастильоне; ум. 1766), итальянский иезуит-миссионер и китайский художник.
  • 1710 — Прокофий Демидов (ум. 1786), российский уральский заводчик, знаменитый чудак и благотворитель.
  • 1737 — Владимир Лукин (ум. 1794), русский драматург и теоретик театра.
  • 1742 — Жан-Батист Даво (ум. 1822), французский композитор.
  • 1761 — Василий Петров (ум. 1834), русский физик и электротехник, академик Петербургской академии наук.

XIX век

  • 1814 — Сэмюэль Кольт (ум. 1862), американский конструктор и промышленник, основатель фирмы стрелкового оружия.
  • 1819 — Готфрид Келлер (ум. 1890), швейцарский писатель.
  • 1834 — Эдгар Дега (наст. имя Эдгар-Жермен-Илер де Га; ум. 1917), французский живописец, график и скульптор.
  • 1846 — Эдуард Чарлз Пикеринг (ум. 1919), американский астроном, академик.
  • 1849 — Фердинанд Брюнетьер (ум. 1906), французский писатель, историк, теоретик литературы, критик.
  • 1855 — Александр Эртель (ум. 1908), русский писатель-самоучка.
  • 1857 — Александр Макаров (расстрелян в 1919), российский государственный деятель, госсекретарь (1909—1911), министр внутренних дел (1911—1912), министр юстиции (1916) Российской империи.
  • 1863 — Герман Бар (ум. 1934), австрийский писатель, драматург, театральный режиссёр, критик.
  • 1878
    • Павла Вульф (ум. 1961) российская актриса, заслуженная артистка Республики, учитель Фаины Раневской.
    • Сергей Марков (погиб в 1918), русский военачальник, политик, участник Русско-японской и Гражданской войн, первопоходник, один из лидеров Белого движения на Юге России и организаторов Добровольческой армии.
  • 1883 — Макс Флейшер (ум. 1972), польский и американский режиссёр-аниматор и изобретатель.
  • 1893 — Владимир Маяковский (ум. 1930), русский советский поэт, один из крупнейших поэтов XX века.
  • 1895 — Сюй Бэйхун (ум. 1953), китайский живописец и график.
  • 1896 — Арчибальд Кронин (ум. 1981), английский писатель («Замок Броуди», «Звёзды смотрят вниз», «Цитадель» и др.).
  • 1897 — Лео Свемпс (ум. 1975), латышский живописец, педагог, народный художник СССР.
  • 1898 — Герберт Маркузе (ум. 1979), немецкий и американский философ, социолог и культуролог.
  • 1898 — Александра Воронович (ум. 1985), советская театральная актриса, народная артистка СССР.

XX век

  • 1903 — Борис Петров (ум. 1973), советский кинооператор (фильмы: «Цирк», «Волга-Волга» и др.).
  • 1909 — Сергей Грицевец (погиб в 1939), советский лётчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза.
  • 1910 — Франсиско Колоане Карденас (ум. 2002), чилийский писатель.
  • 1921 — Розалин Ялоу (ум. 2011), американская женщина-биофизик, лауреат Нобелевской премии (1977).
  • 1922 — Павел Панков (ум. 1978), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
  • 1934
    • Роман Хомятов (ум. 1996), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
    • Александр Ширвиндт, актёр театра и кино, театральный режиссёр, сценарист, педагог, народный артист РСФСР.
  • 1935 — Василий Ливанов, киноактёр, режиссёр кино и мультипликации, сценарист, народный артист РСФСР.
  • 1938 — Вахтанг Кикабидзе, советский и грузинский актёр, певец, сценарист, кинорежиссёр, автор песен.
  • 1941 — Наталия Бессмертнова (ум. 2008), балерина, балетмейстер, педагог, народная артистка СССР.
  • 1946
    • Алан Горри, шотландский музыкант, один из основателей группы «Average White Band».
    • Илие Настасе, румынский теннисист, первая ракетка мира (1971), 1-й в мире теннисист с призовыми выше 1 млн долл.
  • 1947 — Брайан Мэй, британский музыкант, автор песен, гитарист рок-группы «Queen».
  • 1951 — Абель Феррара, американский кинорежиссёр, сценарист, клипмейкер.
  • 1957 — Павел Любимцев, актёр, теле- и радиоведущий, театровед, режиссёр, педагог, народный артист России.
  • 1960
    • Вера Сотникова, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая.
    • Атом Эгоян, канадский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр.
  • 1963 — Сергей Зверев, российский парикмахер, стилист, певец, актёр, мастер эпатажа.
  • 1971 — Виталий Кличко, украинский политик, Киевский городской голова, в прошлом боксёр-тяжеловес, чемпион мира.
  • 1976
    • Бенедикт Камбербэтч, британский актёр театра, кино и телевидения.
    • Винесса Шоу, американская актриса и модель.
  • 1982 — Джаред Падалеки, американский актёр.

Скончались

До XIX века

  • 1374 — Франческо Петрарка (р. 1304), итальянский поэт.
  • 1793 — Шарлотта Корде (р. 1768), французская дворянка, убийца революционера Поля Марата.

XIX век

  • 1810 — Луиза Прусская (р. 1776), супруга Фридриха Вильгельма III, королева-консорт Пруссии, бабушка российского императора Александра II.
  • 1824 — Агустин I (р. 1783), император Мексики (1822—1823).
  • 1837 — Александр Бестужев-Марлинский (р. 1797), русский писатель-декабрист.
  • 1842 — Пьер Жозеф Пеллетье (р. 1788), французский химик, основатель химии алкалоидов.
  • 1850 — Маргарет Фуллер (р. 1810), американская журналистка, писательница, борец за права женщин.
  • 1851 — Томаш Зан (р. 1796), польский и белорусский поэт.
  • 1855 — Константин Батюшков (р. 1787), русский поэт.
  • 1878 — Егор Золотарёв (р. 1847), русский математик.
  • 1891 — Педро Антонио де Аларкон (р. 1833), испанский писатель и политик.

XX век

  • 1924 — Павел Рябушинский (р. 1871), российский предприниматель, банкир, политический деятель.
  • 1937 — Джордж Паркер (р. 1863), американский изобретатель перьевой ручки, основатель компании Parker Pen Company.
  • 1940 — Николай Лукин (р. 1885), русский советский историк, публицист, академик АН СССР, преподаватель Московского университета.
  • 1946 — Александр Богомолец (р. 1881), украинский советский врач-патофизиолог и общественный деятель, академик.
  • 1947 — убит Аун Сан (р. 1915), бирманский генерал, политический деятель, революционер.
  • 1955 — Юлий Мадерниекс (р. 1870), латышский художник, мастер декоративно-прикладного искусства.
  • 1957 — Курцио Малапарте (р. 1898), итальянский писатель, сценарист и режиссёр.
  • 1982 — Хью Эверетт (р. 1930), американский физик, автор теории параллельных миров.
  • 1984 — Фаина Раневская (р. 1896), актриса, народная артистка СССР.
  • 1990 — Георгий Бурков (р. 1933), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
  • 1991 — Юрий Медведев (р. 1920), актёр театра и кино, народный артист РСФСР.

XXI век

  • 2002 — Александр Гинзбург (р. 1936), советский журналист и издатель, правозащитник, диссидент, член Московской Хельсинкской группы.
  • 2004 — Дзэнко Судзуки (р. 1911), японский политик, в 1980—1982 премьер-министр Японии.
  • 2005 — Ален Бомбар (р. 1924), французский врач и путешественник, в 1952 г. за 65 дней в одиночку перешедший Атлантический океан на надувной лодке.
  • 2006 — Жерар Ури (р. 1919), французский актёр и кинорежиссёр-комедиограф.
  • 2009 — Савва Ямщиков (р. 1938), русский реставратор, историк искусства, публицист.
  • 2010
    • Игорь Добролюбов (р. 1933), кинорежиссёр, актёр, педагог и сценарист, народный артист Белорусской ССР.
    • Дэвид Уоррен (р. 1925), австралийский учёный, изобретатель аварийного бортового самописца («чёрного ящика»).
  • 2011 — Карэн Хачатурян (р. 1920), армянский композитор, лауреат Государственной премии СССР.
  • 2013
    • Михаил Горшенёв (р. 1973), российский рок-музыкант, лидер панк-группы «Король и Шут».
    • Дмитрий Сарабьянов (р. 1923), советский и российский искусствовед.
    • Берт Траутманн (р. 1923), немецкий футболист.
  • 2015
    • Галина Прозуменщикова (р. 1948), первая советская олимпийская чемпионка по плаванию.
    • Геннадий Селезнёв (р. 1947), российский политик, председатель Госдумы II и III созывов.
  • 2018 — Денис Тен (р. 1993), казахстанский фигурист.
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В руках 26 человек находится половина богатств мира
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С Инны Грищенко фигурировавшей в деле Шеремета сняли электронный браслет и все обязательства
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Почему антибиотики не помогают от простуды и гриппа рассказал Минздрав
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Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 19.07 (состоянием на 09:00)
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iPhone не включается: что делать?
iPhone не включается: что делать?
Хотя смартфоны от купертинского производителя и отличаются высокой надежностью и стабильной работой, но все же, как и любая другая электроника, «яблочный» девайс может в любой момент столкнуться с той или иной неисправностью.
16-июл-2020, 20:24467
Рабочая спецодежда для любого предприятия и завода
Рабочая спецодежда для любого предприятия и завода
На каждом предприятии любого города каждый работник имеет спецодежду. Юридически на законодательном уровне закреплено, что каждый сотрудник должен иметь спецодежду, которая служит не просто символом принадлежности к одной компании или корпорации, но и защищает тело от различных воздействий.
16-июл-2020, 08:55141
Выбор и покупка автозапчастей в Киеве
Выбор и покупка автозапчастей в Киеве
Каждый автовладелец знает, что транспортное средство в определенный момент требует технического осмотра, а затем ремонта и замены тех или иных запчастей. В то же время возникает вопрос: где приобрести качественные детали по максимально выгодной цене?
15-июл-2020, 14:06429
Поршневые компрессоры: какие бывают и как работают
Поршневые компрессоры: какие бывают и как работают
Поршневые компрессоры остаются одними из популярных на рынке, несмотря на то, что существуют агрегаты с более современной конструкцией. Причина такой популярности: простота эксплуатации, высокая отказоустойчивость, нетребовательность в обслуживании и эффективность работы даже в тяжелых
15-июл-2020, 14:02598
Керамогранитная плитка для пола
Керамогранитная плитка для пола
На рынок напольных покрытий керамогранит стремительно ворвался всего пару десятилетий назад. И за это непродолжительное время он успел завоевать недюжинную популярность.
13-июл-2020, 17:29680
Кроссфит требует орбитрек Методичка: как на Zhelezzo.ua купить орбитрек в кредит
Кроссфит требует орбитрек Методичка: как на Zhelezzo.ua купить орбитрек в кредит
Покупка тренажера в кредит в интернет-магазине  - инновационная услуга от фирмы Zhellezzo.
10-июл-2020, 21:37209

События

Новый антирекорд по числу активных больных коронавирусом установила Чехия
Новый антирекорд по числу активных больных коронавирусом установила Чехия
В Чехии был зафиксирован новый коронавирусный антирекорд.
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Области не готовые к ослаблению карантина назвал Минздрав
Области не готовые к ослаблению карантина назвал Минздрав
Карантин не готовы ослаблять 8 областей
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В Сети появился сайт с предложением пройти чипирование
В Сети появился сайт с предложением пройти чипирование
В Сети появился сайт с предложением добровольно пройти операцию по вживлению чипа. Авторы портала заявляют, что прохождение процедуры откроет для пользователей новые возможности, а сам процесс безопасный и быстрый.
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Санкций против "Северного потока-2": в ЕС просят не ограничивать их компании
Санкций против "Северного потока-2": в ЕС просят не ограничивать их компании
ЕС выступает против применения санкций третьей стороной относительно европейских компаний
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В Черное море направляется эсминец ВМС США
В Черное море направляется эсминец ВМС США
Это уже пятый американский корабль, который посетил Черное море с начала 2020 года
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9 стран попали в список "зеленых" после введения новых критериев
9 стран попали в список "зеленых" после введения новых критериев
На сайте Минздрава был сразу опубликован обновленный список
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