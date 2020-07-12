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Общество / Жизнь Сегодня, 11:0482
Гороскоп на сегодня (19.07.20)

Овен

Стоит заняться наведением порядка в своих бумагах. При правильном распределении времени вы справитесь с большим количеством дел в короткие сроки. Тщательно обдумывайте покупки, иначе у вас есть риск сделать необоснованную трату. Старайтесь больше времени проводить на воздухе.

 

Телец

День пролетит, и вы даже не успеете это заметить. Дела, которые не приносят радости, лучше отложить. Поступающую информацию проверяйте самостоятельно и никому не верьте на слово, сейчас вас вполне могут обмануть. В отношениях с любимым человеком будьте особенно тактичны.

 

Близнецы

Новые дела лучше не начинать. Старайтесь больше отдыхать и не нагружать себя излишними проблемами. Можно заняться переоценкой взаимоотношений с некоторыми людьми. Ваши советы окажутся полезными для тех, кто обратится к вам за помощью. Уделите больше внимания домашним делам.

 

Рак

Займитесь построением планов на будущее. Сейчас нельзя идти на компромиссы со своей совестью. Постарайтесь не спорить и не выяснять отношений - победа будет не за вами. Общение с близкими людьми зарядит вас позитивной энергией. Следует прислушиваться к их советам.

 

Лев

Вы можете проявить излишнее упрямство, несговорчивость. Но такое поведение не всем понравится, и вы столкнетесь с открытым противодействием окружающих. Не обещайте никому свою помощь, пока не разберетесь в ситуации. Больше внимания уделяйте любимым людям. Иначе могут возникнуть обиды и даже конфликты.

 

Дева

Беритесь за решение любых проблем. Поддержкой послужит забота любимого человека. Благоприятный день для новых знакомств и встреч со старыми друзьями. Но избегайте людей, которые вас раздражают. Уделяйте больше времени занятиям, которые приносят удовольствие.

 

Весы

Вы можете столкнуться с препятствиями. Конфликты будут возникать на пустом месте. Обращайтесь за помощью к друзьям и коллегам. Занимайтесь делами, которые не требуют серьезных усилий. Проявляйте терпение. Не рекомендуется заниматься финансовыми вопросами и брать деньги в долг.

 

Скорпион

Не создавайте проблем из мелочей. Берегите отношения с близкими людьми, легко миритесь и идите на компромиссы. Встречи с друзьями обещают приятные впечатления, но избегайте контактов с назойливыми людьми. Это удачное время для отдыха и восстановления сил.

 

Стрелец

День благоприятный для наведения порядка в делах, где ощущается напряжение. Вы успеете сделать много полезного. Полученную информацию старайтесь взвешивать - сплетни пропустите мимо ушей либо отделайтесь шутками. Следует позаботиться о здоровье.

 

Козерог

Сейчас вас будут занимать личные дела. Не спешите делиться радостными известиями с людьми, которые могут не разделять вашего настроения. Не исключено, что в бочку с медом вам охотно добавят ложку дегтя.

 

Водолей

Негативных ситуаций данный день не готовит. Вас ожидают интересные и непредсказуемые повороты судьбы, которые могут изменить будущее в лучшую сторону. Постарайтесь как можно больше общаться с другими людьми, так как ключ к успеху найдете именно при помощи связей и знакомств.

 

Рыбы

Не давайте обещаний и не верьте на слово окружающим. Не занимайтесь тем, о чем вы имеете смутное представление. Не посещайте места, где можете угодить под чье-либо влияние. Если будете соблюдать данные рекомендации, то день будет удачным.

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