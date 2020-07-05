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Общество / Жизнь Сегодня, 12:37142
Какие сегодня праздники, события - 24 Июля

Национальные

  •  Вануату — день детей.
  •  Россия — день кадастрового инженера.
  •  Эквадор — день Симона Боливара.

Религиозные

Православие
  • воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной (451);
  • память равноапостольной Ольги, великой княгини Русской, во Святом Крещении Елены (969);
  • обре́тение мощей священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского (1998).
  • память мученика Киндея Сидского (Памфилийского), пресвитера (III—IV).
  • празднования в честь икон Божией Матери:
    • Борколабовской (Барколабовской);
    • Рудненской Ратьковской;
    • Оковецкой (Ржевской) (1539).

Именины

  • Католические: Кристина.
  • Православные: Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга.

События

До XIX века

  • 971 — под Доростолом киевский князь Святослав и византийский император Иоанн Цимисхий заключили почётный мир на условиях военной помощи, соблюдения прежних договоров и присоединения болгарских земель к Византии.
  • 1374 — основан город Вятка (Киров). Дата точно не документирована, к этому периоду относится первое упоминание о городе, носившего до 1780 года название Хлынов.
  • 1471 — по приказу Ивана III обезглавлен предводитель новгородского ополчения Дмитрий Борецкий.
  • 1534 — французская экспедиция Жака Картье достигла устья реки Святого Лаврентия (Канада).
  • 1619 — митрополит Филарет, отец царя Михаила Фёдоровича, возведён в патриархи Всея Руси.
  • 1701 — основан Детройт. Основателем города (тогда это был посёлок для торговли мехами) стал управляющий французскими владениями в Северной Америке Антуан Кадиллак, имя которого увековечено в марке автомобиля.
  • 1704 — русские войска отбили у шведов Юрьев.
  • 1728 — с Камчатки вышел в плавание корабль «Св. Гавриил» под командой офицера русского флота Витуса Беринга.
  • 1759 состоялась Битва при Ля-Белль-Фамилле, одно из решающих сражений во время французско-индейской войны в Америке.
  • 1790
    • Екатерина II повелела отдать под суд А. Радищева, автора романа «Путешествие из Петербурга в Москву».
    • Во Франции впервые в истории документально зафиксировано падение на Землю метеорита.
  • 1791 — члены оппозиционного крыла якобинской партии лишены французского гражданства своими однопартийцами.

XIX век

  • 1837 — трагически закончилась первая публичная демонстрация парашюта новой формы с перевернутым вверх дном куполом, который, по замыслу его изобретателя англичанина Роберта Кокинга, должен был предотвратить раскачивание. Поднятый на высоту 2000 метров аэростатом «Грейт Нассо Балун», парашют с находящимся под ним в корзине Кокингом начал спускаться довольно удачно, но затем верхний обод купола смялся и спуск превратился в падение, закончившееся смертью изобретателя. А пилотировал аэростат Чарльз Грин, который со временем станет первым воздухоплавателем, совершившим 100 полётов.
  • 1847 — первые колонисты-мормоны организовали поселение в районе Большого Солёного озера, впоследствии ставшее городом Солт-Лейк-Сити.
  • 1851 — в Британии отменён налог на окна.
  • 1864 — во втором сражении при Кернстауне генерал Конфедерации Джубал Эрли разгромил федеральную армию Джорджа Крука.
  • 1870 — в Нью-Йорк прибыл первый трансконтинентальный поезд из Сан-Франциско.

XX век

  • 1901
    • Писатель О. Генри освобождён из тюрьмы.
    • Пущен первый рижский электрический трамвай. Маршрут пролегал по главной улице города — Александровской — от Александровского моста до Александровских ворот. Улица потом меняла своё название на Бривибас (Свободы), Гитлер-штрассе, Ленина, вновь Бривибас, а трамвай своё хождение по ней прекратил.
  • 1906 — премьер-министр России П. Столыпин призвал к борьбе с «врагами общества».
  • 1908
    • В Турции возобновлено действие конституции 1876 года.
    • На банкете в честь Олимпиады Пьер де Кубертен повторил лозунг «Главное — не победа, а участие».
  • 1911 — американский археолог Хайрем Бингхэм открыл в Перу «потерянный город» Империи Инков Мачу-Пикчу, который служил то ли убежищем для последнего императора, то ли укрытием для «дочерей Солнца» от конкистадоров.
  • 1915 — на Нью-Йоркском метро американцами обнаружен дипломат директора отдела пропаганды немецкого посольства в США.
  • 1917 — в Киеве начался I Всеукраинский рабочий съезд.
  • 1923 — на Лозаннской конференции подписана конвенция о режиме проливов.
  • 1925 — Народный комиссариат внутренних дел СССР утвердил устав Общества друзей советского кино. Его председателем избран Феликс Дзержинский. За год до этого его избрали председателем Общества изучения межпланетных сообщений.
  • 1928 — в Индии Николай Рерих основал «Урусвати».
  • 1938 — изобретён растворимый кофе.
  • 1939 — Михаил Булгаков завершил работу над пьесой «Батум» и отдал текст во МХАТ.
  • 1941 — будущий американский президент Гарри Трумэн призвал помогать СССР, пока побеждает Германия, и Германии, когда будет побеждать СССР.
  • 1942 — немецкие войска заняли г. Ростов-на-Дону. Началась Битва за Кавказ
  • 1948 — СССР закрыл автомобильное и железнодорожное сообщение между Западной Германией и Берлином, поэтому западные державы вынуждены были установить для сообщения с Западным Берлином воздушный мост (до 30 сентября 1949 года).
  • 1949 — после 16-летнего изгнания немецкий писатель Томас Манн (Paul Thomas Mann) вернулся в Германию.
  • 1950 — первый запуск с мыса Канаверал (Canaveral) ракеты — немецкой Фау-2.
  • 1956 — основан город Дубна.
  • 1959 — в ходе визита в СССР на открытии американской выставки в Москве вице-президент США Ричард Никсон (Richard Milhous Nixon) имел дискуссию с советским генеральным секретарём Никитой Сергеевичем Хрущёвым (знаменитый «кухонный спор»). Каждый остался при своём мнении и был доволен сам собой.
  • 1960 — возле Иерусалима найдены руины библейского города Гидеон.
  • 1968 — конференция испанских епископов объявила незаконным право рабочих на забастовки.
  • 1969 — Аполлон-11 успешно приводнился в Тихом океане.
  • 1977 — Конец четырёхдневной войны между Египтом и Ливией.
  • 1981 — в Италии запрещена деятельность всех масонских лож и тайных обществ.
  • 1987 — IBM выпустила операционную систему «DOS» Version 3.3.
  • 1990
    • В СССР отменены введённые пять лет назад все ограничения на продажу алкоголя.
    • В Киеве у здания городской администрации впервые поднят сине-жёлтый флаг.
  • 1991 — Индия заявила об отходе от планирования экономики.
  • 1993 — опубликовано сообщение Центрального Банка России о прекращении хождения купюр советского образца и их обмене в установленный срок. Силу стал иметь только новый российский рубль.

Родились

До XIX века

  • 1759 — Виктор Эммануил I (ум. 1824), король Сардинского королевства и герцог Савойский (1802—1821).
  • 1770 — Александр Балашов (ум. 1837), российский министр полиции (1810—1812), военный губернатор Петербурга (1809—1812).
  • 1775 — Франсуа Эжен Видок (ум. 1857), преступник, ставший основателем французской уголовной полиции.
  • 1782 — Джон Фокс Бергойн (ум. 1871), британский военачальник, фельдмаршал.
  • 1783 — Симон Боливар (ум. 1830), борец за независимость латиноамериканских колоний Испании.

XIX век

  • 1802 — Александр Дюма-отец (ум. 1870), французский писатель, драматург.
  • 1803
    • Адольф Адан (ум. 1856), французский композитор.
    • Александер Джексон Дэвис (ум. 1892), американский архитектор.
  • 1819 — Джозайя Гилберт Холланд (ум. 1881), американский поэт, писатель, редактор.
  • 1827 — Франсиско Солано Лопес (убит в 1870), президент Парагвая (1862—1869).
  • 1828 — Николай Чернышевский (ум. 1889), русский писатель, литературный критик, философ, революционный демократ.
  • 1842 — Антонина Абаринова (ум. 1901), российская оперная певица (контральто, меццо-сопрано) и драматическая актриса.
  • 1843 — Эжен де Блаас (ум. 1932), итальянский художник.
  • 1854 — Константин Губер (ум. 1916), российский генерал-лейтенант, главный полковой интендант в русско-японскую войну.
  • 1856 — Шарль Эмиль Пикар (ум. 1941), французский математик, член Парижской АН.
  • 1857 — Хенрик Понтоппидан (ум. 1943), датский писатель, лауреат Нобелевской премии (1917).
  • 1860 — Альфонс Муха (ум. 1939), чешский живописец, театральный художник, иллюстратор, мастер афиши.
  • 1864 — Франк Ведекинд (ум. 1918), немецкий писатель, поэт, драматург.
  • 1867 — Эдвард Фредерик Бенсон (ум. 1940), английский писатель-фантаст.
  • 1870 — Альфонс де Гимарайнс (ум. 1921), бразильский поэт-символист.
  • 1874 — Михаил Гернет (ум. 1953), российский и советский учёный-правовед, криминолог.
  • 1881 — Ольга Преображенская (ум. 1971), русская советская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, педагог.
  • 1884 — Пантелеймон Романов (ум. 1938), русский писатель-прозаик, драматург и публицист.
  • 1894 — Борис Эдер (ум. 1970), цирковой артист, основатель советской школы дрессировки хищников, народный артист РСФСР.
  • 1895 — Роберт Грейвс (ум. 1985), английский писатель, поэт, переводчик, литературный критик.
  • 1897 — Амелия Эрхарт (пропала без вести в 1937), американская писательница и лётчица, первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан.
  • 1899 — Милица Матье (ум. 1966), советская женщина-египтолог, искусствовед, историк.

XX век

  • 1901 — Игорь Ильинский (ум. 1987), актёр и режиссёр театра и кино, чтец, народный артист СССР.
  • 1904 — Николай Кузнецов (ум. 1974), советский военно-морской деятель, Адмирал Флота Советского Союза, Военно-морской Министр и Главнокомандующий, Герой Советского Союза.
  • 1905 — Василий Пронин (ум. 1966), кинорежиссёр и оператор, народный артист РСФСР, снявший как кинооператор первый советский звуковой фильм «Путёвка в жизнь».
  • 1909 — Николай Гронский (погиб в 1934), русский поэт «первой волны» эмиграции.
  • 1912 — Николай Гриценко (ум. 1979), актёр театра и кино, народный артист СССР.
  • 1914 — Григорий Шпигель (ум. 1981), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
  • 1921 — Билли Тейлор (ум. 2010), американский джазовый пианист и композитор.
  • 1923 — Виктор Глушков (ум. 1982), советский математик, академик АН СССР.
  • 1928 — Лев Михайлов (ум. 1980), оперный режиссёр и театральный педагог, народный артист РСФСР.
  • 1931 — Эрманно Ольми (ум. 2018), итальянский кинорежиссёр и сценарист.
  • 1942 — Ирина Мирошниченко, актриса театра и кино, певица, народная артистка РСФСР.
  • 1950 — Анатолий Рудаков, актёр театра и кино, кинопродюсер, заслуженный артист России.
  • 1952 — Гас Ван Сент младший, американский кинорежиссёр и сценарист.
  • 1957 — Шавкат Мирзиёев, второй президент Узбекистана (с 2016).
  • 1960 — Вячеслав Быков, советский и российский хоккеист, 5-кратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России.
  • 1963 — Карл Мэлоун, американский баскетболист, двукратный олимпийский чемпион.
  • 1969 — Дженнифер Лопес, американская актриса, певица, танцовщица, модельер.
  • 1971 — Дино Баджо, итальянский футболист, серебряный призёр чемпионата мира (1994).
  • 1972 — Сергей Брилёв, российский журналист, телеведущий и общественный деятель.
  • 1979 — Роуз Бирн, австралийская актриса.
  • 1982 — Анна Пэкуин, новозеландская актриса театра и кино, обладательница премии «Оскар».
  • 1985 — Патрис Бержерон, канадский хоккеист, чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион.

Скончались

До XIX века

  • 1475 — Альбрехт фон Эйб (р. 1420), немецкий гуманист, священник.
  • 1681 — Агафья Грушецкая, первая супруга царя Фёдора Алексеевича
  • 1739 — Бенедетто Марчелло (р. 1686), итальянский композитор, поэт, музыкальный писатель, юрист, политический деятель.

XIX век

  • 1812 — Йозеф Шустер (р. 1748), немецкий композитор.
  • 1846 — Йозеф Эйблер (р. 1765), австрийский композитор и дирижёр.
  • 1848 — Андрей Иванов, русский художник, представитель классицизма.
  • 1861 — Георг Якоб Иоганн ван Ос (р. 1782), нидерландский художник.
  • 1862 — Мартин Ван Бюрен (р. 1782), 8-й президент США (1837—1841).
  • 1872 — Пётр Пекарский (р. 1827), исследователь русской литературы и истории, академик Петербургской АН.
  • 1897 — Лафайет Маклоуз (р. 1821), американский военачальник, генерал армии Конфедерации во время Гражданской войны.

XX век

  • 1901 — Иван Жданов (р. 1846), русский литературовед и фольклорист, академик Петербургской АН.
  • 1906 — Фердинанд фон Заар, австрийский поэт.
  • 1910 — Архип Куинджи, русский художник.
  • 1921 — погиб товарищ Артём (наст. имя Фёдор Сергеев; р. 1883), русский революционер, советский политический деятель.
  • 1927 — Акутагава Рюноскэ — покончил с собой, приняв смертельную дозу веронала, японский писатель.
  • 1933 — Макс фон Шиллингс (р. 1868), немецкий композитор, дирижёр, музыкально-общественный деятель.
  • 1957 — Саша Гитри (р. 1885), французский драматург, актёр, режиссёр.
  • 1959 — Евгений Косминский (р. 1886), советский историк-медиевист, академик АН СССР.
  • 1964 — Максим Рыльский, украинский поэт.
  • 1967 — Эрнестас Галванаускас, литовский государственный деятель, премьер-министр Литвы (1922—1924).
  • 1969 — Витольд Гомбрович (р. 1904), польский писатель-прозаик, драматург, эссеист.
  • 1974 — Джеймс Чедвик (р. 1891), английский физик-экспериментатор, лауреат Нобелевской премии (1935).
  • 1980 — Питер Селлерс (р. 1925), британский киноактёр.
  • 1991 — Исаак Башевис-Зингер (р. 1904), американский писатель, лауреат Нобелевской премии (1978).
  • 1992 — Гавриил Илизаров (р. 1921), хирург-травматолог, академик РАН, создатель ортопедического аппарата, названного его именем.
  • 2000 — Анатолий Фирсов (р. 1941), советский хоккеист, трёхкратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира.

XXI век

  • 2002 — Нина Тер-Осипян (р. 1909), актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
  • 2003 — Ия Арепина (р. 1930), актриса («Большая семья», «Капитанская дочка»).
  • 2005 — Ричард Долл (р. 1912), британский физиолог и эпидемиолог.
  • 2006 — Агоп Мелконян (р. 1949), болгарский писатель-фантаст.
  • 2007 — Инна Зарафьян (р. 1928), советский и российский кинооператор.
  • 2008 — Ибрагим Юсупов (р. 1929), каракалпакский поэт и драматург, Герой Узбекистана.
  • 2010 — Игорь Таланкин (р. 1927), режиссёр и сценарист, народный артист СССР.
  • 2013 — Вирджиния Джонсон (р. 1925), американский сексолог, исследователь.
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События

Предполагаемого сообщника луцкого террориста арестовали в Харькове
Предполагаемого сообщника луцкого террориста арестовали в Харькове
Дмитрия Михайленко взяли под стражу
Сегодня, 16:4844
Апелляционное рассмотрение в Италии по делу Маркива начнется в сентябре
Апелляционное рассмотрение в Италии по делу Маркива начнется в сентябре
Заседание состоится в апелляционном суде присяжных Милана
Сегодня, 16:4153
Вмешательство в работу самолета МАУ подтвердила расшифровка самописцев - заявил Енин
Вмешательство в работу самолета МАУ подтвердила расшифровка самописцев - заявил Енин
Переговоры с Ираном о компенсациях могут начаться на следующей неделе
Сегодня, 14:1775
Гороскоп на сегодня (24.07.20)
Гороскоп на сегодня (24.07.20)
Гороскоп на 24 Июля 2020 года
Сегодня, 12:3990
Не нужно сдавать ПЦР-тесты для полетов по Украине
Не нужно сдавать ПЦР-тесты для полетов по Украине
Степанов подчеркнул, что нет ни одной причины устанавливать такое требование
Сегодня, 12:0068
Продолжаются поиски полтавского захватчика, результатов нет
Продолжаются поиски полтавского захватчика, результатов нет
Спецоперация длилась всю ночь и продолжается
Сегодня, 11:36113
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