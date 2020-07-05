Какие сегодня праздники, события - 24 Июля

Национальные
- Вануату — день детей.
- Россия — день кадастрового инженера.
- Эквадор — день Симона Боливара.
Религиозные
- Православие
- воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной (451);
- память равноапостольной Ольги, великой княгини Русской, во Святом Крещении Елены (969);
- обре́тение мощей священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского (1998).
- память мученика Киндея Сидского (Памфилийского), пресвитера (III—IV).
- празднования в честь икон Божией Матери:
- Борколабовской (Барколабовской);
- Рудненской Ратьковской;
- Оковецкой (Ржевской) (1539).
Именины
- Католические: Кристина.
- Православные: Аркадий, Елена, Евфимия, Ольга.
События
До XIX века
- 971 — под Доростолом киевский князь Святослав и византийский император Иоанн Цимисхий заключили почётный мир на условиях военной помощи, соблюдения прежних договоров и присоединения болгарских земель к Византии.
- 1374 — основан город Вятка (Киров). Дата точно не документирована, к этому периоду относится первое упоминание о городе, носившего до 1780 года название Хлынов.
- 1471 — по приказу Ивана III обезглавлен предводитель новгородского ополчения Дмитрий Борецкий.
- 1534 — французская экспедиция Жака Картье достигла устья реки Святого Лаврентия (Канада).
- 1619 — митрополит Филарет, отец царя Михаила Фёдоровича, возведён в патриархи Всея Руси.
- 1701 — основан Детройт. Основателем города (тогда это был посёлок для торговли мехами) стал управляющий французскими владениями в Северной Америке Антуан Кадиллак, имя которого увековечено в марке автомобиля.
- 1704 — русские войска отбили у шведов Юрьев.
- 1728 — с Камчатки вышел в плавание корабль «Св. Гавриил» под командой офицера русского флота Витуса Беринга.
- 1759 состоялась Битва при Ля-Белль-Фамилле, одно из решающих сражений во время французско-индейской войны в Америке.
- 1790
- Екатерина II повелела отдать под суд А. Радищева, автора романа «Путешествие из Петербурга в Москву».
- Во Франции впервые в истории документально зафиксировано падение на Землю метеорита.
- 1791 — члены оппозиционного крыла якобинской партии лишены французского гражданства своими однопартийцами.
XIX век
- 1837 — трагически закончилась первая публичная демонстрация парашюта новой формы с перевернутым вверх дном куполом, который, по замыслу его изобретателя англичанина Роберта Кокинга, должен был предотвратить раскачивание. Поднятый на высоту 2000 метров аэростатом «Грейт Нассо Балун», парашют с находящимся под ним в корзине Кокингом начал спускаться довольно удачно, но затем верхний обод купола смялся и спуск превратился в падение, закончившееся смертью изобретателя. А пилотировал аэростат Чарльз Грин, который со временем станет первым воздухоплавателем, совершившим 100 полётов.
- 1847 — первые колонисты-мормоны организовали поселение в районе Большого Солёного озера, впоследствии ставшее городом Солт-Лейк-Сити.
- 1851 — в Британии отменён налог на окна.
- 1864 — во втором сражении при Кернстауне генерал Конфедерации Джубал Эрли разгромил федеральную армию Джорджа Крука.
- 1870 — в Нью-Йорк прибыл первый трансконтинентальный поезд из Сан-Франциско.
XX век
- 1901
- Писатель О. Генри освобождён из тюрьмы.
- Пущен первый рижский электрический трамвай. Маршрут пролегал по главной улице города — Александровской — от Александровского моста до Александровских ворот. Улица потом меняла своё название на Бривибас (Свободы), Гитлер-штрассе, Ленина, вновь Бривибас, а трамвай своё хождение по ней прекратил.
- 1906 — премьер-министр России П. Столыпин призвал к борьбе с «врагами общества».
- 1908
- В Турции возобновлено действие конституции 1876 года.
- На банкете в честь Олимпиады Пьер де Кубертен повторил лозунг «Главное — не победа, а участие».
- 1911 — американский археолог Хайрем Бингхэм открыл в Перу «потерянный город» Империи Инков Мачу-Пикчу, который служил то ли убежищем для последнего императора, то ли укрытием для «дочерей Солнца» от конкистадоров.
- 1915 — на Нью-Йоркском метро американцами обнаружен дипломат директора отдела пропаганды немецкого посольства в США.
- 1917 — в Киеве начался I Всеукраинский рабочий съезд.
- 1923 — на Лозаннской конференции подписана конвенция о режиме проливов.
- 1925 — Народный комиссариат внутренних дел СССР утвердил устав Общества друзей советского кино. Его председателем избран Феликс Дзержинский. За год до этого его избрали председателем Общества изучения межпланетных сообщений.
- 1928 — в Индии Николай Рерих основал «Урусвати».
- 1938 — изобретён растворимый кофе.
- 1939 — Михаил Булгаков завершил работу над пьесой «Батум» и отдал текст во МХАТ.
- 1941 — будущий американский президент Гарри Трумэн призвал помогать СССР, пока побеждает Германия, и Германии, когда будет побеждать СССР.
- 1942 — немецкие войска заняли г. Ростов-на-Дону. Началась Битва за Кавказ
- 1948 — СССР закрыл автомобильное и железнодорожное сообщение между Западной Германией и Берлином, поэтому западные державы вынуждены были установить для сообщения с Западным Берлином воздушный мост (до 30 сентября 1949 года).
- 1949 — после 16-летнего изгнания немецкий писатель Томас Манн (Paul Thomas Mann) вернулся в Германию.
- 1950 — первый запуск с мыса Канаверал (Canaveral) ракеты — немецкой Фау-2.
- 1956 — основан город Дубна.
- 1959 — в ходе визита в СССР на открытии американской выставки в Москве вице-президент США Ричард Никсон (Richard Milhous Nixon) имел дискуссию с советским генеральным секретарём Никитой Сергеевичем Хрущёвым (знаменитый «кухонный спор»). Каждый остался при своём мнении и был доволен сам собой.
- 1960 — возле Иерусалима найдены руины библейского города Гидеон.
- 1968 — конференция испанских епископов объявила незаконным право рабочих на забастовки.
- 1969 — Аполлон-11 успешно приводнился в Тихом океане.
- 1977 — Конец четырёхдневной войны между Египтом и Ливией.
- 1981 — в Италии запрещена деятельность всех масонских лож и тайных обществ.
- 1987 — IBM выпустила операционную систему «DOS» Version 3.3.
- 1990
- В СССР отменены введённые пять лет назад все ограничения на продажу алкоголя.
- В Киеве у здания городской администрации впервые поднят сине-жёлтый флаг.
- 1991 — Индия заявила об отходе от планирования экономики.
- 1993 — опубликовано сообщение Центрального Банка России о прекращении хождения купюр советского образца и их обмене в установленный срок. Силу стал иметь только новый российский рубль.
Родились
До XIX века
- 1759 — Виктор Эммануил I (ум. 1824), король Сардинского королевства и герцог Савойский (1802—1821).
- 1770 — Александр Балашов (ум. 1837), российский министр полиции (1810—1812), военный губернатор Петербурга (1809—1812).
- 1775 — Франсуа Эжен Видок (ум. 1857), преступник, ставший основателем французской уголовной полиции.
- 1782 — Джон Фокс Бергойн (ум. 1871), британский военачальник, фельдмаршал.
- 1783 — Симон Боливар (ум. 1830), борец за независимость латиноамериканских колоний Испании.
XIX век
- 1802 — Александр Дюма-отец (ум. 1870), французский писатель, драматург.
- 1803
- Адольф Адан (ум. 1856), французский композитор.
- Александер Джексон Дэвис (ум. 1892), американский архитектор.
- 1819 — Джозайя Гилберт Холланд (ум. 1881), американский поэт, писатель, редактор.
- 1827 — Франсиско Солано Лопес (убит в 1870), президент Парагвая (1862—1869).
- 1828 — Николай Чернышевский (ум. 1889), русский писатель, литературный критик, философ, революционный демократ.
- 1842 — Антонина Абаринова (ум. 1901), российская оперная певица (контральто, меццо-сопрано) и драматическая актриса.
- 1843 — Эжен де Блаас (ум. 1932), итальянский художник.
- 1854 — Константин Губер (ум. 1916), российский генерал-лейтенант, главный полковой интендант в русско-японскую войну.
- 1856 — Шарль Эмиль Пикар (ум. 1941), французский математик, член Парижской АН.
- 1857 — Хенрик Понтоппидан (ум. 1943), датский писатель, лауреат Нобелевской премии (1917).
- 1860 — Альфонс Муха (ум. 1939), чешский живописец, театральный художник, иллюстратор, мастер афиши.
- 1864 — Франк Ведекинд (ум. 1918), немецкий писатель, поэт, драматург.
- 1867 — Эдвард Фредерик Бенсон (ум. 1940), английский писатель-фантаст.
- 1870 — Альфонс де Гимарайнс (ум. 1921), бразильский поэт-символист.
- 1874 — Михаил Гернет (ум. 1953), российский и советский учёный-правовед, криминолог.
- 1881 — Ольга Преображенская (ум. 1971), русская советская актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, педагог.
- 1884 — Пантелеймон Романов (ум. 1938), русский писатель-прозаик, драматург и публицист.
- 1894 — Борис Эдер (ум. 1970), цирковой артист, основатель советской школы дрессировки хищников, народный артист РСФСР.
- 1895 — Роберт Грейвс (ум. 1985), английский писатель, поэт, переводчик, литературный критик.
- 1897 — Амелия Эрхарт (пропала без вести в 1937), американская писательница и лётчица, первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан.
- 1899 — Милица Матье (ум. 1966), советская женщина-египтолог, искусствовед, историк.
XX век
- 1901 — Игорь Ильинский (ум. 1987), актёр и режиссёр театра и кино, чтец, народный артист СССР.
- 1904 — Николай Кузнецов (ум. 1974), советский военно-морской деятель, Адмирал Флота Советского Союза, Военно-морской Министр и Главнокомандующий, Герой Советского Союза.
- 1905 — Василий Пронин (ум. 1966), кинорежиссёр и оператор, народный артист РСФСР, снявший как кинооператор первый советский звуковой фильм «Путёвка в жизнь».
- 1909 — Николай Гронский (погиб в 1934), русский поэт «первой волны» эмиграции.
- 1912 — Николай Гриценко (ум. 1979), актёр театра и кино, народный артист СССР.
- 1914 — Григорий Шпигель (ум. 1981), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
- 1921 — Билли Тейлор (ум. 2010), американский джазовый пианист и композитор.
- 1923 — Виктор Глушков (ум. 1982), советский математик, академик АН СССР.
- 1928 — Лев Михайлов (ум. 1980), оперный режиссёр и театральный педагог, народный артист РСФСР.
- 1931 — Эрманно Ольми (ум. 2018), итальянский кинорежиссёр и сценарист.
- 1942 — Ирина Мирошниченко, актриса театра и кино, певица, народная артистка РСФСР.
- 1950 — Анатолий Рудаков, актёр театра и кино, кинопродюсер, заслуженный артист России.
- 1952 — Гас Ван Сент младший, американский кинорежиссёр и сценарист.
- 1957 — Шавкат Мирзиёев, второй президент Узбекистана (с 2016).
- 1960 — Вячеслав Быков, советский и российский хоккеист, 5-кратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России.
- 1963 — Карл Мэлоун, американский баскетболист, двукратный олимпийский чемпион.
- 1969 — Дженнифер Лопес, американская актриса, певица, танцовщица, модельер.
- 1971 — Дино Баджо, итальянский футболист, серебряный призёр чемпионата мира (1994).
- 1972 — Сергей Брилёв, российский журналист, телеведущий и общественный деятель.
- 1979 — Роуз Бирн, австралийская актриса.
- 1982 — Анна Пэкуин, новозеландская актриса театра и кино, обладательница премии «Оскар».
- 1985 — Патрис Бержерон, канадский хоккеист, чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион.
Скончались
До XIX века
- 1475 — Альбрехт фон Эйб (р. 1420), немецкий гуманист, священник.
- 1681 — Агафья Грушецкая, первая супруга царя Фёдора Алексеевича
- 1739 — Бенедетто Марчелло (р. 1686), итальянский композитор, поэт, музыкальный писатель, юрист, политический деятель.
XIX век
- 1812 — Йозеф Шустер (р. 1748), немецкий композитор.
- 1846 — Йозеф Эйблер (р. 1765), австрийский композитор и дирижёр.
- 1848 — Андрей Иванов, русский художник, представитель классицизма.
- 1861 — Георг Якоб Иоганн ван Ос (р. 1782), нидерландский художник.
- 1862 — Мартин Ван Бюрен (р. 1782), 8-й президент США (1837—1841).
- 1872 — Пётр Пекарский (р. 1827), исследователь русской литературы и истории, академик Петербургской АН.
- 1897 — Лафайет Маклоуз (р. 1821), американский военачальник, генерал армии Конфедерации во время Гражданской войны.
XX век
- 1901 — Иван Жданов (р. 1846), русский литературовед и фольклорист, академик Петербургской АН.
- 1906 — Фердинанд фон Заар, австрийский поэт.
- 1910 — Архип Куинджи, русский художник.
- 1921 — погиб товарищ Артём (наст. имя Фёдор Сергеев; р. 1883), русский революционер, советский политический деятель.
- 1927 — Акутагава Рюноскэ — покончил с собой, приняв смертельную дозу веронала, японский писатель.
- 1933 — Макс фон Шиллингс (р. 1868), немецкий композитор, дирижёр, музыкально-общественный деятель.
- 1957 — Саша Гитри (р. 1885), французский драматург, актёр, режиссёр.
- 1959 — Евгений Косминский (р. 1886), советский историк-медиевист, академик АН СССР.
- 1964 — Максим Рыльский, украинский поэт.
- 1967 — Эрнестас Галванаускас, литовский государственный деятель, премьер-министр Литвы (1922—1924).
- 1969 — Витольд Гомбрович (р. 1904), польский писатель-прозаик, драматург, эссеист.
- 1974 — Джеймс Чедвик (р. 1891), английский физик-экспериментатор, лауреат Нобелевской премии (1935).
- 1980 — Питер Селлерс (р. 1925), британский киноактёр.
- 1991 — Исаак Башевис-Зингер (р. 1904), американский писатель, лауреат Нобелевской премии (1978).
- 1992 — Гавриил Илизаров (р. 1921), хирург-травматолог, академик РАН, создатель ортопедического аппарата, названного его именем.
- 2000 — Анатолий Фирсов (р. 1941), советский хоккеист, трёхкратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира.
XXI век
- 2002 — Нина Тер-Осипян (р. 1909), актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
- 2003 — Ия Арепина (р. 1930), актриса («Большая семья», «Капитанская дочка»).
- 2005 — Ричард Долл (р. 1912), британский физиолог и эпидемиолог.
- 2006 — Агоп Мелконян (р. 1949), болгарский писатель-фантаст.
- 2007 — Инна Зарафьян (р. 1928), советский и российский кинооператор.
- 2008 — Ибрагим Юсупов (р. 1929), каракалпакский поэт и драматург, Герой Узбекистана.
- 2010 — Игорь Таланкин (р. 1927), режиссёр и сценарист, народный артист СССР.
- 2013 — Вирджиния Джонсон (р. 1925), американский сексолог, исследователь.