Какие сегодня праздники, события - 7 Августа

Национальные
- Кирибати — День молодёжи.
- Колумбия — День Битва при Бояке.
- Кот-д’Ивуар — День независимости.
Религиозные
- Католицизм
- память Святого Каэтана, покровителя рожениц.
- Православие
- успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы;
- память святых жен Олимпиады, диакониссы (409) и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской (413);
- память преподобного Макария Желтоводского, Унженского (1444);
- память V Вселенского Собора (553);
- память священномученика Николая Удинцева, пресвитера (1918);
- память священномученика Александра Сахарова, пресвитера (1927);
- память исповедницы Ираиды Тиховой (1967).
Именины
- Православные (дата по новому стилю):
- Мужские:
- Александр — мученик Александр, священномученик Александр (Сахаров).
- Аттал — мученик Аттал.
- Виттий — мученик Виттий.
- Епагаф — мученик Епагаф.
- Макарий (Макар) — преподобный Макарий Желтоводский (Унженский).
- Матур (имя) — мученик Матур.
- Понтин (Понтий) — мученик Понтин.
- Сакт (Санкт) — мученик Сакт.
- Христофор — Христофор Коряжемский.
- Женские:
- Анна — Святая Анна, мать Пресвятой Богородицы.
- Евпраксия — преподобная Евпраксия Константинопольская.
- Ираида — исповедница Ираида.
- Олимпиада — Олимпиада Константинопольская, диакониса.
- Мужские:
События
До XIX века
- 1560 — царь Иван Грозный велел в спешном порядке строить в Москве дворцы его ближайшим родственникам (детям и брату).
- 1620 — Катарине Кеплер предъявляется обвинение в колдовстве.
- 1679 — на Ниагаре спущено на воду первое судно, которое начало плавание по Великим озёрам.
- 1714 — Гангутское сражение.
- 1714 — экспедиция Ивана Бухольца вышла из Тобольска для освоения Сибири (этой экспедицией позже был основан Омск).
- 1720 — сражение при Гренгаме.
XIX век
- 1803 — в путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция. Шлюпом «Надежда» командовал Иван Фёдорович Крузенштерн, а «Невой» — Юрий Фёдорович Лисянский.
- 1817 — начала действовать Нижегородская ярмарка[источник не указан 728 дней].
- 1819 — Симон Боливар разгромил испанские войска в битве при Бояке.
- 1840 — в Англии запрещено использовать детей в качестве трубочистов[источник не указан 893 дня].
- 1851 — в г. Кульджа (Китай) подписан договор о нормализации русско-китайской торговли на среднеазиатской границе. Договор предусматривал порядок торговли, охрану караванов, наказание за грабёж и т. д. Русским купцам были отведены места для устройства торговых факторий. Кульджинский договор способствовал развитию регулярной торговли и укреплению дружбы между двумя странами.
- 1858 — английская королева Виктория выбрала Оттаву в качестве столицы Канады[источник не указан 893 дня].
- 1888 — обнаружена первая жертва, которая приписывалась Джеку Потрошителю. Старший внук королевы Виктории принц Кларенс был основным подозреваемым, но сегодня обвинения в его адрес считаются необоснованными.
XX век
- 1912 — Россия и Япония разграничили сферы своего влияния в Монголии и Маньчжурии.
- 1918 — Украина и Область Войска Донского подписали договор о границах.
- 1921 — собрав по 3 тысячи долларов с фермеров засушливых районов Канады за искусственное вызывание дождя, шарлатан Чарльз Хетфилд сбежал в США.
- 1927 — принц Уэльский и вице-президент США открыли мост Мира между Форт-Эри (Онтарио, Канада) и Буффало (штат Нью-Йорк, США).
- 1932 — в СССР за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах введена смертная казнь — «закон о трёх колосках» (знаменитый «указ семь-восемь»).
- 1939 — Саудовская Аравия выдала концессию на разработку нефти фирме «Стандард Ойл».
- 1941 — военный лётчик Виктор Талалихин первый за Великую Отечественную войну произвёл таран в ночном воздушном бою, сбив на подступах к Москве вражеский бомбардировщик.
- 1942
- Началась битва за Гуадалканал.
- Началась битва за Тулаги, Гавуту и Танамбого.
- 1944
- Запущен первый американский программируемый компьютер «Марк I».
- Началась операция «Люттих».
- 1947 — корабль Тура Хейердала «Кон-Тики» терпит крушение на тихоокеанских рифах.
- 1960
- Провозглашена независимость Кот-д’Ивуара от Франции.
- Фидель Кастро объявил о национализации всех американских предприятий на Кубе.
- 1968 — в Лондоне толпа демонстрантов, протестующих против притеснений украинских поэтов и писателей, забросала камнями посольство СССР[значимость факта?].
- 1970 — проведён первый компьютерный шахматный турнир.
- 1971 — астронавты «Аполлона-15» (четвёртая высадка землян на Луну) Д. Скотт, А. Уорден и Дж. Ирвин возвратились на Землю.
- 1974 — французский уличный канатоходец Филипп Пети прошёл по канату, натянутому между Северной и Южной башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
- 1976 — после 11-месячного перелёта космический аппарат Viking 2 вышел на орбиту планеты Марс.
- 1980 — румынский Ту-154 при заходе на посадку в Нуадибу (Мавритания) в условиях тумана приземлился на поверхность океана. Одна из пассажирок умерла от сердечного приступа.
- 1983 — принято постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об укреплении социалистической трудовой дисциплины», предусматривавшее наказания за выпуск брака, прогулы и опоздания на работу, пьянство на рабочем месте. Самым характерным примером его претворения в жизнь, ставшим приметой андроповского времени, были массовые облавы на посетителей магазинов, кинотеатров в дневное время.
- 1985 — британские журналисты провели однодневную забастовку в знак протеста против отказа Би-би-си показать документальный фильм о событиях в Северной Ирландии.
- 1987
- крушение двух поездов на станции Каменская, в результате которого погибло 106 человек. Одно из крупнейших железнодорожных крушений в истории СССР и России.
- Американка Линн Кокс стала первым человеком, добравшимся вплавь из США в СССР, преодолев часть Берингова пролива.
- 1988 — австралийский магнат Руперт Мердок купил самый массовый американский журнал «TV Guide».
- 1990 — вследствие агрессии Ирака против Кувейта, ООН ввела экономические санкции против Ирака.
- 1993 — часть Букингемского дворца в Лондоне впервые открыта для туристов.
- 1995 — завершилась операция «Буря». Уничтожение Республики Сербская Краина и Республики Западная Босния.
- 1997 — катастрофа грузового самолёта Douglas DC-8-61 компании Fine Air в Майами, 5 погибших.
- 1998 — совершены теракты против посольств США в Кении и Танзании. Погибло около 250 и ранено более 4000 человек.
- 1999 — вторжение боевиков в Дагестан, начало Второй чеченской войны
XXI век
- 2002 — в Северной Корее состоялась церемония заливки бетона в фундамент будущей атомной электростанции, строящейся в рамках международного проекта.
- 2005 — успешно завершена спасательная операция у берегов Камчатки: британский беспилотный глубоководный аппарат «Скорпион» высвободил глубоководный обитаемый аппарат АС-28 «Приз» из тросов подводной системы гидрофонов и спас всех семерых подводников.
- 2008 — начало войны в Южной Осетии.