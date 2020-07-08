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Общество / Жизнь Сегодня, 11:36111
Какие сегодня праздники, события - 7 Августа

Национальные

  •  Кирибати — День молодёжи.
  •  Колумбия — День Битва при Бояке.
  •  Кот-д’Ивуар — День независимости.

Религиозные

Католицизм
  • память Святого Каэтана, покровителя рожениц.
Православие
  • успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы;
  • память святых жен Олимпиады, диакониссы (409) и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской (413);
  • память преподобного Макария Желтоводского, Унженского (1444);
  • память V Вселенского Собора (553);
  • память священномученика Николая Удинцева, пресвитера (1918);
  • память священномученика Александра Сахарова, пресвитера (1927);
  • память исповедницы Ираиды Тиховой (1967).

Именины

  • Православные (дата по новому стилю):
    • Мужские:
      • Александр — мученик Александр, священномученик Александр (Сахаров).
      • Аттал — мученик Аттал.
      • Виттий — мученик Виттий.
      • Епагаф — мученик Епагаф.
      • Макарий (Макар) — преподобный Макарий Желтоводский (Унженский).
      • Матур (имя) — мученик Матур.
      • Понтин (Понтий) — мученик Понтин.
      • Сакт (Санкт) — мученик Сакт.
      • Христофор — Христофор Коряжемский.
    • Женские:
      • Анна — Святая Анна, мать Пресвятой Богородицы.
      • Евпраксия — преподобная Евпраксия Константинопольская.
      • Ираида — исповедница Ираида.
      • Олимпиада — Олимпиада Константинопольская, диакониса.

События

До XIX века

  • 1560 — царь Иван Грозный велел в спешном порядке строить в Москве дворцы его ближайшим родственникам (детям и брату).
  • 1620 — Катарине Кеплер предъявляется обвинение в колдовстве.
  • 1679 — на Ниагаре спущено на воду первое судно, которое начало плавание по Великим озёрам.
  • 1714 — Гангутское сражение.
  • 1714 — экспедиция Ивана Бухольца вышла из Тобольска для освоения Сибири (этой экспедицией позже был основан Омск).
  • 1720 — сражение при Гренгаме.

XIX век

  • 1803 — в путешествие отправилась первая русская кругосветная экспедиция. Шлюпом «Надежда» командовал Иван Фёдорович Крузенштерн, а «Невой» — Юрий Фёдорович Лисянский.
  • 1817 — начала действовать Нижегородская ярмарка[источник не указан 728 дней].
  • 1819 — Симон Боливар разгромил испанские войска в битве при Бояке.
  • 1840 — в Англии запрещено использовать детей в качестве трубочистов[источник не указан 893 дня].
  • 1851 — в г. Кульджа (Китай) подписан договор о нормализации русско-китайской торговли на среднеазиатской границе. Договор предусматривал порядок торговли, охрану караванов, наказание за грабёж и т. д. Русским купцам были отведены места для устройства торговых факторий. Кульджинский договор способствовал развитию регулярной торговли и укреплению дружбы между двумя странами.
  • 1858 — английская королева Виктория выбрала Оттаву в качестве столицы Канады[источник не указан 893 дня].
  • 1888 — обнаружена первая жертва, которая приписывалась Джеку Потрошителю. Старший внук королевы Виктории принц Кларенс был основным подозреваемым, но сегодня обвинения в его адрес считаются необоснованными.

XX век

  • 1912 — Россия и Япония разграничили сферы своего влияния в Монголии и Маньчжурии.
  • 1918 — Украина и Область Войска Донского подписали договор о границах.
  • 1921 — собрав по 3 тысячи долларов с фермеров засушливых районов Канады за искусственное вызывание дождя, шарлатан Чарльз Хетфилд сбежал в США.
  • 1927 — принц Уэльский и вице-президент США открыли мост Мира между Форт-Эри (Онтарио, Канада) и Буффало (штат Нью-Йорк, США).
  • 1932 — в СССР за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах введена смертная казнь — «закон о трёх колосках» (знаменитый «указ семь-восемь»).
  • 1939 — Саудовская Аравия выдала концессию на разработку нефти фирме «Стандард Ойл».
  • 1941 — военный лётчик Виктор Талалихин первый за Великую Отечественную войну произвёл таран в ночном воздушном бою, сбив на подступах к Москве вражеский бомбардировщик.
  • 1942
    • Началась битва за Гуадалканал.
    • Началась битва за Тулаги, Гавуту и Танамбого.
  • 1944 
    • Запущен первый американский программируемый компьютер «Марк I».
    • Началась операция «Люттих».
  • 1947 — корабль Тура Хейердала «Кон-Тики» терпит крушение на тихоокеанских рифах.
  • 1960
    • Провозглашена независимость Кот-д’Ивуара от Франции.
    • Фидель Кастро объявил о национализации всех американских предприятий на Кубе.
  • 1968 — в Лондоне толпа демонстрантов, протестующих против притеснений украинских поэтов и писателей, забросала камнями посольство СССР[значимость факта?].
  • 1970 — проведён первый компьютерный шахматный турнир.
  • 1971 — астронавты «Аполлона-15» (четвёртая высадка землян на Луну) Д. Скотт, А. Уорден и Дж. Ирвин возвратились на Землю.
  • 1974 — французский уличный канатоходец Филипп Пети прошёл по канату, натянутому между Северной и Южной башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.
  • 1976 — после 11-месячного перелёта космический аппарат Viking 2 вышел на орбиту планеты Марс.
  • 1980 — румынский Ту-154 при заходе на посадку в Нуадибу (Мавритания) в условиях тумана приземлился на поверхность океана. Одна из пассажирок умерла от сердечного приступа.
  • 1983 — принято постановление ЦК КПСС и СМ СССР «Об укреплении социалистической трудовой дисциплины», предусматривавшее наказания за выпуск брака, прогулы и опоздания на работу, пьянство на рабочем месте. Самым характерным примером его претворения в жизнь, ставшим приметой андроповского времени, были массовые облавы на посетителей магазинов, кинотеатров в дневное время.
  • 1985 — британские журналисты провели однодневную забастовку в знак протеста против отказа Би-би-си показать документальный фильм о событиях в Северной Ирландии.
  • 1987
    • крушение двух поездов на станции Каменская, в результате которого погибло 106 человек. Одно из крупнейших железнодорожных крушений в истории СССР и России.
    • Американка Линн Кокс стала первым человеком, добравшимся вплавь из США в СССР, преодолев часть Берингова пролива.
  • 1988 — австралийский магнат Руперт Мердок купил самый массовый американский журнал «TV Guide».
  • 1990 — вследствие агрессии Ирака против Кувейта, ООН ввела экономические санкции против Ирака.
  • 1993 — часть Букингемского дворца в Лондоне впервые открыта для туристов.
  • 1995 — завершилась операция «Буря». Уничтожение Республики Сербская Краина и Республики Западная Босния.
  • 1997 — катастрофа грузового самолёта Douglas DC-8-61 компании Fine Air в Майами, 5 погибших.
  • 1998 — совершены теракты против посольств США в Кении и Танзании. Погибло около 250 и ранено более 4000 человек.
  • 1999 — вторжение боевиков в Дагестан, начало Второй чеченской войны

XXI век

  • 2002 — в Северной Корее состоялась церемония заливки бетона в фундамент будущей атомной электростанции, строящейся в рамках международного проекта.
  • 2005 — успешно завершена спасательная операция у берегов Камчатки: британский беспилотный глубоководный аппарат «Скорпион» высвободил глубоководный обитаемый аппарат АС-28 «Приз» из тросов подводной системы гидрофонов и спас всех семерых подводников.
  • 2008 — начало войны в Южной Осетии.
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Теги: news, новости, Украина, События, Праздники, Август, 7dniv, 7dnivinfo  
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