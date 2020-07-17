Гороскоп на сегодня (07.08.20)

Овен

Подходящий день для достижений и перемен в профессиональной деятельности. Выделите наиболее важные дела и займитесь их воплощением в жизнь. Этот период интересен в плане сердечных дел. Не исключены новые встречи и знакомства, которые могут в корне поменять вашу дальнейшую жизнь.

Телец

Воздержитесь от заключения сделок и не приступайте к новым проектам. Там, где удастся, переложите свои обязанности на плечи коллег или близких людей. Не вмешивайтесь в чужие конфликты. Старайтесь сохранить приподнятое настроение, избегайте волнений.

Близнецы

В этот день вы останетесь довольны собой и результатами своего труда. Хорошо должны пройти деловые переговоры. Успехи в личной жизни могут поднять настроение и повысить работоспособность. Если в вашей голове возникнут интересные идеи, не спешите делиться ими с окружающими.

Рак

Вы можете чувствовать себя разбитыми, поэтому на работе все будет валиться из рук. Тем не менее этот день благоприятен для начала новых дел, поэтому есть смысл себя пересилить. В отношениях с любимым человеком неприятности вам не грозят.

Лев

Время благоприятно для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Абсолютно все направления финансовой деятельности, при серьезном подходе, как никогда принесут соответствующее материальное вознаграждение.

Дева

Особых событий, а также изменений в графике ежедневных дел не предвидится. Благоприятным образом сложатся деловые встречи, переговоры, подписание документов. Больше времени проводите в кругу людей, с которыми вам приятно и интересно общаться.

Весы

Если вы не создадите сами себе искусственных проблем, день пройдет без особых эмоциональных всплесков. Постарайтесь не вступать в споры с коллегами. В личном плане - никаких разочарований. Это хорошее время для небольших поездок, в том числе романтических.

Скорпион

Если что-то в профессиональной деятельности вас не устраивает, то данный период не самое удачное время для коренных перемен. Перед тем как что-либо предпринять, следует обдумать свои действия и поговорить с людьми, которые могут дать дельный совет.

Стрелец

День удачный для деловых переговоров, построения и обсуждения долгосрочных планов. Вы сможете быть достаточно убедительными. Серьезных испытаний возникнуть не должно. В любовных вопросах нужно быть терпимыми и обойтись без критики в адрес близких людей.

Козерог

На этот день лучше всего планировать дела, которые вам приятны и интересны. В противном случае вы будете без лишних эмоций выполнять работу и не получать от этого никакого удовольствия. Возможны новые романтические увлечения, не исключено начало серьезных отношений.

Водолей

В этот период вы при желании сможете свернуть горы. Однако важные переговоры лучше отложить на другой день. Сейчас вам дадут множество обещаний, которые могут обнадежить и вдохновить на подвиги. Но не стоит питать ложных иллюзий. Перед тем как делить шкуру неубитого медведя, все хорошенько взвесьте.

Рыбы

Данный день будет успешным в деловой сфере, но постарайтесь не хвататься за все сразу, а доводить начатое дело до конца. Можно планировать проведение переговоров - благоприятное расположение звезд сделает их успешными. Стоит подумать о завязывании новых деловых контактов, поиске более выгодных предложений. Уделите внимание своему здоровью.