 

Гороскоп на сегодня (07.08.20)

Общество / Жизнь Сегодня, 11:5645
Гороскоп на сегодня (07.08.20)

Овен

Подходящий день для достижений и перемен в профессиональной деятельности. Выделите наиболее важные дела и займитесь их воплощением в жизнь. Этот период интересен в плане сердечных дел. Не исключены новые встречи и знакомства, которые могут в корне поменять вашу дальнейшую жизнь.

Телец

Воздержитесь от заключения сделок и не приступайте к новым проектам. Там, где удастся, переложите свои обязанности на плечи коллег или близких людей. Не вмешивайтесь в чужие конфликты. Старайтесь сохранить приподнятое настроение, избегайте волнений.

Близнецы

В этот день вы останетесь довольны собой и результатами своего труда. Хорошо должны пройти деловые переговоры. Успехи в личной жизни могут поднять настроение и повысить работоспособность. Если в вашей голове возникнут интересные идеи, не спешите делиться ими с окружающими.

Рак

Вы можете чувствовать себя разбитыми, поэтому на работе все будет валиться из рук. Тем не менее этот день благоприятен для начала новых дел, поэтому есть смысл себя пересилить. В отношениях с любимым человеком неприятности вам не грозят.

Лев

Время благоприятно для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Абсолютно все направления финансовой деятельности, при серьезном подходе, как никогда принесут соответствующее материальное вознаграждение.

Дева

Особых событий, а также изменений в графике ежедневных дел не предвидится. Благоприятным образом сложатся деловые встречи, переговоры, подписание документов. Больше времени проводите в кругу людей, с которыми вам приятно и интересно общаться.

Весы

Если вы не создадите сами себе искусственных проблем, день пройдет без особых эмоциональных всплесков. Постарайтесь не вступать в споры с коллегами. В личном плане - никаких разочарований. Это хорошее время для небольших поездок, в том числе романтических.

Скорпион

Если что-то в профессиональной деятельности вас не устраивает, то данный период не самое удачное время для коренных перемен. Перед тем как что-либо предпринять, следует обдумать свои действия и поговорить с людьми, которые могут дать дельный совет.

Стрелец

День удачный для деловых переговоров, построения и обсуждения долгосрочных планов. Вы сможете быть достаточно убедительными. Серьезных испытаний возникнуть не должно. В любовных вопросах нужно быть терпимыми и обойтись без критики в адрес близких людей.

Козерог

На этот день лучше всего планировать дела, которые вам приятны и интересны. В противном случае вы будете без лишних эмоций выполнять работу и не получать от этого никакого удовольствия. Возможны новые романтические увлечения, не исключено начало серьезных отношений.

Водолей

В этот период вы при желании сможете свернуть горы. Однако важные переговоры лучше отложить на другой день. Сейчас вам дадут множество обещаний, которые могут обнадежить и вдохновить на подвиги. Но не стоит питать ложных иллюзий. Перед тем как делить шкуру неубитого медведя, все хорошенько взвесьте.

Рыбы

Данный день будет успешным в деловой сфере, но постарайтесь не хвататься за все сразу, а доводить начатое дело до конца. Можно планировать проведение переговоров - благоприятное расположение звезд сделает их успешными. Стоит подумать о завязывании новых деловых контактов, поиске более выгодных предложений. Уделите внимание своему здоровью.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Гороскоп, 7dniv, 7dnivinfo  
Гороскоп на сегодня (07.08.20)
Гороскоп на сегодня (07.08.20)
Какие сегодня праздники, события - 7 Августа
Какие сегодня праздники, события - 7 Августа
Чем можно утеплить гараж
Чем можно утеплить гараж
Ремонт окон в Одессе
Ремонт окон в Одессе
Электрическая или индукционная варочная поверхность - что выбрать
Электрическая или индукционная варочная поверхность - что выбрать
Для чего нужны бактерицидные облучатели?
Для чего нужны бактерицидные облучатели?
Уменьшаем вложения в квартирный ремонт
Уменьшаем вложения в квартирный ремонт
Встраиваемые LED-светильники: основные характеристики и преимущества
Встраиваемые LED-светильники: основные характеристики и преимущества
Все об аренде авто!
Все об аренде авто!
Спасательные средства для плаванья
Спасательные средства для плаванья
Обеденный стол: как правильно выбрать?
Обеденный стол: как правильно выбрать?
Обзор ящиков для безопасной транспортировки ручного инструмента
Обзор ящиков для безопасной транспортировки ручного инструмента

Новости по теме

Гороскоп на сегодня (17.07.20)
Гороскоп на сегодня (17.07.20)
17-июл-2020, 13:03
Гороскоп на сегодня (13.07.20)
Гороскоп на сегодня (13.07.20)
13-июл-2020, 10:10
Гороскоп на сегодня (01.07.20)
Гороскоп на сегодня (01.07.20)
1-июл-2020, 10:50
Гороскоп на сегодня (22.06.20)
Гороскоп на сегодня (22.06.20)
22-июн-2020, 09:17
Гороскоп на сегодня (17.06.20)
Гороскоп на сегодня (17.06.20)
17-июн-2020, 10:50

Последние новости

13:05
События
Двое бойцов АТО погибли в ДТП под Винницей
11:56
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (07.08.20)
11:36
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 7 Августа
11:11
События
Трансплантацию поджелудочной железы впервые провели в Украине
11:09
События
Обвинение Коломойскому в отмывании денег выдвинул Минюст США
11:02
События
К ограничению свободы приговорили капитана затонувшего танкера в Одессе
11:00
События
Аккаунты чиновников и государственных СМИ начал маркировать Twitter
09:54
События
Указ о борьбе с угрозой TikTok подписал Трамп
09:51
События
Сбор за вылет пассажиров начали брать в Украине
09:48
События
О чрезвычайном уровне пожарной опасности предупредили синоптики
09:46
События
Масштабный пожар произошел во Львове
09:42
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 07.08 (состоянием на 09:00)
Вчера, 2020-08-06
21:45
Публикации
Эксклюзив
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
20:59
Политика
После официального запроса Украины экстрадицию "вагнеровцев" рассмотрит Беларусь
20:33
События
Под Киевом произошло очередное смертельное ДТП
20:27
События
Уже в августе в Украине могут повысить минимальную зарплату
18:05
События
Люди перекрыли дорогу в Ивано-Франковской области
18:03
Экономика
Глубину падения ВВП за полгода оценило Минэкономики
16:13
События
Более 72 млн гривен в бюджет направили нарушители ПДД за два месяца работы камер видеофиксации
16:00
События
Въезжать в страну без ограничений украинцам разрешила Черногория

Новости ТОП-7

УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?11892
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ7830
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 06.08 (состоянием на 09:00)2964
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 05.08 (состоянием на 09:00)2741
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 07.08 (состоянием на 09:00)873
МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС ПО ЗАКАРПАТЬЮ. ЛИДЕРЫ - «ОПЗЖ» и «Слуга народа» (Инфографика)495
Более 72 млн гривен в бюджет направили нарушители ПДД за два месяца работы камер видеофиксации467

Досуг

Чем можно утеплить гараж
Чем можно утеплить гараж
Большой, многофункциональный и комфортный гараж — мечта каждого автолюбителя. Но, с наступлением зимы возникает проблема промерзания помещения.
Вчера, 18:07107
Ремонт окон в Одессе
Ремонт окон в Одессе
Ремонт окон в Одессе подразумевает консультацию мастера, во время которой он рассказывает, как правильно ухаживать за фурнитурой и стеклопакетом.
5-авг-2020, 12:34104
Электрическая или индукционная варочная поверхность - что выбрать
Электрическая или индукционная варочная поверхность - что выбрать
Традиционные газовые плиты постепенно уходят в прошлое. В течение нескольких лет их место все смелее занимают современные электрические или индукционные плиты. Чем отличаются эти два решения? В каком случае электрическая поверхность лучше, а в каких индукционная?
4-авг-2020, 21:36198
Для чего нужны бактерицидные облучатели?
Для чего нужны бактерицидные облучатели?
Бактерицидные облучатели всех типов эффективно очищают воздух от вредных микроорганизмов и являются отличной профилактикой человеческого здоровья.
4-авг-2020, 18:55220
Уменьшаем вложения в квартирный ремонт
Уменьшаем вложения в квартирный ремонт
Запланировав капитальный ремонт, многие решают, куда вывести мебель и выехать на это время самим. Такой подход ускоряет процесс, ведь уже не понадобится перетаскивать имущество из комнаты в комнату.Чтобы выполнить задачу недорого и в желаемые сроки, выбирайте грузоперевозки, выполняемые
4-авг-2020, 14:38141
Встраиваемые LED-светильники: основные характеристики и преимущества
Встраиваемые LED-светильники: основные характеристики и преимущества
Технический прогресс семимильными шагами шагает по планете. В условиях современной реальности во всех отраслях широко внедряются передовые инновации и прогрессивные технологии. Не являются исключением и новые модели осветительных приборов.
4-авг-2020, 13:53157

События

Двое бойцов АТО погибли в ДТП под Винницей
Двое бойцов АТО погибли в ДТП под Винницей
Полиция открыла дело
Сегодня, 13:0522
Трансплантацию поджелудочной железы впервые провели в Украине
Трансплантацию поджелудочной железы впервые провели в Украине
Минздрав хочет за 2,5-3 года перейти на трансплантационную независимость
Сегодня, 11:1156
Обвинение Коломойскому в отмывании денег выдвинул Минюст США
Обвинение Коломойскому в отмывании денег выдвинул Минюст США
Соответствующее дело возбудили 6 августа
Сегодня, 11:0941
К ограничению свободы приговорили капитана затонувшего танкера в Одессе
К ограничению свободы приговорили капитана затонувшего танкера в Одессе
Также ему назначили один год испытательного срока
Сегодня, 11:0242
Аккаунты чиновников и государственных СМИ начал маркировать Twitter
Аккаунты чиновников и государственных СМИ начал маркировать Twitter
Изменения коснулись пяти стран
Сегодня, 11:0044
Указ о борьбе с угрозой TikTok подписал Трамп
Указ о борьбе с угрозой TikTok подписал Трамп
США через 45 дней должны прекратить сделки с компанией-владельцем
Сегодня, 09:5449
7 Днів