Какие сегодня праздники, события - 16 Августа

Национальные
- Доминиканская Республика — День возрождения Республики
- Италия — Сиенский Палио
- США — Праздник воздушно-десантных войск
Религиозные
- Православие
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- память преподобных Исаакия, Далмата и Фавста (IV—V в.);
- память преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца (1147);
- память мученика Раждена Перса (457);
- память преподобного Космы отшельника (VI в.);
- память священномученика Вячеслава Луканина, диакона (1918);
- память священномученика Николая Померанцева, пресвитера (1938).
Именины
Католические
- Диомед, Лаврентий Лорикат, Серена.
Православные
Дата по новому стилю:
- Мужские
- Антоний (Антон) — преподобный Антоний Римлянин;
- Вячеслав — священномученик Вячеслав (Луканин);
- Далмат (Далматий) — Далмат Далматский (Константинопольский);
- Иоанн (Иван) — преподобный Иоанн, игумен Паталарейский;
- Исаакий (Исаак, Исак, Исакий) — преподобный Исаакий Далматский;
- Косма (Коэма, Козьма, Кузьма) — отшельник Косма Фаранский (Палестинский), Антиохийский;
- Николай — священномученик Николай (Померанцев);
- Ражден — мученик Ражден;
- Фавст (Фауст) — преподобный Фавст Далматский.
- Женские
- Саломия — мироносица Саломия
События
До XIX века
- 1732 — мальтийский флот под командованием адмирала Шамбре одержал победу над османами в битве при Думьяте.
- 1788 — министр финансов Франции Л. де Бриенн объявил государство банкротом.
XIX век
- 1804 — в Булонском лесу прошло первое награждение орденом Почётного легиона.
- 1811 — доклад министра иностранных дел, герцога де Бассано, Наполеону о необходимости наметить начало вторжения в Россию на июнь месяц 1812 года.
- 1812
- Отечественная война 1812 года: Смоленское сражение.
- Британско-Американская война: американский генерал Уильям Халл (William Hull) сдал Форт Детройт без боя британской армии.
- 1819 — Манчестерская бойня, побоище во время митинга с требованием всеобщего избирательного права в Англии.
- 1857 — в Канаде отменено тюремное заключение за долги.
- 1874 — в США из Крыма прибыли на поселение первые немцы-меннониты.
- 1896 — в Клондайке открыто месторождение золота. Начало «золотой лихорадки» в регионе.
XX век
- 1930 — создан первый звуковой цветной мультфильм.
- 1933 — лидер немецких нацистов Герман Геринг запретил в Пруссии вивисекцию (операции на живых животных).
- 1938 — Исполком Коминтерна принял решение о роспуске Польской коммунистической партии в связи с проникновением туда фашистских агентов.
- 1941 — в СССР издан приказ № 270, в котором давалось чёткое определение, кого из военнослужащих Красной армии считать предателями Родины.
- 1945 — в Москве между СССР и Польшей подписан договор о советско-польской границе, в основу которой была положена «линия Керзона», предложенная ещё в 1919—1920 годах.
- 1950 — состоялось первое заседание современного индонезийского парламента — Совета народных представителей.
- 1954 — вышел в свет первый выпуск журнала «Sports Illustrated».
- 1956 — в СССР принято постановление об орошении и освоении целинных земель.
- 1960
- Кипр провозглашён самостоятельным государством — Республикой Кипр.
- Основана Международная академия астронавтики.
- Джозеф Киттингер совершил прыжок с парашютом с высоты около 32 километров. За четыре с половиной минуты до открытия основного парашюта он развил скорость 988 км/ч. Однако это достижение не было засчитано как мировой рекорд, так как Киттингер использовал небольшой стабилизирующий парашют.
- 1962 — Пит Бест изгнан из состава «Битлз», на его место пришёл Ринго Старр.
- 1972 — в Торонто открылась Национальная выставка, на которой впервые для западного мира были представлены производители Китая.
- 1976 — на большой экран вышла кинокомедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
- 1978 — Шри-Ланка провозгласила себя социалистической республикой.
- 1985 — Мадонна вышла замуж за Шона Пенна (Sean Penn).
- 1987 — катастрофа MD-82 в Детройте, в результате которой погибли 156 человек. Единственная выжившая — 4-летняя девочка Сесилия Сичан.
- 1988:
- Создание программного обеспечения для ИИ компанией IBM[6].
- крушение скоростного поезда «Аврора» в результате чего погиб 31 человек, более 100 были ранены.
- 1991 — Иоанн Павел II начал первый за всю историю римских пап визит в Венгрию.
- 1992 — сборная России по футболу провела первый матч в своей новейшей истории. В Москве российские футболисты одержали победу над сборной Мексики 2:0.
- 1993 — Яном Мёрдоком основано сообщество «Debian», занимающееся созданием и распространением свободного дистрибутива Debian GNU/Linux.
- 1995 — большинство населения Бермудских островов на референдуме проголосовали против независимости и за сохранение статуса британской колонии.
- 1996 — после года плена экипаж В. Шарпатова, принудительно посаженного на аэродром вблизи города Кандагар в Афганистане, совершил побег на своём самолёте.
XXI век
- 2006 — в русской Википедии появилась юбилейная 100 000-я статья.
- 2009 — авиакатастрофа в Подмосковье. Во время тренировочного полёта перед авиасалоном МАКС-2009 в районе аэродрома Раменское столкнулись и разбились 2 самолёта Су-27 эскадрильи «Русские Витязи». Погиб командир эскадрильи Игорь Валентинович Ткаченко.