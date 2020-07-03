 

Какие сегодня праздники, события - 17 Августа

Общество / Жизнь Сегодня, 10:1239
Какие сегодня праздники, события - 17 Августа

Национальные

  •  Аргентина — День памяти генерала Сан-Мартина.
  •  Габон — День независимости.
  •  Индонезия — День независимости.

Религиозные

Православие
  • память семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина (ок. 250);
  • обретение мощей праведного Алексия Бортсурманского, пресвитера (2000);
  • память преподобномученицы Ии Персидской (362—364);
  • память мученика Елевферия Византийского (IV в.);
  • память преподобномученика Михаила (Жука), иеромонаха, мучеников Симеона Воробьёва и Димитрия Воробьёва (1937);
  • празднование в честь Казанской (Пензенской) иконы Божией Матери (1717).

Именины

Католические

  • Амор, Клара.

Православные

Дата по новому стилю:

Мужские
  • Андрей
  • Антонин — Антонин Эфесский;
  • Димитрий — мученик Димитрий (Воробьёв);
  • Дионисий (Дионис, Денис) — Дионисий Эфесский;
  • Ексакустодиан — Ексакустодиан (Константин) Эфесский;
  • Елевферий (Елеферий, Алферий, Алфер) — мученик Елевферий Кувикуларий;
  • Иамвлих (Иамблих, Ямблих, Амблих) — Иамвлих Эфесский;
  • Иоанн (Иван):
    • Иоанн Эфесский;
    • Иоанн Монах, архиепископ Эфесский;
    • Иоанн Новый, архиепископ Эфесский;
  • Константин — см выше (Ексакустодиан);
  • Максимилиан — Максимилиан Эфесский;
  • Мартиниан (Мартьян) — Мартиниан Эфесский;
  • Михаил — священномученик Михаил (Жук);
  • Симеон — мученик Симеон (Воробьёв);
  • Фафуил — мученик Фафуил.
Женские
  • Дария (Дарья)
  • Евдокия (Авдотья, Ия) — преподобномученица Евдокия (Ия).

События

До XIX века

  • 1502 — Христофор Колумб объявил Гондурас собственностью Испании.
  • 1771 — английский учёный Дж. Пристли открыл фотосинтез, обнаружив, что воздух, испорченный горением или дыханием, становится вновь пригодным для дыхания под действием зелёных частей растений.
  • 1787 — в Будапеште евреям разрешено собираться вместе для молитв.

XIX век

  • 1806 — шлюп «Нева» под командованием Юрия Лисянского бросил якорь на Кронштадтском рейде, завершив первое русское кругосветное плавание.
  • 1807 — Роберт Фултон отправился в плавание на первом американском пароходе «North River Steamboat».
  • 1812
    • Сражение под Смоленском
    • Первое сражение под Полоцком
    • Император Александр I назначил главнокомандующим всеми русскими армиями и ополчением Михаила Кутузова.
  • 1836 — по велению императора Николая I в Московском Кремле установлен Царь-колокол.
  • 1892 — заключение тайной военной конвенции России и Франции.
  • 1896 — Бриджет Дрисколл стала первой в истории жертвой наезда автомобиля.
  • 1898 — начало строительства Музея изящных искусств имени императора Александра III (ГМИИ имени Пушкина) в Москве.

XX век

  • 1903 — Джозеф Пулитцер учредил Пулитцеровскую премию.
  • 1913 — Департамент образования Онтарио (Канада) запретил использование французского языка в школах в качестве основного языка.
  • 1914 — во Львове создан добровольческий легион «Украинские сечевые стрельцы».
  • 1918 — гетман Скоропадский установил по Украине 8-часовой рабочий день.
  • 1928 — в Москве открыт стадион «Динамо».
  • 1933 — испытана первая советская ракета на жидком топливе.
  • 1934 — Первый Всесоюзный съезд писателей СССР.
  • 1939 — открытое письмо Фёдора Раскольникова Сталину.
  • 1942
    • немецкая подводная лодка U-209 разгромила караван безоружных судов в районе острова Матвеев.
    • рейд на атолл Макин
  • 1943 — налёт авиации США и Великобритании на Швайнфурт и Регенсбург.
  • 1945 — Индонезия объявила о независимости от Нидерландов.
  • 1948 — правительство Израиля приняло закон, объявляющий банкноты Англо-Палестинского банка законным платёжным средством.
  • 1950 — Республика Соединённые Штаты Индонезии преобразована в унитарное государство — Республику Индонезию.
  • 1957 — столкновение двух Ил-14 над Киевом, погибли 15 человек.
  • 1958 — лидер Китая Мао Цзэдун объявил начало политики «большого скачка».
  • 1960 — Габон объявил о независимости от Франции.
  • 1961 — в СССР создана система Гражданской обороны.
  • 1962 — первый убитый (Петер Фехтер (Peter Fechter)) при попытке перехода Берлинской стены.
  • 1963 — затонул паром, соединявший несколько дальних островов возле Окинавы, погибло 112 человек.
  • 1964 — Брюс Ли женился на Линде Кедвелл.
  • 1965 — Вьетнамская война: на полуострове Вантыонг началась операция «Starlite», первая крупная наземная операция войск США во Вьетнаме.
  • 1967 — американский боксёр Мухаммед Али женился на ортодоксальной мусульманке, подтвердив свой переход в ислам.
  • 1968 — список самых популярных пластинок возглавили «The Doors» с альбомом «Waiting for the Sun».
  • 1969 — ураган Камилла пронёсся по Миссисипи, погибло 248 человек.
  • 1970 — программа «Венера»: запуск аппарата Венера-7, первого успешно передавшего данные с поверхности другой планеты — Венеры.
  • 1974 — в Гаване открылся первый чемпионат мира по боксу среди любителей.
  • 1977
    • Советский атомный ледокол «Арктика» первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли.
    • Обрушение моста на станции Пушкино, более 20 погибших.
  • 1978 — на вооружение ВВС США принят истребитель F-16.
  • 1984 — жена Андрея Сахарова Е. Боннэр приговорена к 5 годам ссылки в Горьком «за клеветнические измышления в адрес государства».
  • 1988 — создано Всероссийское общество инвалидов.
  • 1991 — на секретном совещании в Москве принято решение о начале действий ГКЧП 18 августа.
  • 1992 — создано Сообщество развития Южной Африки.
  • 1998
    • Президент США Билл Клинтон дал показания большому жюри о своих отношениях с Моникой Левински.
    • Правительство Российской Федерации объявило дефолт. Начало экономического кризиса в РФ.
  • 1999
    • Землетрясение в Турции силой 7,8 балла по шкале Рихтера.
    • Ликвидировано Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО страны им. маршала авиации А. И. Покрышкина (КВИРТУ ПВО).
  • 2000 — американская певица Тина Тернер дала свой последний большой концерт в Европе.

XXI век

  • 2009
    • Произошёл крупный теракт в Назрани (Россия, Ингушетия). В результате 20 человек погибли, 138 были ранены.
    • Серьёзная техногенная авария на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой погибло 75 человек.
  • 2012 — вынесен приговор по делу Pussy Riot.
Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, События, праздники, Лето, Август, 7dniv, 7dnivinfo  
Гороскоп на сегодня (17.08.20)
Гороскоп на сегодня (17.08.20)
Какие сегодня праздники, события - 17 Августа
Какие сегодня праздники, события - 17 Августа
Гороскоп на сегодня (16.08.20)
Гороскоп на сегодня (16.08.20)
Какие сегодня праздники, события - 16 Августа
Какие сегодня праздники, события - 16 Августа
Ортопедические салоны в Одессе
Ортопедические салоны в Одессе
Стерилизатор медицинский в чем разница между воздушным и паровым стерилизатором
Стерилизатор медицинский в чем разница между воздушным и паровым стерилизатором
Як самостійно зробити розводку в квартирі?
Як самостійно зробити розводку в квартирі?
Отличия между тоником и лосьоном для лица: разница, которой мы не ощущаем
Отличия между тоником и лосьоном для лица: разница, которой мы не ощущаем
Почему для энергоснабжения дома выбирают дизельгенератор
Почему для энергоснабжения дома выбирают дизельгенератор
10 причин выбрать домо-квартиры QDRO – terraced house для жизни
10 причин выбрать домо-квартиры QDRO – terraced house для жизни
Надежная покупка машины в Кременчуге
Надежная покупка машины в Кременчуге
Материалы, используемые для создания наружной рекламы
Материалы, используемые для создания наружной рекламы

Новости по теме

Какие сегодня праздники, события - 16 Августа
Какие сегодня праздники, события - 16 Августа
Вчера, 09:42
Порошенко это циничный и алчный клоун, заявил первый Президент Украины
Порошенко это циничный и алчный клоун, заявил первый Президент Украины
3-июл-2020, 09:34
Супрун возглавила всеукраинское движение, которое требует свободный оборот марихуаны
Супрун возглавила всеукраинское движение, которое требует свободный оборот марихуаны
27-июн-2020, 22:17
Какие сегодня праздники, события - 27 Июня
Какие сегодня праздники, события - 27 Июня
27-июн-2020, 10:31
Где и когда откроют границы. График с датами по странам
Где и когда откроют границы. График с датами по странам
28-июн-2020, 12:24

Последние новости

11:46
Политика
Поделиться президентскими полномочиями готов Лукашенко
10:15
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (17.08.20)
10:12
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 17 Августа
10:07
Экономика
Менять цель по инфляции в Нацбанке пока не планируют
10:05
События
Обвинения Малюськи по делу депозитов в ПриватБанке опровергли у Суркисов
10:04
Политика
Зеленский при назначении в НБУ задач не ставил - заявил Шевченко
09:52
События
Тихановская записала новое видеообращение
09:50
Экономика
Что сдерживает банки от работы с ипотекой объяснил глава Нацбанка
09:47
Политика
Какой будет политика НБУ по делу ПриватБанка рассказал Шевченко
09:45
События
Ночью под Киевом сожгли автомобиль программы "Схемы"
09:42
Экономика
Шевченко заявил что НБУ сохранит плавающий курс гривны
09:38
Политика
Объявить себя президентом Беларуси готовится Тихановская
09:17
События
В Украине по состоянию на утро 17 августа 2020 - 92 820 человек инфицированых коронавирусом COVID-19
Вчера, 2020-08-16
23:08
Политика
О возможном переносе местных выборов заявил Ляшко
23:06
События
Силовики в Минске задержали нескольких участников акции
23:05
События
По всей Беларуси проходят акции против Лукашенко
21:05
События
Общенациональная забастовка объявлена в Беларуси
21:03
События
Около 100 тысяч человек в Минске собрала цепь солидарности
20:12
События
К участникам провластного митинга обратился Лукашенко
17:52
Публикации
Эксклюзив
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости ТОП-7

УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?12546
В Украине по состоянию на утро 16 августа 2020 - 91 356 человек инфицированых коронавирусом COVID-192583
Участвовать в нацотборе на Евровидение будет затравленный националистами за "Смуглянку" школьник из Волыни736
В Украине по состоянию на утро 17 августа 2020 - 92 820 человек инфицированых коронавирусом COVID-19468
За прошедшие сутки, 15 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано413
На выдачу "вагнеровцев" России отреагировал Зеленский236
Были объявлены официальные результаты выборов в Беларуси235

Досуг

Ортопедические салоны в Одессе
Ортопедические салоны в Одессе
Заботитесь о своем здоровье, но так и не можете определиться с выбором ортосалона? На нашем сайте представлены адреса ортосалонов в Одессе, специализирующихся на продаже современных, безопасных и качественных ортопедических товаров и медицинских изделий. Мы сотрудничаем с лучшими
15-авг-2020, 20:01138
Стерилизатор медицинский в чем разница между воздушным и паровым стерилизатором
Стерилизатор медицинский в чем разница между воздушным и паровым стерилизатором
Стерилизатор медицинский — купить стерилизаторы для медицинских лабораторных инструментов  | Цена | Киев, Харьков, Одесса, Днепр
14-авг-2020, 17:22158
Як самостійно зробити розводку в квартирі?
Як самостійно зробити розводку в квартирі?
Електрика – один з найважливіших винаходів людства. Життя без побутової техніки, гаджетів та різноманітного обладнання просто неможливе. Тому під час ремонту вагоме місце відводиться під розводку електромережі. Якщо у вас є необхідний досвід та інструменти, можна спробувати зайнятись
14-авг-2020, 14:21138
Отличия между тоником и лосьоном для лица: разница, которой мы не ощущаем
Отличия между тоником и лосьоном для лица: разница, которой мы не ощущаем
Убеждение, что классификацию «тоник» и «лосьон» придумали маркетологи для привлечения большего числа клиентов, ложное. Если бы кожа умела говорить, она смогла бы более убедительно об этом рассказать. А пока она просто терпит, изредка подавая сигнальные «прыщики».
14-авг-2020, 12:33157
Почему для энергоснабжения дома выбирают дизельгенератор
Почему для энергоснабжения дома выбирают дизельгенератор
Дизель-генераторы от своих аналогов отличаются экономичны расходом топлива, длительной работе, большому эксплуатационному ресурсу.
13-авг-2020, 23:02173
10 причин выбрать домо-квартиры QDRO – terraced house для жизни
10 причин выбрать домо-квартиры QDRO – terraced house для жизни
Стильные трехуровневые домо-квартиры QDRO – terraced house с собственным двором — отличная альтернатива загородному дому. Объект находится на территории коттеджного городка «Конык», в Голосеевском районе столицы. Неподалеку расположен заказник «Жуков остров» и
13-авг-2020, 19:44138

События

Обвинения Малюськи по делу депозитов в ПриватБанке опровергли у Суркисов
Обвинения Малюськи по делу депозитов в ПриватБанке опровергли у Суркисов
Компании намерены обратится в суд с требованием опровержения недостоверной информации
Сегодня, 10:0550
Тихановская записала новое видеообращение
Тихановская записала новое видеообращение
Она готова стать национальным лидером
Сегодня, 09:5266
Ночью под Киевом сожгли автомобиль программы "Схемы"
Ночью под Киевом сожгли автомобиль программы "Схемы"
Журналисты связывают поджог с профессиональной деятельностью
Сегодня, 09:4555
В Украине по состоянию на утро 17 августа 2020 - 92 820 человек инфицированых коронавирусом COVID-19
В Украине по состоянию на утро 17 августа 2020 - 92 820 человек инфицированых коронавирусом COVID-19
Плюс 1464 новых случаев в сутки
Сегодня, 09:17468
Силовики в Минске задержали нескольких участников акции
Силовики в Минске задержали нескольких участников акции
Задержание произошло возле местного ГУМа
Вчера, 23:0679
По всей Беларуси проходят акции против Лукашенко
По всей Беларуси проходят акции против Лукашенко
В протестах принимают участие сотни тысяч человек
Вчера, 23:05115
7 Днів