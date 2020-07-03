Какие сегодня праздники, события - 17 Августа

Национальные
- Аргентина — День памяти генерала Сан-Мартина.
- Габон — День независимости.
- Индонезия — День независимости.
Религиозные
- Православие
- память семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина (ок. 250);
- обретение мощей праведного Алексия Бортсурманского, пресвитера (2000);
- память преподобномученицы Ии Персидской (362—364);
- память мученика Елевферия Византийского (IV в.);
- память преподобномученика Михаила (Жука), иеромонаха, мучеников Симеона Воробьёва и Димитрия Воробьёва (1937);
- празднование в честь Казанской (Пензенской) иконы Божией Матери (1717).
Именины
Католические
- Амор, Клара.
Православные
Дата по новому стилю:
- Мужские
- Андрей
- Антонин — Антонин Эфесский;
- Димитрий — мученик Димитрий (Воробьёв);
- Дионисий (Дионис, Денис) — Дионисий Эфесский;
- Ексакустодиан — Ексакустодиан (Константин) Эфесский;
- Елевферий (Елеферий, Алферий, Алфер) — мученик Елевферий Кувикуларий;
- Иамвлих (Иамблих, Ямблих, Амблих) — Иамвлих Эфесский;
- Иоанн (Иван):
- Иоанн Эфесский;
- Иоанн Монах, архиепископ Эфесский;
- Иоанн Новый, архиепископ Эфесский;
- Константин — см выше (Ексакустодиан);
- Максимилиан — Максимилиан Эфесский;
- Мартиниан (Мартьян) — Мартиниан Эфесский;
- Михаил — священномученик Михаил (Жук);
- Симеон — мученик Симеон (Воробьёв);
- Фафуил — мученик Фафуил.
- Женские
- Дария (Дарья)
- Евдокия (Авдотья, Ия) — преподобномученица Евдокия (Ия).
События
До XIX века
- 1502 — Христофор Колумб объявил Гондурас собственностью Испании.
- 1771 — английский учёный Дж. Пристли открыл фотосинтез, обнаружив, что воздух, испорченный горением или дыханием, становится вновь пригодным для дыхания под действием зелёных частей растений.
- 1787 — в Будапеште евреям разрешено собираться вместе для молитв.
XIX век
- 1806 — шлюп «Нева» под командованием Юрия Лисянского бросил якорь на Кронштадтском рейде, завершив первое русское кругосветное плавание.
- 1807 — Роберт Фултон отправился в плавание на первом американском пароходе «North River Steamboat».
- 1812
- Сражение под Смоленском
- Первое сражение под Полоцком
- Император Александр I назначил главнокомандующим всеми русскими армиями и ополчением Михаила Кутузова.
- 1836 — по велению императора Николая I в Московском Кремле установлен Царь-колокол.
- 1892 — заключение тайной военной конвенции России и Франции.
- 1896 — Бриджет Дрисколл стала первой в истории жертвой наезда автомобиля.
- 1898 — начало строительства Музея изящных искусств имени императора Александра III (ГМИИ имени Пушкина) в Москве.
XX век
- 1903 — Джозеф Пулитцер учредил Пулитцеровскую премию.
- 1913 — Департамент образования Онтарио (Канада) запретил использование французского языка в школах в качестве основного языка.
- 1914 — во Львове создан добровольческий легион «Украинские сечевые стрельцы».
- 1918 — гетман Скоропадский установил по Украине 8-часовой рабочий день.
- 1928 — в Москве открыт стадион «Динамо».
- 1933 — испытана первая советская ракета на жидком топливе.
- 1934 — Первый Всесоюзный съезд писателей СССР.
- 1939 — открытое письмо Фёдора Раскольникова Сталину.
- 1942
- немецкая подводная лодка U-209 разгромила караван безоружных судов в районе острова Матвеев.
- рейд на атолл Макин
- 1943 — налёт авиации США и Великобритании на Швайнфурт и Регенсбург.
- 1945 — Индонезия объявила о независимости от Нидерландов.
- 1948 — правительство Израиля приняло закон, объявляющий банкноты Англо-Палестинского банка законным платёжным средством.
- 1950 — Республика Соединённые Штаты Индонезии преобразована в унитарное государство — Республику Индонезию.
- 1957 — столкновение двух Ил-14 над Киевом, погибли 15 человек.
- 1958 — лидер Китая Мао Цзэдун объявил начало политики «большого скачка».
- 1960 — Габон объявил о независимости от Франции.
- 1961 — в СССР создана система Гражданской обороны.
- 1962 — первый убитый (Петер Фехтер (Peter Fechter)) при попытке перехода Берлинской стены.
- 1963 — затонул паром, соединявший несколько дальних островов возле Окинавы, погибло 112 человек.
- 1964 — Брюс Ли женился на Линде Кедвелл.
- 1965 — Вьетнамская война: на полуострове Вантыонг началась операция «Starlite», первая крупная наземная операция войск США во Вьетнаме.
- 1967 — американский боксёр Мухаммед Али женился на ортодоксальной мусульманке, подтвердив свой переход в ислам.
- 1968 — список самых популярных пластинок возглавили «The Doors» с альбомом «Waiting for the Sun».
- 1969 — ураган Камилла пронёсся по Миссисипи, погибло 248 человек.
- 1970 — программа «Венера»: запуск аппарата Венера-7, первого успешно передавшего данные с поверхности другой планеты — Венеры.
- 1974 — в Гаване открылся первый чемпионат мира по боксу среди любителей.
- 1977
- Советский атомный ледокол «Арктика» первым из надводных кораблей достиг Северного полюса Земли.
- Обрушение моста на станции Пушкино, более 20 погибших.
- 1978 — на вооружение ВВС США принят истребитель F-16.
- 1984 — жена Андрея Сахарова Е. Боннэр приговорена к 5 годам ссылки в Горьком «за клеветнические измышления в адрес государства».
- 1988 — создано Всероссийское общество инвалидов.
- 1991 — на секретном совещании в Москве принято решение о начале действий ГКЧП 18 августа.
- 1992 — создано Сообщество развития Южной Африки.
- 1998
- Президент США Билл Клинтон дал показания большому жюри о своих отношениях с Моникой Левински.
- Правительство Российской Федерации объявило дефолт. Начало экономического кризиса в РФ.
- 1999
- Землетрясение в Турции силой 7,8 балла по шкале Рихтера.
- Ликвидировано Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО страны им. маршала авиации А. И. Покрышкина (КВИРТУ ПВО).
- 2000 — американская певица Тина Тернер дала свой последний большой концерт в Европе.
XXI век
- 2009
- Произошёл крупный теракт в Назрани (Россия, Ингушетия). В результате 20 человек погибли, 138 были ранены.
- Серьёзная техногенная авария на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой погибло 75 человек.
- 2012 — вынесен приговор по делу Pussy Riot.