Гороскоп на сегодня (17.08.20)

Овен

День подходит для проведения деловых встреч, переговоров, подписания важных соглашений и обдумывания планов на будущее. Если не будете лениться и откладывать дела в долгий ящик, сможете многого добиться. Для романтических отношений идет вполне удачный период.

Телец

Благоприятный день для любых «земных» дел: от приобретения нового автомобиля до ремонта квартиры. Возможно появление некоторых (не особенно важных) проблем, связанных с ослаблением здоровья. Полезно прислушаться к советам партнеров — это пойдет на пользу и позволит избежать неприятностей.

Близнецы

Сейчас вам будет трудно найти контакт с окружающими людьми. Причина - внутреннее раздражение из-за большого эмоционального напряжения или усталости последних дней. Особенно осторожными нужно быть в денежных делах. Неожиданно порадуют близкие люди.

Рак

Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний, изучением и внедрением новых технологий. Неплохо идут дела с недвижимостью.

Лев

На данный момент все, что касается профессиональных или социальных вопросов, не будет вызывать у вас никаких затруднений. Можете планировать работу с важными документами и вести переговоры. Вас ждут приятные встречи и замечательный отдых в хорошей компании.

Дева

В этот день ваши деловые качества окажутся очень кстати. Только с осторожностью отнеситесь к предложениям, исходящим от людей, которых вы или не слишком хорошо знаете, или они пользуются дурной репутацией. Не срывайте плохое настроение на тех, кто вам дорог: именно сейчас конфликты могут иметь далеко идущие последствия.

Весы

Окружающие будут склонны принимать неверные решения (во всяком случае, так будет казаться вам), это может столкнуть ваши интересы. Сейчас нельзя перекладывать свою ответственность на чужие плечи, так как в конечном итоге за все придется отвечать вам. Если у вас имеются долги, то постарайтесь их поскорее отдать.

Скорпион

Занимайтесь тем, что дается легко. В данное время вам может понадобиться помощь, не отказывайтесь от нее. Именно друзья, знакомые и близкие люди придут на выручку, причем об этом даже не придется просить. В любовных отношениях - сплошные победы. Имеет смысл строить планы на будущее.

Стрелец

Никаких событий, которые могут испортить настроение, не предвидится. Постарайтесь свою жизнь наполнить положительными эмоциями и приятным общением. Чем больше на данном этапе вы заложите, тем больше получите отдачу уже в ближайшем будущем.

Козерог

Пока не планируйте серьезных дел, так как препятствия будут появляться неожиданно, как говорится, на ровном месте. Сейчас может возникнуть недопонимание в общении с руководством, коллегами, помощниками, что тоже не способствует росту производительности труда и хорошему настроению. Сейчас ваша инициатива может быть наказуемой.

Водолей

Практически все дела, запланированные вами на этот день, будут ладиться, и это придаст сил трудиться еще больше. Если поймете, что еще не готовы к принятию каких-либо решений, не форсируйте события. Не тратьте время на выяснение отношений. На пользу пойдет любая смена обстановки.

Рыбы

Возможно оживление в профессиональной деятельности. День отлично подходит для активного отдыха, свиданий, общения влюбленных и походов в гости. Удачен он для поездок и путешествий, а также для крупных покупок.