Какие сегодня праздники, события - 18 Августа

Национальные
- Австралия — День ветеранов Вьетнама[источник не указан 894 дня] (День Лонгтан)
Профессиональные
- Азербайджан — День пограничника
- Казахстан — День пограничника
- Россия — День географа
Религиозные
- Православие:
- предпразднство Преображения Господня;
- память мученика Евсигния Антиохийского (362);
- память преподобномученика Иова Ущельского (1628);
- память священномучеников Анфира (236) и Фавия (250), пап Римских;
- память мученика Понтия Римлянина (ок. 257);
- память мучеников Кантидия (Кандидия), Кантидиана и Сивела, в Египте;
- память праведной Нонны Назианзской, диаконисы, матери святителя Григория Богослова (374);
- память священномученика Стефана Хитрова, пресвитера (1918);
- память мучениц Евдокии Шейковой, Дарии Улыбиной, Дарии Тимагиной и Марии Неизвестной (1919);
- память священномученика Симона (Шлеёва), епископа Уфимского (1921);
- память священномученика Иоанна Смирнова, диакона (1939).
- Болгария — Праздник святого Иоанна Рыльского
Именины
Католические
- Агапит, Флор, Лавр[4].
Православные
- Мужские
- Анфир — священномученик Анфир, папа Римский;
- Викентий — мученик Викентий;
- Евдокий — мученик Евдокий;
- Евсигний (Евсигней, Евстигней) — мученик Евсигний Антиохийский;
- Евфимий (Ефим) — Евфимий, патриарх Константинопольский;
- Иоанн — священномученик Иоанн (Смирнов);
- Иов — преподобный Иов Ущельский;
- Ириней (Ириний, Риний)— мученик Ириней;
- Кандидий — мученик Кантидий (Кандидий) Египетский;
- Кантидиан — мученик Кантидиан Египетский;
- Кантидий — см выше (Кандидий);
- Максимилиан — мученик Максимилиан;
- Понтий — мученик Понтий Римлянин, Кимельский;
- Сивел — мученик Сивел Египетский;
- Симон — священномученик Симон (Шлеев);
- Стефан (Степан) — священномученик Стефан (Хитров);
- Фавий (Фабий) — священномученик Фавий Римский, папа;
- Феоктист (Феоктистий, Фекстист), Фетис — Феоктист, епископ, Черниговский;
- Женские
- Дария (Дарья)
- мученица Дария (Тимолина);
- мученица Дария (Сиушинская);
- Евдокия (Авдотья) — мученица Евдокия (Шикова);
- Мария — мученица Мария;
- Нонна (Нона) — Нонна Назианзская;
- Христина (Кристина, Христинья)— мученица Христина.
События
До XIX века
- 293 до н. э. — Основан самый древний (из известных) римский храм в честь богини Венеры.
- 1304 — Состоялась битва при Монс-ан-Певеле между французской армией Филиппа Красивого и фламандскими повстанцами. Итогом битвы стал унизительный для Фландрии Атисский мир, заключённый в 1305 году.
- 1572 — Свадьба Маргариты Валуа и Генриха Наваррского.
- 1649 — Богдан Хмельницкий заключил с поляками Зборовский договор, сузивший казачьи вольности.
- 1693 — близ Архангельска, на острове Соломбала, на Северной Двине, началось строительство первой в России судостроительной верфи[6].
- 1743 — В Або заключён мирный договор между Россией и Швецией, по которому России отошла часть Финляндии.
- 1782 — В Санкт-Петербурге открыт памятник Петру I «Медный всадник».
- 1787 — В Петербурге состоялась первая в истории России рабочая демонстрация — 400 строителей принесли жалобу Екатерине II на своего нанимателя Долгова.
XIX век
- 1826 — Шотландский исследователь Александер Гордон Лэинг (Alexander Gordon Laing) первым из европейцев достиг древнего города Томбукту на берегу Нигера.
- 1845 — Учреждено Русское географическое общество.
- 1859 — Француз Жан Блонден перешёл по канату через Ниагарский водопад, держа на своих плечах второго акробата.
- 1860 — паровой клипер «Пластун» Российского императорского флота, после взрыва порохового погреба, затонул в течение двух минут; погибли 75 членов экипажа, выжили лишь 35.
- 1862 — В Миннесоте (США) началась война с индейцами сиу.
- 1868 — Французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент — гелий.
- 1877 — американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса — Фобос.
- 1900 — Русский инженер Константин Перский предложил слово «телевидение».
XX век
- 1902 — Знаменитый побег 9 агентов газеты «Искра» (Н. Э. Бауман, Литвинов, Пятницкий, Гальперин и др.) и 1 эсера из Лукьяновской тюрьмы.
- 1909 — Мэр Токио Юкио Одзаки подарил Вашингтону 2000 вишнёвых деревьев, которые президент США Тафт решил высадить возле реки Потомак.
- 1920 — Ратифицирована 19-я поправка к конституции США, предоставившая право голосовать женщинам.
- 1943 — Вторая Мировая война: бой при Хораниу.
- 1945 — Комиссия по подготовке независимости Индонезии избрала первым президентом страны Сукарно, вице-президентом — Мохаммеда Хатта. Кроме того, Комиссией была принята временная конституция Индонезии.
- 1958 — в США опубликован роман Владимира Набокова «Лолита».
- 1968 — Руководство стран Варшавского договора одобрило ввод войск в Чехословакию.
- 1976 — Советская станция «Луна-24» совершает посадку на поверхность Луны.
- 1983 — Ураган «Алиша» пронёсся по Техасу, погибло 22 человека, ущерб оценён в 1 миллиард долларов.
- 1984 — В Москве открылись соревнования Дружба-84.
- 1991 — Михаил Горбачёв взят под домашний арест в Форосе (Крым).
XXI век
- 2009 — Сухогруз «Арктик Си», захваченный пиратами в Балтийском море в конце июля, освобождён ВМФ РФ.