Какие сегодня праздники, события - 18 Августа

Игральные карты – изобретение хотя и довольно древнее, но все же не утратившее актуальность и на сегодняшний день. Многие согласятся, что карты – это, наверное, один из отличных способов скоротать время или же провести его в кругу друзей более увлекательно и захватывающе. Бридж,

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