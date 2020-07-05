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Общество / Жизнь Сегодня, 10:1093
Какие сегодня праздники, события - 18 Августа

Национальные

  •  Австралия — День ветеранов Вьетнама[источник не указан 894 дня] (День Лонгтан)

Профессиональные

  •  Азербайджан — День пограничника
  •  Казахстан — День пограничника
  •  Россия — День географа

Религиозные

  •  Православие:
    • предпразднство Преображения Господня;
    • память мученика Евсигния Антиохийского (362);
    • память преподобномученика Иова Ущельского (1628);
    • память священномучеников Анфира (236) и Фавия (250), пап Римских;
    • память мученика Понтия Римлянина (ок. 257);
    • память мучеников Кантидия (Кандидия), Кантидиана и Сивела, в Египте;
    • память праведной Нонны Назианзской, диаконисы, матери святителя Григория Богослова (374);
    • память священномученика Стефана Хитрова, пресвитера (1918);
    • память мучениц Евдокии Шейковой, Дарии Улыбиной, Дарии Тимагиной и Марии Неизвестной (1919);
    • память священномученика Симона (Шлеёва), епископа Уфимского (1921);
    • память священномученика Иоанна Смирнова, диакона (1939).
  •  Болгария — Праздник святого Иоанна Рыльского

Именины

Католические

  • Агапит, Флор, Лавр[4].

Православные

Мужские
  • Анфир — священномученик Анфир, папа Римский;
  • Викентий — мученик Викентий;
  • Евдокий — мученик Евдокий;
  • Евсигний (Евсигней, Евстигней) — мученик Евсигний Антиохийский;
  • Евфимий (Ефим) — Евфимий, патриарх Константинопольский;
  • Иоанн — священномученик Иоанн (Смирнов);
  • Иов — преподобный Иов Ущельский;
  • Ириней (Ириний, Риний)— мученик Ириней;
  • Кандидий — мученик Кантидий (Кандидий) Египетский;
  • Кантидиан — мученик Кантидиан Египетский;
  • Кантидий — см выше (Кандидий);
  • Максимилиан — мученик Максимилиан;
  • Понтий — мученик Понтий Римлянин, Кимельский;
  • Сивел — мученик Сивел Египетский;
  • Симон — священномученик Симон (Шлеев);
  • Стефан (Степан) — священномученик Стефан (Хитров);
  • Фавий (Фабий) — священномученик Фавий Римский, папа;
  • Феоктист (Феоктистий, Фекстист), Фетис — Феоктист, епископ, Черниговский;
Женские
  • Дария (Дарья)
    • мученица Дария (Тимолина);
    • мученица Дария (Сиушинская);
  • Евдокия (Авдотья) — мученица Евдокия (Шикова);
  • Мария — мученица Мария;
  • Нонна (Нона) — Нонна Назианзская;
  • Христина (Кристина, Христинья)— мученица Христина.

События

До XIX века

  • 293 до н. э. — Основан самый древний (из известных) римский храм в честь богини Венеры.
  • 1304 — Состоялась битва при Монс-ан-Певеле между французской армией Филиппа Красивого и фламандскими повстанцами. Итогом битвы стал унизительный для Фландрии Атисский мир, заключённый в 1305 году.
  • 1572 — Свадьба Маргариты Валуа и Генриха Наваррского.
  • 1649 — Богдан Хмельницкий заключил с поляками Зборовский договор, сузивший казачьи вольности.
  • 1693 — близ Архангельска, на острове Соломбала, на Северной Двине, началось строительство первой в России судостроительной верфи[6].
  • 1743 — В Або заключён мирный договор между Россией и Швецией, по которому России отошла часть Финляндии.
  • 1782 — В Санкт-Петербурге открыт памятник Петру I «Медный всадник».
  • 1787 — В Петербурге состоялась первая в истории России рабочая демонстрация — 400 строителей принесли жалобу Екатерине II на своего нанимателя Долгова.

XIX век

  • 1826 — Шотландский исследователь Александер Гордон Лэинг (Alexander Gordon Laing) первым из европейцев достиг древнего города Томбукту на берегу Нигера.
  • 1845 — Учреждено Русское географическое общество.
  • 1859 — Француз Жан Блонден перешёл по канату через Ниагарский водопад, держа на своих плечах второго акробата.
  • 1860 — паровой клипер «Пластун» Российского императорского флота, после взрыва порохового погреба, затонул в течение двух минут; погибли 75 членов экипажа, выжили лишь 35.
  • 1862 — В Миннесоте (США) началась война с индейцами сиу.
  • 1868 — Французский астроном Пьер Жансен обнаружил в солнечном спектре новый элемент — гелий.
  • 1877 — американский астроном Асаф Холл открыл спутник Марса — Фобос.
  • 1900 — Русский инженер Константин Перский предложил слово «телевидение».

XX век

  • 1902 — Знаменитый побег 9 агентов газеты «Искра» (Н. Э. Бауман, Литвинов, Пятницкий, Гальперин и др.) и 1 эсера из Лукьяновской тюрьмы.
  • 1909 — Мэр Токио Юкио Одзаки подарил Вашингтону 2000 вишнёвых деревьев, которые президент США Тафт решил высадить возле реки Потомак.
  • 1920 — Ратифицирована 19-я поправка к конституции США, предоставившая право голосовать женщинам.
  • 1943 — Вторая Мировая война: бой при Хораниу.
  • 1945 — Комиссия по подготовке независимости Индонезии избрала первым президентом страны Сукарно, вице-президентом — Мохаммеда Хатта. Кроме того, Комиссией была принята временная конституция Индонезии.
  • 1958 — в США опубликован роман Владимира Набокова «Лолита».
  • 1968 — Руководство стран Варшавского договора одобрило ввод войск в Чехословакию.
  • 1976 — Советская станция «Луна-24» совершает посадку на поверхность Луны.
  • 1983 — Ураган «Алиша» пронёсся по Техасу, погибло 22 человека, ущерб оценён в 1 миллиард долларов.
  • 1984 — В Москве открылись соревнования Дружба-84.
  • 1991 — Михаил Горбачёв взят под домашний арест в Форосе (Крым).

XXI век

  • 2009 — Сухогруз «Арктик Си», захваченный пиратами в Балтийском море в конце июля, освобождён ВМФ РФ.
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