Гороскоп на сегодня (18.08.20)

Овен

День благоприятный во многих отношениях, так что стройте планы и реализуйте смелые идеи. В работе придерживайтесь комфортного ритма, не позволяйте коллегам и партнерам ни торопить, ни задерживать вас. В любви ожидают только приятные сюрпризы.

Телец

Идет благоприятный период, особенно для предпринимательской деятельности. Не бойтесь экспериментировать. Даже если вы допустите ошибки, то никаких серьезных последствий за этим не последует. Как можно больше внимания уделите финансовым вопросам.

Близнецы

Не будьте пассивным наблюдателем - именно сейчас вы можете влиять на ход событий. Не бойтесь на работе высказывать свои мысли вслух. Семейные и романтические отношения могут подвергнуться испытанию. В отношениях с любимым человеком будьте искренними.

Рак

Рекомендуется: планирование и начало длительной, упорной работы. В этот период можно сделать то, что давно откладывалось. Период благоприятен для общения с влиятельными людьми старшего поколения, для строительства, купли-продажи недвижимости, земельных участков.

Лев

В этот день следует воздержаться от споров с начальством и коллегами, острых дискуссий и сосредоточиться на делах, приносящих быстрый результат. Проекты, с которыми в одиночку справиться не удается, пока лучше отложить. Это время подходит для участия в общественных мероприятиях, посещения увеселительных заведений, поездок и путешествий.

Дева

Не беритесь за новые дела, лучше постарайтесь завершить старые. По возможности, не давайте никаких обещаний, не берите повышенных обязательств и не слишком доверяйте тому, что будут вам говорить. Будьте осторожны в общении с лицами противоположного пола.

Весы

Нужно внимательно следить за происходящими событиями и реагировать по ходу изменения ситуации. Настраивайтесь на кропотливую работу и деловое общение. Не следует заниматься делами, в результате которых вы не уверены. Данное время благоприятно для всего, что связано с любовью. Однако лучше не ломать проверенные отношения ради того, чтобы построить новые.

Скорпион

Повремените с делами, которые вызывают затруднения. Данный период больше располагает к отдыху, нежели к активным действиям. Развивайте свои таланты и не препятствуйте раскрытию возможностей других людей. В личном плане разочарований не предвидится.

Стрелец

Впереди много дел, и практически со всеми вы сможете справиться. Постарайтесь ко всему относиться с полной ответственностью, впоследствии это зачтется и принесет дополнительные баллы в ваш послужной список. С любимым человеком нужно проявить больше фантазии и внимания.

Козерог

Составляя планы на этот день, отдайте предпочтение делам, позволяющим получить быстрый результат. Успешно сложатся поездки, встречи, деловые контакты. Одиноким, может быть предоставлен шанс найти человека, который принесет в жизнь много ярких впечатлений.

Водолей

Решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений. Любая работа в этот день будет спориться.

Рыбы

Период подходит для начала новых дел, рассчитанных на длительный срок. Вы с легкостью будете достигать договоренностей, поэтому заранее подготовьтесь к разговорам с людьми, от которых рассчитываете получить помощь. Не вмешивайтесь в споры, не имеющие к вам прямого отношения.