Какие сегодня праздники, события - 1 Сентября

Национальные
- Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Туркмения, Украина — День знаний.
- Словакия — День Конституции.
- Узбекистан — День Независимости.
Религиозные
- Православие
- память мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников (284—305).
- память святителя Питирима, епископа Великопермского (1455);
- память мучеников Тимофея, Агапия и мученицы Феклы (ок. 304).
- память священноисповедника Николая Лебедева, пресвитера (1933).
- празднование в честь Донской иконы Божией Матери (празднество установлено в память избавления Москвы от татар в 1591 г.).
Именины
Православные
- Мужские
- Агапий — мученик Агапий Кесарийский (Палестинский);
- Андрей — мученик Андрей Стратилат;
- Каллистрат
- Николай — священномученик Николай (Лебедев);
- Питирим — священномученик Питирим, епископ Великопермский, Устьвымский;
- Тимофей — мученик Тимофей Палестинский;
- Феофан — Феофан Новый, Афонский
- Женские
- Фёкла — мученица Фёкла Газская.
События
До XIX века
- 5509 год до н. э. — начало Константинопольской эры от «сотворения мира».
- 1271 — Папой Римским избран Тебальдо Висконти, взявший имя Григория X.
- 1482 — Войска Крымского хана Менгли Гирея захватили и разрушили Киев.
- 1492 — С этого года постановлением Московского Собора начало года в Русском царстве перенесено с 1 марта на 1 сентября.
- 1581 — Ермак собрал отряд из 840 человек для завоевания Сибири.
- 1612 — Первый день Московской битвы между войсками Второго народного ополчения и польско-литовской армией великого гетмана литовского Ходкевича.
- 1712 — Миссионер Франсуа Ксавье д’Антреколь, находясь в Китае, отправил во Францию письмо, раскрывающее секрет изготовления китайского фарфора. Так Европа получила технологию производства фарфора.
- 1714 — В Петербурге заработала созданная по распоряжению Петра I первая в России государственная публичная библиотека, ныне — Библиотека Российской академии наук.
XIX век
- 1804 — Немецкий астроном Карл Хардинг открыл третий астероид Юнону.
- 1808 — в ходе русско-шведской войны 1808—1809 гг., при Куортане произошло сражение между шведскими войсками под началом генерала Адлеркрейца и частями русской императорской армии под командованием графа Каменского.
- 1827 — В России введён запрет принимать крестьян в высшие и средние учебные заведения.
- 1858 — Первый трансатлантический телеграфный кабель вышел из строя после менее чем месячной эксплуатации.
- 1864
- Произведён первый пульмановский спальный вагон.
- Астроном Ричард Каррингтон обнаруживает солнечные протуберанцы.
- 1867 — введены новые принципы военного судоустройства и судопроизводства, с этого дня ведёт свой отсчёт история Военной Прокуратуры.
- 1870 — Франко-прусская война: Французская армия разгромлена в сражении под Седаном, император Наполеон III взят в плен.
- 1887 — Эмиль Берлинер получает патент за изобретение граммофонной пластинки.
- 1897 — В Бостоне открылось метро.
- 1900 — Открытие Павелецкого вокзала в Москве.
XX век
- 1902 — во Франции на экраны вышел первый в мире научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну» режиссёра Жоржа Мельеса.
- 1906 — В Вильно вышла «Наша доля» — первая легальная газета на белорусском языке.
- 1910
- В Сан-Паулу образован футбольный клуб «Коринтианс».
- Открылась первая в России фабрика по производству граммофонных пластинок — Апрелевский завод грампластинок.
- 1919 — Открылась первая в мире Государственная киношкола, ныне известная как Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова.
- 1920 — Франция провозгласила создание государства Ливан со столицей в Бейруте.
- 1923 — Великое землетрясение Канто.
- 1928 — Албания провозглашена королевством.
- 1932 — Началась Перуано-колумбийская война
- 1938 — В «Правде» впервые опубликован лозунг «За Родину! За Сталина!».
- 1939
- С Польской кампании Вермахта началась Вторая мировая война.
- Началась оборона Вестерплатте.
- Опубликована первая статья о чёрных дырах.
- 1950 — Западный Берлин принял конституцию.
- 1951 — В Лондоне открылся первый в Европе супермаркет.
- 1953 — В Москве на Ленинских горах открыто высотное здание МГУ.
- 1964
- В Киеве открыт первый на Украине широкоформатный кинотеатр.
- Впервые на телеэкране появилась передача «Спокойной ночи, малыши!».
- 1969 — Военный переворот в Ливии (Революция аль-Фатех), который привёл к власти Муаммара Каддафи.
- 1970 — В Нью-Йорке открыт первый в мире компьютерный турнир по шахматам.
- 1971 — Катар провозгласил себя независимым государством.
- 1973 — террорист подорвал взрывное устройство в Мавзолее Ленина. Саркофаг не пострадал, террорист и двое посетителей погибли.
- 1977 — Утверждён новый текст гимна СССР, в котором были заменены слова о Сталине.
- 1983 — близ Сахалина сбит южнокорейский Боинг 747, на борту которого было 269 человек.
- 1985 — Американско-французская экспедиция на глубине около 4000 м обнаружила обломки затонувшего после столкновения с айсбергом в 1912 году лайнера «Титаник».
- 1991 — Провозглашена независимость Узбекистана.
- 1997 — Обнаруживаются неизвестные ранее субатомные частицы — «экзотические мезоны».
- 2000 — Вице-президент США Эл Гор и премьер-министр России Михаил Касьянов подписали Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединённых Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращению с ним и сотрудничеству в этой области (подписано 29 августа 2000 года в Москве и 1 сентября 2000 года в Вашингтоне).
XXI век
- 2001 — на Украине вступил в силу новый Уголовный кодекс, в котором высшая мера наказания заменена пожизненным заключением.
- 2002 — руководство холдинга ВГТРК сменило название телеканала РТР на телеканал «Россия».
- 2004 — захват школы в Беслане (Северная Осетия).
- 2006 — катастрофа Ту-154 в Мешхеде (Иран). Погибли 28 человек.
- 2012 — в России вступил в силу закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».