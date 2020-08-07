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Общество / Жизнь Сегодня, 10:2293
Гороскоп на сегодня (01.09.20)

Овен

Вам потребуется помощь коллег или знакомых, и вы обязательно ее получите. Наиболее перспективными представляются дела, связанные с переговорами и заключением сделок. Также день благоприятен для всего, что связано с любовью. Не исключены новые интересные знакомства.

Телец

Благоприятный период для профессиональной деятельности. Можно заключать сделки и вести переговоры. Сейчас вы обладаете свободой действий и способны использовать знания по своему усмотрению. Не выясняйте отношения с любимым человеком - последнее слово будет не за вами.

Близнецы

Вы будете полны энергии и сможете добиться хороших результатов во всем. Не слишком рассчитывайте на обещания со стороны. В отношениях с любимым человеком - только приятные сюрпризы. У одиноких представителей знака может завязаться новое перспективное знакомство.

Рак

Не пропустите этот день: он исключительно удачен для начала любого важного дела. Все, начатое в эти сутки, с блеском удается. Следующего такого шанса придется ждать целый месяц.

Лев

Возникнет немало рабочих вопросов, с которыми придется справляться самостоятельно. Не горячитесь и не принимайте поспешных решений. Вы сможете справиться с любыми проблемами и выполнить работу в срок. От крупных покупок пока следует воздержаться.

Дева

Время быстрых и энергичных дел. В силу возросшей импульсивности стоит заняться не требующими особой концентрации внимания и больших временных затрат вопросами и проблемами. Увеличенная интеллектуальная активность благотворно сказывается на делах, требующих мгновенного принятия решений либо связанных с добыванием информации.

Весы

Период будет благоприятным во всем, что касается профессиональной деятельности. Обстановка в коллективе и отношения с руководством станут более свободными, а поручения - интересными. Больше времени посвящайте делам, которые вам приятны: займитесь обустройством дома, покупкой подарков или обновлением гардероба.

Скорпион

Хороший день для развития партнерских отношений, укрепления связей и контактов. Продуктивными окажутся поездки, переговоры. Хорошо начинать новое дело, совершать сделки, закладывать первый камень в строительство чего угодно. Показано начинать ремонт, строительство дома.

Стрелец

Если хотите, чтобы данный период сложился благоприятным образом, то инициативу нужно брать в свои руки. Помните: под лежачий камень вода не течет! Некоторых представителей данного знака ждет новая любовь или интересное знакомство. Идет удачное время и для покупок. Порадуйте себя подарком, о котором давно мечтали.

Козерог

Вам могут поступить заманчивые предложения, касающиеся работы. Удачно будут складываться переговоры, и вы сможете достигнуть желаемых результатов. Единственное предостережение: не занимайтесь рискованными делами, время для них пока не наступило. Возможны неожиданные изменения на любовном фронте.

Водолей

День пройдет без серьезных разочарований. На профессиональном поприще могут появиться интересные перспективы, поступят интересные предложения. Но действовать нужно быстро. Если начнете откладывать принятие решения в долгий ящик, то можете упустить свой шанс. Ваш девиз сегодня: «Уверенность в себе».

Рыбы

Не допускайте споров и выяснения отношений с коллегами, родными и просто окружающими людьми. Если вы сможете держать себя в руках, то скоро ваши дела пойдут в гору, а если сорветесь, то конфликт может принять затяжной характер и плохо отразится, в первую очередь, на вас. Ваш девиз на этот день: «Спокойствие, только спокойствие!»

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