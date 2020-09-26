Какие сегодня праздники, события - 28 Сентября

Международные
- ООН — Всемирный день борьбы против бешенства (World Rabies Day).
- Международный день права знать.
Национальные
- Казахстан — День работников атомной отрасли.
- Россия — День работника атомной промышленности.
- Тайвань — День учителя.
- Чехия — День Святого Вацлава (День чешской государственности).
- Гвинея — День референдума.
Религиозные
- Православие
- — попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня;
- — память великомученика Никиты Готфского (около 372 года);
- — память священномученика Иоанна Ильинского, пресвитера и преподобномученицы Евдокии (Ткаченко) (1918 год);
- — память священномучеников Андрея Ковалёва, Григория Конокотина, Григория Троицкого, Иоанна Яковлева, пресвитеров (1921 год);
- — память преподобноисповедника Игнатия (Бирюкова), архимандрита (1932 год);
- — память священномученика Димитрия Игнатенко, пресвитера (1935 год);
- — память священномучеников Иоанна Бороздина, Иакова Леоновича, Петра Петрикова, Николая Скворцова, пресвитеров и Николая Цветкова, протодиакона, преподобномученицы Марии (Рыковой) и мученицы Людмилы Петровой (1937 год);
- — воспоминание обретения мощей святителя Акакия исповедника, епископа Мелитинского (III век);
- — память мучеников Максима, Феодота и Асклиады (Асклипиодоты) Маркианопольских (305-311 годы);
- — память мученика Порфирия Ефесского (361 год);
- — воспоминание обретения мощей первомученика архидиакона Стефана (415 год);
- — память преподобного Филофея пресвитера, в Малой Азии (X век);
- — память святителя Иосифа, епископа Алавердского (570 год) (Груз.);
- — память Симеона, архиепископа Солунского (1429);
- — празднование Новоникитской иконы Божьей Матери (372 год).
Именины
- Католические: Вацлав, Мария, Марк.
- Православные: Акакий, Людмила, Максим, Никита, Порфирий, Степан, Федот.
События
До XVIII века
- 480 до н. э. — битва при Саламине.
- 1066 — норманы во главе с герцогом Вильгельмом высадились в Англии.
- 1106 — битва при Таншбре.
- 1542 — подданный испанской короны Хуан Родригес Кабрильо стал первым европейцем, проплывшим вдоль побережья Калифорнии.
- 1618 — в Брюсселе открыт первый в мире ломбард.
XVIII век
- 1745 — состоялось первое достоверно датированное исполнение английского гимна «God save the King» — «Боже, храни короля».
- 1759 — на глазах многих очевидцев в мексиканском штате Мичоакан родился вулкан Хорулло.
- 1760 — взятие Берлина русскими и австрийскими войсками в ходе Семилетней войны.
- 1773 — с форпоста Бударинский в 85 километрах ниже по Яику от Яицкого городка началась Крестьянская война 1773—1775 годов под предводительством Е. И. Пугачёва.
- 1791 — Национальное собрание предоставило евреям Франции все гражданские права.
- 1793 — в Канаде объявлено, что все дети рабов, родившиеся после этой даты, станут свободными по достижении ими возраста 25 лет.
XIX век
- 1864 — образован Первый Интернационал — Международное Товарищество Рабочих.
- 1870 — войска Пруссии захватили Страсбург.
XX век
- 1904 — в Санкт-Петербурге спектаклем «Уриэль Акоста» К. Гуцкова открылся Академический драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской.
- 1919 — открыт Латвийский университет.
- 1925 — в СССР принято положение о Рабоче-Крестьянской милиции.
- 1937 — Постановлением ЦИК СССР Западно-Сибирский край разделён на Алтайский край и Новосибирскую область.
- 1939
- Вторая мировая война: капитуляция Варшавы.
- Заключён «Договор о дружбе и границе между СССР и Германией».
- 1944 — начало Белградской стратегической наступательной операции, приведшей к разгрому немецкой группы армий «Сербия» и освобождению Югославии.
- 1958 — во Франции состоялся референдум, на котором была принята Конституция Пятой Республики.
- 1961 — в Сирии совершён военный переворот, в результате которого объявлено о выходе из Объединённой Арабской Республики и провозглашена Сирийская Арабская Республика.
- 1968 — песня группы «Битлз» «Hey Jude», посвящённая Полом Маккартни сыну Джона Леннона Джулиану, возглавила хит-парад США на 9 недель.
- 1972 — во время телетрансляции хоккейного матча СССР—Канада комментатор Николай Озеров произнёс свою знаменитую фразу «Такой хоккей нам не нужен!» (канадцы забросили победную шайбу за 34 секунды до конца игры, выиграв серию игр 6:5).
- 1973
- Отменено решение ЦК КПУ о создании на острове Хортица в Запорожье государственного заповедника.
- В небоскрёбе латиноамериканского отделения ITT Corporation на Мэдисон-авеню была взорвана бомба в знак протеста против участия корпорации в государственном перевороте в Чили 11 сентября 1973 года.
- 1979 — официально прекратил существование военно-политический блок СЕНТО.
- 1991 — концерт Monsters of Rock с участием групп Metallica, Pantera, AC/DC в Москве, на Тушинском аэродроме. Впоследствии назывался Тушинским побоищем из-за избиения толпы фанатов милицейскими силами.
- 1992 — под Катманду разбился самолёт Airbus A300B4-203 компании Pakistan International Airlines, погибли 167 человек. Крупнейшая авиакатастрофа в Непале.
- 1994 — паром «Эстония» затонул в Балтийском море, погибли 852 человека.
- 2000 — израильский премьер Эхуд Барак впервые признал возможность раздела Иерусалима. По его словам, мирное соглашение с палестинцами, в случае его заключения, будет содержать договорённость о том, что Западная часть города остаётся столицей Израиля, а Восточная станет столицей Палестинского государства.
XXI век
- 2001 — бразильский пилот 46-летний Жерард Мос (Gerard Moss), приземлившись в Рио-де-Жанейро (Бразилия), закончил первый в мире кругосветный полёт на моторном планере «Ximango» («Шимангу»), длившийся 100 дней.
- 2003 — сбой энергосети в Италии.
- 2008
- Парламентские выборы в Республике Беларусь.
- Первая ночная гонка в классе Формула-1.
- 2009 — индийским космическим аппаратом Chandrayaan-1 на Луне обнаружена вода.
- 2010 — Президент РФ Дмитрий Медведев отправил в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова.
Родились
До XIX века
- 551 до н. э. — Конфуций (ум. 479 до н. э.), китайский философ и мыслитель («Беседы и суждения» и др.).
- 1614 — Хуан Идальго (ум. 1685), испанский композитор, арфист.
- 1698 — Пьер Луи де Мопертюи (ум. 1759), французский математик, естествоиспытатель, физик, астроном, геодезист.
- 1783 — Надежда Дурова (ум. 1866), русская кавалеристка, офицер, участница Отечественной войны 1812 года, писатель.
- 1786 — Дмитрий Бегичев (ум. 1855), русский писатель и государственный деятель.
- 1797 — граф Фёдор Литке (ум. 1882), российский мореплаватель, исследователь Арктики, президент Российской академии наук (1864—1882), основатель Русского Географического общества.
XIX век
- 1803 — Проспер Мериме (ум. 1870), французский писатель и переводчик.
- 1819 — Нарсис Монтуриоль (ум. 1885), каталонский испанский инженер, изобретатель, художник.
- 1837 — Фран Левстик (ум. 1887), словенский писатель, поэт, драматург, критик и лингвист.
- 1840 — Рудольф Баумбах (ум. 1905), немецкий поэт.
- 1841 — Жорж Клемансо (ум. 1929), французский политик и государственный деятель, журналист, премьер-министр Франции (1906—1909, 1917—1920).
- 1848 — Радханатх Рай (ум. 1908), индийский поэт, писатель, драматург; писал на языке ория.
- 1852 — Анри Муассан (ум. 1907), французский химик, получивший фтор, лауреат Нобелевской премии (1906).
- 1859 — Фриц Милькау (ум. 1934), немецкий библиотековед, филолог.
- 1867 — Хиранума Киитиро (ум. 1952), японский политик, государственный деятель, премьер-министр Японии (в 1939).
- 1871 — Пьетро Бадольо (ум. 1956), итальянский военачальник, маршал Италии, глава первого правительства Италии после свержения Б. Муссолини, выведший страну из Второй мировой войны.
- 1872 — Дэвид Юнайпон (ум. 1967), австралийский проповедник, изобретатель, писатель и журналист.
- 1882 — Александр Кутепов (ум. 1930), русский военный деятель, генерал от инфантерии, активный участник Белого движения.
- 1883 — Альберт Рис Вильямс (ум. 1962), американский журналист, участник гражданской войны в России на стороне большевиков.
- 1884 — Су Маньшу (урожд. Су Цзянь; ум. 1918), китайский писатель, переводчик, журналист, общественный деятель.
- 1886 — Никита Мандрыка (ум. 1977), украинский политик и общественный деятель, поэт, публицист.
- 1888 — Шон Лестер (ум. 1959), ирландский дипломат, 3-й и последний Генеральный секретарь Лиги Наций (1940—1946).
- 1892 — Кедра Митрей (урожд. Дмитрий Корепанов; ум. 1949), удмуртский советский писатель.
- 1897 — Мухтар Ауэзов (ум. 1961), казахский советский писатель («Путь Абая» и др.), драматург, учёный.
XX век
- 1902 — Владимир Мясищев (ум. 1978), советский авиаконструктор, Герой Социалистического Труда.
- 1903 — Алексей Каплер (ум. 1979), советский кинодраматург, писатель, педагог, телеведущий.
- 1906 — Александр Штейн (ум. 1993), советский писатель, драматург, сценарист.
- 1908 — Ираклий Андроников (ум. 1990), писатель, литературовед, чтец, телеведущий, народный артист СССР.
- 1910
- Вениамин Дымшиц (ум. 1993), советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
- Диосдадо Макапагал (ум. 1997), филиппинский государственный деятель, президент Филиппин (1961—1965).
- Александр Рёмин (погиб в 1946), советский футболист и хоккеист.
- 1915
- Этель Розенберг (казнена в 1953), единственная женщина в истории США, казнённая за шпионаж как гражданское лицо.
- Георгий Товстоногов (ум. 1989), режиссёр театра, педагог, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.
- 1916
- Ольга Лепешинская (ум. 2008), балерина, актриса Большого театра, народная артистка СССР.
- Питер Финч (ум. 1977), английский актёр, обладатель премий «Оскар» (посмертно), «Золотой глобус» и др.
- 1918 — Василий Сухомлинский (ум. 1970), советский педагог, Герой Социалистического Труда.
- 1920 — Ярополк Лапшин (ум. 2011), кинорежиссёр, сценарист, народный артист РСФСР.
- 1924
- Рудольф Баршай (ум. 2010), советский, израильский и швейцарский альтист и дирижёр.
- Марчелло Мастроянни (ум. 1996), итальянский актёр, лауреат многих кинопремий.
- 1925 — Сеймур Крей (ум. 1996), американский инженер, разработчик суперкомпьютеров.
- 1928 — Коко Тейлор (наст. имя Кора Уолтон; ум. 2009), американская певица, «королева блюза».
- 1929
- Дмитрий Павлычко, украинский поэт, переводчик, литературный критик, политический деятель.
- Николай Рыжков, советский и российский государственный деятель, Председатель Совета Министров СССР (1985—1991).
- 1932 — Виктор Хара (убит в 1973), чилийский поэт, певец-трибун, революционер.
- 1934 — Брижит Бардо, французская киноактриса, певица, фотомодель.
- 1937 — Георгий Рерберг (ум. 1999), советский и российский кинооператор, народный артист РСФСР.
- 1938 — Александр Голобородько, актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
- 1940 — Александр Иванченков, советский лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.
- 1947 — Владимир Трошкин, советский футболист, бронзовый призёр Олимпийских игр (1976).
- 1952 — Сильвия Кристель (ум. 2012), голландская актриса, модель и писательница.
- 1958 — Владимир Иванович Зайцев, советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, Заслуженный артист России (2014).
- 1960 — Дженнифер Раш (урожд. Хайди Штерн), американская певица немецкого происхождения.
- 1963 — Владимир Турчинский (ум. 2009), российский спортсмен и шоумен, рекордсмен в силовых видах спорта, актёр, телеведущий.
- 1964 — Джанин Гарофало, американская киноактриса, теле- и радиоведущая, сценаристка, политик.
- 1966
- Мария Кэнелс-Баррера, американская актриса, комедиантка и певица.
- Беллина Логан, американская актриса.
- Лейлани Сэрель, американская актриса.
- 1967
- Мун Заппа, американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, музыкант и писательница.
- Мира Сорвино, американская киноактриса, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус».
- 1968
- Кэрри Отис, американская актриса и фотомодель.
- Роман Трахтенберг (ум. 2009), российский шоумен, теле- и радиоведущий.
- Наоми Уоттс, британская актриса и продюсер.
- Мика Хаккинен, финский автогонщик, двукратный чемпион «Формулы-1».
- 1972 — Дита фон Тиз, американская певица, фотомодель, актриса.
- 1974 — Мария Киселёва, российская синхронистка, трёхкратная чемпионка мира и Олимпийских игр, телеведущая.
- 1976 — Фёдор Емельяненко, российский спортсмен (смешанные единоборства, самбо, дзюдо).
- 1982 — Александр Анюков, российский футболист.
- 1987 — Хилари Дафф, американская актриса и певица.