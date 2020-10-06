Какие сегодня праздники, события - 8 Октября

Национальные
- Намибия — День посадки деревьев.
- Россия — День командира надводного, подводного и воздушного корабля.
- Украина — День юриста Украины.
- Куба — День героического партизана.
Религиозные
- Православие
- — память преподобной Евфросинии Александрийской (V век);
- — преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1392 год);
- — память святого Николая Розова, исповедника, пресвитера (1941 год);
- — память преподобной Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии (1250 год);
- — воспоминание перенесения мощей святителя Германа, архиепископа Казанского (1592 год);
- — память преподобной Досифеи затворницы, Киевской (1776 год);
- — память преподобномученика Пафнутия египтянина и с ним 546 мучеников (III век);
- — обретение мощей священномучеников Александра Смирнова и Феодора Ремизова, пресвитеров (1985).
Именины
- Католические: Бригида, Пелагея, Людвик, Таисия.
- Православные: Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Таисия.
События
До XIX века
- 451 — в Халкидоне открылся IV Вселенский собор, осудивший ересь монофизитства.
- 1085 — в Венеции освящён Собор Святого Марка.
- 1480 — началось «стояние на Угре» между войсками русского князя Ивана III и хана Большой Орды Ахмата, закончившееся окончательным освобождением Руси от монголо-татарского ига.
- 1498 — корабли Васко да Гамы отправились в обратный путь из Индии.
- 1621 — между Речью Посполитой и Османской империей заключён Хотинский мирный договор.
- 1642 — открылся первый в Монреале госпиталь.
- 1652 — между английским флотом и флотом Соединённых Провинций состоялось сражение при Кентиш-Нок.
- 1784 — война супника между Нидерландами и Священной Римской империей.
XIX век
- 1801 — между Россией и Францией заключён Парижский мирный договор.
- 1806 — вторжением войск Наполеона в Саксонию началась Война четвёртой коалиции.
- 1818 — англичане впервые использовали в бою боксёрские перчатки.
- 1830 — окончена девятая глава (позднее ставшая восьмой) романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
- 1871
- Начался великий чикагский пожар.
- В Японии введена современная система почтовой связи.
- 1873 — в США открыта первая женская тюрьма.
- 1886 — в Харькове открыта публичная библиотека (ныне имени Короленко).
- 1895 — прояпонский переворот в Сеуле, убийство королевы Мин.
- 1896 — впервые опубликован индекс Доу-Джонса, ставший главным показателем ситуации на американских биржах[источник не указан 730 дней].
XX век
- 1908 — Карл Людвиг Несслер впервые продемонстрировал в Лондоне химическую завивку-перманент.
- 1912 — начало Первой Балканской войны. Черногория объявила войну Турции.
- 1914 — Великобритания впервые применила бомбардировочную авиацию для уничтожения германских мастерских по производству дирижаблей во Фридрихсхафене.
- 1920 — провозглашение Бухарской Народной Советской республики.
- 1926 — состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио (о матче «Славия» (Прага)-МТК (Будапешт)).
- 1944 — начало наступления Болгарской армии против немецких войск в Югославии.
- 1950 — два американских истребителя обстреляли из-за ошибки навигации советский военный аэродром Сухая Речка.
- 1961
- Открыт Государственный Кремлёвский дворец съездов.
- В Переяславе-Хмельницком открыт памятник в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией.
- 1962 — Алжир вступил в Организацию Объединённых Наций.
- 1967
- В Боливии был схвачен Че Гевара.
- В Великобритании впервые были применены трубки для определения алкоголя у водителей.
- 1968 — «Битлз» при записи «Белого альбома» впервые использовали женский голос (Йоко Оно).
- 1970 — Александр Солженицын объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе.
- 1977 — старт первого Мини трансата — парусной гонки через Атлантический океан.
- 1978 — ядерный взрыв «Вятка» (15 килотонн).
- 1980 — последний концерт Боба Марли, во время которого он упал без сознания. Спустя семь месяцев артист скончался от рака.
- 1988 — образован Народный фронт Латвии.
- 1990 — Бурятская АССР провозгласила себя республикой в составе России.
- 1991 — принят закон «О гражданстве Украины».
- 1993
- Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе объявил о вступлении Грузии в СНГ.
- ООН отменила все санкции против ЮАР.
- 1998 — по указанию Генерального прокурора РФ Ю. И. Скуратова было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностных лиц управления делами президента России при заключении контрактов на реконструкцию Московского Кремля. Начало расследования «дела Mabetex».
XXI век
- 2007 — города Владикавказ, Малгобек, Ржев, Ельня и Елец удостоены звания «Город воинской славы».
Родились
До XX века
- 1680 — князь Алексей Михайлович Черкасский (ум. 1742), русский государственный деятель, кабинет-министр в правление императрицы Анны Иоанновны, великий канцлер.
- 1789 — Уильям Джон Свенсон (ум. 1855), английский орнитолог, малаколог, конхиолог, энтомолог и художник.
- 1810 — Иван Ганецкий (ум. 1887), российский военачальник, генерал от инфантерии.
- 1823 — Иван Аксаков (ум. 1886), русский публицист, поэт, общественный деятель.
- 1848 — Пьер Дегейтер (ум. 1932), бельгийский музыкант, автор музыки «Интернационала».
- 1849 — Александр Сибиряков (ум. 1933), русский золотопромышленник, меценат, исследователь Сибири.
- 1850 — Анри Луи Ле Шателье (ум. 1936), французский физик и химик.
- 1865 — Алексей Свирский (ум. 1942), российский и советский писатель-беллетрист.
- 1868 — Макс Слефогт (ум. 1932), немецкий художник-импрессионист, график, сценограф, иллюстратор.
- 1869 — Комитас (настоящее имя Согомон Кеворк Согомонян; ум. 1935), армянский композитор-классик, музыковед, фольклорист, певец, дирижёр.
- 1871 — Иван Поддубный (ум. 1949), русский спортсмен (классическая борьба), артист цирка, заслуженный артист РСФСР.
- 1873 — Алексей Щусев (ум. 1949), русский советский архитектор.
- 1888 — Эрнст Кречмер (ум. 1964), немецкий психиатр и психолог.
- 1889 — Иван Мозжухин (ум. 1939), русский актёр театра и кино, эмигрант.
- 1892 — Марина Цветаева (ум. 1941), русская поэтесса, прозаик, переводчица.
- 1895 — Хуан Доминго Перон (ум. 1974), президент Аргентины (1946—1955, 1973—1974).
- 1897 — Рубен Мамулян (ум. 1987), американский режиссёр театра и кино армянского происхождения.
XX век
- 1907 — Полина Осипенко (погибла в 1939), советская лётчица, одна из первых женщин — Героев Советского Союза.
- 1908 — Юрий Мандельштам (погиб в 1943), российский поэт и литературный критик, эмигрант.
- 1909 — Сергей Голованов (ум. 1990), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
- 1911
- Марк Бернес (ум. 1969), киноактёр и артист эстрады, шансонье, народный артист РСФСР.
- Алексей Ляпунов (ум. 1973), русский, советский математик, кибернетик, один из основоположников кибернетики.
- 1914 — Сергей Кулагин (ум. 1981), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
- 1920 — Фрэнк Герберт (ум. 1986), американский писатель-фантаст (цикл «Хроники Дюны» и др.).
- 1923 — Йон Войку (ум.1997), румынский скрипач-виртуоз, дирижёр, основатель международного фонда, оказывающего помощь музыкально одарённым детям Восточной Европы.
- 1925 — Андрей Синявский (псевдоним Абрам Терц; ум. 1997), писатель-диссидент, советский политзаключённый.
- 1927 — Сезар Мильштейн (ум. 2002), аргентинский иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1984).
- 1928 — Диди (наст. имя Валдир Перейра; ум. 2001), бразильский футболист, двукратный чемпион мира (1958 и 1962).
- 1931 — Юлиан Семёнов (ум. 1993), советский журналист и писатель, автор политических детективов.
- 1932 — Абел Аганбегян, советский и российский экономист, академик АН СССР и РАН.
- 1936 — Леонид Куравлёв, актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
- 1937 — Эдуард Россель, член Совета Федерации РФ, бывший губернатор Свердловской области.
- 1939 — Пол Хоган, австралийский актёр («Крокодил Данди» и др.), обладатель премии «Золотой глобус».
- 1941 — Джесси Джексон, американский священник, правозащитник, сподвижник Мартина Лютера Кинга.
- 1943 — Чеви Чейз, американский киноактёр, обладатель премии «Эмми».
- 1946 — Александр Горшков, советский фигурист, олимпийский чемпион (1976), многократный чемпион мира и Европы.
- 1948 — Клод Жад (ум. 2006), французская актриса.
- 1949
- Юрий Варум (ум. 2014), советский и российский музыкант, композитор, продюсер, отец певицы Анжелики Варум.
- Сигурни Уивер, американская актриса, обладательница премий «Золотой глобус» и др. наград.
- 1954
- Людмила Дребнёва, советская и российская актриса театра и кино.
- Майкл Дудикофф, американский киноактёр, мастер боевых искусств.
- 1956 — Рашид Нургалиев, российский государственный деятель, бывший министр внутренних дел.
- 1958 — Вадим Качан, белорусский фотограф.
- 1963
- Татьяна Агафонова, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая.
- Дмитрий Озерский, российский музыкант, клавишник и автор текстов песен группы «АукцЫон».
- 1965 — Мэтт Бионди, американский пловец, 8-кратный олимпийский чемпион, 6-кратный чемпион мира.
- 1968 — Лирой Торнхилл, британский музыкант, участник группы «The Prodigy».
- 1970 — Мэтт Деймон, американский актёр, продюсер, сценарист, лауреат премии «Оскар» и двух «Золотых глобусов».
- 1974 — Фредрик Модин, шведский хоккеист, чемпион мира (1998) и олимпийских игр (2006).
- 1979 — Кристанна Соммер Локен, американская актриса и фотомодель.
- 1980 — Майк Мизанин, американский профессиональный рестлер и актёр.
- 1985 — Бруно Марс (наст. имя Питер Джин Эрнандес), американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, мультиинструменталист и танцор, обладатель премии «Грэмми».
- 1987 — Ксения Соло, канадская актриса.