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Общество / Жизнь Сегодня, 11:0269
Какие сегодня праздники, события - 8 Октября

Национальные

  •  Намибия — День посадки деревьев.
  •  Россия — День командира надводного, подводного и воздушного корабля.
  •  Украина — День юриста Украины.
  •  Куба — День героического партизана.

P religion world.svg Религиозные

OrthodoxCross(black,contoured).svg Православие
 — память преподобной Евфросинии Александрийской (V век);
 — преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1392 год);
 — память святого Николая Розова, исповедника, пресвитера (1941 год);
 — память преподобной Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии (1250 год);
 — воспоминание перенесения мощей святителя Германа, архиепископа Казанского (1592 год);
 — память преподобной Досифеи затворницы, Киевской (1776 год);
 — память преподобномученика Пафнутия египтянина и с ним 546 мучеников (III век);
 — обретение мощей священномучеников Александра Смирнова и Феодора Ремизова, пресвитеров (1985).

Именины

  • Католические: Бригида, Пелагея, Людвик, Таисия.
  • Православные: Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Таисия.

События

До XIX века

  • 451 — в Халкидоне открылся IV Вселенский собор, осудивший ересь монофизитства.
  • 1085 — в Венеции освящён Собор Святого Марка.
  • 1480 — началось «стояние на Угре» между войсками русского князя Ивана III и хана Большой Орды Ахмата, закончившееся окончательным освобождением Руси от монголо-татарского ига.
  • 1498 — корабли Васко да Гамы отправились в обратный путь из Индии.
  • 1621 — между Речью Посполитой и Османской империей заключён Хотинский мирный договор.
  • 1642 — открылся первый в Монреале госпиталь.
  • 1652 — между английским флотом и флотом Соединённых Провинций состоялось сражение при Кентиш-Нок.
  • 1784 — война супника между Нидерландами и Священной Римской империей.

XIX век

  • 1801 — между Россией и Францией заключён Парижский мирный договор.
  • 1806 — вторжением войск Наполеона в Саксонию началась Война четвёртой коалиции.
  • 1818 — англичане впервые использовали в бою боксёрские перчатки.
  • 1830 — окончена девятая глава (позднее ставшая восьмой) романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
  • 1871
    • Начался великий чикагский пожар.
    • В Японии введена современная система почтовой связи.
  • 1873 — в США открыта первая женская тюрьма.
  • 1886 — в Харькове открыта публичная библиотека (ныне имени Короленко).
  • 1895 — прояпонский переворот в Сеуле, убийство королевы Мин.
  • 1896 — впервые опубликован индекс Доу-Джонса, ставший главным показателем ситуации на американских биржах[источник не указан 730 дней].

XX век

  • 1908 — Карл Людвиг Несслер впервые продемонстрировал в Лондоне химическую завивку-перманент.
  • 1912 — начало Первой Балканской войны. Черногория объявила войну Турции.
  • 1914 — Великобритания впервые применила бомбардировочную авиацию для уничтожения германских мастерских по производству дирижаблей во Фридрихсхафене.
  • 1920 — провозглашение Бухарской Народной Советской республики.
  • 1926 — состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио (о матче «Славия» (Прага)-МТК (Будапешт)).
  • 1944 — начало наступления Болгарской армии против немецких войск в Югославии.
  • 1950 — два американских истребителя обстреляли из-за ошибки навигации советский военный аэродром Сухая Речка.
  • 1961
    • Открыт Государственный Кремлёвский дворец съездов.
    • В Переяславе-Хмельницком открыт памятник в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией.
  • 1962 — Алжир вступил в Организацию Объединённых Наций.
  • 1967
    • В Боливии был схвачен Че Гевара.
    • В Великобритании впервые были применены трубки для определения алкоголя у водителей.
  • 1968 — «Битлз» при записи «Белого альбома» впервые использовали женский голос (Йоко Оно).
  • 1970 — Александр Солженицын объявлен лауреатом Нобелевской премии по литературе.
  • 1977 — старт первого Мини трансата — парусной гонки через Атлантический океан.
  • 1978 — ядерный взрыв «Вятка» (15 килотонн).
  • 1980 — последний концерт Боба Марли, во время которого он упал без сознания. Спустя семь месяцев артист скончался от рака.
  • 1988 — образован Народный фронт Латвии.
  • 1990 — Бурятская АССР провозгласила себя республикой в составе России.
  • 1991 — принят закон «О гражданстве Украины».
  • 1993
    • Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе объявил о вступлении Грузии в СНГ.
    • ООН отменила все санкции против ЮАР.
  • 1998 — по указанию Генерального прокурора РФ Ю. И. Скуратова было возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностных лиц управления делами президента России при заключении контрактов на реконструкцию Московского Кремля. Начало расследования «дела Mabetex».

XXI век

  • 2007 — города Владикавказ, Малгобек, Ржев, Ельня и Елец удостоены звания «Город воинской славы».

Родились

До XX века

  • 1680 — князь Алексей Михайлович Черкасский (ум. 1742), русский государственный деятель, кабинет-министр в правление императрицы Анны Иоанновны, великий канцлер.
  • 1789 — Уильям Джон Свенсон (ум. 1855), английский орнитолог, малаколог, конхиолог, энтомолог и художник.
  • 1810 — Иван Ганецкий (ум. 1887), российский военачальник, генерал от инфантерии.
  • 1823 — Иван Аксаков (ум. 1886), русский публицист, поэт, общественный деятель.
  • 1848 — Пьер Дегейтер (ум. 1932), бельгийский музыкант, автор музыки «Интернационала».
  • 1849 — Александр Сибиряков (ум. 1933), русский золотопромышленник, меценат, исследователь Сибири.
  • 1850 — Анри Луи Ле Шателье (ум. 1936), французский физик и химик.
  • 1865 — Алексей Свирский (ум. 1942), российский и советский писатель-беллетрист.
  • 1868 — Макс Слефогт (ум. 1932), немецкий художник-импрессионист, график, сценограф, иллюстратор.
  • 1869 — Комитас (настоящее имя Согомон Кеворк Согомонян; ум. 1935), армянский композитор-классик, музыковед, фольклорист, певец, дирижёр.
  • 1871 — Иван Поддубный (ум. 1949), русский спортсмен (классическая борьба), артист цирка, заслуженный артист РСФСР.
  • 1873 — Алексей Щусев (ум. 1949), русский советский архитектор.
  • 1888 — Эрнст Кречмер (ум. 1964), немецкий психиатр и психолог.
  • 1889 — Иван Мозжухин (ум. 1939), русский актёр театра и кино, эмигрант.
  • 1892 — Марина Цветаева (ум. 1941), русская поэтесса, прозаик, переводчица.
  • 1895 — Хуан Доминго Перон (ум. 1974), президент Аргентины (1946—1955, 1973—1974).
  • 1897 — Рубен Мамулян (ум. 1987), американский режиссёр театра и кино армянского происхождения.

XX век

  • 1907 — Полина Осипенко (погибла в 1939), советская лётчица, одна из первых женщин — Героев Советского Союза.
  • 1908 — Юрий Мандельштам (погиб в 1943), российский поэт и литературный критик, эмигрант.
  • 1909 — Сергей Голованов (ум. 1990), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
  • 1911
    • Марк Бернес (ум. 1969), киноактёр и артист эстрады, шансонье, народный артист РСФСР.
    • Алексей Ляпунов (ум. 1973), русский, советский математик, кибернетик, один из основоположников кибернетики.
  • 1914 — Сергей Кулагин (ум. 1981), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
  • 1920 — Фрэнк Герберт (ум. 1986), американский писатель-фантаст (цикл «Хроники Дюны» и др.).
  • 1923 — Йон Войку (ум.1997), румынский скрипач-виртуоз, дирижёр, основатель международного фонда, оказывающего помощь музыкально одарённым детям Восточной Европы.
  • 1925 — Андрей Синявский (псевдоним Абрам Терц; ум. 1997), писатель-диссидент, советский политзаключённый.
  • 1927 — Сезар Мильштейн (ум. 2002), аргентинский иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1984).
  • 1928 — Диди (наст. имя Валдир Перейра; ум. 2001), бразильский футболист, двукратный чемпион мира (1958 и 1962).
  • 1931 — Юлиан Семёнов (ум. 1993), советский журналист и писатель, автор политических детективов.
  • 1932 — Абел Аганбегян, советский и российский экономист, академик АН СССР и РАН.
  • 1936 — Леонид Куравлёв, актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
  • 1937 — Эдуард Россель, член Совета Федерации РФ, бывший губернатор Свердловской области.
  • 1939 — Пол Хоган, австралийский актёр («Крокодил Данди» и др.), обладатель премии «Золотой глобус».
  • 1941 — Джесси Джексон, американский священник, правозащитник, сподвижник Мартина Лютера Кинга.
  • 1943 — Чеви Чейз, американский киноактёр, обладатель премии «Эмми».
  • 1946 — Александр Горшков, советский фигурист, олимпийский чемпион (1976), многократный чемпион мира и Европы.
  • 1948 — Клод Жад (ум. 2006), французская актриса.
  • 1949
    • Юрий Варум (ум. 2014), советский и российский музыкант, композитор, продюсер, отец певицы Анжелики Варум.
    • Сигурни Уивер, американская актриса, обладательница премий «Золотой глобус» и др. наград.
  • 1954
    • Людмила Дребнёва, советская и российская актриса театра и кино.
    • Майкл Дудикофф, американский киноактёр, мастер боевых искусств.
  • 1956 — Рашид Нургалиев, российский государственный деятель, бывший министр внутренних дел.
  • 1958 — Вадим Качан, белорусский фотограф.
  • 1963
    • Татьяна Агафонова, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая.
    • Дмитрий Озерский, российский музыкант, клавишник и автор текстов песен группы «АукцЫон».
  • 1965 — Мэтт Бионди, американский пловец, 8-кратный олимпийский чемпион, 6-кратный чемпион мира.
  • 1968 — Лирой Торнхилл, британский музыкант, участник группы «The Prodigy».
  • 1970 — Мэтт Деймон, американский актёр, продюсер, сценарист, лауреат премии «Оскар» и двух «Золотых глобусов».
  • 1974 — Фредрик Модин, шведский хоккеист, чемпион мира (1998) и олимпийских игр (2006).
  • 1979 — Кристанна Соммер Локен, американская актриса и фотомодель.
  • 1980 — Майк Мизанин, американский профессиональный рестлер и актёр.
  • 1985 — Бруно Марс (наст. имя Питер Джин Эрнандес), американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, мультиинструменталист и танцор, обладатель премии «Грэмми».
  • 1987 — Ксения Соло, канадская актриса.
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Теги: news, новости, Украина, События, праздники, 7dniv, 7dnivinfo  
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