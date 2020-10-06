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Общество / Жизнь Сегодня, 11:05106
Гороскоп на сегодня (08.10.20)

Овен

Возможно оживление в профессиональной деятельности. День отлично подходит для активного отдыха, свиданий, общения влюбленных и походов в гости. Удачен он для поездок и путешествий, а также для крупных покупок.

Телец

День благоприятный во многих отношениях, так что стройте планы и реализуйте смелые идеи. В работе придерживайтесь комфортного ритма, не позволяйте коллегам и партнерам ни торопить, ни задерживать вас. В любви ожидают только приятные сюрпризы.

Близнецы

Идет благоприятный период, особенно для предпринимательской деятельности. Не бойтесь экспериментировать. Даже если вы допустите ошибки, то никаких серьезных последствий за этим не последует. Как можно больше внимания уделите финансовым вопросам.

Рак

Благоприятный день для любых «земных» дел: от приобретения новых вещей до ремонта квартиры. Возможно появление некоторых (не особенно важных) проблем, связанных с ослаблением здоровья.

Лев

Не будьте пассивным наблюдателем - именно сейчас вы можете влиять на ход событий. Не бойтесь на работе высказывать свои мысли вслух. Семейные и романтические отношения могут подвергнуться испытанию. В отношениях с любимым человеком будьте искренними.

Дева

Рекомендуется: планирование и начало длительной, упорной работы. В этот период можно сделать то, что давно откладывалось. Период благоприятен для общения с влиятельными людьми старшего поколения, для строительства, купли-продажи недвижимости, земельных участков.

Весы

В этот день следует воздержаться от споров с начальством и коллегами, острых дискуссий и сосредоточиться на делах, приносящих быстрый результат. Проекты, с которыми в одиночку справиться не удается, пока лучше отложить. Это время подходит для участия в общественных мероприятиях, посещения увеселительных заведений, поездок и путешествий.

Скорпион

Не беритесь за новые дела, лучше постарайтесь завершить старые. По возможности, не давайте никаких обещаний, не берите повышенных обязательств и не слишком доверяйте тому, что будут вам говорить. Будьте осторожны в общении с лицами противоположного пола.

Стрелец

Нужно внимательно следить за происходящими событиями и реагировать по ходу изменения ситуации. Настраивайтесь на кропотливую работу и деловое общение. Не следует заниматься делами, в результате которых вы не уверены. Данное время благоприятно для всего, что связано с любовью. Однако лучше не ломать проверенные отношения ради того, чтобы построить новые.

Козерог

На работе почти все по-прежнему. Чем больше на данном этапе у вас будет встреч и общения, тем более легкими покажутся дела. Свои личные переживания лучше всего не выставлять напоказ. Рядом с вами может оказаться человек, который порадуется вашим неудачам. Зачем же радовать завистника? Не спешите расставаться с деньгами и перед тем, как купить какую-либо вещь, дважды подумайте.

Водолей

День будет наполнен различными соблазнами, и нужно четко понимать, что вы можете себе позволить, а где стоит сказать «стоп». Постарайтесь не давать ход своим отрицательным эмоциям. От общения с людьми, которые вызывают дискомфорт, желательно отказаться. Прогулку по магазинам лучше отложить на некоторое время.

Рыбы

Период не слишком подходящий для проявления активности. Если есть возможность, постарайтесь отдохнуть. Найдите возможность для примирения с людьми, с которыми находитесь в ссоре. Не повредит забота и вашему здоровью. Избегайте физического и эмоционального перенапряжения.

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