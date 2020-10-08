 

Какие сегодня праздники, события - 14 Октября

Общество / Жизнь Сегодня, 11:2841
Какие сегодня праздники, события - 14 Октября

Международные

  • Всемирный день стандартов.

Национальные

  •  Белоруссия — День матери.
  •  Грузия — Мцхетоба.
  •  Украина — День защитника Украины (с 2015 года), День украинского казачества.
  •  Польша — День учителя.

P religion world.svg Религиозные

OrthodoxCross(black,contoured).svg Православие
 — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии;
 — память апостола от 70 Анании (I век);
 — память преподобного Романа Сладкопевца (около 556 года);
 — память преподобного Саввы Вишерского, Новгородского (1461 год);
 — память священномученика Алексия Ставровского, пресвитера (1918 год);
 — память священномученика Михаила Вологодского, пресвитера (1920 год);
 — память священномучеников Александра Агафонникова, Георгия Архангельского, Николая Кулигина, пресвитеров, мученика Иоанна Артёмова (1937 год);
 — память мученика Домнина Солунского (IV век);
 — память преподобномученика Михаила, игумена Зовийского, и с ним 36 преподобномучеников (780-790 годы);
 — Собор Молдавских святых;
 — память равноапостольного царя Иверского Мириана (после 361) и равноапостольной царицы Иверской Наны (ок. 364);
 — празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего (Груз.);
 — празднование Люблинской иконы Божьей Матери;
 — празднование Псково-Покровской иконы Божьей Матери;
 — празднование Браиловской иконы Божьей Матери;
 — празднование Гербовецкой иконы Божьей Матери;
 — празднование Барской иконы Божьей Матери;
 — празднование Касперовской иконы Божией Матери.

Именины

  • Православные: Ананий, Мария, Михаил, Роман, Савва, Богдан, Ариадна.

События

До XIX века

  • 1066 — баталия при Гастингсе.
  • 1529 — закончилась осада турками Вены. Турецкая армия отступает, так и не захватив город.
  • 1768 — земли индейцев чероки в Вирджинии и Каролине объявлены собственностью британской короны.
  • 1770 — основана Александровская крепость.

XIX век

  • 1806 — сражение при Йене и Ауэрштедте.
  • 1822 — Виктор Гюго женился на Адель Фуше (Adèle Foucher).
  • 1843 — впервые прозвучал «Свадебный марш» Ф. Мендельсона — в Потсдаме, на премьере спектакля «Сон в летнюю ночь», по пьесе У. Шекспира.
  • 1851 — в Англии основано информационное агентство «Рейтер».
  • 1860 — в Петербурге открыт оперный Мариинский театр.
  • 1883 — французский капиталист Гужон открыл у Рогожской заставы в Москве мастерские, изготовлявшие проволоку. В 1918 году выросший на их базе завод был национализирован, позднее переименован в завод «Серп и молот».
  • 1884
    • Джордж Истман запатентовал фотоплёнку.
    • Освящена первая церковь в Шамординской обители, устроенная трудами Оптинского старца Амвросия. Этот день считается днём создания монастыря.
  • 1892 — Артур Конан Дойль опубликовал книгу «Приключения Шерлока Холмса».
  • 1897 — моноплан «Авион III» Клемента Адера с двумя паровыми машинами, каждая с одним тянущим винтом, пролетел около 300 м.

XX век

  • 1901 — произошла одна из крупнейших морских катастроф XX века: в непогоду на Байкале затонуло судно «Потапов», погибло около 200 человек. Жертвами стали в основном горожане и крестьяне из Хомутово и Оека.
  • 1905 — в Париже основана Международная федерация аэронавтики (ФАИ).
  • 1916 — в Перми основан первый на Урале вуз — Пермский государственный университет.
  • 1918 — в Симферополе состоялось торжественное открытие Таврического университета.
  • 1921 — в Киеве начал работу первый Всеукраинский собор украинской автокефальной церкви.
  • 1924 — образованы Таджикская Автономная Социалистическая Советская Республика и Кара-Киргизская автономная область — будущие советские республики.
  • 1926 — в Лондоне опубликована книга Алана Милна «Винни-Пух».
  • 1933 — нацистская Германия объявила о своём выходе из Лиги Наций.
  • 1934 — пущен первый, пробный поезд будущего московского метро (вагоны типа А/Б).
  • 1939 — подводная лодка U-47 под командованием Гюнтера Прина потопила британский линкор «Роял Оук» прямо в гавани Скапа-Флоу на Оркнейских островах.
  • 1940 — в вишистской Франции замужним женщинам запрещено работать в государственных учреждениях.
  • 1941 — «Красная Звезда» впервые опубликовала лозунг «Не забудем! Не простим!»
  • 1942
    • Создана Украинская повстанческая армия (УПА).
    • Нацистами уничтожено Кобринское гетто.
  • 1943
    • Город Запорожье освобождён от немецко-нацистских захватчиков.
    • Восстание в концлагере Собибор — единственное удачное восстание в концлагерях Третьего рейха.
  • 1944
    • День освобождения Украинской ССР от немецко-фашистских захватчиков.
    • Международный факультет МГУ был преобразован в Московский государственный институт международных отношений.
  • 1946 — принято решение о создании Международной организации стандартизации.
  • 1947 — американский лётчик-испытатель Чарльз Йегер впервые превысил на самолёте скорость звука в управляемом горизонтальном полёте.
  • 1957
    • На полную мощность запущена Волжская ГЭС имени В. И. Ленина.
    • На базе Лондонской компьютерной группы и неформального клуба учёных основано Британское компьютерное общество. Первым президентом стал Морис Уилкс.
  • 1962 — американский самолёт-разведчик обнаруживает советские ракеты на Кубе. Начало Карибского кризиса.
  • 1964 — Леонид Ильич Брежнев становится Первым секретарём ЦК КПСС и главой СССР, заменив Никиту Хрущёва.
  • 1966
    • Канадские католические епископы объявили, что отныне католикам можно есть мясо по пятницам.
    • Грейс Слик впервые выступила вместе с группой «Jefferson Airplane», заменив Сигни Андерсон, ушедшую в декрет.
  • 1969
    • В американском городе Трентон (штат Нью-Джерси) был выдан ордер на арест певца Фрэнка Синатры, который отказался предстать перед комиссией по расследованию организованной преступности. Несмотря на упорные слухи о его связях с мафией, певец заявил, что не желает принимать участия в цирковом представлении.
    • В Великобритании появилась в обращении семиугольная 50-пенсовая монета взамен банкноты в 10 шиллингов. Это был один из шагов перехода на десятичную денежную систему, которая была окончательно введена в феврале 1971 года.
  • 1970 — в Гааге принята международная конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, вступившая в силу ровно через год.
  • 1974 — в Киеве открыт республиканский Дом кино.
  • 1993 — в Крыму введена должность Президента Республики Крым.
  • 1997 — в Эрмитаже вновь выставлена картина Рембрандта «Даная», которая 12 лет находилась на реставрации после того, как психически неуравновешенный посетитель облил её кислотой.

XXI век

  • 2001 — в Ровно открыт памятник Симону Петлюре.
  • 2002 — православие объявлено в Грузии официальной государственной религией.
  • 2008
    • Объединённые Арабские Эмираты признали независимость Косово.
    • В КНР неподалеку от города Гуйлинь загорелся и рухнул на землю воздушный шар. Погибли 4 голландца.
  • 2010 — стартовала Всероссийская перепись населения 2010 года.
  • 2012 — состоялся успешный прыжок Феликса Баумгартнера с высоты 39 км (128 100 футов).

Родились

До XIX века

  • 1425 — Алессио Бальдовинетти (ум. 1499), итальянский художник флорентийской школы.
  • 1533 — Анна Мекленбург-Гюстровская (ум. 1602), супруга первого курляндского герцога Готхарда фон Кетлера.
  • 1644 — Уильям Пенн (ум. 1718), лидер английских квакеров, основавший колонию в Северной Америке; его именем назван штат Пенсильвания.
  • 1687 — Роберт Симсон (ум. 1768), шотландский математик и доктор медицины.
  • 1712 — Джордж Гренвиль (ум. 1770), британский политик, 8-й премьер-министр Великобритании (1763—1765).
  • 1765 — Яков Захаров (ум. 1836), русский химик, положивший начало научному воздухоплаванию.
  • 1784 — Фердинанд VII (ум. 1833), король Испании (1808 и 1814—1833).

XIX век

  • 1801 — Жозеф Плато (ум. 1883, бельгийский физик, изобретатель стробоскопа.
  • 1840 — Дмитрий Писарев (ум. 1868), русский публицист и литературный критик.
  • 1864 — Стефан Жеромский (ум. 1925), польский писатель, драматург, публицист.
  • 1873
    • Жюль Риме (ум. 1956), французский спортивный функционер, 3-й президент ФИФА (1921—1954).
    • Рей Юри (ум. 1937), американский прыгун, 8-кратный олимпийский чемпион.
  • 1875 — Сергей Григорьев (ум. 1953), русский советский писатель, автор исторических романов.
  • 1882 — Имон де Валера (ум. 1975), ирландский политик, автор ирландской Конституции, один из лидеров борьбы за независимость Ирландии.
  • 1887 — Пётр Митурич (ум. 1956), русский советский художник-график, член объединения «Мир искусства».
  • 1888 — Кэтрин Мэнсфилд (ум. 1923), новозеландская и английская писательница-модернистка.
  • 1890 — Дуайт Эйзенхауэр (ум. 1969), американский военный и государственный деятель, 34-й президент США (1953—1961).
  • 1892 — Андрей Ерёменко (ум. 1970), советский военачальник, маршал, Герой Советского Союза.
  • 1893
    • Лиллиан Гиш (ум. 1993), американская киноактриса, обладательница «Оскара».
    • Ип Ман (ум. 1972), мастер китайских боевых искусств.
  • 1894 — Эдвард Эстлин Каммингс (ум. 1962), американский поэт, прозаик, художник, драматург.
  • 1897
    • Сергей Гусев (ум. 1984), советский оператор документального кино.
    • Зинаида Ермольева (ум. 1974), советский микробиолог и эпидемиолог, создательница антибиотиков, академик АМН СССР.

XX век

  • 1903 — Семён Косберг (ум. 1965), советский инженер, эксперт в области авиационных и ракетных двигателей.
  • 1906 — Ханна Арендт (ум. 1975), немецкий политический теоретик, основоположница теории тоталитаризма.
  • 1913 — Александр Борщаговский (ум. 2006), советский и российский писатель, драматург, театровед.
  • 1914 — Дмитрий Лавриненко (погиб в 1941), советский танкист-ас, Герой Советского Союза.
  • 1921 — Раде Маркович (ум. 2010), югославский и сербский актёр театра и кино.
  • 1925
    • Наум Коржавин (ум. 2018), русский поэт, прозаик, переводчик, драматург.
    • Владимир Фетин (наст. фамилия Феттинг; ум. 1981), советский кинорежиссёр.
  • 1927 — сэр Роджер Мур (ум. 2017), английский киноактёр, продюсер, сценарист.
  • 1929 — Юрий Попов (ум. 2013), оперный певец (драматический баритон), народный артист СССР.
  • 1930 — Мобуту Сесе Секо (урожд. Жозеф-Дезире Мобуту; ум. 1997), диктатор Заира (1965—1997).
  • 1934 — Михаил Козаков (ум. 2011), советский, российский и израильский актёр театра и кино, режиссёр, народный артист РСФСР.
  • 1938 — Владислав Крапивин, советский и российский детский писатель, поэт, сценарист.
  • 1939 — Ральф Лорен (наст. фамилия Лифшиц), американский модельер одежды, дизайнер, бизнесмен.
  • 1940
    • сэр Клифф Ричард (настоящее имя Гарри Роджер Уэбб), английский певец.
    • Александр Сердюк (или Лесь Сердюк; ум. 2010), советский и украинский актёр театра и кино, народный артист Украины.
  • 1944 — Вадим Спиридонов (ум. 1989), киноактёр, кинорежиссёр, заслуженный артист РСФСР.
  • 1945 — Владимир Максимов, советский гандболист, олимпийский чемпион (1976), тренер сборной России.
  • 1946
    • Дэн Маккаферти, шотландский рок-певец, автор песен, вокалист группы «Nazareth».
    • Джастин Хейворд, английский музыкант, гитарист, вокалист и автор песен рок-группы «The Moody Blues».
    • Павел Чухрай, советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, оператор, народный артист РФ.
  • 1952 — Николай Андрианов (ум. 2011), советский гимнаст, многократный чемпион Европы и мира.
  • 1959 — Алексей Касатонов, советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы.
  • 1963 — Валентин Юдашкин, советский и российский модельер.
  • 1965 — Вячеслав Разбегаев, советский и российский актёр театра и кино, телеведущий.
  • 1969 — Виктор Онопко, советский и российский футболист, тренер.
  • 1978 — Ашер (полн. имя Ашер Реймонд IV), американский певец, автор песен, танцор и актёр.
  • 1981 — Игорь Тальков-младший, российский певец, автор песен, лидер группы «Миримир».
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Теги: news, новости, Украина, события, праздники, 7dniv, 7dnivinfo, Октябрь  
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