Какие сегодня праздники, события - 14 Октября

Люди, которых начинает интересовать для бизнеса аренда сервера, сталкиваются с серьёзным вопросом - что такое "дедик"? Это слово имеет происхождение с англ. "dedicated", переводимого на русский как "выделенный". Dedicated Server, соответственно, и означает выделенный сервер.

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