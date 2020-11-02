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Общество / Жизнь Сегодня, 12:1764
Какие сегодня праздники, события - 12 Ноября

Национальные

  •  Азербайджан — День Конституции Азербайджанской Республики.

P religion world.svg Религиозные

Christian cross.svg Католицизм
— память святителя Арсакия Медиоланского, епископа Милана (V—VI века);
— память преподобного Диего из Алькалы, монаха-францисканца (1463 год);
— память священномученика Иосафата (Кунцевича), архиепископа Полоцкого (1623 год);
— память святителя Куниберта Кёльнского, епископа Кёльна (663 год);
— память преподобного Лебуина Девентерского, монаха-миссионера (773 год);
— память святителя Мартина I, папы римского (655 год).
OrthodoxCross(black,contoured).svg Православие
— память священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его мученицы Зиновии (285 год);
— обретение мощей священноисповедника Агафангела (Преображенского), митрополита Ярославского (1998 год);
— память священномученика Матфея Казарина, диакона (1942 год);
— память апостолов от 70-ти Тертия, Марка, Иуста и Артемы (I век);
— память священномученика Маркиана, епископа Сиракузского (II век);
— память мученицы Евтропии (около 250 года);
— память мученицы Анастасии Солунской (III век);
— память святого Стефана Милютина, короля Сербского (1320 год), брата его Драгутина (1316 год) и матери их Елены (1306 год);
— празднование Озерянской иконы Божьей Матери (XVI век).

События

До XIX века

  • 1335 — в Вишеграде, резиденции короля Венгрии Карла I Роберта, состоялась встреча правителей трёх держав — Венгрии, Польши и Чехии, положившая начало военно-политическому союзу — первому в Центральной Европе.
  • 1717 — Иоганн Эрнст Элиас Бесслер, известный также как Орфиреус (лат. Orffyreus), продемонстрировал своему покровителю ландграфу Карлу Гессен-Кассельскому изобретённый им «вечный двигатель», имевший вид полого колеса диаметром около четырёх метров и толщиной тридцать пять сантиметров.
  • 1784 — в Оксфорде поднялся в воздух на шарльéре (так называли аэростаты с оболочками, наполненными водородом) Джеймс Садлер, став первым английским аэронавтом.

XIX век

  • 1803 — Николай Михайлович Карамзин официально назначен «российским историографом».
  • 1808 — публичный подъём в Вене Я. Дегена на своём гибридном летательном аппарате — орнитоптере, частично уравновешенном водородным баллоном[6].
  • 1847 — первая общественная демонстрация использования хлороформа как анестезирующего вещества произведена Джеймсом Симпсоном в Университете Эдинбурга.
  • 1859 — в Париже цирковой артист Жюль Леотар впервые даёт представление на воздушной трапеции.
  • 1860 — образована Секретная служба США. Первоначальной задачей сотрудников службы была борьба с подделкой долларов.
  • 1888 — на празднике печатников французского города Лилля в исполнении рабочего хора впервые звучит «Интернационал».

XX век

  • 1905 — провозглашена Старобуянская республика.
  • 1906 — первый в Европе самостоятельный полёт на пилотируемом аэроплане совершает в Париже бразильский конструктор-пилот Альберто Сантос-Дюмон.
  • 1910
    • Первый кинотрюк — каскадёр прыгает в Гудзон из горящего воздушного шара.
    • Выход в Париже первого номера «Рабочей газеты» — нелегального органа большевиков.
  • 1912 — поисковая группа обнаруживает место последней стоянки английского полярного исследователя Роберта Скотта и его товарищей.
  • 1915 — Великобритания проводит аннексию островов Гильберт и Эллис (современные острова Тувалу и Кирибати), превращая протекторат в колонию.
  • 1917 — Зимний дворец в Петрограде объявляется Государственным музеем.
  • 1918
    • Император Австро-Венгрии Карл I Габсбург отрёкся от престола. Провозглашена Республика Германская Австрия.
    • Решение Регентского Совета Польши о назначении Ю. Пилсудского «начальником государства».
  • 1920 — по договору, заключённому в Раппало, Италия получает Истрию и отказывается от Далмации в пользу Королевства сербов, хорватов и словенцев (будущая Югославия).
  • 1921
    • Великие державы признают правительство Албании.
    • В США открылась Вашингтонская конференция по разоружению (завершилась 6 февраля 1922).
  • 1925 — погибает подводная лодка ВМФ Великобритании М-1 (переделанная из лодки типа К) в результате столкновения в Ла-Манше со шведским пароходом «Видер».
  • 1927 — Троцкий и Зиновьев исключены из ВКП(б).
  • 1930 — в Лондоне открывается первая конференция «Круглый стол» по Индии (по 19 января 1931). Представители Партии конгресса отсутствуют.
  • 1933
    • На парламентских выборах в Германии 92 % голосов отдано за список кандидатов от нацистской партии (96 % мест в парламенте).
    • Первая фотография предполагаемого лох-несского чудовища.
  • 1940 — народный комиссар иностранных дел СССР Молотов прибывает с визитом в Берлин для переговоров с Гитлером и министром иностранных дел Риббентропом.
  • 1941 — ВОВ: Начало «страшных морозов» (−12 °С) в Подмосковье, на которые фон Боком списано поражение группы армий «Центр».
  • 1942
    • Завершились шестидневные бои у города Орджоникидзе, в которой потерпела поражение ударная группировка 1-й германской танковой армии.
    • Конвой под командованием вице-адмирала Хироаке Абе входит в пролив между островами Саво и Гвадалканал.
  • 1944 — ВВС Великобритании потопили флагман кригсмарине — линкор «Тирпиц».
  • 1945 — на выборах в Югославии побеждает Иосип Броз Тито.
  • 1947 — первый полёт экспериментального вертолёта Ка-8 двухвинтовой соосной схемы.
  • 1948 — в Токио, Япония, завершается судебный процесс над главными японскими военными преступниками.
  • 1949 — избрание президентом Гватемалы Хакобо Арбенса Гусмана.
  • 1952
    • На семиметровом шлюпе «Фелисити Энн» отправляется в плавание Энн Дэвисон — первая женщина, которая сумеет в одиночку пересечь Атлантический океан.
    • Первый полёт самолёта Ту-95 совершил экипаж лётчика-испытателя А. Д. Перелёта.
  • 1956
    • Гамаль Абдель Насер избирается президентом Египта.
    • Янош Кадар отказывается впустить наблюдателей ООН в Венгрию, но принимает помощь ООН.
  • 1957 — в Великобритании Управление почты и телеграфа объявляет о своих планах введения почтовых индексов.
  • 1958
    • На парламентских выборах в Федерации Родезии и Ньясаленда победу одержала Объединённая федеральная партия во главе с премьер-министром Роем Веленски.
    • Германская Демократическая Республика рассылает 60 странам ноту с требованием признания.
  • 1960 — вступила в строй первая российская АПЛ проекта 658 с 3 баллистическими ракетами Р-13.
  • 1964 — суд высокой инстанции в Родезии (современное Зимбабве) выносит решение о том, что задержание Джошуа Нкомо является незаконным.
  • 1965
    • В СССР запускается в сторону Венеры автоматическая межпланетная станция «Венера-2».
    • Английский лайнер «Yarmouth Castle», имея на борту 600 пассажиров и экипаж, во время плавания из Майами в Нассау загорелся по неизвестной причине. Полностью выгорев, лайнер затонул на третьи сутки. Погибло 92 человека и более 400 человек получили серьёзные ожоги.
  • 1966 — Испания с этого дня отказывается признавать гибралтарские паспорта. До того, 5 октября, она закрыла границу с Гибралтаром для всех видов транспорта на 17 лет.
  • 1970 — На Индию и пакистанскую провинцию Восточная Бенгалия (ныне Бангладеш) обрушивается циклон и мощная приливная волна. Это приводит к гибели свыше 500 тыс. человек.
  • 1971
    • Президент США Никсон заявляет о прекращении активных боевых действий американских войск на территории Южного Вьетнама и отдаёт распоряжение о выводе ещё 45 тысяч военнослужащих.
    • При попытке уйти на новый круг разбивается самолёт «Аэрофлота» Ан-24. Все 48 человек на борту погибают.
  • 1973
    • В знак протеста против предложенной оплаты труда британские шахтёры принимают решение об отказе от сверхурочных работ.
    • День рождения хип-хоп культуры.
  • 1974 — впервые с 1840 года в Темзе пойман лосось.
  • 1979 — в качестве ответной меры на захват здания американского посольства в Тегеране президент США Картер вводит эмбарго на использование иранской нефти.
  • 1980 — американская автоматическая межпланетная станция «Вояджер-1», отправленная 5 сентября 1977, пересекает орбиту Сатурна, проходя от него на расстоянии 124 000 км и в 4500 км от его спутника Титана.
  • 1981
    • Завершён первый трансокеанский перелёт на газонаполненном аэростате «Дабл Игл V». Маршрут воздухоплавателей пролёг между Нагасимой (Япония) и Ковелло (штат Калифорния, США). Он установил мировой рекорд дальности полёта для пилотируемого газонаполненного аэростата — 8382,54 км.
    • Запуск американского космического корабля многоразового использования «Спейс Шаттл-2 Колумбия-2», который пилотируют Джо Энгл и Ричард Трули (по 14 ноября).
    • Генеральный синод англиканской церкви подавляющим числом голосов высказывается за признание свободных церквей, проповедников-женщин и разрешение посвящать женщин в духовный сан англиканской церкви.
  • 1982 — на Пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарём ЦК КПСС после смерти Л. И. Брежнева избирается Юрий Владимирович Андропов.
  • 1984 — в Аддис-Абебе проходит конференция Организации африканского единства на уровне глав государств.
  • 1986 — в СССР создан Советский фонд культуры во главе с Дмитрием Лихачёвым.
  • 1989 — первый полёт первого вертолёта, построенного из композитных материалов и приводимого в действие мускульной силой человека — «Да Винчи III»
  • 1990
    • Официальная коронация императора Японии Акихито.
    • Тим Бернерс-Ли публикует официальное предложение по созданию Всемирной паутины.
  • 1991 — беспорядки и демонстрации в Восточном Тиморе привлекают внимание к политике угнетения, проводимой индонезийскими властями в этом регионе (события продолжаются до 13 ноября).
  • 1992 — в соответствии с результатами проведённого недавно голосования, отныне в Англиканской церкви в священнический сан могут рукополагаться также и женщины.
  • 1995 — хорватское правительство и сербские лидеры приходят к соглашению о передаче Восточной Славонии, последней хорватской области, контролируемой сербами, под юрисдикцию Хорватии.
  • 1996
    • Свадьба американской телеактрисы Кэндейс Хелен Камерон и российского хоккеиста Валерия Буре, младшего брата звезды НХЛ Павла Буре.
    • Столкновение в воздухе авиалайнера Боинг-747 авиакомпании «Сауди Арабиан Эйрлайнс» и транспортного самолёта Ил-76ТД, принадлежащего Казахстану. 349 погибших.
  • 1999 — извержение вулкана Тунгурахуа (Эквадор).

XXI век

  • 2001 — в Нью-Йорке разбился самолёт Airbus A300B4-600 компании «American Airlines», погибли 265 человек — 260 на борту и 5 на земле.

Родились

До XIX века

  • 1547 — Клод Валуа (ум. 1575), вторая дочь французского короля Генриха II и Екатерины Медичи.
  • 1727 — Иван Шувалов (ум. 1797), генерал-адъютант, фаворит российской императрицы Елизаветы Петровны, 1-й куратор Московского университета, президент Академии художеств.
  • 1746 — Жак Александр Сезар Шарль (ум. 1823), французский учёный, изобретатель воздушного шара.
  • 1767 — Павел Голенищев-Кутузов (ум. 1829), российский военный, сенатор, деятель системы образования, литератор.
  • 1775 — Михаил Каченовский (ум. 1842), русский историк, переводчик, литературный критик, издатель.

XIX век

  • 1802 — Фридрих Густав Клемм (ум. 1867), немецкий историк, этнограф и антрополог.
  • 1817 — Бахаулла (настоящее имя Хусейн Али-и-Нури; ум. 1892), иранский проповедник, основатель Веры Бахаи.
  • 1833 — Александр Бородин (ум. 1887), русский композитор, химик и врач.
  • 1840 — Огюст Роден (ум. 1917), французский скульптор.
  • 1842 — Джон Уильям Стретт, лорд Рэлей (ум. 1919), английский физик и механик, лауреат Нобелевской премии (1940).
  • 1843 — Григорий Вырубов (ум. 1913), русский философ и химик-кристаллограф.
  • 1850 — Михаил Чигорин (ум. 1908), шахматист, чемпион России (1899—1906), претендент на шахматный престол.
  • 1866 — Сунь Ятсен (ум. 1925), китайский революционер-демократ.
  • 1891 — Сет Барнз Николсон (ум. 1963), американский астроном, открывший несколько спутников Юпитера и астероидов.
  • 1898 — Леон Штукель (ум. 1999), словенский югославский гимнаст, трёхкратный олимпийский чемпион.

XX век

  • 1904 — Виктор Гайдукевич (ум. 1966), советский учёный, специалист в области античной археологии.
  • 1914 — Юлий Реентович (ум. 1982), скрипач, народный артист РСФСР.
  • 1915 — Ролан Барт (ум. 1980), французский философ и литературовед.
  • 1917 — Джо Стаффорд (ум. 2008), американская певица.
  • 1920 — Андрей Макаёнок (ум. 1982), белорусский советский драматург, сценарист, народный писатель Белорусской ССР.
  • 1925 — Владимир Немухин (ум. 2016), российский художник-нонконформист, один из лидеров «Лианозовской группы».
  • 1929
    • Грейс Келли (ум. 1982), американская актриса (фильмы «Окно во двор», «В случае убийства набирайте „М“» и др.), княгиня Монако, обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус».
    • Борис Литвинов (ум. 2010), советский и российский физик-ядерщик, академик РАН.
  • 1933 — Борислав Ивков, югославский и сербский шахматист, гроссмейстер.
  • 1934 — Чарльз Миллз Мэнсон (ум. 2017), американский серийный убийца.
  • 1935 — Людмила Гурченко (ум. 2011), актриса театра и кино, эстрадная певица, кинорежиссёр, народная артистка СССР.
  • 1937 — Ричард Трули, американский лётчик-испытатель и астронавт НАСА.
  • 1945 — Нил Янг, канадский рок-певец, гитарист и автор песен.
  • 1949 — Чан Тху Ха, вьетнамская пианистка и музыкальный педагог.
  • 1952 — Вячеслав Зайцев, советский волейболист, олимпийский чемпион (1980), двукратный чемпион мира.
  • 1954
    • Юрий Кара, советский и российский кинорежиссёр («Завтра была война», «Воры в законе» и др.), сценарист, продюсер.
    • Юрий Поляков, советский и российский писатель, поэт, драматург, киносценарист.
  • 1955 — Лес Маккьюэн, шотландский музыкант и певец, участник группы «Bay City Rollers».
  • 1961 — Надя Команечи, румынская гимнастка, 5-кратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира.
  • 1963 — Наталья Негода, советская, российская и американская актриса театра и кино («Маленькая Вера» и др.).
  • 1964 — Дэвид Эллефсон, басист и один из основателей американской трэш-метал-группы «Megadeth».
  • 1967 — Ирина Халип, советская и белорусская журналистка.
  • 1970 — Крэйг Паркер, новозеландский актёр, сыгравший Халдира в трилогии «Властелин колец».
  • 1976 — Евгения Чирикова, российский общественный деятель.
  • 1980 — Райан Гослинг, канадский актёр и музыкант, лауреат премии «Золотой глобус».
  • 1982
    • Юлия Ковальчук, российская певица, бывшая участница группы «Блестящие».
    • Энн Хэтэуэй, американская актриса и певица, обладательница премий «Эмми», «Золотой глобус», «Оскар» и др.
    • Максим Чудов, российский биатлонист, трёхкратный чемпион мира.
  • 1994 — Гийом Сизерон, французский фигурист, выступающий в танцах на льду, чемпион мира и Европы.
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Теги: news, новости, Украина, события, праздники, 7dniv, 7dnivinfo  
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Облицовка фасада клинкерной плиткой – один из самых популярных способов отделки частных домов, коммерческих построек, декоративных и функциональных ограждений. Лаконичная имитация кирпичной кладки сочетается со зданиями любых типов, хорошо вписывается в городскую архитектуру.
9-ноя-2020, 16:02175

События

Карантинный контроль в электричках усиливают в Украине
Карантинный контроль в электричках усиливают в Украине
"Укрзализныця" увеличивает количество военизированной охраны для дополнительного контроля в электричках.
Сегодня, 14:3133
Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал, какая ответственность грозит виновным в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины"
Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал, какая ответственность грозит виновным в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины"
Максимальное наказание для них составляет 3 года.
Сегодня, 14:2536
К допросу подозреваемых по делу авиакатастрофы в Иране не допускают Украину
К допросу подозреваемых по делу авиакатастрофы в Иране не допускают Украину
Украинские следователи так и не смогли допросить подозреваемых в атаке на самолет авиакомпании МАУ в Иране.
Сегодня, 14:2435
Госпитализацию Зеленского и Ермака объяснили в ОП
Госпитализацию Зеленского и Ермака объяснили в ОП
Президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".
Сегодня, 12:4166
В больнице находятся Зеленский и Ермак
В больнице находятся Зеленский и Ермак
Президент Украины Владимир Зеленский, который заразился коронавирусом, сейчас находится в больнице.
Сегодня, 12:4071
Максимум 8,5 млн доз вакцины от коронавируса получит Украина
Максимум 8,5 млн доз вакцины от коронавируса получит Украина
Решение о дате поставки Украине вакцины от коронавируса примут 19 ноября.
Сегодня, 12:3891
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