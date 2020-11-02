Какие сегодня праздники, события - 12 Ноября

Национальные
- Азербайджан — День Конституции Азербайджанской Республики.
Религиозные
- Католицизм
- — память святителя Арсакия Медиоланского, епископа Милана (V—VI века);
- — память преподобного Диего из Алькалы, монаха-францисканца (1463 год);
- — память священномученика Иосафата (Кунцевича), архиепископа Полоцкого (1623 год);
- — память святителя Куниберта Кёльнского, епископа Кёльна (663 год);
- — память преподобного Лебуина Девентерского, монаха-миссионера (773 год);
- — память святителя Мартина I, папы римского (655 год).
- Православие
- — память священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его мученицы Зиновии (285 год);
- — обретение мощей священноисповедника Агафангела (Преображенского), митрополита Ярославского (1998 год);
- — память священномученика Матфея Казарина, диакона (1942 год);
- — память апостолов от 70-ти Тертия, Марка, Иуста и Артемы (I век);
- — память священномученика Маркиана, епископа Сиракузского (II век);
- — память мученицы Евтропии (около 250 года);
- — память мученицы Анастасии Солунской (III век);
- — память святого Стефана Милютина, короля Сербского (1320 год), брата его Драгутина (1316 год) и матери их Елены (1306 год);
- — празднование Озерянской иконы Божьей Матери (XVI век).
События
До XIX века
- 1335 — в Вишеграде, резиденции короля Венгрии Карла I Роберта, состоялась встреча правителей трёх держав — Венгрии, Польши и Чехии, положившая начало военно-политическому союзу — первому в Центральной Европе.
- 1717 — Иоганн Эрнст Элиас Бесслер, известный также как Орфиреус (лат. Orffyreus), продемонстрировал своему покровителю ландграфу Карлу Гессен-Кассельскому изобретённый им «вечный двигатель», имевший вид полого колеса диаметром около четырёх метров и толщиной тридцать пять сантиметров.
- 1784 — в Оксфорде поднялся в воздух на шарльéре (так называли аэростаты с оболочками, наполненными водородом) Джеймс Садлер, став первым английским аэронавтом.
XIX век
- 1803 — Николай Михайлович Карамзин официально назначен «российским историографом».
- 1808 — публичный подъём в Вене Я. Дегена на своём гибридном летательном аппарате — орнитоптере, частично уравновешенном водородным баллоном[6].
- 1847 — первая общественная демонстрация использования хлороформа как анестезирующего вещества произведена Джеймсом Симпсоном в Университете Эдинбурга.
- 1859 — в Париже цирковой артист Жюль Леотар впервые даёт представление на воздушной трапеции.
- 1860 — образована Секретная служба США. Первоначальной задачей сотрудников службы была борьба с подделкой долларов.
- 1888 — на празднике печатников французского города Лилля в исполнении рабочего хора впервые звучит «Интернационал».
XX век
- 1905 — провозглашена Старобуянская республика.
- 1906 — первый в Европе самостоятельный полёт на пилотируемом аэроплане совершает в Париже бразильский конструктор-пилот Альберто Сантос-Дюмон.
- 1910
- Первый кинотрюк — каскадёр прыгает в Гудзон из горящего воздушного шара.
- Выход в Париже первого номера «Рабочей газеты» — нелегального органа большевиков.
- 1912 — поисковая группа обнаруживает место последней стоянки английского полярного исследователя Роберта Скотта и его товарищей.
- 1915 — Великобритания проводит аннексию островов Гильберт и Эллис (современные острова Тувалу и Кирибати), превращая протекторат в колонию.
- 1917 — Зимний дворец в Петрограде объявляется Государственным музеем.
- 1918
- Император Австро-Венгрии Карл I Габсбург отрёкся от престола. Провозглашена Республика Германская Австрия.
- Решение Регентского Совета Польши о назначении Ю. Пилсудского «начальником государства».
- 1920 — по договору, заключённому в Раппало, Италия получает Истрию и отказывается от Далмации в пользу Королевства сербов, хорватов и словенцев (будущая Югославия).
- 1921
- Великие державы признают правительство Албании.
- В США открылась Вашингтонская конференция по разоружению (завершилась 6 февраля 1922).
- 1925 — погибает подводная лодка ВМФ Великобритании М-1 (переделанная из лодки типа К) в результате столкновения в Ла-Манше со шведским пароходом «Видер».
- 1927 — Троцкий и Зиновьев исключены из ВКП(б).
- 1930 — в Лондоне открывается первая конференция «Круглый стол» по Индии (по 19 января 1931). Представители Партии конгресса отсутствуют.
- 1933
- На парламентских выборах в Германии 92 % голосов отдано за список кандидатов от нацистской партии (96 % мест в парламенте).
- Первая фотография предполагаемого лох-несского чудовища.
- 1940 — народный комиссар иностранных дел СССР Молотов прибывает с визитом в Берлин для переговоров с Гитлером и министром иностранных дел Риббентропом.
- 1941 — ВОВ: Начало «страшных морозов» (−12 °С) в Подмосковье, на которые фон Боком списано поражение группы армий «Центр».
- 1942
- Завершились шестидневные бои у города Орджоникидзе, в которой потерпела поражение ударная группировка 1-й германской танковой армии.
- Конвой под командованием вице-адмирала Хироаке Абе входит в пролив между островами Саво и Гвадалканал.
- 1944 — ВВС Великобритании потопили флагман кригсмарине — линкор «Тирпиц».
- 1945 — на выборах в Югославии побеждает Иосип Броз Тито.
- 1947 — первый полёт экспериментального вертолёта Ка-8 двухвинтовой соосной схемы.
- 1948 — в Токио, Япония, завершается судебный процесс над главными японскими военными преступниками.
- 1949 — избрание президентом Гватемалы Хакобо Арбенса Гусмана.
- 1952
- На семиметровом шлюпе «Фелисити Энн» отправляется в плавание Энн Дэвисон — первая женщина, которая сумеет в одиночку пересечь Атлантический океан.
- Первый полёт самолёта Ту-95 совершил экипаж лётчика-испытателя А. Д. Перелёта.
- 1956
- Гамаль Абдель Насер избирается президентом Египта.
- Янош Кадар отказывается впустить наблюдателей ООН в Венгрию, но принимает помощь ООН.
- 1957 — в Великобритании Управление почты и телеграфа объявляет о своих планах введения почтовых индексов.
- 1958
- На парламентских выборах в Федерации Родезии и Ньясаленда победу одержала Объединённая федеральная партия во главе с премьер-министром Роем Веленски.
- Германская Демократическая Республика рассылает 60 странам ноту с требованием признания.
- 1960 — вступила в строй первая российская АПЛ проекта 658 с 3 баллистическими ракетами Р-13.
- 1964 — суд высокой инстанции в Родезии (современное Зимбабве) выносит решение о том, что задержание Джошуа Нкомо является незаконным.
- 1965
- В СССР запускается в сторону Венеры автоматическая межпланетная станция «Венера-2».
- Английский лайнер «Yarmouth Castle», имея на борту 600 пассажиров и экипаж, во время плавания из Майами в Нассау загорелся по неизвестной причине. Полностью выгорев, лайнер затонул на третьи сутки. Погибло 92 человека и более 400 человек получили серьёзные ожоги.
- 1966 — Испания с этого дня отказывается признавать гибралтарские паспорта. До того, 5 октября, она закрыла границу с Гибралтаром для всех видов транспорта на 17 лет.
- 1970 — На Индию и пакистанскую провинцию Восточная Бенгалия (ныне Бангладеш) обрушивается циклон и мощная приливная волна. Это приводит к гибели свыше 500 тыс. человек.
- 1971
- Президент США Никсон заявляет о прекращении активных боевых действий американских войск на территории Южного Вьетнама и отдаёт распоряжение о выводе ещё 45 тысяч военнослужащих.
- При попытке уйти на новый круг разбивается самолёт «Аэрофлота» Ан-24. Все 48 человек на борту погибают.
- 1973
- В знак протеста против предложенной оплаты труда британские шахтёры принимают решение об отказе от сверхурочных работ.
- День рождения хип-хоп культуры.
- 1974 — впервые с 1840 года в Темзе пойман лосось.
- 1979 — в качестве ответной меры на захват здания американского посольства в Тегеране президент США Картер вводит эмбарго на использование иранской нефти.
- 1980 — американская автоматическая межпланетная станция «Вояджер-1», отправленная 5 сентября 1977, пересекает орбиту Сатурна, проходя от него на расстоянии 124 000 км и в 4500 км от его спутника Титана.
- 1981
- Завершён первый трансокеанский перелёт на газонаполненном аэростате «Дабл Игл V». Маршрут воздухоплавателей пролёг между Нагасимой (Япония) и Ковелло (штат Калифорния, США). Он установил мировой рекорд дальности полёта для пилотируемого газонаполненного аэростата — 8382,54 км.
- Запуск американского космического корабля многоразового использования «Спейс Шаттл-2 Колумбия-2», который пилотируют Джо Энгл и Ричард Трули (по 14 ноября).
- Генеральный синод англиканской церкви подавляющим числом голосов высказывается за признание свободных церквей, проповедников-женщин и разрешение посвящать женщин в духовный сан англиканской церкви.
- 1982 — на Пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарём ЦК КПСС после смерти Л. И. Брежнева избирается Юрий Владимирович Андропов.
- 1984 — в Аддис-Абебе проходит конференция Организации африканского единства на уровне глав государств.
- 1986 — в СССР создан Советский фонд культуры во главе с Дмитрием Лихачёвым.
- 1989 — первый полёт первого вертолёта, построенного из композитных материалов и приводимого в действие мускульной силой человека — «Да Винчи III»
- 1990
- Официальная коронация императора Японии Акихито.
- Тим Бернерс-Ли публикует официальное предложение по созданию Всемирной паутины.
- 1991 — беспорядки и демонстрации в Восточном Тиморе привлекают внимание к политике угнетения, проводимой индонезийскими властями в этом регионе (события продолжаются до 13 ноября).
- 1992 — в соответствии с результатами проведённого недавно голосования, отныне в Англиканской церкви в священнический сан могут рукополагаться также и женщины.
- 1995 — хорватское правительство и сербские лидеры приходят к соглашению о передаче Восточной Славонии, последней хорватской области, контролируемой сербами, под юрисдикцию Хорватии.
- 1996
- Свадьба американской телеактрисы Кэндейс Хелен Камерон и российского хоккеиста Валерия Буре, младшего брата звезды НХЛ Павла Буре.
- Столкновение в воздухе авиалайнера Боинг-747 авиакомпании «Сауди Арабиан Эйрлайнс» и транспортного самолёта Ил-76ТД, принадлежащего Казахстану. 349 погибших.
- 1999 — извержение вулкана Тунгурахуа (Эквадор).
XXI век
- 2001 — в Нью-Йорке разбился самолёт Airbus A300B4-600 компании «American Airlines», погибли 265 человек — 260 на борту и 5 на земле.
Родились
До XIX века
- 1547 — Клод Валуа (ум. 1575), вторая дочь французского короля Генриха II и Екатерины Медичи.
- 1727 — Иван Шувалов (ум. 1797), генерал-адъютант, фаворит российской императрицы Елизаветы Петровны, 1-й куратор Московского университета, президент Академии художеств.
- 1746 — Жак Александр Сезар Шарль (ум. 1823), французский учёный, изобретатель воздушного шара.
- 1767 — Павел Голенищев-Кутузов (ум. 1829), российский военный, сенатор, деятель системы образования, литератор.
- 1775 — Михаил Каченовский (ум. 1842), русский историк, переводчик, литературный критик, издатель.
XIX век
- 1802 — Фридрих Густав Клемм (ум. 1867), немецкий историк, этнограф и антрополог.
- 1817 — Бахаулла (настоящее имя Хусейн Али-и-Нури; ум. 1892), иранский проповедник, основатель Веры Бахаи.
- 1833 — Александр Бородин (ум. 1887), русский композитор, химик и врач.
- 1840 — Огюст Роден (ум. 1917), французский скульптор.
- 1842 — Джон Уильям Стретт, лорд Рэлей (ум. 1919), английский физик и механик, лауреат Нобелевской премии (1940).
- 1843 — Григорий Вырубов (ум. 1913), русский философ и химик-кристаллограф.
- 1850 — Михаил Чигорин (ум. 1908), шахматист, чемпион России (1899—1906), претендент на шахматный престол.
- 1866 — Сунь Ятсен (ум. 1925), китайский революционер-демократ.
- 1891 — Сет Барнз Николсон (ум. 1963), американский астроном, открывший несколько спутников Юпитера и астероидов.
- 1898 — Леон Штукель (ум. 1999), словенский югославский гимнаст, трёхкратный олимпийский чемпион.
XX век
- 1904 — Виктор Гайдукевич (ум. 1966), советский учёный, специалист в области античной археологии.
- 1914 — Юлий Реентович (ум. 1982), скрипач, народный артист РСФСР.
- 1915 — Ролан Барт (ум. 1980), французский философ и литературовед.
- 1917 — Джо Стаффорд (ум. 2008), американская певица.
- 1920 — Андрей Макаёнок (ум. 1982), белорусский советский драматург, сценарист, народный писатель Белорусской ССР.
- 1925 — Владимир Немухин (ум. 2016), российский художник-нонконформист, один из лидеров «Лианозовской группы».
- 1929
- Грейс Келли (ум. 1982), американская актриса (фильмы «Окно во двор», «В случае убийства набирайте „М“» и др.), княгиня Монако, обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус».
- Борис Литвинов (ум. 2010), советский и российский физик-ядерщик, академик РАН.
- 1933 — Борислав Ивков, югославский и сербский шахматист, гроссмейстер.
- 1934 — Чарльз Миллз Мэнсон (ум. 2017), американский серийный убийца.
- 1935 — Людмила Гурченко (ум. 2011), актриса театра и кино, эстрадная певица, кинорежиссёр, народная артистка СССР.
- 1937 — Ричард Трули, американский лётчик-испытатель и астронавт НАСА.
- 1945 — Нил Янг, канадский рок-певец, гитарист и автор песен.
- 1949 — Чан Тху Ха, вьетнамская пианистка и музыкальный педагог.
- 1952 — Вячеслав Зайцев, советский волейболист, олимпийский чемпион (1980), двукратный чемпион мира.
- 1954
- Юрий Кара, советский и российский кинорежиссёр («Завтра была война», «Воры в законе» и др.), сценарист, продюсер.
- Юрий Поляков, советский и российский писатель, поэт, драматург, киносценарист.
- 1955 — Лес Маккьюэн, шотландский музыкант и певец, участник группы «Bay City Rollers».
- 1961 — Надя Команечи, румынская гимнастка, 5-кратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира.
- 1963 — Наталья Негода, советская, российская и американская актриса театра и кино («Маленькая Вера» и др.).
- 1964 — Дэвид Эллефсон, басист и один из основателей американской трэш-метал-группы «Megadeth».
- 1967 — Ирина Халип, советская и белорусская журналистка.
- 1970 — Крэйг Паркер, новозеландский актёр, сыгравший Халдира в трилогии «Властелин колец».
- 1976 — Евгения Чирикова, российский общественный деятель.
- 1980 — Райан Гослинг, канадский актёр и музыкант, лауреат премии «Золотой глобус».
- 1982
- Юлия Ковальчук, российская певица, бывшая участница группы «Блестящие».
- Энн Хэтэуэй, американская актриса и певица, обладательница премий «Эмми», «Золотой глобус», «Оскар» и др.
- Максим Чудов, российский биатлонист, трёхкратный чемпион мира.
- 1994 — Гийом Сизерон, французский фигурист, выступающий в танцах на льду, чемпион мира и Европы.