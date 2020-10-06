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Общество / Жизнь Сегодня, 12:2056
Гороскоп на сегодня (12.11.20)

Овен

В этот день можно достичь больших успехов во всем, практически не прикладывая усилий. В личном плане вас ожидают приятные сюрпризы, а некоторых представителей знака - многообещающие знакомства. Это время благоприятно для крупных покупок и обустройства жилища.

Телец

Не планируйте ничего серьезного. Настало время немного передохнуть. Если у вас такой возможности нет, выполняйте только самые необходимые дела и не берите на себя повышенных обязательств. Не отказывайтесь от встреч со старыми друзьями, а также от новых знакомств. Участвуйте в интересных мероприятиях.

Близнецы

Вы будете находиться в приподнятом настроении, сможете хорошо и потрудиться, и отдохнуть. Однако могут возникнуть ситуации, когда нужно будет принять правильное решение. Вы с этим справитесь, если не откажетесь от помощи единомышленников, но при этом станете доверять и собственной интуиции.

Рак

На работе многое будет удаваться, а вот в отношениях с близким человеком могут возникнуть трудности. Возможны серьезные перемены в личной жизни. Прежде чем принять какое-либо решение, хорошенько обдумайте его. Возможно событие, которое заставит вас взглянуть на жизнь по-новому.

Лев

Избегайте перемен в любых областях своей деятельности, так как они могут обернуться совсем не той стороной, какую вы хотели бы видеть. Можно положиться на старые связи, которые откроют новые перспективы. Этот день отлично подходит для того, чтобы начать новое дело.

Дева

Сегодня не стоит вступать в словесные баталии. Ваша сила убеждения на какой-то период ослабнет, и вы сами можете подвергнуться чужому воздействию. Не исключены проблемы в отношениях с родственниками старшего поколения, но не решайте вопросы сгоряча.

Весы

Сейчас нужно сначала действовать, а потом думать. Первый порыв окажется правильным, а чем больше вы начнете размышлять, тем дальше будете уходить от правильного выбора. Поменьше прислушивайтесь к мнению окружающих.

Скорпион

Благоприятный день для того, чтобы уладить легкое недопонимание, возникшее в семье или на работе. Но, пытаясь договориться, не давите на собеседника, если он не готов дать ответ. Вам не придется бороться с трудностями в одиночку - друзья и коллеги готовы прийти на помощь.

Стрелец

Этот день благоприятен для укрепления деловой репутации и завязывания полезных знакомств. Приложив небольшое усилие, вы с успехом сможете завершить многие дела. За новые проекты лучше не браться или делать это с осторожностью. Удачно сложатся короткие поездки.

Козерог

Дела будут продвигаться успешно, но при условии, что вы во всем станете придерживаться честных правил. Сейчас у вас может появиться неуверенность в будущем. Она пройдет, если вы все разложите по полочкам и поймете, что стоит делать в первую очередь. Больше доверяйте своему опыту.

Водолей

Период активной борьбы, напора и агрессии. Пассивность недопустима. Как построите сегодня отношения, ситуацию, дела и т. п.,такими они и будут весь месяц. И если вы что-то хотите принципиально изменить в своей жизни, то это следует сделать именно в этот день.

Рыбы

В этот период вы можете рассчитывать на свои старые связи, которые откроют новые перспективы. Поэтому не избегайте встреч и разговоров со знакомыми. Идет хорошее время для развлечений и вообще любой смены привычной обстановки. Сегодня на горизонте может появиться очень важный для вас человек. Постарайтесь познакомиться с ним как можно ближе. В будущем он вам сможет помочь решить очень серьезную проблему.

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