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Общество / Жизнь Сегодня, 10:42108
Какие сегодня праздники, события - 13 Ноября

Международные

  •  ООН — Международный день слепых.

Профессиональные

  •  Россия:
    • День создания службы защиты государственной тайны.
    • День войск радиационной, химической и биологической защиты России.

P religion world.svg Религиозные

Christian cross.svg Католицизм
— память Аббона из Флёри, монаха бенедиктинского ордена, аббата монастыря Флёри во Франции, видного церковно-политического деятеля, сторонника Клюнийской реформы, учёного-энциклопедиста (1004 год);
— память Гомобона Тучинго Кремонского, праведного, мирянина (1197 год);
— память Николая I, папы римского (867 год).
OrthodoxCross(black,contoured).svg В православной церкви
— память апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула (I век);
— память мученика Епимаха (около 250 года);
— память священномученика протоиерея Иоанна Кочурова (1917 год);
— память преподобномученика Леонида (Молчанова) (1918 год);
— память священномучеников Всеволода Смирнова, Александра Воздвиженского, Сергия Розанова, Алексия Сибирского, Василия Архангельского, Петра Воскобойникова, Василия Колоколова, пресвитеров, преподобномучеников Анатолия (Ботвинникова), Евфросина (Антонова) и мученика Иакова Блатова (1937 год);
— память преподобномученика Иннокентия (Мазурина) (1938 год);
— память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, в Ближних пещерах (XII век);
— память преподобной Мавры (V век).

События

До XIX века

  • 1002 — резня датчан в южных графствах Англии по приказу Этельреда II Неразумного.
  • 1502 — Сенат Венеции выдал Альду Мануцию десятилетнюю привилегию на монопольное использование курсива.
  • 1708 — в ходе Северной войны русские войска во главе с Александром Меншиковым штурмом взяли резиденцию Ивана Мазепы, город Батурин.
  • 1758 — основан 1-й Московский медицинский институт (ныне Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова).
  • 1775 — в ходе Войны за независимость американские войска под командованием Джорджа Вашингтона захватили Монреаль.

XIX век

  • 1805 — венский мясник Иоганн Ланер изобретает сосиски.
  • 1851
    • начинает действовать телеграфная служба между Лондоном и Парижем.
    • открытие железнодорожного сообщения и телеграфной связи между Москвой и Петербургом.
  • 1854 — американский парусный корабль «New Era», следуя из Бремена в Нью-Йорк, погибает на мели в 15 милях к югу от мыса Санди-Хук. Число жертв превышает 300 человек.
  • 1862 — Льюис Кэрролл сдерживает обещание, данное ранее Алисе Лидделл, записывая в своём дневнике: «Начал писать сказку об Алисе, надеюсь закончить её к Рождеству».
  • 1872 — вышло в свет первое издание «Азбуки» Льва Николаевича Толстого.
  • 1880 — выходит первый номер «Биржевых Ведомостей» — «газеты финансов, торговли, политики и общественной жизни».

XX век

  • 1902
    • Персия подписывает с Россией Договор о льготных тарифах, дискриминирующий британские товары.
    • первый полёт во Франции дирижабля «Лебоди» полужёсткой конструкции.
  • 1907 — на первом вертолёте Поль Корню поднимается на 2 м над землёй в Нормандии (Франция).
  • 1909 — в США в результате взрыва и пожара на угольной шахте в Черри, штат Иллинойс, погибают около 250 шахтёров.
  • 1911 — новым лидером Консервативной и Юнионистской партии становится Эндрю Бонар Лоу.
  • 1913 — заключается греко-турецкий мирный договор. Греки получают Крит и острова в Эгейском море кроме островов Тинидос, Имбрдос и Додеканес.
  • 1914 — в США Мери Фелпс Джекобс патентует новый женский предмет нижнего белья, известный как «лифчик без спинки».
  • 1915 — после провала операции на Галлипольском полуострове Уинстон Черчилль выходит из состава британского кабинета министров.
  • 1916
    • в Бельгии кардинал Мерсье, архиепископ Малинский, выражает протест Германии по поводу насильственной депортации и принудительного труда бельгийцев.
    • заканчивается битва на Сомме.
  • 1917
    • Бакинский совет берёт власть в свои руки.
    • разгром большевиками восставшей армии Керенского — Краснова.
    • начало всеобщей забастовки в Финляндии.
  • 1918
    • опубликовано постановление ВЦИК об аннулировании Брестского мирного договора в связи с поражением Германии в мировой войне.
    • в Египте создаётся Националистическая партия (первоначально для обеспечения участия делегации Египта в Парижской мирной конференции).
    • император Карл I (Карл IV) отрекается от венгерского престола.
    • король Саксонии отрекается от престола.
    • в Германии создаётся праворадикальная военизированная организация «Стальной шлем».
    • начинаются занятия на Рязанских пехотных курсах командного состава РККА, на базе которых создастся сначала пехотное, а затем Воздушно-десантное училище (ныне Рязанское высшее Воздушно-десантное командное дважды Краснознамённое училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова).
  • 1921
    • постановкой пьесы М. Метерлинка Е. Б. Вахтанговым родилась Третья Студия Московского Художественного театра, впоследствии, в 1926 году, переименованная в Театр имени Евгения Вахтангова.
    • премьера фильма «Шейх» в США с Рудольфом Валентино в главной роли. За актёром окончательно укрепляется слава секс-символа Голливуда.
  • 1928 — на базе лаборатории по изучению мозга Ленина немецкого физиолога Оскара Фогта в Москве создан Институт мозга.
  • 1929 — для приёма германских репараций в соответствии с планом Янга учреждается Базельский банк международных расчётов.
  • 1931 — образован «Дальстрой» — государственный трест по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы (c 1938 г. — Главное Управление строительства Дальнего Севера НКВД СССР «Дальстрой»), специализированный государственный институт (суперорганизация, «комбинат особого типа»), осуществивший в 1930—1950 гг. освоение Северо-Востока СССР.
  • 1938 — в Москве основывается Институт машиноведения имени А. А. Благонравова РАН.
  • 1940
    • компания «Willis Motor Co.» испытывает первый джип.
    • глава советской делегации Вячеслав Молотов встречается в Берлине с Адольфом Гитлером.
  • 1941
    • британский авианосец «Арк Ройял» атакован немецкой подводной лодкой у Гибралтара. Он затонет на следующий день.
    • Конгресс США голосует за принятие поправки к Закону о нейтралитете, позволяющую вооружать американские торговые суда, которые могут оказаться в районе боевых действий.
  • 1942 — в Северо-Восточной Ливии британские войска снова по очереди овладевают Тобруком.
  • 1943 — завершение Киевской наступательной операции.
  • 1944 — решение правительства Бельгии о разоружении организаций движения Сопротивления.
  • 1945
    • начинается знаменитое триумфальное турне на родине футбола московского «Динамо». В первом матче москвичи сыграли вничью с лондонским клубом «Челси» — 3:3. Первый гол в ворота хозяев поля забил Василий Карцев.
    • во Франции Шарль де Голль избирается председателем Временного правительства.
  • 1946 — около 03:00. Лебек, Калифорния, США. Самолёт Douglas C-53D-DO компании «Western Air Lines» в условиях дождя и ветра с порывами до 70 миль в час сбивается с курса и врезается в гору Уайт. Все 11 человек на борту погибают. Самолёт летел в направлении из Палмдейл в Ньюхолл. Возможно, причиной катастрофы стал нисходящий поток воздуха.
  • 1947 — в Дании социал-демократы формируют правительство меньшинства.
  • 1950 — около 18:00, Франция. Выполняя рейс из Рима (Италия) в Монреаль (Канада), самолёт Douglas DC-4 канадской компании «Curtiss-Reid Flying Services Ltd.» отклоняется на 50 миль от предписанного маршрута и врезается в гору Л’Обиу. Все 58 человек на борту погибают. Пилот скорее всего знал об отклонении от курса и предпринимал меры, чтобы это скорректировать, но вовремя не заметил гору.
  • 1953 — премьера 4-го струнного квартета Дмитрия Шостаковича
  • 1954
    • ноты СССР 23 европейским государствам и США о созыве конференции по вопросам коллективной безопасности в Европе.
    • благодаря успеху Партии социального кредита на парламентских выборах в Новой Зеландии большинство, которым располагает правящая Национальная партия в парламенте, несколько уменьшается.
  • 1956 — бойкот городских автобусов в Монтгомери, штат Алабама, США, прекращается после того, как Верховный суд объявляет антиконституционной сегрегацию в пассажирских автобусах.
  • 1959 — на съезде в Йоханнесбурге, Южная Африка, объявляется о создании Прогрессивной партии Южной Африки.
  • 1960 — начинается вооружённое антиправительственное восстание в Гватемале.
  • 1966
    • израильские войска атакуют иорданские позиции вблизи Хеврона (25 ноября ООН высказывает своё осуждение этой акции Израиля).
    • в море у Мацуямы, Япония, самолёт NAMC-YS-11-111 компании «All Nippon Airways» разбивается, приземлившись слишком далеко от начала полосы. Все 50 человек на борту погибают.
  • 1968 — премьера мультфильма «Yellow Submarine» (Жёлтая подводная лодка) в США.
  • 1970 — циклон и приливные волны, нахлынувшие на Бангладеш, становятся причиной гибели свыше 500,000 человек.
  • 1971 — состоялся вывод на орбиту вокруг Марса первого межпланетного космического аппарата; первый искусственный спутник Марса («Маринер-9», США).
  • 1973
    • под угрозой энергетического кризиса британское правительство вводит чрезвычайное положение.
    • после рекордного сальдо платёжного баланса минимальная ссудная ставка в Великобритании увеличена до 13 %.
  • 1974
    • в США при таинственных обстоятельствах умирает Карэн Силквуд, незадолго до этого выразившая озабоченность в отношении безопасности ядерных предприятий Керр-Макги в Оклахоме.
    • лидер организации освобождения Палестины Ясир Арафат обращается с посланием к Генеральной Ассамблее ООН.
  • 1978 — запуск американской высокоэнергетической астрономической обсерватории «ХЭАО-2», с помощью которой обнаружат рентгеновское излучение квазара, удалённого от Земли на расстоянии 10 млрд световых лет.
  • 1979
    • Рональд Рейган, бывший губернатор Калифорнии, объявляет о своём решении начать борьбу за право стать кандидатом от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах.
    • в Великобритании после годичного перерыва возобновляется выход газет «Таймс», «Санди таймс» и всех приложений к газете «Таймс».
  • 1980 — американский космический аппарат «Вояджер-1» передал на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом.
  • 1985 — извержение колумбийского вулкана Невадо-дель-Руис (Nevado del Ruiz), бездействовавшего с 1845 уничтожает свыше 20 тыс. людей.
  • 1986 — президент США Рейган допускает возможность секретного соглашения о поставках американского оружия в Иран, но отрицает её связь с освобождением заложников.
  • 1987
    • опубликованы материалы о пленуме МГК партии под заголовком «Энергично вести перестройку». Выделены слова Горбачёва: «Товарищ Ельцин поставил личные амбиции выше интересов партии».
    • с тем, чтобы способствовать «безопасному сексу», или предотвратить СПИД, BBC демонстрирует на экранах Британии первый коммерческий презерватив (без имени марки).
  • 1989
    • Ганс Модров избирается председателем Совета министров ГДР.
    • в СССР введён суд присяжных при слушании дел о преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь.
  • 1991 — под наблюдением комиссии по контролю над выполнением соглашения о прекращении огня сотни гражданских лиц эвакуируются из города Дубровник, Хорватия.
  • 1992 — американский боксёр Риддик Боуи завоёвывает звание чемпиона мира среди профессионалов в тяжёлом весе, выиграв по очкам у Эвандера Холифилда. в Лас-Вегасе, США.
  • 1993 — катастрофа MD-82 под Урумчи. Из 102 человек на борту погибают 12. Автопилот не был согласован с указателем.
  • 1994 — Швеция вступает в Европейский союз через референдум.
  • 1995 — Содружество принимает в свои ряды Мозамбик, бывшую португальскую колонию.
  • 1995
    • в ходе противостояния республиканского конгресса и президента Клинтона по вопросу о государственном бюджете на 1996 президент блокирует две временные расходные статьи, что приводит к закрытию некоторых второстепенных правительственных программ, начиная с 14 декабря.
    • самолёт Боинг 737 компании «Nigeria Airways» касается взлётно-посадочной полосы почти на её середине, сворачивает с полосы в сторону, и под ним загорается трава. Из 137 человек на борту погибают 9.

XXI век

  • 2000 — президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, в котором предложил в будущем снизить уровень ядерных боезапасов России и США. В заявлении российского президента выдвигается предложение сократить уровень ядерных боезапасов РФ и США до 1500 единиц с каждой стороны.
  • 2001 — силы Северного альянса вошли в столицу Афганистана — Кабул.
  • 2003 — началась приватизация государственных предприятий в Китае.
  • 2009 — взрыв склада ВМФ «З1-й Арсенал» в Ульяновске, Россия.
  • 2015 — террористические акты в Париже, Франция.

Родились

До XIX века

  • 354 — Августин Блаженный (ум. 430), христианский богослов и философ, проповедник.
  • 1312 — Эдуард III (ум. 1377), король Англии (1327—1377), чьи притязания на французский престол послужили поводом к Столетней войне.
  • 1598 — Бартоломей Бренберг (ум. 1657), голландский художник и график эпохи барокко.
  • 1718 — Джон Монтегю (ум. 1792), 4-й граф Сэндвичский, первый Лорд Адмиралтейства, в честь которого был назван сэндвич.
  • 1738 — Христиан Адольф Клоц (ум. 1771), немецкий филолог-классик.
  • 1745 — Валентин Гаюи (ум. 1822), французский благотворитель, педагог и новатор, в день рождения которого отмечают Международный день слепых.
  • 1782 — Эсайас Тегнер (ум. 1846), шведский епископ и поэт-романтик, член Шведской академии.
  • 1785 — Каролина Лэм (ум. 1828), жена сэра Уильяма Мельбурн-Лэма, пэра и сенатора Англии, возлюбленная Байрона.

XIX век

  • 1806 — Эмилия Плятер (ум. 1831), графиня, собирательница белорусского фольклора, участница польского восстания 1830 г.
  • 1811 — Юрий Арнольд (ум. 1898), российский музыкальный теоретик, критик, композитор и вокальный педагог.
  • 1818 — Михаил Катков (ум. 1887), русский журналист, публицист и издатель.
  • 1821 — Михаил Петрашевский (ум. 1866), русский мыслитель и общественный деятель, утопист-социалист.
  • 1836 — Ярослав Домбровский (ум. 1871), польский революционер.
  • 1848 — Альберт I (ум. 1922), князь Монако (1889—1922), океанограф-любитель, основатель Океанографический музей Монако и Институт океанологии в Париже.
  • 1850 — Роберт Льюис Стивенсон (ум. 1894), английский писатель («Остров сокровищ»).
  • 1862 — Николай Пальчевский (ум. 1909), русский ботаник, учитель и наставник В. К. Арсеньева. Вице-председатель Общества изучения Амурского края.
  • 1874 — Маргерит Лонг (ум. 1966), французская пианистка.
  • 1876 — Эрнест Вильчинский (ум. 1932), американский математик.
  • 1878 — Александр Васильев (ум. 1948), русский советский фаготист.
  • 1883 — Иван Бардин (ум. 1960), русский советский металлург, академик.
  • 1889 — Остап Вишня (настоящее имя Павел Михайлович Губенко; ум. 1956), украинский советский писатель-сатирик.
  • 1893 — Эдуард Аделберт Дойзи (ум. 1986), американский биохимик, Нобелевский лауреат по физиологии и медицине (1943).

XX век

  • 1909 — Виталий Доронин (ум. 1976), актёр театра и кино, народный артист РСФСР (1964).
  • 1910 — Илья Усыскин (погиб в 1934), советский физик, участник полёта на стратостате «Осоавиахим».
  • 1914 — Георгий Бабакин (ум. 1971), советский инженер-конструктор, создатель луноходов.
  • 1921 — Йонас Кокконен (ум. 1996), финский композитор.
  • 1922 — Оскар Вернер (ум. 1984), австрийский актёр театра и кино, лауреат премии «Золотой глобус».
  • 1924 — Мотоо Кимура (ум. 1994), японский популяционный генетик.
  • 1933 — Ояр Вациетис (ум. 1983), латышский советский поэт.
  • 1935 — Джордж Кэри, 103-й архиепископ Кентерберийский (1991—2002).
  • 1937 — Михаил Николаев, советский и российский политик и общественный деятель, первый президент Республики Саха (Якутия).
  • 1938 — Анатолий Салуцкий, российский писатель и публицист.
  • 1943 — Мустафа Джемилев, советский правозащитник и диссидент, украинский политический деятель, в 1991—2013 председатель Меджлиса крымскотатарского народа.
  • 1949 — Терри Рид, британский рок-музыкант, певец и гитарист.
  • 1952 — Розмари Трокель, немецкая художница, видная фигура современного искусства.
  • 1953 — Мохтар Дахари (ум. 1991), малайзийский футболист, в 1970-е один из лучших азиатских игроков.
  • 1955
    • Борис Александров (погиб в 2002), советский и казахстанский хоккеист, игрок ЦСКА.
    • Вупи Голдберг, американская киноактриса, лауреат премии «Оскар».
  • 1958 — Елена Цыплакова, актриса, режиссёр, народная артистка России.
  • 1964 — Михаил Черняк, советский и российский актёр.
  • 1967
    • Дмитрий Шевченко, советский и российский фехтовальщик, олимпийский чемпион (1996), двукратный чемпион мира.
    • Игорь Наджиев, российский певец, поэт, композитор и актёр.
  • 1969 — Джерард Батлер, шотландский киноактёр.
  • 1970 — Юлия Граудынь, советская и российская легкоатлетка, спринтер в барьерном беге.
  • 1972 — Такуя Кимура, японский актёр, участник группы SMAP.
  • 1974 — Сергей Рязанский, российский космонавт.
  • 1976 — Альбина Ахатова, российская биатлонистка.
  • 1977 — Ольга Орлова, российская певица, актриса, соавтор песен, телеведущая.
  • 1979 — Рон Артест, американский баскетболист.
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Украине грозит худшая за десятилетие рецессия из-за пандемии

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Несомненно, ворота в частном доме или даче играют важнейшую роль, в частности, обеспечивают надежную защиту от проникновения посторонних лиц. Устанавливая новые ворота, помимо качества и надежности, стоит также позаботиться и об эстетической стороне. Именно для этого и были созданы так называемые
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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений на Донбассе за сутки.
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