Какие сегодня праздники, события - 13 Ноября

Международные
- ООН — Международный день слепых.
Профессиональные
- Россия:
- День создания службы защиты государственной тайны.
- День войск радиационной, химической и биологической защиты России.
Религиозные
- Католицизм
- — память Аббона из Флёри, монаха бенедиктинского ордена, аббата монастыря Флёри во Франции, видного церковно-политического деятеля, сторонника Клюнийской реформы, учёного-энциклопедиста (1004 год);
- — память Гомобона Тучинго Кремонского, праведного, мирянина (1197 год);
- — память Николая I, папы римского (867 год).
- В православной церкви
- — память апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула (I век);
- — память мученика Епимаха (около 250 года);
- — память священномученика протоиерея Иоанна Кочурова (1917 год);
- — память преподобномученика Леонида (Молчанова) (1918 год);
- — память священномучеников Всеволода Смирнова, Александра Воздвиженского, Сергия Розанова, Алексия Сибирского, Василия Архангельского, Петра Воскобойникова, Василия Колоколова, пресвитеров, преподобномучеников Анатолия (Ботвинникова), Евфросина (Антонова) и мученика Иакова Блатова (1937 год);
- — память преподобномученика Иннокентия (Мазурина) (1938 год);
- — память преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, в Ближних пещерах (XII век);
- — память преподобной Мавры (V век).
События
До XIX века
- 1002 — резня датчан в южных графствах Англии по приказу Этельреда II Неразумного.
- 1502 — Сенат Венеции выдал Альду Мануцию десятилетнюю привилегию на монопольное использование курсива.
- 1708 — в ходе Северной войны русские войска во главе с Александром Меншиковым штурмом взяли резиденцию Ивана Мазепы, город Батурин.
- 1758 — основан 1-й Московский медицинский институт (ныне Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова).
- 1775 — в ходе Войны за независимость американские войска под командованием Джорджа Вашингтона захватили Монреаль.
XIX век
- 1805 — венский мясник Иоганн Ланер изобретает сосиски.
- 1851
- начинает действовать телеграфная служба между Лондоном и Парижем.
- открытие железнодорожного сообщения и телеграфной связи между Москвой и Петербургом.
- 1854 — американский парусный корабль «New Era», следуя из Бремена в Нью-Йорк, погибает на мели в 15 милях к югу от мыса Санди-Хук. Число жертв превышает 300 человек.
- 1862 — Льюис Кэрролл сдерживает обещание, данное ранее Алисе Лидделл, записывая в своём дневнике: «Начал писать сказку об Алисе, надеюсь закончить её к Рождеству».
- 1872 — вышло в свет первое издание «Азбуки» Льва Николаевича Толстого.
- 1880 — выходит первый номер «Биржевых Ведомостей» — «газеты финансов, торговли, политики и общественной жизни».
XX век
- 1902
- Персия подписывает с Россией Договор о льготных тарифах, дискриминирующий британские товары.
- первый полёт во Франции дирижабля «Лебоди» полужёсткой конструкции.
- 1907 — на первом вертолёте Поль Корню поднимается на 2 м над землёй в Нормандии (Франция).
- 1909 — в США в результате взрыва и пожара на угольной шахте в Черри, штат Иллинойс, погибают около 250 шахтёров.
- 1911 — новым лидером Консервативной и Юнионистской партии становится Эндрю Бонар Лоу.
- 1913 — заключается греко-турецкий мирный договор. Греки получают Крит и острова в Эгейском море кроме островов Тинидос, Имбрдос и Додеканес.
- 1914 — в США Мери Фелпс Джекобс патентует новый женский предмет нижнего белья, известный как «лифчик без спинки».
- 1915 — после провала операции на Галлипольском полуострове Уинстон Черчилль выходит из состава британского кабинета министров.
- 1916
- в Бельгии кардинал Мерсье, архиепископ Малинский, выражает протест Германии по поводу насильственной депортации и принудительного труда бельгийцев.
- заканчивается битва на Сомме.
- 1917
- Бакинский совет берёт власть в свои руки.
- разгром большевиками восставшей армии Керенского — Краснова.
- начало всеобщей забастовки в Финляндии.
- 1918
- опубликовано постановление ВЦИК об аннулировании Брестского мирного договора в связи с поражением Германии в мировой войне.
- в Египте создаётся Националистическая партия (первоначально для обеспечения участия делегации Египта в Парижской мирной конференции).
- император Карл I (Карл IV) отрекается от венгерского престола.
- король Саксонии отрекается от престола.
- в Германии создаётся праворадикальная военизированная организация «Стальной шлем».
- начинаются занятия на Рязанских пехотных курсах командного состава РККА, на базе которых создастся сначала пехотное, а затем Воздушно-десантное училище (ныне Рязанское высшее Воздушно-десантное командное дважды Краснознамённое училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова).
- 1921
- постановкой пьесы М. Метерлинка Е. Б. Вахтанговым родилась Третья Студия Московского Художественного театра, впоследствии, в 1926 году, переименованная в Театр имени Евгения Вахтангова.
- премьера фильма «Шейх» в США с Рудольфом Валентино в главной роли. За актёром окончательно укрепляется слава секс-символа Голливуда.
- 1928 — на базе лаборатории по изучению мозга Ленина немецкого физиолога Оскара Фогта в Москве создан Институт мозга.
- 1929 — для приёма германских репараций в соответствии с планом Янга учреждается Базельский банк международных расчётов.
- 1931 — образован «Дальстрой» — государственный трест по дорожному и промышленному строительству в районе Верхней Колымы (c 1938 г. — Главное Управление строительства Дальнего Севера НКВД СССР «Дальстрой»), специализированный государственный институт (суперорганизация, «комбинат особого типа»), осуществивший в 1930—1950 гг. освоение Северо-Востока СССР.
- 1938 — в Москве основывается Институт машиноведения имени А. А. Благонравова РАН.
- 1940
- компания «Willis Motor Co.» испытывает первый джип.
- глава советской делегации Вячеслав Молотов встречается в Берлине с Адольфом Гитлером.
- 1941
- британский авианосец «Арк Ройял» атакован немецкой подводной лодкой у Гибралтара. Он затонет на следующий день.
- Конгресс США голосует за принятие поправки к Закону о нейтралитете, позволяющую вооружать американские торговые суда, которые могут оказаться в районе боевых действий.
- 1942 — в Северо-Восточной Ливии британские войска снова по очереди овладевают Тобруком.
- 1943 — завершение Киевской наступательной операции.
- 1944 — решение правительства Бельгии о разоружении организаций движения Сопротивления.
- 1945
- начинается знаменитое триумфальное турне на родине футбола московского «Динамо». В первом матче москвичи сыграли вничью с лондонским клубом «Челси» — 3:3. Первый гол в ворота хозяев поля забил Василий Карцев.
- во Франции Шарль де Голль избирается председателем Временного правительства.
- 1946 — около 03:00. Лебек, Калифорния, США. Самолёт Douglas C-53D-DO компании «Western Air Lines» в условиях дождя и ветра с порывами до 70 миль в час сбивается с курса и врезается в гору Уайт. Все 11 человек на борту погибают. Самолёт летел в направлении из Палмдейл в Ньюхолл. Возможно, причиной катастрофы стал нисходящий поток воздуха.
- 1947 — в Дании социал-демократы формируют правительство меньшинства.
- 1950 — около 18:00, Франция. Выполняя рейс из Рима (Италия) в Монреаль (Канада), самолёт Douglas DC-4 канадской компании «Curtiss-Reid Flying Services Ltd.» отклоняется на 50 миль от предписанного маршрута и врезается в гору Л’Обиу. Все 58 человек на борту погибают. Пилот скорее всего знал об отклонении от курса и предпринимал меры, чтобы это скорректировать, но вовремя не заметил гору.
- 1953 — премьера 4-го струнного квартета Дмитрия Шостаковича
- 1954
- ноты СССР 23 европейским государствам и США о созыве конференции по вопросам коллективной безопасности в Европе.
- благодаря успеху Партии социального кредита на парламентских выборах в Новой Зеландии большинство, которым располагает правящая Национальная партия в парламенте, несколько уменьшается.
- 1956 — бойкот городских автобусов в Монтгомери, штат Алабама, США, прекращается после того, как Верховный суд объявляет антиконституционной сегрегацию в пассажирских автобусах.
- 1959 — на съезде в Йоханнесбурге, Южная Африка, объявляется о создании Прогрессивной партии Южной Африки.
- 1960 — начинается вооружённое антиправительственное восстание в Гватемале.
- 1966
- израильские войска атакуют иорданские позиции вблизи Хеврона (25 ноября ООН высказывает своё осуждение этой акции Израиля).
- в море у Мацуямы, Япония, самолёт NAMC-YS-11-111 компании «All Nippon Airways» разбивается, приземлившись слишком далеко от начала полосы. Все 50 человек на борту погибают.
- 1968 — премьера мультфильма «Yellow Submarine» (Жёлтая подводная лодка) в США.
- 1970 — циклон и приливные волны, нахлынувшие на Бангладеш, становятся причиной гибели свыше 500,000 человек.
- 1971 — состоялся вывод на орбиту вокруг Марса первого межпланетного космического аппарата; первый искусственный спутник Марса («Маринер-9», США).
- 1973
- под угрозой энергетического кризиса британское правительство вводит чрезвычайное положение.
- после рекордного сальдо платёжного баланса минимальная ссудная ставка в Великобритании увеличена до 13 %.
- 1974
- в США при таинственных обстоятельствах умирает Карэн Силквуд, незадолго до этого выразившая озабоченность в отношении безопасности ядерных предприятий Керр-Макги в Оклахоме.
- лидер организации освобождения Палестины Ясир Арафат обращается с посланием к Генеральной Ассамблее ООН.
- 1978 — запуск американской высокоэнергетической астрономической обсерватории «ХЭАО-2», с помощью которой обнаружат рентгеновское излучение квазара, удалённого от Земли на расстоянии 10 млрд световых лет.
- 1979
- Рональд Рейган, бывший губернатор Калифорнии, объявляет о своём решении начать борьбу за право стать кандидатом от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах.
- в Великобритании после годичного перерыва возобновляется выход газет «Таймс», «Санди таймс» и всех приложений к газете «Таймс».
- 1980 — американский космический аппарат «Вояджер-1» передал на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом.
- 1985 — извержение колумбийского вулкана Невадо-дель-Руис (Nevado del Ruiz), бездействовавшего с 1845 уничтожает свыше 20 тыс. людей.
- 1986 — президент США Рейган допускает возможность секретного соглашения о поставках американского оружия в Иран, но отрицает её связь с освобождением заложников.
- 1987
- опубликованы материалы о пленуме МГК партии под заголовком «Энергично вести перестройку». Выделены слова Горбачёва: «Товарищ Ельцин поставил личные амбиции выше интересов партии».
- с тем, чтобы способствовать «безопасному сексу», или предотвратить СПИД, BBC демонстрирует на экранах Британии первый коммерческий презерватив (без имени марки).
- 1989
- Ганс Модров избирается председателем Совета министров ГДР.
- в СССР введён суд присяжных при слушании дел о преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь.
- 1991 — под наблюдением комиссии по контролю над выполнением соглашения о прекращении огня сотни гражданских лиц эвакуируются из города Дубровник, Хорватия.
- 1992 — американский боксёр Риддик Боуи завоёвывает звание чемпиона мира среди профессионалов в тяжёлом весе, выиграв по очкам у Эвандера Холифилда. в Лас-Вегасе, США.
- 1993 — катастрофа MD-82 под Урумчи. Из 102 человек на борту погибают 12. Автопилот не был согласован с указателем.
- 1994 — Швеция вступает в Европейский союз через референдум.
- 1995 — Содружество принимает в свои ряды Мозамбик, бывшую португальскую колонию.
- 1995
- в ходе противостояния республиканского конгресса и президента Клинтона по вопросу о государственном бюджете на 1996 президент блокирует две временные расходные статьи, что приводит к закрытию некоторых второстепенных правительственных программ, начиная с 14 декабря.
- самолёт Боинг 737 компании «Nigeria Airways» касается взлётно-посадочной полосы почти на её середине, сворачивает с полосы в сторону, и под ним загорается трава. Из 137 человек на борту погибают 9.
XXI век
- 2000 — президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, в котором предложил в будущем снизить уровень ядерных боезапасов России и США. В заявлении российского президента выдвигается предложение сократить уровень ядерных боезапасов РФ и США до 1500 единиц с каждой стороны.
- 2001 — силы Северного альянса вошли в столицу Афганистана — Кабул.
- 2003 — началась приватизация государственных предприятий в Китае.
- 2009 — взрыв склада ВМФ «З1-й Арсенал» в Ульяновске, Россия.
- 2015 — террористические акты в Париже, Франция.
Родились
До XIX века
- 354 — Августин Блаженный (ум. 430), христианский богослов и философ, проповедник.
- 1312 — Эдуард III (ум. 1377), король Англии (1327—1377), чьи притязания на французский престол послужили поводом к Столетней войне.
- 1598 — Бартоломей Бренберг (ум. 1657), голландский художник и график эпохи барокко.
- 1718 — Джон Монтегю (ум. 1792), 4-й граф Сэндвичский, первый Лорд Адмиралтейства, в честь которого был назван сэндвич.
- 1738 — Христиан Адольф Клоц (ум. 1771), немецкий филолог-классик.
- 1745 — Валентин Гаюи (ум. 1822), французский благотворитель, педагог и новатор, в день рождения которого отмечают Международный день слепых.
- 1782 — Эсайас Тегнер (ум. 1846), шведский епископ и поэт-романтик, член Шведской академии.
- 1785 — Каролина Лэм (ум. 1828), жена сэра Уильяма Мельбурн-Лэма, пэра и сенатора Англии, возлюбленная Байрона.
XIX век
- 1806 — Эмилия Плятер (ум. 1831), графиня, собирательница белорусского фольклора, участница польского восстания 1830 г.
- 1811 — Юрий Арнольд (ум. 1898), российский музыкальный теоретик, критик, композитор и вокальный педагог.
- 1818 — Михаил Катков (ум. 1887), русский журналист, публицист и издатель.
- 1821 — Михаил Петрашевский (ум. 1866), русский мыслитель и общественный деятель, утопист-социалист.
- 1836 — Ярослав Домбровский (ум. 1871), польский революционер.
- 1848 — Альберт I (ум. 1922), князь Монако (1889—1922), океанограф-любитель, основатель Океанографический музей Монако и Институт океанологии в Париже.
- 1850 — Роберт Льюис Стивенсон (ум. 1894), английский писатель («Остров сокровищ»).
- 1862 — Николай Пальчевский (ум. 1909), русский ботаник, учитель и наставник В. К. Арсеньева. Вице-председатель Общества изучения Амурского края.
- 1874 — Маргерит Лонг (ум. 1966), французская пианистка.
- 1876 — Эрнест Вильчинский (ум. 1932), американский математик.
- 1878 — Александр Васильев (ум. 1948), русский советский фаготист.
- 1883 — Иван Бардин (ум. 1960), русский советский металлург, академик.
- 1889 — Остап Вишня (настоящее имя Павел Михайлович Губенко; ум. 1956), украинский советский писатель-сатирик.
- 1893 — Эдуард Аделберт Дойзи (ум. 1986), американский биохимик, Нобелевский лауреат по физиологии и медицине (1943).
XX век
- 1909 — Виталий Доронин (ум. 1976), актёр театра и кино, народный артист РСФСР (1964).
- 1910 — Илья Усыскин (погиб в 1934), советский физик, участник полёта на стратостате «Осоавиахим».
- 1914 — Георгий Бабакин (ум. 1971), советский инженер-конструктор, создатель луноходов.
- 1921 — Йонас Кокконен (ум. 1996), финский композитор.
- 1922 — Оскар Вернер (ум. 1984), австрийский актёр театра и кино, лауреат премии «Золотой глобус».
- 1924 — Мотоо Кимура (ум. 1994), японский популяционный генетик.
- 1933 — Ояр Вациетис (ум. 1983), латышский советский поэт.
- 1935 — Джордж Кэри, 103-й архиепископ Кентерберийский (1991—2002).
- 1937 — Михаил Николаев, советский и российский политик и общественный деятель, первый президент Республики Саха (Якутия).
- 1938 — Анатолий Салуцкий, российский писатель и публицист.
- 1943 — Мустафа Джемилев, советский правозащитник и диссидент, украинский политический деятель, в 1991—2013 председатель Меджлиса крымскотатарского народа.
- 1949 — Терри Рид, британский рок-музыкант, певец и гитарист.
- 1952 — Розмари Трокель, немецкая художница, видная фигура современного искусства.
- 1953 — Мохтар Дахари (ум. 1991), малайзийский футболист, в 1970-е один из лучших азиатских игроков.
- 1955
- Борис Александров (погиб в 2002), советский и казахстанский хоккеист, игрок ЦСКА.
- Вупи Голдберг, американская киноактриса, лауреат премии «Оскар».
- 1958 — Елена Цыплакова, актриса, режиссёр, народная артистка России.
- 1964 — Михаил Черняк, советский и российский актёр.
- 1967
- Дмитрий Шевченко, советский и российский фехтовальщик, олимпийский чемпион (1996), двукратный чемпион мира.
- Игорь Наджиев, российский певец, поэт, композитор и актёр.
- 1969 — Джерард Батлер, шотландский киноактёр.
- 1970 — Юлия Граудынь, советская и российская легкоатлетка, спринтер в барьерном беге.
- 1972 — Такуя Кимура, японский актёр, участник группы SMAP.
- 1974 — Сергей Рязанский, российский космонавт.
- 1976 — Альбина Ахатова, российская биатлонистка.
- 1977 — Ольга Орлова, российская певица, актриса, соавтор песен, телеведущая.
- 1979 — Рон Артест, американский баскетболист.