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Общество / Жизнь Сегодня, 10:4485
Гороскоп на сегодня (13.11.20)

Овен

Торопитесь медленно! Пусть по возможности все идет своим чередом. В спорах победа будет не за вами, поэтому постарайтесь их избегать. Возможны мелкие недоразумения в сфере финансов. Сейчас лучше взять тайм-аут и заняться тем, что вам по душе. Звезды даже советуют взять небольшой отпуск.

Телец

На этот день судьба не уготовила вам никаких испытаний. Сейчас хорошее время для того, чтобы обмениваться информацией, искать решение текущих задач не в одиночестве, а коллективно. Не делайте ничего, к чему не лежит душа. Если в воздухе запахнет «грозой», идите на уступки.

Близнецы

День обещает сложиться удачно, если вы не пойдете на поводу у своего плохого настроения. Подходите к делам творчески, используйте неожиданные ходы. Это хорошее время для общения с друзьями. А вот с людьми, которые появились на вашем горизонте недавно, будьте осторожны.

Рак

Даже если в данное время вы будете чем-то недовольны, не спешите рубить сплеча. Этим вы не разрешите свои проблемы, а только усугубите их. Принимая важные решения, не слишком доверяйте своей интуиции, взвешивайте все за и против. Не требуйте слишком многого от окружающих, лучше повысьте требования к своей персоне.

Лев

Ожидаются успехи как в профессиональных делах, так и на любовном фронте. Возможны неожиданные финансовые поступления. На работе все будет получаться словно само собой, поэтому можно сосредоточиться на домашних делах, обустройстве своего быта. Позвоните старым друзьям.

Дева

Идет благоприятное время для проведения переговоров, сбора информации, обсуждения своих планов с начальством. Беритесь за дела, где нужно принимать ответственные решения. Звезды рекомендуют дать выход своей энергии и эмоциям. Если будете держать все внутри, сорветесь на окружающих.

Весы

Обуздайте эмоции и действуйте по заранее продуманному плану. Иначе будет велика вероятность рабочих конфликтов с начальством или подчиненными. Не критикуйте проступки и оплошности близких людей - сейчас ваша критика вызовет лишь раздражение.

Скорпион

Этот день благоприятен как для сердечных дел, так и для творчества. Вы сможете проявить себя незаурядной личностью и снискать одобрение окружающих. Старайтесь строже контролировать свое питание, чтобы употреблять только свежие и качественные продукты.

Стрелец

Постарайтесь не брать повышенных обязательств. Не стесняясь, обращайтесь за помощью к родным и близким. Сейчас не рекомендуется торопиться с принятием решений. Можно запланировать генеральную уборку в квартире - в этом случае вы справитесь с задачей наведения порядка гораздо быстрее и эффективнее.

Козерог

Больше времени уделите работе с информацией. Придется приложить максимум усилий, чтобы сохранить мир в отношениях со старшими родственниками. Будьте осторожными в своих высказываниях: именно сейчас ваши слова могут ранить особенно больно.

Водолей

Не требуйте от себя подвигов и не пытайтесь немедленно решить все накопившиеся профессиональные и бытовые вопросы. Занимайтесь тем, что дается вам без особого труда. День подходит для начала цикла лечебно-профилактических процедур. Если у вас есть возможность, самое время заняться фитнесом.

Рыбы

Звезды советуют в этот день вести себя потише. Отложите старые дела на потом и не планируйте ничего нового. Напряженный жизненный ритм пока не для вас. Вечер подходит для участия в коллективных мероприятиях, особенно если речь идет о дружеских вечеринках и посещении концертов.

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