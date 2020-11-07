Какие сегодня праздники, события - 15 Ноября

Национальные
- Бразилия — День провозглашения Республики.
- Государство Палестина — День Независимости.
- Россия — Всероссийский день призывника.
- Япония — Сити-го-сан.
- Казахстан — День национальной валюты — тенге.
Профессиональные
- Казахстан — День бухгалтера.
Религиозные
- Католицизм
- — память Альберта Великого, философа, теолога, учёного, монаха, наставника Фомы Аквинского (1280 год);
- — память Леопольда III, маркграфа Австрии, из династии Бабенбергов, святого покровителя Австрии и Вены (1136 год);
- — память Рафаила Калиновского, польского инженера, повстанца, учителя, монаха ордена босых кармелитов (1907 год).
- Православие
- — память мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними (около 341—345 годы);
- — память священномучеников Константина Юрганова и Анании Аристова, пресвитеров (1918 год);
- — память преподобного Маркиана Кирского (Киринейского) (388);
- — празднование Шуйской-Смоленской иконы Божьей Матери (1654—1655 годы).
События
До XIX века
- 63 до н. э. — Цицерон объявляет Катилину врагом государства.
- 1315 — произошло сражение при Моргартене.
- 1458 — разделение Киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата на Киевскую и Московскую епархии.
- 1492 — Христофор Колумб в своём дневнике впервые описывает табак, который употребляют индейцы.
- 1532 — в Куско прибывает экспедиция Франсиско Писарро.
- 1700 — Испанским королём становится Филипп V Анжуйский.
- 1741 — вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга открывает остров, названный впоследствии его именем.
- 1764 — в Петербурге учреждённая семью годами ранее Академия трёх знатнейших художеств преобразуется в Российскую императорскую Академию художеств.
- 1777 — второй Континентальный конгресс издал Статьи Конфедерации.
XIX век
- 1811 — основывается петербургский Попечительный совет для бедных.
- 1812
- Сражение под Красным.
- Спустя 20 дней после того, как французы оставили Москву, император Александр I обратился к народу с «Высочайшим благодарственным манифестом об изъявлении народу благодарности за спасение Отечества».
- 1815 — первый рейс первого русского парохода «Елизавета» из Петербурга в Кронштадт и обратно.
- 1837 — публикуется система стенографии под названием музыкально-ручной стенографии.
- 1843 — закрепление прав караимов Госсоветом России.
- 1881 — капитан 1 ранга Александр Можайский получает от Департамента торговли и мануфактуры пятилетнюю привилегию (патент) на воздухоплавательный снаряд.
- 1887 — Карл Гесснер получает патент на изобретённую им цинковую батарейку.
- 1889 — в Бразилии свергнут император Педру II. Страна провозглашается республикой.
- 1899 — Уинстон Черчилль взят в плен бурами во время передачи военного репортажа в качестве репортёра для «Morning Post».
XX век
- 1904 — американец Кинг Кемп Жиллетт патентует бритву со сменными лезвиями.
- 1905 — расстрел восставших матросов в Севастополе.
- 1912 — начало работы IV Государственной Думы.
- 1917
- Указ о демобилизации старой армии.
- Опубликована «Декларация прав народов России».
- 1918 — контрреволюционный договор о «деловом сотрудничестве» между представителями германских промышленников и руководителями Всеобщего германского объединения профсоюзов.
- 1919 — в России Красная армия берёт Омск.
- 1920
- Данциг (ныне Гданьск) объявляется вольным городом. В начале декабря его конституционная ассамблея будет провозглашена городским парламентом.
- В Женеве — первое заседание Ассамблеи Лиги Наций, созданной годом ранее.
- 1922 — постановление ВЦИК о включении Дальневосточной республики (ДВР) в состав РСФСР.
- 1923 — постановление ВЦИК о преобразовании ГПУ НКВД РСФСР в ОГПУ при СНК СССР.
- 1927 — Канада избирается членом Совета Лиги Наций.
- 1930 — в «Правде» и «Известиях» Максим Горький выступает со знаменитой статьёй «Если враг не сдаётся — его уничтожают». Статья эта появляется во время процесса над Промпартией.
- 1932 — в Казанском соборе в Ленинграде открывается Музей истории религии.
- 1933 — в Москве началось регулярное движение троллейбусов.
- 1934 — в СССР проводится первая телепередача со звуковым сопровождением.
- 1935
- Провозглашается создание Филиппинской федерации.
- Соглашение между Канадой и США о развитии взаимной торговли.
- 1937 — чрезвычайная сессия конгресса США обсуждает вопросы развития законодательства.
- 1938 — в Барселоне проходит прощальный парад интербригад, сражавшихся вместе с республиканцами против фашистов.
- 1939 — японские войска ведут наступление в Южном Китае и захватывают город Наньнин, перерезав железную дорогу между Ханоем (Вьетнам) и китайским городом Чанша.
- 1942
- Нацистами уничтожено Антопольское гетто.
- Состоялся первый полёт Не-219, самолёта, на котором впервые серийно устанавливали пневмокатапульту.
- 1948 — премьер-министр Канады Маккензи Кинг уходит на пенсию. Правительство возглавляет Луи Сен-Лоран.
- 1951 — греческий лидер сопротивления Никос Белояннис, наряду с 11 участниками сопротивления, приговорён военным трибуналом к смерти.
- 1955 — запуск первой очереди Ленинградского метрополитена.
- 1956
- В Нью-Йорке проходит премьера первого фильма с участием Элвиса Пресли «Люби меня нежно». Критики назовут его «рок-н-ролльным вестерном».
- В Египет прибывают вооружённые силы ООН.
- 1957
- Роман «Доктор Живаго» Бориса Пастернака выходит на итальянском языке.
- Первый полёт межконтинентального турбовинтового пассажирского самолёта Ту-114.
- Из-за отказа двух двигателей разбился самолёт Short Solent 3 компании «Aquilla Airways». Все 46 человек на борту погибли.
- 1960 — выходит в море первая атомная подводная лодка типа «Джордж Вашингтон» с ядерными баллистическими ракетами на борту.
- 1964 — в Лас-Вегасе (Невада, США) самолёт Fairchild F-27A компании Bonanza Air Lines разбился при выведении на посадку в условиях снежной бури. Все 29 человек на борту погибли.
- 1968
- Лайнер «Королева Елизавета» заканчивает последнее трансатлантическое путешествие.
- Вступает в силу новая конституция Греции, в которой есть статьи, ограничивающие свободу личности.
- 1971
- Фирма «Intel» выпустила свой первый микропроцессор — модель 4004.
- Британский министр иностранных дел Алек Дуглас-Хьюм начинает в Солсбери (ныне г. Хараре в Зимбабве) переговоры с Иэном Смитом. 24 ноября будет достигнуто соглашение о введении в Родезии новой конституции.
- 1975 — учреждается Управление по развитию Шотландии.
- 1976 — на местных законодательных выборах в Квебеке побеждает Квебекская партия. Новый премьер-министр Рене Левек обещал провести в 1980 референдум по вопросу предоставления этой провинции статуса независимого государства.
- 1978 — около Катунайяке (Шри-Ланка) при посадке самолёт Douglas DC-8-Super 63CF компании «Loftleidir HF» («Icelandic Airlines») врезался в кокосовые плантации, находящиеся перед полосой. Из 262 человек на борту погибли 183.
- 1979
- После опубликования статьи «Атмосфера предательства» Эндрю Бойля, в которой говорилось о том, что одно из высокопоставленных лиц работало на советскую разведку, Маргарет Тэтчер называет имя этого человека — профессор Энтони Блант, смотритель Королевской картинной галереи и королевский советник по искусству. Впоследствии Блант будет лишён рыцарского звания.
- В Великобритании минимальная ссудная ставка достигает рекордной величины — 17 %.
- 1982 — похороны Л. И. Брежнева на Красной площади.
- 1983 — независимая Турецкая Республика Северного Кипра односторонне провозглашается и признаётся только Турцией.
- 1984
- Испанская полиция арестовывает одного из главарей Медельинского картеля Хорхе Луиса Очоа с женой и замораживает все их банковские счета.
- Умирает девочка двухнедельного возраста, которой хирурги из Медицинского центра Университета Ломы Линды, штат Калифорния, США, осуществили трансплантацию сердца бабуина (прожила 20 дней).
- 1985 — в замке Хиллсборо подписывается англо-ирландское соглашение, которое предоставляет Ирландии статус консультанта при решении вопросов, имеющих отношение к Северной Ирландии.
- 1987
- Католические епископы Северной Ирландии и Ирландской Республики осуждают деятельность Ирландской республиканской армии.
- В Денвере (штат Колорадо, США) в момент взлёта в снежную бурю, при 27-минутной задержке после антиобледенительной процедуры, самолёт Douglas DC-9—14 компании Continental Airlines очень резко задрал нос, перевернулся и разбился. Из 82 человек на борту погибли 28.
- 1988
- Парламент ООП в изгнании объявляет о создании независимого Государства Палестина со столицей в Иерусалиме.
- Старт универсальной ракетно-космической транспортной системы «Энергия». Завершается первый и последний 205-минутный космический полёт «Бурана».
- Создано Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП).
- 1989 — запуск американского космического корабля «Спейс Шаттл-34 Атлантис-5», который пилотируют космонавты Д. Уильям, Ч. Франклин, Э. Бейкер, Д. Лусма и М. Маккули.
- 1991
- Президент РСФСР Борис Ельцин подписывает пакет из десяти указов и правительственных постановлений о переходе России к рыночной экономике.
- Вслед за возрастающим религиозным насилием в Северной Ирландии, Великобритания вызывает 1400 бойцов резервных войск для постоянной активной службы.
- 1992 — около Порто Плата (Доминиканская Республика) при заходе на посадку разбился о 850-метровый горный пик самолёт Ил-18Д компании «Aero Caribbean». Все 34 человека на борту погибли.
- 1993 — около Кермана (Иран) самолёт Ан-124 компании «Magistralnye Avialinii» разбился после того, как кончилось горючее. Все 17 человек на борту погибли.
- 1995
- Последний день перерегистрации акций АО «МММ».
- Премьер-министр Франции Ален Жюппе объявляет о реформах в области социального обеспечения, призванных обеспечить сокращение правительственных расходов.
- 1996 — Майкл Джексон женится на Дебби Роу.
XXI век
- 2003 — террористический акт в центре Стамбула; 28 погибших.
Родились
До XIX века
- 1316 — Иоанн I (ум. 1316), король Франции, умерший спустя пять дней после рождения.
- 1397 — Николай V (в миру Томмазо Парентучелли; ум. 1455), 208-й Папа Римский (1447—1455).
- 1511 — Иоанн Секунд (наст. имя Ян Эверартс; ум. 1536), нидерландский поэт.
- 1738 — Уильям Гершель (ум. 1822), английский астроном и оптик немецкого происхождения.
- 1741 — Иоганн Каспар Лафатер (ум. 1801), швейцарский писатель, богослов и поэт.
- 1757 — Жак-Рене Эбер (казнён 1794), деятель Великой французской революции, «предводитель» эбертистов и защитник санкюлотов.
- 1784 — Жером Бонапарт (ум. 1860), король Вестфалии (1807—1813), младший брат Наполеона I Бонапарта.
- 1800 — Павел Мочалов (ум. 1848), русский актёр, актёр Малого театра.
XIX век
- 1807 — Осип Петров (ум. 1878), русский оперный певец, бас.
- 1857 — Михаил Алексеев (ум. 1918), верховный главнокомандующий русской армией весной 1917 г., после революции возглавивший белогвардейскую Добровольческую армию.
- 1862 — Герхарт Гауптман (ум. 1946), немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии (1912).
- 1866 — Александра Яблочкина (ум. 1964), актриса Малого театра, педагог, народная артистка СССР.
- 1874 — Август Крог (ум. 1949), датский физиолог, лауреат Нобелевской премии (1920).
- 1875 — Владимир Русанов (ум. 1913?), русский исследователь Арктики.
- 1883 — Сергей Фиников (ум. 1964), русский советский математик.
- 1884 — епископ Никанор (в миру Николай Павлович Кудрявцев; ум. 1923), архиерей Православной российской церкви, настоятель Никольского единоверческого монастыря в Москве.
- 1887
- Марианна Мур (ум. 1972), американская поэтесса-модернистка.
- Джорджия О’Кифф (ум. 1986), американская художница.
- 1891
- Винсент Астор (ум. 1959), американский бизнесмен и филантроп.
- Уильям Аверелл Гарриман (ум. 1986), американский дипломат и финансист, посол в СССР в 1943—1946 гг.
- Эрвин Роммель (покончил с собой в 1944), гитлеровский фельдмаршал, «лис пустыни».
- 1897 — Эньюрин Бивен (ум. 1960), британский политик-лейборист.
XX век
- 1907 — Клаус Шенк фон Штауффенберг (казнён в 1944), немецкий полковник, руководитель покушения на Гитлера.
- 1910 — Михаил Якушин (ум. 1997), советский футболист и хоккеист, футбольный тренер.
- 1920 — Уэйн Тибо, американский художник, представитель поп-арта.
- 1921 — Эрнесто Видаль (ум. 1974), уругвайский футболист, нападающий, чемпион мира (1950).
- 1922 — Игорь Стечкин (ум. 2001), советский и российский конструктор стрелкового оружия.
- 1925 — Юлий Даниэль (ум. 1988), советский писатель-диссидент.
- 1930 — Клара Кадинская, оперная певица (сопрано), заслуженная артистка РСФСР.
- 1931 — Мваи Кибаки, президент Кении (2002—2013).
- 1942 — Даниель Баренбойм, израильский дирижёр и пианист.
- 1943 — Лариса Мондрус, певица и актриса, звезда эстрады СССР и ФРГ.
- 1945 — Анни-Фрид Лингстад, шведская певица, получившая известность как солистка группы «ABBA».
- 1951 — Александр Бортников, генерал армии, директор ФСБ России (с 2008).
- 1953 — Игорь Ливанов, советский и российский актёр театра и кино.
- 1954 — Александр Квасьневский, президент Польши (1995—2005).
- 1955 — Сергей Войченко (ум. 2004), советский и белорусский график, живописец, скульптор, дизайнер, плакатист.
- 1956 — Максим Никулин, советский и российский журналист и телеведущий, генеральный директор и художественный руководитель Цирка на Цветном бульваре.
- 1967 — Франсуа Озон, французский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
- 1974 — Чед Крюгер (при рожд. Чед Роберт Тёртон), вокалист и гитарист канадской рок-группы «Nickelback».
- 1976 — Виржини Ледуайен (наст. фамилия Фернандес), французская актриса.
- 1983 — Джон Хейтинга, нидерландский футболист, серебряный призёр чемпионата мира (2010).
- 1991 — Шейлин Вудли, американская актриса кино и телевидения, модель.