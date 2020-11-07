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Общество / Жизнь Сегодня, 11:3193
Какие сегодня праздники, события - 15 Ноября

Национальные

  •  Бразилия — День провозглашения Республики.
  •  Государство Палестина — День Независимости.
  •  Россия — Всероссийский день призывника.
  •  Япония — Сити-го-сан.
  •  Казахстан — День национальной валюты — тенге.

Профессиональные

  •  Казахстан — День бухгалтера.

P religion world.svg Религиозные

Christian cross.svg Католицизм
— память Альберта Великого, философа, теолога, учёного, монаха, наставника Фомы Аквинского (1280 год);
— память Леопольда III, маркграфа Австрии, из династии Бабенбергов, святого покровителя Австрии и Вены (1136 год);
— память Рафаила Калиновского, польского инженера, повстанца, учителя, монаха ордена босых кармелитов (1907 год).
OrthodoxCross(black,contoured).svg Православие
— память мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними (около 341—345 годы);
— память священномучеников Константина Юрганова и Анании Аристова, пресвитеров (1918 год);
— память преподобного Маркиана Кирского (Киринейского) (388);
— празднование Шуйской-Смоленской иконы Божьей Матери (1654—1655 годы).

События

До XIX века

  • 63 до н. э. — Цицерон объявляет Катилину врагом государства.
  • 1315 — произошло сражение при Моргартене.
  • 1458 — разделение Киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата на Киевскую и Московскую епархии.
  • 1492 — Христофор Колумб в своём дневнике впервые описывает табак, который употребляют индейцы.
  • 1532 — в Куско прибывает экспедиция Франсиско Писарро.
  • 1700 — Испанским королём становится Филипп V Анжуйский.
  • 1741 — вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга открывает остров, названный впоследствии его именем.
  • 1764 — в Петербурге учреждённая семью годами ранее Академия трёх знатнейших художеств преобразуется в Российскую императорскую Академию художеств.
  • 1777 — второй Континентальный конгресс издал Статьи Конфедерации.

XIX век

  • 1811 — основывается петербургский Попечительный совет для бедных.
  • 1812
    • Сражение под Красным.
    • Спустя 20 дней после того, как французы оставили Москву, император Александр I обратился к народу с «Высочайшим благодарственным манифестом об изъявлении народу благодарности за спасение Отечества».
  • 1815 — первый рейс первого русского парохода «Елизавета» из Петербурга в Кронштадт и обратно.
  • 1837 — публикуется система стенографии под названием музыкально-ручной стенографии.
  • 1843 — закрепление прав караимов Госсоветом России.
  • 1881 — капитан 1 ранга Александр Можайский получает от Департамента торговли и мануфактуры пятилетнюю привилегию (патент) на воздухоплавательный снаряд.
  • 1887 — Карл Гесснер получает патент на изобретённую им цинковую батарейку.
  • 1889 — в Бразилии свергнут император Педру II. Страна провозглашается республикой.
  • 1899 — Уинстон Черчилль взят в плен бурами во время передачи военного репортажа в качестве репортёра для «Morning Post».

XX век

  • 1904 — американец Кинг Кемп Жиллетт патентует бритву со сменными лезвиями.
  • 1905 — расстрел восставших матросов в Севастополе.
  • 1912 — начало работы IV Государственной Думы.
  • 1917
    • Указ о демобилизации старой армии.
    • Опубликована «Декларация прав народов России».
  • 1918 — контрреволюционный договор о «деловом сотрудничестве» между представителями германских промышленников и руководителями Всеобщего германского объединения профсоюзов.
  • 1919 — в России Красная армия берёт Омск.
  • 1920
    • Данциг (ныне Гданьск) объявляется вольным городом. В начале декабря его конституционная ассамблея будет провозглашена городским парламентом.
    • В Женеве — первое заседание Ассамблеи Лиги Наций, созданной годом ранее.
  • 1922 — постановление ВЦИК о включении Дальневосточной республики (ДВР) в состав РСФСР.
  • 1923 — постановление ВЦИК о преобразовании ГПУ НКВД РСФСР в ОГПУ при СНК СССР.
  • 1927 — Канада избирается членом Совета Лиги Наций.
  • 1930 — в «Правде» и «Известиях» Максим Горький выступает со знаменитой статьёй «Если враг не сдаётся — его уничтожают». Статья эта появляется во время процесса над Промпартией.
  • 1932 — в Казанском соборе в Ленинграде открывается Музей истории религии.
  • 1933 — в Москве началось регулярное движение троллейбусов.
  • 1934 — в СССР проводится первая телепередача со звуковым сопровождением.
  • 1935
    • Провозглашается создание Филиппинской федерации.
    • Соглашение между Канадой и США о развитии взаимной торговли.
  • 1937 — чрезвычайная сессия конгресса США обсуждает вопросы развития законодательства.
  • 1938 — в Барселоне проходит прощальный парад интербригад, сражавшихся вместе с республиканцами против фашистов.
  • 1939 — японские войска ведут наступление в Южном Китае и захватывают город Наньнин, перерезав железную дорогу между Ханоем (Вьетнам) и китайским городом Чанша.
  • 1942
    • Нацистами уничтожено Антопольское гетто.
    • Состоялся первый полёт Не-219, самолёта, на котором впервые серийно устанавливали пневмокатапульту.
  • 1948 — премьер-министр Канады Маккензи Кинг уходит на пенсию. Правительство возглавляет Луи Сен-Лоран.
  • 1951 — греческий лидер сопротивления Никос Белояннис, наряду с 11 участниками сопротивления, приговорён военным трибуналом к смерти.
  • 1955 — запуск первой очереди Ленинградского метрополитена.
  • 1956
    • В Нью-Йорке проходит премьера первого фильма с участием Элвиса Пресли «Люби меня нежно». Критики назовут его «рок-н-ролльным вестерном».
    • В Египет прибывают вооружённые силы ООН.
  • 1957
    • Роман «Доктор Живаго» Бориса Пастернака выходит на итальянском языке.
    • Первый полёт межконтинентального турбовинтового пассажирского самолёта Ту-114.
    • Из-за отказа двух двигателей разбился самолёт Short Solent 3 компании «Aquilla Airways». Все 46 человек на борту погибли.
  • 1960 — выходит в море первая атомная подводная лодка типа «Джордж Вашингтон» с ядерными баллистическими ракетами на борту.
  • 1964 — в Лас-Вегасе (Невада, США) самолёт Fairchild F-27A компании Bonanza Air Lines разбился при выведении на посадку в условиях снежной бури. Все 29 человек на борту погибли.
  • 1968
    • Лайнер «Королева Елизавета» заканчивает последнее трансатлантическое путешествие.
    • Вступает в силу новая конституция Греции, в которой есть статьи, ограничивающие свободу личности.
  • 1971
    • Фирма «Intel» выпустила свой первый микропроцессор — модель 4004.
    • Британский министр иностранных дел Алек Дуглас-Хьюм начинает в Солсбери (ныне г. Хараре в Зимбабве) переговоры с Иэном Смитом. 24 ноября будет достигнуто соглашение о введении в Родезии новой конституции.
  • 1975 — учреждается Управление по развитию Шотландии.
  • 1976 — на местных законодательных выборах в Квебеке побеждает Квебекская партия. Новый премьер-министр Рене Левек обещал провести в 1980 референдум по вопросу предоставления этой провинции статуса независимого государства.
  • 1978 — около Катунайяке (Шри-Ланка) при посадке самолёт Douglas DC-8-Super 63CF компании «Loftleidir HF» («Icelandic Airlines») врезался в кокосовые плантации, находящиеся перед полосой. Из 262 человек на борту погибли 183.
  • 1979
    • После опубликования статьи «Атмосфера предательства» Эндрю Бойля, в которой говорилось о том, что одно из высокопоставленных лиц работало на советскую разведку, Маргарет Тэтчер называет имя этого человека — профессор Энтони Блант, смотритель Королевской картинной галереи и королевский советник по искусству. Впоследствии Блант будет лишён рыцарского звания.
    • В Великобритании минимальная ссудная ставка достигает рекордной величины — 17 %.
  • 1982 — похороны Л. И. Брежнева на Красной площади.
  • 1983 — независимая Турецкая Республика Северного Кипра односторонне провозглашается и признаётся только Турцией.
  • 1984
    • Испанская полиция арестовывает одного из главарей Медельинского картеля Хорхе Луиса Очоа с женой и замораживает все их банковские счета.
    • Умирает девочка двухнедельного возраста, которой хирурги из Медицинского центра Университета Ломы Линды, штат Калифорния, США, осуществили трансплантацию сердца бабуина (прожила 20 дней).
  • 1985 — в замке Хиллсборо подписывается англо-ирландское соглашение, которое предоставляет Ирландии статус консультанта при решении вопросов, имеющих отношение к Северной Ирландии.
  • 1987
    • Католические епископы Северной Ирландии и Ирландской Республики осуждают деятельность Ирландской республиканской армии.
    • В Денвере (штат Колорадо, США) в момент взлёта в снежную бурю, при 27-минутной задержке после антиобледенительной процедуры, самолёт Douglas DC-9—14 компании Continental Airlines очень резко задрал нос, перевернулся и разбился. Из 82 человек на борту погибли 28.
  • 1988
    • Парламент ООП в изгнании объявляет о создании независимого Государства Палестина со столицей в Иерусалиме.
    • Старт универсальной ракетно-космической транспортной системы «Энергия». Завершается первый и последний 205-минутный космический полёт «Бурана».
    • Создано Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП).
  • 1989 — запуск американского космического корабля «Спейс Шаттл-34 Атлантис-5», который пилотируют космонавты Д. Уильям, Ч. Франклин, Э. Бейкер, Д. Лусма и М. Маккули.
  • 1991
    • Президент РСФСР Борис Ельцин подписывает пакет из десяти указов и правительственных постановлений о переходе России к рыночной экономике.
    • Вслед за возрастающим религиозным насилием в Северной Ирландии, Великобритания вызывает 1400 бойцов резервных войск для постоянной активной службы.
  • 1992 — около Порто Плата (Доминиканская Республика) при заходе на посадку разбился о 850-метровый горный пик самолёт Ил-18Д компании «Aero Caribbean». Все 34 человека на борту погибли.
  • 1993 — около Кермана (Иран) самолёт Ан-124 компании «Magistralnye Avialinii» разбился после того, как кончилось горючее. Все 17 человек на борту погибли.
  • 1995
    • Последний день перерегистрации акций АО «МММ».
    • Премьер-министр Франции Ален Жюппе объявляет о реформах в области социального обеспечения, призванных обеспечить сокращение правительственных расходов.
  • 1996 — Майкл Джексон женится на Дебби Роу.

XXI век

  • 2003 — террористический акт в центре Стамбула; 28 погибших.

Родились

До XIX века

  • 1316 — Иоанн I (ум. 1316), король Франции, умерший спустя пять дней после рождения.
  • 1397 — Николай V (в миру Томмазо Парентучелли; ум. 1455), 208-й Папа Римский (1447—1455).
  • 1511 — Иоанн Секунд (наст. имя Ян Эверартс; ум. 1536), нидерландский поэт.
  • 1738 — Уильям Гершель (ум. 1822), английский астроном и оптик немецкого происхождения.
  • 1741 — Иоганн Каспар Лафатер (ум. 1801), швейцарский писатель, богослов и поэт.
  • 1757 — Жак-Рене Эбер (казнён 1794), деятель Великой французской революции, «предводитель» эбертистов и защитник санкюлотов.
  • 1784 — Жером Бонапарт (ум. 1860), король Вестфалии (1807—1813), младший брат Наполеона I Бонапарта.
  • 1800 — Павел Мочалов (ум. 1848), русский актёр, актёр Малого театра.

XIX век

  • 1807 — Осип Петров (ум. 1878), русский оперный певец, бас.
  • 1857 — Михаил Алексеев (ум. 1918), верховный главнокомандующий русской армией весной 1917 г., после революции возглавивший белогвардейскую Добровольческую армию.
  • 1862 — Герхарт Гауптман (ум. 1946), немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии (1912).
  • 1866 — Александра Яблочкина (ум. 1964), актриса Малого театра, педагог, народная артистка СССР.
  • 1874 — Август Крог (ум. 1949), датский физиолог, лауреат Нобелевской премии (1920).
  • 1875 — Владимир Русанов (ум. 1913?), русский исследователь Арктики.
  • 1883 — Сергей Фиников (ум. 1964), русский советский математик.
  • 1884 — епископ Никанор (в миру Николай Павлович Кудрявцев; ум. 1923), архиерей Православной российской церкви, настоятель Никольского единоверческого монастыря в Москве.
  • 1887
    • Марианна Мур (ум. 1972), американская поэтесса-модернистка.
    • Джорджия О’Кифф (ум. 1986), американская художница.
  • 1891
    • Винсент Астор (ум. 1959), американский бизнесмен и филантроп.
    • Уильям Аверелл Гарриман (ум. 1986), американский дипломат и финансист, посол в СССР в 1943—1946 гг.
    • Эрвин Роммель (покончил с собой в 1944), гитлеровский фельдмаршал, «лис пустыни».
  • 1897 — Эньюрин Бивен (ум. 1960), британский политик-лейборист.

XX век

  • 1907 — Клаус Шенк фон Штауффенберг (казнён в 1944), немецкий полковник, руководитель покушения на Гитлера.
  • 1910 — Михаил Якушин (ум. 1997), советский футболист и хоккеист, футбольный тренер.
  • 1920 — Уэйн Тибо, американский художник, представитель поп-арта.
  • 1921 — Эрнесто Видаль (ум. 1974), уругвайский футболист, нападающий, чемпион мира (1950).
  • 1922 — Игорь Стечкин (ум. 2001), советский и российский конструктор стрелкового оружия.
  • 1925 — Юлий Даниэль (ум. 1988), советский писатель-диссидент.
  • 1930 — Клара Кадинская, оперная певица (сопрано), заслуженная артистка РСФСР.
  • 1931 — Мваи Кибаки, президент Кении (2002—2013).
  • 1942 — Даниель Баренбойм, израильский дирижёр и пианист.
  • 1943 — Лариса Мондрус, певица и актриса, звезда эстрады СССР и ФРГ.
  • 1945 — Анни-Фрид Лингстад, шведская певица, получившая известность как солистка группы «ABBA».
  • 1951 — Александр Бортников, генерал армии, директор ФСБ России (с 2008).
  • 1953 — Игорь Ливанов, советский и российский актёр театра и кино.
  • 1954 — Александр Квасьневский, президент Польши (1995—2005).
  • 1955 — Сергей Войченко (ум. 2004), советский и белорусский график, живописец, скульптор, дизайнер, плакатист.
  • 1956 — Максим Никулин, советский и российский журналист и телеведущий, генеральный директор и художественный руководитель Цирка на Цветном бульваре.
  • 1967 — Франсуа Озон, французский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
  • 1974 — Чед Крюгер (при рожд. Чед Роберт Тёртон), вокалист и гитарист канадской рок-группы «Nickelback».
  • 1976 — Виржини Ледуайен (наст. фамилия Фернандес), французская актриса.
  • 1983 — Джон Хейтинга, нидерландский футболист, серебряный призёр чемпионата мира (2010).
  • 1991 — Шейлин Вудли, американская актриса кино и телевидения, модель.
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Теги: news, новости, Украина, События, Праздники, Ноябрь, 7dniv, 7dnivinfo  
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На пунктах пропуска между непризнанной "Приднестровской молдовской республикой" и Молдовой происходят стычки
На пунктах пропуска между непризнанной "Приднестровской молдовской республикой" и Молдовой происходят стычки
Активисты фиксируют организованный подвоз избирателей на участки для голосования на выборах президента.
Сегодня, 14:0475
Несколько десятков участников воскресных протестов задержали в Минске
Несколько десятков участников воскресных протестов задержали в Минске
В Минске начались задержания участников воскресных акций протеста.
Сегодня, 13:5069
В Украине продолжается второй тур местных выборов
В Украине продолжается второй тур местных выборов
Зафиксированы попытки проголосовать без паспорта, а также недопуск наблюдателей на участки.
Сегодня, 13:4664
85 нарушений карантина выходного дня за сутки зафиксировали в Киевской области
85 нарушений карантина выходного дня за сутки зафиксировали в Киевской области
В Киевской области правоохранители зафиксировали 85 нарушений карантина выходного дня за субботу, 14 ноября.
Сегодня, 11:4490
Загруженность больничных коек для COVID-19 в Украине продолжает сокращаться
Загруженность больничных коек для COVID-19 в Украине продолжает сокращаться
В Украине продолжается сокращаться загруженность больничных коек для пациентов с коронавирусом.
Сегодня, 11:40364
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