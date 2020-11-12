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Общество / Жизнь Сегодня, 11:5261
Гороскоп на сегодня (15.11.20)

Овен

В данное время любимый человек может доставить вам много хлопот. Постарайтесь не принимать его выходки близко к сердцу. Ищите для себя приятные занятия, которые позволят расслабиться и прийти в норму. Звезды рекомендуют воздержаться от неправедных поступков.

Телец

На данном этапе вас могут подстерегать различного рода искушения, порой довольно серьезные. Но если вы все обдумаете, то вряд ли попадетесь в сети обольщения и обмана. Старайтесь соблюдать дистанцию с окружающими и не принимать все сказанное на веру. Не бойтесь показаться слишком холодными и рациональными.

Близнецы

Не принимайте дары от людей, которые навязчиво ищут вашего общества, но не входят в число ваших друзей или родственников. Человек может посчитать, что, принимая от него подарки, вы становитесь ему обязанными. А в некоторых случаях вещи могут быть «заряжены» определенной информацией, скорей всего, негативной.

Рак

В личной жизни у многих семейных представителей этого знака этот день будет периодом борьбы. Если в поведении любимого человека вам что-то придется не по нраву, то не уходите в себя. Лучше попытайтесь в спокойной форме объяснить, что задело вас за живое.

Лев

Данный день пролетит быстро и незаметно. Никаких эмоциональных всплесков не предвидится. Если, конечно, вы сами не станете искусственно создавать себе проблемы, а потом привлекать к их решению близких. Постарайтесь как можно чаще бывать на свежем воздухе и желательно в компании приятных людей.

Дева

Данный день вряд ли окажется значимым. Но от вашего поведения будут зависеть взаимоотношения с окружающими. Сейчас вы можете своим невниманием или холодностью обидеть близкого человека и из-за этого чувствовать себя некомфортно. А если проявите душевную теплоту, то не столкнетесь с упреками в свой адрес.

Весы

Вам нужно уделять больше внимания и заботы своим близким. Сейчас вы можете каким-либо образом обидеть или ущемить их интересы. Будьте внимательны не только к людям, но и к финансам. Не угодите в кабалу, взяв долгосрочный и экономически неоправданный кредит, а также сами не давайте в долг.

Скорпион

Постарайтесь сделать так, чтобы в повседневной жизни было больше оптимизма. Судьба не готовит вам каких-либо трудностей или испытаний. Не обижайте близких людей своим невниманием или брошенными сгоряча словами.

Стрелец

Вы можете проявить себя чрезмерно эмоциональным человеком и доставить этим много хлопот не только себе, но и окружающим. Будьте осторожны в отношении новых знакомых, так как есть опасность попасться на крючок к людям с сомнительным родом занятий. Доверяйте своей интуиции, но и логику подключить не помешает.

Козерог

Конфликты с ближайшими родственниками могут омрачить ваше безоблачное настроение. Звезды уверены: добиться своего вы можете лишь если не будете опускаться до грубости. Решайте все мирным путем. В отношениях с любимым человеком постарайтесь обойтись без замечаний и упреков, ведь иногда это может иметь обратный эффект. А в остальном день благополучный.

Водолей

Сегодня звезды готовят для вас множество приятных сюрпризов. Поступят новые интересные предложения, на которые стоит обратить внимание. Не отказывайтесь от общения и встреч, так как именно во время задушевного разговора перед вами могут открыться новые перспективы. День может оказаться многообещающим в вопросах, касающихся любви.

Рыбы

На сегодня постарайтесь составить себе график дел и придерживаться его. В противном случае существует большая вероятность того, что вы сами создадите неразбериху, так как станете хвататься за все сразу. Постарайтесь не нервничать по пустякам. Больше времени проводите в компании приятных вам людей и желательно на свежем воздухе.

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