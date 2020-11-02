Какие сегодня праздники, события - 18 Ноября

Национальные
- Россия — День рождения Деда Мороза.
- Латвия — День независимости.
- Марокко — День независимости.
- Узбекистан — День национального флага.
- Украина — День сержанта Вооружённых сил Украины.
- Южная Осетия — Джеоргуыба (День святого Георгия).
Религиозные
- Православие
- — память мучеников Галактиона и Епистимии (III век);
- — память святителя Ионы, архиепископа Новгородского (1470 год);
- — память святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси (избрание на Патриарший престол 1917 год);
- — память священномученика Гавриила Масленникова, пресвитера (1937 год);
- — память апостолов от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога (I век);
- — память святителя Григория, архиепископа Александрийского (IX век);
- — память Отцов Поместного собора Русской церкви 1917—1918 гг.
События
До XIX века
- 1477 — Вильям Кекстон издал первую отпечатанную в Англии книгу, имеющую дату.
- 1626 — папа Урбан VIII освятил собор Святого Петра в Риме.
- 1723 — пущен в действие металлургический завод-крепость на реке Исети, названный в честь императрицы и с её согласия Екатеринбургом.
- 1738 — подписан Венский мирный договор
- 1775 — издан манифест о новом делении России на 50 губерний.
- 1796 — сформирован лейб-гвардии Гусарский его величества полк.
XIX век
- 1812 — сражение под Красным. Разгром русскими войсками французского арьергарда маршала Нея.
- 1842 — издан указ о построении первого постоянного моста через Неву — Благовещенского (в 1918—2007 годах — мост лейтенанта Шмидта).
- 1865 — первый рассказ Марка Твена «Знаменитая прыгающая лягушка» напечатан в «Saturday Press».
- 1868 — по инициативе Д. И. Менделеева основывается Русское химическое общество.
- 1870 — первая официальная линия голубиной почты связывает Тур и Париж.
- 1873 — в Петербурге открывается памятник И. Ф. Крузенштерну (скульптор И. Н. Шредер) на набережной Васильевского острова (ныне набережная Лейтенанта Шмидта).
XX век
- 1901 — второй договор Хея — Паунсфота между США и Великобританией, по которому США получают право на строительство канала на Панамском перешейке.
- 1905
- датский принц Карл избирается королём Норвегии Хоконом VII.
- подписан японо-корейский договор о протекторате, в соответствии с которым Корея теряет право на проведение собственной внешней политики.
- 1916 — завершилось одно из самых кровопролитных сражений Первой Мировой войны — битва на Сомме.
- 1917 — в Москве решением Всероссийского Священного Собора митрополит Тихон избирается патриархом Московским и всея Руси.
- 1918
- Латвия объявила о своей независимости.
- государственный переворот в Омске: казачьи части Омского гарнизона арестовали членов Временного Всероссийского правительства (Директории), Совет министров Директории передал власть адмиралу А. В. Колчаку с титулом Верховного Правителя Российского государства.
- эвакуация германских войск из Франции.
- бельгийские войска входят в Брюссель и Антверпен.
- 1920 — совместным постановлением Наркомздрава РСФСР и Наркомюста РСФСР «Об искусственном прерывании беременности» впервые в мире были легализованы аборты.
- 1928 — в Нью-Йорке проходит премьера первого звукового мультфильма «Пароходик Вилли» с любимым всеми героем Микки Маусом. До этого Микки Маус появлялся в двух немых мультфильмах.
- 1936 — Германия и Италия заявляют о признании правительства Франко в Испании.
- 1941 — в Северной Африке англичане осуществляют операцию «Крестоносец» в Египте, которая завершается освобождением города Тобрук в Ливии (7 декабря) и переходом в наступление (заканчивается в 1942 г.).
- 1945
- в иранской провинции Азербайджан восстание, организованное коммунистами. Посланные на его подавление правительственные силы остановлены советскими войсками в районе города Казвин.
- в Португалии партия «Национальный союз» премьер-министра Салазара выигрывает парламентские выборы, бойкотируемые оппозицией.
- на парламентских выборах в Болгарии победил «Отечественный фронт», в котором доминировали коммунисты.
- 1954 — в Египте генерал Насер становится главой государства.
- 1961 — осуществляется запуск американской автоматической станции «Рейнджер-2» с целью испытания аппарата на высокой околоземной орбите.
- 1962 — журнал «Новый мир» публикует повесть «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына.
- 1981 — президент США Рейган предлагает прекратить размещение крылатых ракет и «Першингов» в Европе в случае, если СССР демонтирует свои ракеты средней дальности, нацеленные на страны Западной Европы.
- 1982 — перестановки в органах. Освобождён от обязанностей министра внутренних дел Николай Щёлоков (министр с 1966). На его место назначен бывший до этого председателем КГБ Виталий Федорчук. Новым председателем КГБ стал Виктор Чебриков.
- 1983
- Совет Безопасности ООН принимает резолюцию 541, в которой провозглашение законодательным советом турецкой части Кипра независимости Турецкого федеративного государства Кипр 14 ноября объявляется незаконным.
- безуспешная попытка захвата самолёта в Грузинской ССР, несколько человек погибло и было ранено.
- 1987
- в США опубликован доклад объединённого комитета сената и палаты представителей конгресса по расследованию обстоятельств скандала «Иран-контрас», в котором президент Рейган обвинён в нарушении законов. Восемь республиканцев, входящих в комитет, отказываются подписать предоставленный документ.
- пожар на станции Кингс-Кросс лондонского метрополитена приводит к гибели 30 человек.
- 1989 — начало бархатной революции в Чехословакии.
- 1991 — начало массовой резни в Вуковаре.
- 1992 — в Пакистане Беназир Бхутто пострадала в результате атаки с использованием слезоточивого газа, которую предприняла полиция против участников марша на Исламабад, требовавших провести новые парламентские выборы.
XXI век
- 2003 — Верховный суд Массачусетса посчитал неправомерным лишение права на брак представителей сексменьшинств. Массачусетс стал первым штатом в Америке, признавшим брак между геями.
- 2014 — авария на соликамском руднике. Провал в Соликамске.
Родились
До XIX века
- 1586 — Михаил Скопин-Шуйский (ум. 1610), русский государственный и военный деятель Смутного времени.
- 1647 — Пьер Бейль (ум. 1706), французский мыслитель и богослов.
- 1720 — Ираклий II (ум. 1798), грузинский царь, заключивший с Россией Георгиевский трактат.
- 1785 — сэр Дейвид Уилки (ум. 1841), шотландский живописец.
- 1786
- Карл Мария фон Вебер (ум. 1826), композитор, дирижёр, музыкальный критик, основоположник немецкой романтической оперы.
- Екатерина Семёнова (ум. 1849), русская трагическая актриса.
- 1787 — Луи Дагер (ум. 1851), французский художник и изобретатель, один из создателей фотографии.
XIX век
- 1828 — Джон Даун (ум. 1896), английский генетик, открывший синдром Дауна.
- 1832 — Нильс Адольф Эрик Норденшёльд (ум. 1901), шведский геолог, исследователь Арктики, в 1878—1879 гг. на пароходе «Вега» первым прошедший через Северо-Восточный проход из Атлантики в Тихий океан.
- 1847 — Элишка Красногорская (ум. 1926), чешская писательница, переводчица, поэтесса, драматург и автор либретто.
- 1852 — Миколаш Алеш, (ум. 1913), чешский художник и иллюстратор.
- 1856 — Николай Николаевич Младший (ум. 1929), великий князь, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, внук российского императора Николая I.
- 1860 — Игнаций Ян Падеревский (ум. 1941), польский пианист, композитор и политик, первый премьер-министр Польши.
- 1877 — Артур Сесил Пигу (ум. 1959), английский экономист.
- 1882 — Жак Маритен (ум. 1973), французский философ, теолог, представитель неотомизма.
- 1889 — Станислав Косиор (расстрелян в 1939), советский государственный и партийный деятель.
- 1892 — Галактион Табидзе (ум. 1959), грузинский советский поэт.
- 1897 — Патрик Мейнард Стюарт Блэкетт (ум. 1974), английский физик, лауреат Нобелевской премии (1948).
- 1898 — Йорис Ивенс (ум. 1989), голландский кинорежиссёр-документалист.
- 1899 — Михаил Водопьянов (ум. 1980), советский лётчик, участник спасения экипажа «Челюскина», один из первых Героев Советского Союза.
- 1899 — Юджин Орманди (ум. 1985), американский дирижёр, венгр по происхождению.
- 1900 — Иосиф Прут (ум. 1996), советский драматург, сценарист.
XX век
- 1901 — Джордж Гэллап (ум. 1984), американский статистик, разработчик методики проведения опросов общественного мнения.
- 1906
- Алек Иссигонис (ум. 1988), английский конструктор и дизайнер автомобилей.
- Клаус Манн (ум. 1949), немецкий писатель, старший сын Томаса Манна.
- 1908
- Христофор Багдасарьян (ум. 2000), советский и российский физикохимик, академик АН СССР и РАН.
- Николай Мельников (ум. 2000), советский и российский химик-органик, член-корреспондент РАН.
- 1920 — Константин Бесков (ум. 2006), советский футболист и футбольный тренер.
- 1922
- Виктор Афанасьев (ум. 1994), советский философ и партийный деятель, главный редактор газеты «Правда».
- Луис Сомоса Дебайле (ум. 1967), президент Никарагуа (1957—1963).
- 1923 — Алан Бартлетт Шепард (ум. 1998), американский астронавт, пятый человек, ступивший на Луну.
- 1927
- Хэнк Баллард (наст. имя Джон Генри Кендрикс; ум. 2003), американский певец, музыкант, автор песен, пионер рок-н-ролла.
- Эльдар Рязанов (ум. 2015), кинорежиссёр, актёр, сценарист, драматург, народный артист СССР.
- 1928
- Отар Гордели (ум. 1994), грузинский советский композитор.
- Сергей Курдюмов (ум. 2004), советский и российский учёный в области матмоделирования, физики плазмы и синергетики, член-корреспондент РАН.
- 1936 — Дон Черри (ум. 1995), американский джазовый трубач.
- 1938 — Владимир Леви, советский и российский психолог, писатель.
- 1941 — Дэвид Хеммингс (ум. 2003), английский киноактёр, режиссёр и продюсер.
- 1944 — Вольфганг Йооп, немецкий модельер.
- 1946 — Аманда Лир (при рожд. Аманда Тапп), французская поп-певица, актриса и модель.
- 1948
- Тынис Мяги, советский и эстонский эстрадный певец, композитор и актёр.
- Герман Раребелл, немецкий барабанщик, автор песен, участник рок-группы «Scorpions».
- 1950
- Михаил Муромов, советский и российский певец, музыкант, композитор.
- Грэм Паркер, британский рок-музыкант, автор песен, лидер группы «The Rumour».
- Валерий Филатов, советский футболист, тренер.
- 1951 — Давид Кипиани (погиб в 2001), футболист, игрок тбилисского «Динамо» и сборной СССР.
- 1958 — Геннадий Ветров, советский и российский артист эстрады, актёр, юморист, писатель-сатирик и музыкант.
- 1960
- Ким Уайлд, британская поп-певица, автор песен, диджей, телеведущая.
- Цзян Ихуа, китайский политик, премьер-министр КНР (2013—2014).
- Андрей Житинкин, режиссёр театра и кино, писатель, киноактёр, народный артист России.
- 1961 — Стивен Моффат, британский телевизионный сценарист и продюсер.
- 1962 — Кирк Хэмметт, американский гитарист, автор песен, участник группы «Metallica».
- 1963 — Петер Шмейхель, датский футболист, вратарь.
- 1968 — Оуэн Уилсон, американский актёр, сценарист и кинопродюсер.
- 1969 — Олег Яковлев (ум. 2017), российский певец, бывший солист группы «Иванушки International».
- 1970 — Пита Уилсон, австралийская актриса кино и телевидения, модель.
- 1974 — Хлоя Стивенс Севиньи, американская актриса, модель и модельер, обладательница премии «Золотой глобус».
- 1980
- Эмануэль Сандю, канадский фигурист, танцор, певец.
- Иван Черезов, российский биатлонист, трёхкратный чемпион мира.
- 1981 — Эмилия Спивак, российская актриса театра и кино.
- 1988 — Лариса Ильченко, российская пловчиха, олимпийская чемпионка (2008), 8-кратная чемпионка мира.