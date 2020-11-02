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Общество / Жизнь Сегодня, 10:0070
Какие сегодня праздники, события - 18 Ноября

Национальные

  •  Россия — День рождения Деда Мороза.
  •  Латвия — День независимости.
  •  Марокко — День независимости.
  •  Узбекистан — День национального флага.
  •  Украина — День сержанта Вооружённых сил Украины.
  •  Южная Осетия — Джеоргуыба (День святого Георгия).

P religion world.svg Религиозные

OrthodoxCross(black,contoured).svg Православие
— память мучеников Галактиона и Епистимии (III век);
— память святителя Ионы, архиепископа Новгородского (1470 год);
— память святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси (избрание на Патриарший престол 1917 год);
— память священномученика Гавриила Масленникова, пресвитера (1937 год);
— память апостолов от 70-ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога (I век);
— память святителя Григория, архиепископа Александрийского (IX век);
— память Отцов Поместного собора Русской церкви 1917—1918 гг.

События

До XIX века

  • 1477 — Вильям Кекстон издал первую отпечатанную в Англии книгу, имеющую дату.
  • 1626 — папа Урбан VIII освятил собор Святого Петра в Риме.
  • 1723 — пущен в действие металлургический завод-крепость на реке Исети, названный в честь императрицы и с её согласия Екатеринбургом.
  • 1738 — подписан Венский мирный договор
  • 1775 — издан манифест о новом делении России на 50 губерний.
  • 1796 — сформирован лейб-гвардии Гусарский его величества полк.

XIX век

  • 1812 — сражение под Красным. Разгром русскими войсками французского арьергарда маршала Нея.
  • 1842 — издан указ о построении первого постоянного моста через Неву — Благовещенского (в 1918—2007 годах — мост лейтенанта Шмидта).
  • 1865 — первый рассказ Марка Твена «Знаменитая прыгающая лягушка» напечатан в «Saturday Press».
  • 1868 — по инициативе Д. И. Менделеева основывается Русское химическое общество.
  • 1870 — первая официальная линия голубиной почты связывает Тур и Париж.
  • 1873 — в Петербурге открывается памятник И. Ф. Крузенштерну (скульптор И. Н. Шредер) на набережной Васильевского острова (ныне набережная Лейтенанта Шмидта).

XX век

  • 1901 — второй договор Хея — Паунсфота между США и Великобританией, по которому США получают право на строительство канала на Панамском перешейке.
  • 1905
    • датский принц Карл избирается королём Норвегии Хоконом VII.
    • подписан японо-корейский договор о протекторате, в соответствии с которым Корея теряет право на проведение собственной внешней политики.
  • 1916 — завершилось одно из самых кровопролитных сражений Первой Мировой войны — битва на Сомме.
  • 1917 — в Москве решением Всероссийского Священного Собора митрополит Тихон избирается патриархом Московским и всея Руси.
  • 1918
    • Латвия объявила о своей независимости.
    • государственный переворот в Омске: казачьи части Омского гарнизона арестовали членов Временного Всероссийского правительства (Директории), Совет министров Директории передал власть адмиралу А. В. Колчаку с титулом Верховного Правителя Российского государства.
    • эвакуация германских войск из Франции.
    • бельгийские войска входят в Брюссель и Антверпен.
  • 1920 — совместным постановлением Наркомздрава РСФСР и Наркомюста РСФСР «Об искусственном прерывании беременности» впервые в мире были легализованы аборты.
  • 1928 — в Нью-Йорке проходит премьера первого звукового мультфильма «Пароходик Вилли» с любимым всеми героем Микки Маусом. До этого Микки Маус появлялся в двух немых мультфильмах.
  • 1936 — Германия и Италия заявляют о признании правительства Франко в Испании.
  • 1941 — в Северной Африке англичане осуществляют операцию «Крестоносец» в Египте, которая завершается освобождением города Тобрук в Ливии (7 декабря) и переходом в наступление (заканчивается в 1942 г.).
  • 1945
    • в иранской провинции Азербайджан восстание, организованное коммунистами. Посланные на его подавление правительственные силы остановлены советскими войсками в районе города Казвин.
    • в Португалии партия «Национальный союз» премьер-министра Салазара выигрывает парламентские выборы, бойкотируемые оппозицией.
    • на парламентских выборах в Болгарии победил «Отечественный фронт», в котором доминировали коммунисты.
  • 1954 — в Египте генерал Насер становится главой государства.
  • 1961 — осуществляется запуск американской автоматической станции «Рейнджер-2» с целью испытания аппарата на высокой околоземной орбите.
  • 1962 — журнал «Новый мир» публикует повесть «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына.
  • 1981 — президент США Рейган предлагает прекратить размещение крылатых ракет и «Першингов» в Европе в случае, если СССР демонтирует свои ракеты средней дальности, нацеленные на страны Западной Европы.
  • 1982 — перестановки в органах. Освобождён от обязанностей министра внутренних дел Николай Щёлоков (министр с 1966). На его место назначен бывший до этого председателем КГБ Виталий Федорчук. Новым председателем КГБ стал Виктор Чебриков.
  • 1983
    • Совет Безопасности ООН принимает резолюцию 541, в которой провозглашение законодательным советом турецкой части Кипра независимости Турецкого федеративного государства Кипр 14 ноября объявляется незаконным.
    • безуспешная попытка захвата самолёта в Грузинской ССР, несколько человек погибло и было ранено.
  • 1987
    • в США опубликован доклад объединённого комитета сената и палаты представителей конгресса по расследованию обстоятельств скандала «Иран-контрас», в котором президент Рейган обвинён в нарушении законов. Восемь республиканцев, входящих в комитет, отказываются подписать предоставленный документ.
    • пожар на станции Кингс-Кросс лондонского метрополитена приводит к гибели 30 человек.
  • 1989 — начало бархатной революции в Чехословакии.
  • 1991 — начало массовой резни в Вуковаре.
  • 1992 — в Пакистане Беназир Бхутто пострадала в результате атаки с использованием слезоточивого газа, которую предприняла полиция против участников марша на Исламабад, требовавших провести новые парламентские выборы.

XXI век

  • 2003 — Верховный суд Массачусетса посчитал неправомерным лишение права на брак представителей сексменьшинств. Массачусетс стал первым штатом в Америке, признавшим брак между геями.
  • 2014 — авария на соликамском руднике. Провал в Соликамске.

Родились

До XIX века

  • 1586 — Михаил Скопин-Шуйский (ум. 1610), русский государственный и военный деятель Смутного времени.
  • 1647 — Пьер Бейль (ум. 1706), французский мыслитель и богослов.
  • 1720 — Ираклий II (ум. 1798), грузинский царь, заключивший с Россией Георгиевский трактат.
  • 1785 — сэр Дейвид Уилки (ум. 1841), шотландский живописец.
  • 1786
    • Карл Мария фон Вебер (ум. 1826), композитор, дирижёр, музыкальный критик, основоположник немецкой романтической оперы.
    • Екатерина Семёнова (ум. 1849), русская трагическая актриса.
  • 1787 — Луи Дагер (ум. 1851), французский художник и изобретатель, один из создателей фотографии.

XIX век

  • 1828 — Джон Даун (ум. 1896), английский генетик, открывший синдром Дауна.
  • 1832 — Нильс Адольф Эрик Норденшёльд (ум. 1901), шведский геолог, исследователь Арктики, в 1878—1879 гг. на пароходе «Вега» первым прошедший через Северо-Восточный проход из Атлантики в Тихий океан.
  • 1847 — Элишка Красногорская (ум. 1926), чешская писательница, переводчица, поэтесса, драматург и автор либретто.
  • 1852 — Миколаш Алеш, (ум. 1913), чешский художник и иллюстратор.
  • 1856 — Николай Николаевич Младший (ум. 1929), великий князь, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, внук российского императора Николая I.
  • 1860 — Игнаций Ян Падеревский (ум. 1941), польский пианист, композитор и политик, первый премьер-министр Польши.
  • 1877 — Артур Сесил Пигу (ум. 1959), английский экономист.
  • 1882 — Жак Маритен (ум. 1973), французский философ, теолог, представитель неотомизма.
  • 1889 — Станислав Косиор (расстрелян в 1939), советский государственный и партийный деятель.
  • 1892 — Галактион Табидзе (ум. 1959), грузинский советский поэт.
  • 1897 — Патрик Мейнард Стюарт Блэкетт (ум. 1974), английский физик, лауреат Нобелевской премии (1948).
  • 1898 — Йорис Ивенс (ум. 1989), голландский кинорежиссёр-документалист.
  • 1899 — Михаил Водопьянов (ум. 1980), советский лётчик, участник спасения экипажа «Челюскина», один из первых Героев Советского Союза.
  • 1899 — Юджин Орманди (ум. 1985), американский дирижёр, венгр по происхождению.
  • 1900 — Иосиф Прут (ум. 1996), советский драматург, сценарист.

XX век

  • 1901 — Джордж Гэллап (ум. 1984), американский статистик, разработчик методики проведения опросов общественного мнения.
  • 1906
    • Алек Иссигонис (ум. 1988), английский конструктор и дизайнер автомобилей.
    • Клаус Манн (ум. 1949), немецкий писатель, старший сын Томаса Манна.
  • 1908
    • Христофор Багдасарьян (ум. 2000), советский и российский физикохимик, академик АН СССР и РАН.
    • Николай Мельников (ум. 2000), советский и российский химик-органик, член-корреспондент РАН.
  • 1920 — Константин Бесков (ум. 2006), советский футболист и футбольный тренер.
  • 1922
    • Виктор Афанасьев (ум. 1994), советский философ и партийный деятель, главный редактор газеты «Правда».
    • Луис Сомоса Дебайле (ум. 1967), президент Никарагуа (1957—1963).
  • 1923 — Алан Бартлетт Шепард (ум. 1998), американский астронавт, пятый человек, ступивший на Луну.
  • 1927
    • Хэнк Баллард (наст. имя Джон Генри Кендрикс; ум. 2003), американский певец, музыкант, автор песен, пионер рок-н-ролла.
    • Эльдар Рязанов (ум. 2015), кинорежиссёр, актёр, сценарист, драматург, народный артист СССР.
  • 1928
    • Отар Гордели (ум. 1994), грузинский советский композитор.
    • Сергей Курдюмов (ум. 2004), советский и российский учёный в области матмоделирования, физики плазмы и синергетики, член-корреспондент РАН.
  • 1936 — Дон Черри (ум. 1995), американский джазовый трубач.
  • 1938 — Владимир Леви, советский и российский психолог, писатель.
  • 1941 — Дэвид Хеммингс (ум. 2003), английский киноактёр, режиссёр и продюсер.
  • 1944 — Вольфганг Йооп, немецкий модельер.
  • 1946 — Аманда Лир (при рожд. Аманда Тапп), французская поп-певица, актриса и модель.
  • 1948
    • Тынис Мяги, советский и эстонский эстрадный певец, композитор и актёр.
    • Герман Раребелл, немецкий барабанщик, автор песен, участник рок-группы «Scorpions».
  • 1950
    • Михаил Муромов, советский и российский певец, музыкант, композитор.
    • Грэм Паркер, британский рок-музыкант, автор песен, лидер группы «The Rumour».
    • Валерий Филатов, советский футболист, тренер.
  • 1951 — Давид Кипиани (погиб в 2001), футболист, игрок тбилисского «Динамо» и сборной СССР.
  • 1958 — Геннадий Ветров, советский и российский артист эстрады, актёр, юморист, писатель-сатирик и музыкант.
  • 1960
    • Ким Уайлд, британская поп-певица, автор песен, диджей, телеведущая.
    • Цзян Ихуа, китайский политик, премьер-министр КНР (2013—2014).
    • Андрей Житинкин, режиссёр театра и кино, писатель, киноактёр, народный артист России.
  • 1961 — Стивен Моффат, британский телевизионный сценарист и продюсер.
  • 1962 — Кирк Хэмметт, американский гитарист, автор песен, участник группы «Metallica».
  • 1963 — Петер Шмейхель, датский футболист, вратарь.
  • 1968 — Оуэн Уилсон, американский актёр, сценарист и кинопродюсер.
  • 1969 — Олег Яковлев (ум. 2017), российский певец, бывший солист группы «Иванушки International».
  • 1970 — Пита Уилсон, австралийская актриса кино и телевидения, модель.
  • 1974 — Хлоя Стивенс Севиньи, американская актриса, модель и модельер, обладательница премии «Золотой глобус».
  • 1980
    • Эмануэль Сандю, канадский фигурист, танцор, певец.
    • Иван Черезов, российский биатлонист, трёхкратный чемпион мира.
  • 1981 — Эмилия Спивак, российская актриса театра и кино.
  • 1988 — Лариса Ильченко, российская пловчиха, олимпийская чемпионка (2008), 8-кратная чемпионка мира.
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