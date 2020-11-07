Какие сегодня праздники, события - 19 Ноября

Международные
- ООН — Международный мужской день.
- Всемирный день туалета.
Национальные
- Белоруссия, Россия, Казахстан — День ракетных войск и артиллерии.
Профессиональные
- Россия — День работника стекольной промышленности.
- Украина:
- День работников гидрометеорологической службы.
- День стеклопроизводителя.
Религиозные
- Православие
- — память святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника (350 год);
- — память преподобного Варлаама Хутынского (1192 год);
- — память священномучеников Никиты (Делекторского), епископа Орехово-Зуевского, Анатолия Бержицкого, Арсения Троицкого, Николая Дворицкого, Николая Протасова, Константина Любомудрова, пресвитеров, преподобномучеников Варлаама (Никольского), Гавриила (Владимирова), Гавриила (Гура), преподобномучениц Нины (Шуваловой) и Серафимы (Горшковой) (1937 год);
- — память священномученика Василия Крылова, пресвитера (1938 год);
- — память преподобного Луки, иконома Печерского, в Ближних пещерах (XIII век);
- — память святителя Германа, архиепископа Казанского (1567 год);
- — память преподобного Варлаама Керетского (XVI век);
- — память мучениц Текусы, Александры, Полактии, Клавдии, Евфросинии, Анастасии и Матроны (III век);
- — память преподобного Луки Тавроменийского (около 800—820 годы).
События
До XIX века
- 1190 — основан Тевтонский орден.
- 1493 — в своём втором путешествии в Новый Свет Колумб открыл остров Пуэрто-Рико.
- 1703 — в Бастилии умер узник, вошедший в историю как «человек в железной маске».
- 1740 — в ночь с 19 на 20 ноября регент малолетнего императора Ивана VI курляндский герцог Эрнст Иоганн Бирон был свергнут в результате дворцового заговора, руководимого Бурхардтом Минихом, и заключён в Петропавловскую крепость.
XIX век
- 1815 — присоединение Франции к Священному союзу.
- 1824 — крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение — уровень воды в Неве поднялся на 4,14 м выше ординара.
- 1825 — А. С. Пушкин закончил написание исторической драмы «Борис Годунов».
- 1850 — Альфред Теннисон становится поэтом-лауреатом.
- 1853 — Башкадыкларское сражение в ходе Крымской войны, в котором русские войска одержали победу над превосходящими силами противника.
- 1891 — продана первая игрушечная железная дорога (Геппинзен, Германия).
XX век
- 1905 — немецкий пассажирский пароход Hilda разбивается во время бурана на подводных камнях острова Сен-Мало.
- 1917 — побег генералов Л. Г. Корнилова, А. И. Деникина и А. С. Лукомского на Дон из Быховской тюрьмы.
- 1919
- По инициативе А. М. Горького в Петрограде открывается Дом искусств.
- Сенат США голосует против ратификации Версальского мирного договора, вследствие чего США вынуждены выйти из Лиги Наций.
- Создана Первая Конная армия.
- 1920 — заключается договор между Никарагуа, Гондурасом и Коста-Рикой.
- 1924 — в Каире убит Ли Стэк, британский губернатор Судана.
- 1932 — в Германии президент Гинденбург предлагает Адольфу Гитлеру собрать коалицию, которая получила бы в парламенте поддержку большинства, однако лидер нацистов терпит неудачу (консультации продолжаются до 24 ноября).
- 1933
- В Ленинграде основан Новый театр (с 1953 Ленинградский театр им. Ленсовета, с 1992 Академический открытый театр).
- На парламентских выборах в Испании наибольшее число мест (115) получает Испанская конфедерация автономных правых (СЭДА).
- 1937 — академик Пётр Капица пишет письмо в правительство в знак протеста, что учёных лишают возможности читать иностранные журналы.
- 1941 — западнее берегов Австралии произошёл бой между австралийским крейсером Sydney и немецким вспомогательным крейсером Kormoran, в результате которого оба корабля затонули.
- 1942 — начало контрнаступления советских войск под Сталинградом.
- 1943 — началась операция по освобождению островов Гилберта и Маршалловых островов от японских войск.
- 1944 — постановление Совнаркома СССР о мерах по восстановлению города Севастополя.
- 1946
- Парламентские выборы в Румынии. В сформированном после выборов правительстве ключевую роль будут играть коммунисты.
- Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН против религиозного и расового преследования.
- 1947
- Во Франции премьер-министр Рамадье уходит в отставку.
- Катастрофа самолёта Douglas DC-3 компании Transair Sweden в Санта-Мария-дель-Монте-Скала (Италия). 20 человек погибли.
- 1949 — коронован князь Монако Ренье III.
- 1962 — 5 членов кабинета, представляющих свободных демократов, подают в отставку в знак протеста против обвинений в адрес (ФРГ).
- 1965 — принятие Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе СССР резолюции о нераспространении ядерного оружия.
- 1969
- Американский космический корабль «Аполлон-12», пилотируемый астронавтами Чарльзом Конрадом, Аланом Бином и Ричардом Гордоном, осуществляет посадку на Луну.
- Известный бразильский футболист Эдсон Арантес ду Насименту забивает свой 1000-й гол на своём 909-м матче.
- Катастрофа самолёта Fairchild-Hiller FH-227B компании Mohawk Airlines на горе Пайлот Ноб (штат Нью-Йорк, США). Все 14 человек, находившихся на борту, погибли.
- Правительство Ганы высылает из страны 500 тыс. мигрантов.
- 1972 — на парламентских выборах в ФРГ побеждают социал-демократы.
- 1977
- Катастрофа Boeing 727 в Фуншале. Из 164 человек на борту погибают 131.
- Начался первый в истории визит арабского лидера — президента Египта Анвара Садата — в Израиль.
- 1978 — в результате массового самоубийства членов секты «Храм народов», руководимой Джимом Джонсом, в Гайане погибают 911 человек.
- 1979
- Палата представителей конгресса США голосует за выделение помощи в размере 1,56 млрд долларов автомобильной компании «Chrysler Car Corporation».
- Первый рейс из Ленинграда в Москву скоростного поезда ЭР-200, построенного рижскими вагоностроителями.
- 1980 — при посадке в условиях тумана разбивается самолёт Boeing B-747-2B5B компании Korean Air Lines. Из 212 человек на борту погибают 14.
- 1985 — встреча Михаила Сергеевича Горбачёва и президента США Рональда Рейгана в Женеве (Швейцария).
- 1986 — в СССР принимается Закон об индивидуальной трудовой деятельности.
- 1987 — рекордная цена за автомобиль достигнута при продаже "1931 Bugatti Royale" на аукционе за 5,5 млн долларов.
- 1990 — около Ашхабада (Туркмения) вследствие отказа двигателя потерпел крушение вертолёт Ми-8. Все 15 человек погибли.
- 1994 — в Мозамбике объявлены результаты выборов, которые принесли победу президенту страны Жоакину Чиссано.
- 1995 — бывший коммунист Александр Квасьневский выигрывает в Польше президентские выборы у президента Леха Валенсы, набрав 51,7 % голосов избирателей.
XXI век
- 2001 — катастрофа Ил-18 под Калязином. 27 погибших. Пассажирская эксплуатация Ил-18 в России запрещена.
- 2004 — самая большая драка в истории американского спорта между клубами НБА «Детройт Пистонс» и «Индиана Пэйсерс».
- 2009 — теракт в Пешаваре (Пакистан). В результате взрыва у здания суда погибло 18 и ранено 44 человека.
Родились
До XIX века
- 1528 — Паоло Веронезе (ум. 1588), итальянский живописец эпохи Позднего Возрождения.
- 1596 — Хуан Гальван (ум. 1658), испанский живописец.
- 1600 — Карл I Стюарт (ум. 1649), король Англии (1625—1649).
- 1616 — Эсташ Лесюэр (ум. 1655), французский художник эпохи барокко.
- 1607 — Эразм Квеллин Младший (ум. 1678), фламандский художник и график.
- 1654 — Луи де Булонь Младший (ум. 1733), французский придворный живописец, гравёр эпохи барокко.
- 1663 — Фридрих Вильгельм Цахау (ум. 1712), немецкий музыкант и композитор.
- 1711 — Михаил Васильевич Ломоносов (ум. 1765), первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения, поэт, заложивший основы современного русского литературного языка, художник, историк и философ.
- 1770
- Иван Крузенштерн (ум. 1846), русский мореплаватель, адмирал, руководитель первого русского кругосветного путешествия.
- Бертель Торвальдсен (ум. 1844), датский художник, скульптор, представитель позднего классицизма.
- 1787 — Михаил Лобанов (ум. 1846), русский поэт и переводчик, академик.
- 1794 — граф Сергей Строганов (ум. 1882), русский археолог, меценат, коллекционер, московский генерал-губернатор.
XIX век
- 1805 — Фердинанд де Лессепс (ум. 1894), французский дипломат, инженер, автор проекта и руководитель строительства Суэцкого канала.
- 1819 — Огюст Вакри (ум. 1895), французский поэт, публицист, журналист и редактор.
- 1831 — Джеймс Абрам Гарфилд (ум. 1881), 20-й президент США (март — сентябрь 1881).
- 1833 — Вильгельм Дильтей (ум. 1911), немецкий историк культуры и философ-идеалист.
- 1835 — Фицхью Ли (ум. 1905), командующий кавалерией армии Конфедерации в Гражданскую войну в США, генерал-майор.
- 1839 — Эмиль Шкода (ум. 1900), чешский инженер, предприниматель, основатель машиностроительного завода Škoda.
- 1840 — Александр Ковалевский (ум. 1901), русский биолог, один из основоположников эмбриологии и физиологии.
- 1843 — Рихард Авенариус (ум. 1896), швейцарский философ-идеалист, один из основоположников эмпириокритицизма.
- 1859 — Михаил Ипполитов-Иванов (ум. 1935), русский советский композитор, дирижёр, народный артист Республики.
- 1875 — Михаил Калинин (ум. 1946), советский государственный и партийный деятель, с 1938 г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР.
- 1887 — Джеймс Батчеллер Самнер (ум. 1955), американский биохимик, доказавший белковую природу ферментов, лауреат Нобелевской премии по химии (1946).
- 1888 — Хосе Рауль Капабланка (ум. 1942), кубинский шахматист, третий чемпион мира (с 1921 по 1927 г.).
- 1891 — Генрих Ягода (расстрелян в 1938), первый нарком внутренних дел СССР (1934—1936).
- 1899 — Аллен Тейт (ум. 1979), американский поэт, писатель, эссеист, литературный критик.
- 1900
- Павел Жигарев (ум. 1963), Главный маршал авиации, главнокомандующий ВВС СССР (1949—1957).
- Анна Зегерс (наст. имя Нетти Радваньи; ум. 1983), немецкая писательница.
- Михаил Лаврентьев (ум. 1980), советский математик, академик, основатель Сибирского отделения АН СССР.
- Александр Новиков (ум. 1976), Главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза.
XX век
- 1903 — Асаф Мессерер (ум. 1992), артист балета, балетмейстер и педагог, народный артист СССР.
- 1908 — Михаил Чулаки (ум. 1989), советский композитор, педагог, театральный деятель.
- 1909 — Питер Друкер (ум. 2005), американский экономист, «отец» современной теории менеджмента.
- 1915 — Эрл Сазерленд (ум. 1974), американский физиолог, лауреат Нобелевской премии (1971).
- 1917 — Индира Ганди (убита в 1984), индийский политик, премьер-министр Индии (с 1966).
- 1921 — Эмиль Брагинский (ум. 1998), советский и российский кинодраматург, сценарист.
- 1922 — Юрий Кнорозов (ум. 1999), советский и российский историк, этнограф и языковед, первым расшифровавший письменность индейцев майя.
- 1924 — Ян Отченашек (ум. 1979), чешский прозаик и сценарист.
- 1933 — Ларри Кинг (наст. имя Лоуренс Харви Зейгер), американский тележурналист, ведущий ток-шоу «Larry King Live».
- 1934 — Валентин Иванов (ум. 2011), футболист, капитан сборной СССР, тренер.
- 1938 — Тед Тёрнер, американский бизнесмен, основатель телеканала CNN.
- 1942 — Кельвин Кляйн, американский дизайнер одежды, законодатель моды.
- 1946
- Юрий Кувалдин, русский писатель, литературный критик, публицист, первый частный издатель в СССР (1989).
- Елена Преснякова, советская и российская певица, вокалистка ВИА «Самоцветы».
- 1947 — Лилита Озолиня, советская и латвийская актриса театра и кино.
- 1949 — Игорь Назарук, советский и российский композитор, джазовый музыкант.
- 1957 — Офра Хаза (ум. 2000), израильская певица и актриса.
- 1959 — Эллисон Дженни, американская актриса театра, кино и телевидения, обладательница премии «Золотой глобус», семи премий «Эмми» и др. наград.
- 1961 — Мег Райан (при рожд. Маргарет Мэри Эмили Энни Хайнс), американская актриса, кинопродюсер.
- 1962 — Джоди Фостер, американская актриса кино и телевидения, кинорежиссёр, продюсер, обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус» и др.
- 1988 — Патрик Кейн, американский хоккеист, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.
- 1999 — Евгения Медведева, российская фигуристка, чемпионка мира (2016, 2017), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2018).