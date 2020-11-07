Какие сегодня праздники, события - 19 Ноября

Гардероб современной девочки должен содержать зимнее пальто — теплое, комфортное и красивое. Покупка такого вида одежды всегда оправдана, ведь каждый родитель хочет видеть своего ребенка крепким и здоровым. Зимнее пальто будет служить в самые холодные и суровые зимние дни, оберегать от мороза

73