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Общество / Жизнь Сегодня, 10:3782
Гороскоп на сегодня (19.11.20)

Овен

Сейчас вы можете пребывать в мрачном настроении, потому что не чувствуете твердой почвы под ногами. Постарайтесь найти занятие, которое помогло бы вам отрешиться от темных мыслей. Нежелательно планировать дела, связанные с серьезными физическими нагрузками.

Телец

Никаких эмоциональных всплесков быть не должно, если вы сами их себе не устроите. А испортить настроение и себе, и любимому человеку сможете, если начнете цепляться к нему по мелочам и срываться без всяких причин. Имейте в виду: отрицательные эмоции вам сейчас противопоказаны.

Близнецы

Сейчас у вас появятся новые перспективы, касающиеся профессиональной деятельности. И хоть окончательной ясности еще не будет, но вы уже отчетливо почувствуете грядущие перемены. Начните мало-помалу собирать нужную информацию. Она вам довольно скоро пригодится.

Рак

Вы будете завалены различными делами, и осилить все навалившееся на вас окажется задачей не из легких. Но именно сейчас самое время привлекать людей для оказания помощи. Вряд ли вы натолкнетесь на отказ. Только не забудьте впоследствии отблагодарить тех, кто оказал бескорыстную услугу.

Лев

Держитесь подальше от людей, которые вам не по душе, и старайтесь избегать совместных с ними дел. Сейчас к вам будут тянуться не слишком порядочные люди. Но не думайте, что вы сможете благодаря их пробивной силе получить что-нибудь для себя. Скорее всего, вас просто попытаются использовать вслепую.

Дева

Постарайтесь не начинать новых дел. Вы еще не созрели для той работы, которую вам могут предложить. Если дело стоящее, оно никуда от вас не денется. Вы успеете все взвесить и подойти к нему с полной ответственностью. А если окажется, что шанс упущен, значит, это занятие - не для вас.

Весы

На этот день постарайтесь запланировать дела не слишком срочные, но все же необходимые. Возможно, вам нужно достичь каких-то договоренностей, а вы все откладываете, боясь причинить неудобства себе или окружающим. Так вот, именно сейчас и нужно совершать деловые визиты.

Скорпион

Сейчас кто-то будет нуждаться в вашей помощи. Даже если вы не горите желанием оказать услугу, не отказывайте в просьбе. Отказать вы можете только в том случае, если у вас попросят денег в долг, а вы либо не слишком доверяете человеку, либо не имеете финансовых возможностей.

Стрелец

В профессиональной сфере, как и в личной, судьба не уготовила вам никаких козней. Данный день подходит для отдыха и дальних поездок. А в быту следует проявить осторожность. Неприятности подстерегают там, где вы их не ждете. Все, что нагревается, режет и колет, может представлять опасность.

Козерог

День обещает быть удачным, если вы не пойдете на поводу у своих отрицательных эмоций. Постарайтесь найти приятное занятие, которое позволит отвлечься от негативных мыслей. Хорошее время для общения с друзьями. Старайтесь в светлое время суток больше находиться на свежем воздухе.

Водолей

Сегодня вам нельзя быть неискренними в отношениях с любимым человеком. Постарайтесь не совершать поступков, о которых вы не могли бы ему рассказать. Зато сейчас достаточно благоприятное время для деловых контактов и принятия новых предложений. Сотрудничество обещает оказаться довольно выгодным для вас.

Рыбы

В это время, придерживаясь элементарных правил техники безопасности, вы можете избежать различного рода неприятностей. Постарайтесь не общаться с импульсивными и агрессивно настроенными людьми. Сейчас очень удачное время для новых приобретений и покупок.

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