 

Какие сегодня праздники, события - 20 Ноября

Общество / Жизнь Сегодня, 09:4979
Какие сегодня праздники, события - 20 Ноября

Международные

  •  ООН — День индустриализации Африки.
  •  ООН — Всемирный день ребёнка.
  • День памяти трансгендеров.

Национальные

  •  Великобритания — День свадьбы королевы Елизаветы II, официальный день флага[источник не указан 2922 дня].
  •  Мексика — Годовщина Мексиканской революции.

Профессиональные

  •  Вьетнам — День учителя.
  •  Россия — День работника транспорта.
  •  Украина — День работника сельского хозяйства.

P religion world.svg Религиозные

Christian cross.svg Католицизм
— память святителя Бернварда, епископа Хильдесхаймского (1022 год);
— память мученика Эдмунда, короля Англии (870 год).
OrthodoxCross(black,contoured).svg Православие
— память мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, Афанасия, Маманта, Варахия, Калинника, Феагена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфа, Феодула, Каллимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания, Максимиана, Дукития, Клавдиана, Феофила, Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикия, Аникиты, Фемелия, Евтихия, Илариона, Диодота и Амонита (III век);
— память преподобного Лазаря Галисийского (1053 год);
— память священномучеников Кирилла (Смирнова), митрополита Казанского, Михаила Адамонтова, Александра Ильинского, Александра Курмышского, Михаила Гусева, Александра Крылова, Николая Романовского, Алексия Молчанова, Павла Борисоглебского, Василия Краснова, Павлина Старополева, пресвитеров, Иоанна Мошкова и Вениамина Владимирского, диаконов, мученика Николая Филиппова, мученицы Елисаветы Сидоровой (1937 год);
— память священномучеников Сергия (Зверева), архиепископа Елецкого, Николая Троицкого, пресвитера и мученика Георгия Юренева (1937 год);
— память преподобного Зосимы Ворзобского (около 1550 года);
— воспоминание обретения мощей преподобного Кирилла Новоезерского (Новгородского) (1649 год);
— память мученика Феодота Анкирского, корчемника (303 год);
— память мучеников Меласиппа и Касинии и сына их Антонина (363 год);
— память мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоникии;
— воспоминание обретения мощей священномученика Константина Голубева, Богородского, пресвитера (1995 год);
— празднование иконы Божьей Матери, именуемой «Взыграние», Угрешской (1795 год).

Именины

  • Православные: Александр, Алексей, Антонин, Афанасий, Богдан, Валерий, Вениамин,Григорий, Дорофей, Евгений, Елизавета, Епифан, Зосима, Иларион, Кирилл, Лазарь, Максимиан, Михаил, Никандр, Никон, Фёдор, Федот, Федул.

События

До XX века

  • 284 — Диоклетиан (Гай Аврелий Галерей) становится римским императором.
  • 1773 — завершились трёхдневные бои у деревни Юзеевой, в которых правительственных войска потерпели крупнейшее поражение в начавшейся Крестьянской войне 1773—1775 годов.
  • 1864 — принятие судебных уставов Российской империи, давших старт судебной реформе 1864 года и системе суда присяжных в России.

XX век

  • 1910 — начало Мексиканской революции.
  • 1917 — провозглашена Украинская Народная Республика.
  • 1935 — лётчик-испытатель П. М. Стефановский в рамках проекта «Звено», впервые в мире поднял в воздух тяжёлый бомбардировщик ТБ-3 с пятью закреплёнными на нём истребителями.
  • 1943
    • началась битва за атолл Макин.
    • началась битва за Тараву.
  • 1945 — начало Нюрнбергского процесса — суда над военными преступниками Третьего рейха.
  • 1962 — окончание Карибского кризиса.
  • 1979 — впервые больному переливается искусственная кровь.
  • 1985 — запущен первый участок Горьковского метрополитена.
  • 1985 — выпущена Microsoft Windows 1.0.
  • 1990 — арестован серийный убийца Андрей Чикатило.
  • 1991 — катастрофа Ми-8 близ села Каракенд в Нагорном Карабахе.
  • 1998 — пуск первого модуля Международной космической станции (модуль «Заря»).

XXI век

  • 2003 — террористический акт в центре Стамбула.
  • 2004 — с космодрома Мыс Канаверал с помощью ракеты-носителя Дельта-2 7320-10 запущена орбитальная обсерватория Swift.
  • 2008 — парламент Швеции ратифицировал Лиссабонский договор.

Родились

До XIX века

  • 270 — Максимин II (ум. 313), римский император (305—313).
  • 1602 — Отто фон Герике (ум. 1686), немецкий физик, инженер и философ.
  • 1761 — Пий VIII (в миру Франческо Саверио, граф Кастильони; ум. 1830), 253-й папа римский (1829—1830).
  • 1762 — Пьер Андре Латрей (ум. 1833), французский энтомолог.
  • 1782 — Георг Якоб Иоганн ван Ос (ум. 1861), нидерландский художник.

XIX век

  • 1803 — Евфимий Путятин (ум. 1883), русский адмирал, государственный деятель и дипломат.
  • 1841 — сэр Уилфрид Лорье (ум. 1919), премьер-министр Канады (1896—1911).
  • 1847 — Михаил Акимов (ум. 1914), российский государственный деятель, председатель Госсовета (1907—1914).
  • 1858 — Сельма Лагерлёф (ум. 1940), шведская писательница, первая женщина — нобелевский лауреат по литературе (1909).
  • 1859 — Сергей Волнухин (ум. 1921), русский скульптор, академик ИАХ.
  • 1869 — Зинаида Гиппиус (ум. 1945), русская поэтесса, писательница, драматург и литературный критик.
  • 1880 — Михаил Климов (ум. 1942), советский актёр театра и кино, народный артист СССР.
  • 1882 — Эрне́стас Галвана́ускас (ум. 1967), литовский государственный деятель, премьер-министр Литвы (1922—1924).
  • 1886 — Карл фон Фриш (ум. 1982), австрийский этолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1973).
  • 1889 — Эдвин Хаббл (ум. 1953), американский астроном и космолог.
  • 1890 — Роберт Армстронг (ум. 1973), американский актёр театра и кино.

XX век

  • 1903 — Александра Данилова (ум. 1997), русская и американская балерина, балетный педагог.
  • 1907 — Анри-Жорж Клузо (ум. 1977), французский кинорежиссёр и сценарист, мастер триллера.
  • 1909 — Наталья Шпиллер (ум. 1995), оперная певица, педагог, общественный деятель, народная артистка РСФСР.
  • 1912 — Николай Абрамчук (ум. 1974), советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
  • 1916
    • Михаил Дудин (ум. 1993), русский советский поэт, переводчик, журналист, военный корреспондент.
    • Чарльз Осгуд (ум. 1991), американский психолог, разработчик методики семантического дифференциала.
  • 1919 — Кирилл Чистов (ум. 2007), советский и российский фольклорист, этнограф.
  • 1924 — Юрий Давыдов (ум. 2002), советский и российский писатель, мастер исторической прозы.
  • 1925
    • Роберт Фрэнсис Кеннеди (ум. 1968), брат 35-го президента США Джона Кеннеди, сенатор, Генеральный прокурор США.
    • Майя Плисецкая (ум. 2015), прима-балерина Большого театра, балетмейстер, хореограф, актриса, народная артистка СССР.
  • 1926 — Наталья Ажикмаа-Рушева (ум. 2015), тувинская советская балерина.
  • 1927 — Михаил Ульянов (ум. 2007), русский актёр театра и кино, режиссёр, народный артист СССР.
  • 1928
    • Алексей Баталов (ум. 2017), актёр, кинорежиссёр, сценарист, педагог, народный артист СССР.
    • Генрих Сапгир (ум. 1999), советский и российский поэт, прозаик, сценарист, переводчик.
  • 1937 — Виктория Токарева, советская и российская писательница, сценарист.
  • 1938 — Михаил Аникст, советский и британский иллюстратор, график, театральный художник, заслуженный художник РСФСР.
  • 1942 — Джо Байден, американский государственный деятель, политик. Кандидат в президенты США в 2020 году.
  • 1946 — Кирилл (в миру Владимир Гундяев), епископ РПЦ, патриарх Московский и всея Руси (с 2009).
  • 1947
    • Ренат Ибрагимов, эстрадный певец, актёр, композитор, кинорежиссёр, народный артист РСФСР.
    • Джо Уолш, американский гитарист, композитор, продюсер.
  • 1948 — Джон Болтон, американский политик и государственный деятель, дипломат.
  • 1948 — Гуннар Нильссон (ум. 1978), шведский автогонщик, бывший участник чемпионата «Формула-1».
  • 1956 — Бо Дерек (урожд. Мэри Кэтлин Коллинз), американская актриса и фотомодель.
  • 1959
    • Сергей Шевкуненко (убит в 1995), советский киноактёр и криминальный авторитет.
    • Шон Янг, американская актриса кино и телевидения.
  • 1973 — Амалия Мордвинова (позднее Амалия ГольданскаяАмалия БеляеваАмалия&Амалия), российская актриса театра, кино и дубляжа, теле- и радиоведущая.
  • 1975 — Дэйви Хэвок, американский музыкант, вокалист рок-группы AFI.
  • 1976 — Лора Харрис, канадская актриса кино и телевидения, продюсер.
  • 1981 — Юко Кавагути, японская, американская и российская фигуристка, двукратная чемпионка Европы.
  • 1986 — Оливер Сайкс, британский музыкант, лид-вокалист металкор-группы «Bring Me the Horizon».
  • 1989 — Сергей Полунин, украинский и российский артист балета.
  • 2000 — Конни Талбот, британская певица.
Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, праздники, события, 7dniv, 7dnivinfo  
Гороскоп на сегодня (20.11.20)
Гороскоп на сегодня (20.11.20)
Какие сегодня праздники, события - 20 Ноября
Какие сегодня праздники, события - 20 Ноября
Преимущества жизни в загородном доме
Преимущества жизни в загородном доме
Как оформить офисный ресепшн
Как оформить офисный ресепшн
Выращиваем клубнику Джоли
Выращиваем клубнику Джоли
Гороскоп на сегодня (19.11.20)
Гороскоп на сегодня (19.11.20)
Какие сегодня праздники, события - 19 Ноября
Какие сегодня праздники, события - 19 Ноября
Как правильно выбрать зимнее пальто для девочки
Как правильно выбрать зимнее пальто для девочки
Лечение зубов в Турции
Лечение зубов в Турции
Как купить швейную машинку: основные моменты выбора
Как купить швейную машинку: основные моменты выбора
Как выбрать автомобильные весы
Как выбрать автомобильные весы
Какие сегодня праздники, события - 18 Ноября
Какие сегодня праздники, события - 18 Ноября

Новости по теме

ПЦУшники одели Константинопольского Варфоломея в вышиванку
ПЦУшники одели Константинопольского Варфоломея в вышиванку
7-ноя-2020, 09:30
Продажу билетов на ряде станций приостанавливает
Продажу билетов на ряде станций приостанавливает "Укрзализныця"
2-ноя-2020, 10:01
Какие сегодня праздники, события - 31 Октября
Какие сегодня праздники, события - 31 Октября
31-окт-2020, 11:20
Какие сегодня праздники, события - 30 Октября
Какие сегодня праздники, события - 30 Октября
30-окт-2020, 10:23
Какие сегодня праздники, события - 2 Октября
Какие сегодня праздники, события - 2 Октября
2-окт-2020, 11:18

Последние новости

12:01
Политика
Маркарова может стать новым послом Украины в США
11:41
События
Патриарх Сербский Ириней скончался в больнице
10:11
События
В Сенегале вспышка новой неизвестной болезни
10:08
События
По одному человеку каждые 17 секунд умирает от коронавируса в Европе
09:54
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (20.11.20)
09:49
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 20 Ноября
09:35
События
Было названо число наказанных за преступления против Майдана
09:32
События
Штрафовать за отсутствие маски в общественных местах начнут завтра в Украине
09:29
События
Использовать "Ремдесивир" для больных COVID-19 не рекомендует ВОЗ
09:26
События
Условие следующей встречи "нормандской четверки" назвал Кравчук
09:13
События
Лукашенко о необходимости немедленно остановить насилие предупредил Госдеп США
09:10
События
О критической важности своевременного принятия бюджета на 2021 год заявили в Минздраве
09:08
События
Сколько стоит ведение больных COVID-19 рассказал Ляшко
09:04
События
11 человек к обмену с Россией подготовила Украина
08:26
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 ноября 2020
Вчера, 2020-11-19
23:04
События
Будут ли вакцинировать переболевших COVID-19 в Минздраве пока не знают
20:39
События
До 33 тысяч жертв коронавируса в Украине до конца года прогнозирует KSE
20:37
События
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в первую очередь будут вакцинированы от коронавируса три группы людей
20:35
События
На обыски в музее Революции Достоинства отреагировали у Зеленского
18:15
События
Карантин смягчают в Каталонии

Новости ТОП-7

В ООН все страны мира проголосовали против героизации нацизма но не Украина и США6952
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 ноября 20206213
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 ноября 20206002
Разблокирование работы КПВВ на Донбассе: стороны согласовали технические детали3913
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в первую очередь будут вакцинированы от коронавируса три группы людей979
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова ожидает справедливых приговоров по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, подозреваемыми по которому являются правоохранители, уже в этом году978
Стоимость вакцины от коронавируса для Украины назвали в Минздраве399

Досуг

Преимущества жизни в загородном доме
Преимущества жизни в загородном доме
Выезжая за черту города, наблюдаешь как много территорий застроены таунхаусами, частными домами и процесс еще идет.  Много людей стремиться выехать в пригород, покинув шумный город и делают  выбор в пользу частного дома в областных центрах.
Вчера, 18:11115
Как оформить офисный ресепшн
Как оформить офисный ресепшн
Дизайн офисного ресепшена: как оформить?
Вчера, 13:4292
Выращиваем клубнику Джоли
Выращиваем клубнику Джоли
Сорт клубники Джоли является среднеранним крупным. Ягоды очень сочные и сладкие, обладают душистым ароматом и небольшой кислинкой. Благодаря непритязательности ухода, стабильным урожаям и высококачественным плотным ягодам, эта гостья из Италии просто покорила разводчиков нашей страны.
Вчера, 11:41109
Как правильно выбрать зимнее пальто для девочки
Как правильно выбрать зимнее пальто для девочки
Гардероб современной девочки должен содержать зимнее пальто — теплое, комфортное и красивое. Покупка такого вида одежды всегда оправдана, ведь каждый родитель хочет видеть своего ребенка крепким и здоровым. Зимнее пальто будет служить в самые холодные и суровые зимние дни, оберегать от мороза
Вчера, 08:20116
Лечение зубов в Турции
Лечение зубов в Турции
Стоматологическое лечение в Турции качественное и недорогое. Поэтому пациенты со всех уголков мира посещают турецкие клиники, чтобы установить импланты и коронки, сделать отбеливание или ультразвуковую чистку зубов, вылечить кариес или исправить прикус.
18-ноя-2020, 11:10165
Как купить швейную машинку: основные моменты выбора
Как купить швейную машинку: основные моменты выбора
О качестве и производительности швейных машинок австрийского бренда Minerva наслышаны все, кто хоть как-то связан со сферой пошива.
18-ноя-2020, 10:35159

События

Патриарх Сербский Ириней скончался в больнице
Патриарх Сербский Ириней скончался в больнице
Он там проходил лечение от COVID-19.
Сегодня, 11:4147
В Сенегале вспышка новой неизвестной болезни
В Сенегале вспышка новой неизвестной болезни
 Более 100 рыбаков заразились неизвестной болезнью на западе Сенегала.
Сегодня, 10:1194
По одному человеку каждые 17 секунд умирает от коронавируса в Европе
По одному человеку каждые 17 секунд умирает от коронавируса в Европе
Региональный глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге привел статистику, согласно которой в Европе каждые 17 секунд один человек умирает от коронавируса.
Сегодня, 10:0878
Было названо число наказанных за преступления против Майдана
Было названо число наказанных за преступления против Майдана
За год к уголовной ответственности по делу Майдана привлекли 34 человека.
Сегодня, 09:3588
Штрафовать за отсутствие маски в общественных местах начнут завтра в Украине
Штрафовать за отсутствие маски в общественных местах начнут завтра в Украине
В Украине с завтрашнего дня начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.
Сегодня, 09:32109
Использовать "Ремдесивир" для больных COVID-19 не рекомендует ВОЗ
Использовать "Ремдесивир" для больных COVID-19 не рекомендует ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать препарат "Ремдесивир" для пациентов с COVID-19 независимо от тяжести заболевания.
Сегодня, 09:2992
7 Днів