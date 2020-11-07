Какие сегодня праздники, события - 20 Ноября

Международные
- ООН — День индустриализации Африки.
- ООН — Всемирный день ребёнка.
- День памяти трансгендеров.
Национальные
- Великобритания — День свадьбы королевы Елизаветы II, официальный день флага[источник не указан 2922 дня].
- Мексика — Годовщина Мексиканской революции.
Профессиональные
- Вьетнам — День учителя.
- Россия — День работника транспорта.
- Украина — День работника сельского хозяйства.
Религиозные
- Католицизм
- — память святителя Бернварда, епископа Хильдесхаймского (1022 год);
- — память мученика Эдмунда, короля Англии (870 год).
- Православие
- — память мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия, Никандра, Афанасия, Маманта, Варахия, Калинника, Феагена, Никона, Лонгина, Феодора, Валерия, Ксанфа, Феодула, Каллимаха, Евгения, Феодоха, Острихия, Епифания, Максимиана, Дукития, Клавдиана, Феофила, Гигантия, Дорофея, Феодота, Кастрикия, Аникиты, Фемелия, Евтихия, Илариона, Диодота и Амонита (III век);
- — память преподобного Лазаря Галисийского (1053 год);
- — память священномучеников Кирилла (Смирнова), митрополита Казанского, Михаила Адамонтова, Александра Ильинского, Александра Курмышского, Михаила Гусева, Александра Крылова, Николая Романовского, Алексия Молчанова, Павла Борисоглебского, Василия Краснова, Павлина Старополева, пресвитеров, Иоанна Мошкова и Вениамина Владимирского, диаконов, мученика Николая Филиппова, мученицы Елисаветы Сидоровой (1937 год);
- — память священномучеников Сергия (Зверева), архиепископа Елецкого, Николая Троицкого, пресвитера и мученика Георгия Юренева (1937 год);
- — память преподобного Зосимы Ворзобского (около 1550 года);
- — воспоминание обретения мощей преподобного Кирилла Новоезерского (Новгородского) (1649 год);
- — память мученика Феодота Анкирского, корчемника (303 год);
- — память мучеников Меласиппа и Касинии и сына их Антонина (363 год);
- — память мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоникии;
- — воспоминание обретения мощей священномученика Константина Голубева, Богородского, пресвитера (1995 год);
- — празднование иконы Божьей Матери, именуемой «Взыграние», Угрешской (1795 год).
Именины
- Православные: Александр, Алексей, Антонин, Афанасий, Богдан, Валерий, Вениамин,Григорий, Дорофей, Евгений, Елизавета, Епифан, Зосима, Иларион, Кирилл, Лазарь, Максимиан, Михаил, Никандр, Никон, Фёдор, Федот, Федул.
События
До XX века
- 284 — Диоклетиан (Гай Аврелий Галерей) становится римским императором.
- 1773 — завершились трёхдневные бои у деревни Юзеевой, в которых правительственных войска потерпели крупнейшее поражение в начавшейся Крестьянской войне 1773—1775 годов.
- 1864 — принятие судебных уставов Российской империи, давших старт судебной реформе 1864 года и системе суда присяжных в России.
XX век
- 1910 — начало Мексиканской революции.
- 1917 — провозглашена Украинская Народная Республика.
- 1935 — лётчик-испытатель П. М. Стефановский в рамках проекта «Звено», впервые в мире поднял в воздух тяжёлый бомбардировщик ТБ-3 с пятью закреплёнными на нём истребителями.
- 1943
- началась битва за атолл Макин.
- началась битва за Тараву.
- 1945 — начало Нюрнбергского процесса — суда над военными преступниками Третьего рейха.
- 1962 — окончание Карибского кризиса.
- 1979 — впервые больному переливается искусственная кровь.
- 1985 — запущен первый участок Горьковского метрополитена.
- 1985 — выпущена Microsoft Windows 1.0.
- 1990 — арестован серийный убийца Андрей Чикатило.
- 1991 — катастрофа Ми-8 близ села Каракенд в Нагорном Карабахе.
- 1998 — пуск первого модуля Международной космической станции (модуль «Заря»).
XXI век
- 2003 — террористический акт в центре Стамбула.
- 2004 — с космодрома Мыс Канаверал с помощью ракеты-носителя Дельта-2 7320-10 запущена орбитальная обсерватория Swift.
- 2008 — парламент Швеции ратифицировал Лиссабонский договор.
Родились
До XIX века
- 270 — Максимин II (ум. 313), римский император (305—313).
- 1602 — Отто фон Герике (ум. 1686), немецкий физик, инженер и философ.
- 1761 — Пий VIII (в миру Франческо Саверио, граф Кастильони; ум. 1830), 253-й папа римский (1829—1830).
- 1762 — Пьер Андре Латрей (ум. 1833), французский энтомолог.
- 1782 — Георг Якоб Иоганн ван Ос (ум. 1861), нидерландский художник.
XIX век
- 1803 — Евфимий Путятин (ум. 1883), русский адмирал, государственный деятель и дипломат.
- 1841 — сэр Уилфрид Лорье (ум. 1919), премьер-министр Канады (1896—1911).
- 1847 — Михаил Акимов (ум. 1914), российский государственный деятель, председатель Госсовета (1907—1914).
- 1858 — Сельма Лагерлёф (ум. 1940), шведская писательница, первая женщина — нобелевский лауреат по литературе (1909).
- 1859 — Сергей Волнухин (ум. 1921), русский скульптор, академик ИАХ.
- 1869 — Зинаида Гиппиус (ум. 1945), русская поэтесса, писательница, драматург и литературный критик.
- 1880 — Михаил Климов (ум. 1942), советский актёр театра и кино, народный артист СССР.
- 1882 — Эрне́стас Галвана́ускас (ум. 1967), литовский государственный деятель, премьер-министр Литвы (1922—1924).
- 1886 — Карл фон Фриш (ум. 1982), австрийский этолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1973).
- 1889 — Эдвин Хаббл (ум. 1953), американский астроном и космолог.
- 1890 — Роберт Армстронг (ум. 1973), американский актёр театра и кино.
XX век
- 1903 — Александра Данилова (ум. 1997), русская и американская балерина, балетный педагог.
- 1907 — Анри-Жорж Клузо (ум. 1977), французский кинорежиссёр и сценарист, мастер триллера.
- 1909 — Наталья Шпиллер (ум. 1995), оперная певица, педагог, общественный деятель, народная артистка РСФСР.
- 1912 — Николай Абрамчук (ум. 1974), советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
- 1916
- Михаил Дудин (ум. 1993), русский советский поэт, переводчик, журналист, военный корреспондент.
- Чарльз Осгуд (ум. 1991), американский психолог, разработчик методики семантического дифференциала.
- 1919 — Кирилл Чистов (ум. 2007), советский и российский фольклорист, этнограф.
- 1924 — Юрий Давыдов (ум. 2002), советский и российский писатель, мастер исторической прозы.
- 1925
- Роберт Фрэнсис Кеннеди (ум. 1968), брат 35-го президента США Джона Кеннеди, сенатор, Генеральный прокурор США.
- Майя Плисецкая (ум. 2015), прима-балерина Большого театра, балетмейстер, хореограф, актриса, народная артистка СССР.
- 1926 — Наталья Ажикмаа-Рушева (ум. 2015), тувинская советская балерина.
- 1927 — Михаил Ульянов (ум. 2007), русский актёр театра и кино, режиссёр, народный артист СССР.
- 1928
- Алексей Баталов (ум. 2017), актёр, кинорежиссёр, сценарист, педагог, народный артист СССР.
- Генрих Сапгир (ум. 1999), советский и российский поэт, прозаик, сценарист, переводчик.
- 1937 — Виктория Токарева, советская и российская писательница, сценарист.
- 1938 — Михаил Аникст, советский и британский иллюстратор, график, театральный художник, заслуженный художник РСФСР.
- 1942 — Джо Байден, американский государственный деятель, политик. Кандидат в президенты США в 2020 году.
- 1946 — Кирилл (в миру Владимир Гундяев), епископ РПЦ, патриарх Московский и всея Руси (с 2009).
- 1947
- Ренат Ибрагимов, эстрадный певец, актёр, композитор, кинорежиссёр, народный артист РСФСР.
- Джо Уолш, американский гитарист, композитор, продюсер.
- 1948 — Джон Болтон, американский политик и государственный деятель, дипломат.
- 1948 — Гуннар Нильссон (ум. 1978), шведский автогонщик, бывший участник чемпионата «Формула-1».
- 1956 — Бо Дерек (урожд. Мэри Кэтлин Коллинз), американская актриса и фотомодель.
- 1959
- Сергей Шевкуненко (убит в 1995), советский киноактёр и криминальный авторитет.
- Шон Янг, американская актриса кино и телевидения.
- 1973 — Амалия Мордвинова (позднее Амалия Гольданская, Амалия Беляева, Амалия&Амалия), российская актриса театра, кино и дубляжа, теле- и радиоведущая.
- 1975 — Дэйви Хэвок, американский музыкант, вокалист рок-группы AFI.
- 1976 — Лора Харрис, канадская актриса кино и телевидения, продюсер.
- 1981 — Юко Кавагути, японская, американская и российская фигуристка, двукратная чемпионка Европы.
- 1986 — Оливер Сайкс, британский музыкант, лид-вокалист металкор-группы «Bring Me the Horizon».
- 1989 — Сергей Полунин, украинский и российский артист балета.
- 2000 — Конни Талбот, британская певица.