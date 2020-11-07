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Общество / Жизнь Сегодня, 10:5665
Какие сегодня праздники, события - 21 Ноября

Международные

  •  ООН — Всемирный день телевидения.
  • Всемирный день приветствий.

Национальные

  •  Украина — День достоинства и свободы.

Профессиональные

  •  Россия — День работника налоговых органов Российской Федерации.

P religion world.svg Религиозные

Christian cross.svg Католицизм
— Введение во храм Пресвятой Богородицы.
OrthodoxCross(black,contoured).svg В православной церкви
— Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных;
— память архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

Именины

  • Православные: Гавриил, Михаил, Рафаил, Варахиил и все другие имена архангелов.

События

До XIX века

  • 1325 — в Орде великий князь тверской Дмитрий Михайлович Грозные Очи убил князя московского Юрия Даниловича.
  • 1472 — венчание великого князя Московского Иоанна III Васильевича с греческой царевной Софией Палеолог (племянницей последнего Византийского императора).
  • 1620 — после трёхмесячного плавания на корабле «Мэйфлауэр» семьи английских переселенцев-пуритан высаживаются в Северной Америке в районе мыса Код.
  • 1699
    • Пётр I издал указ о рекрутской повинности.
    • в селе Преображенском под Москвой между Петром I и польским королём, великим князем литовским, саксонским курфюрстом Августом II заключён Преображенский союзный договор о координации военных действий против Швеции и о последующем разделе завоеваний.
  • 1731 — учреждён Кабинет в составе трёх министров — верховный орган управления Россией при дворе Анны Иоанновны.
  • 1764 — указом Екатерины II упразднена Гетманщина на Украине.
  • 1783 — состоялся первый в истории полёт людей на воздушном шаре. Двое французов поднялись на высоту 915 метров в пригороде Парижа и приземлились спустя 25 мин.
  • 1797 — Павел I утверждает общий праздник всех кавалеров российских орденов.

XIX век

  • 1806 — объявление Наполеоном «континентальной блокады» Англии.
  • 1836 — началась битва при Константине в ходе которой экспедиционный корпус французов потерпел сокрушительное поражение от арабов.
  • 1847 — на озере Мичиган сгорел голландский пароход «Феникс». Погибли 240 человек.
  • 1877 — изобретение Томасом Эдисоном фонографа.

XX век

  • 1905
    • создание Московского совета рабочих депутатов.
    • в Петербурге учреждён Союз русского народа.
  • 1916 — налетев на немецкую мину, затонул «Британник» — корабль-близнец «Олимпика» и «Титаника».
  • 1921 — в Сремски-Карловци открылся I Всезарубежный Церковный Собор, образовавший Высшее русское церковное управление и фактически положивший начало официальной деятельности Русской православной церкви заграницей.
  • 1926 — в Витебске открыт Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа.
  • 1934 — первое выступление Эллы Фицджеральд.
  • 1935 — первое присвоение звания Маршала Советского Союза. Его удостоились военачальники К. Е. Ворошилов, М. Н. Тухачевский, С. М. Будённый, А. И. Егоров, В. К. Блюхер.
  • 1937 — первое исполнение 5-й симфонии Д. Д. Шостаковича.
  • 1942
    • немецкая 6-я армия Ф. Паулюса окружена под Сталинградом.
    • создан Красноярский государственный медицинский институт.
  • 1944 — освобождение города Котор (Югославия) от немецких войск.
  • 1945 — Гватемала вступает в ООН.
  • 1964 — окончание третьей сессии Второго Ватиканского собора. Папа Павел VI формально заявляет: «Мария — Мать Церкви».
  • 1965 — в Москве открылся Детский музыкальный театр, в настоящее время имени Натальи Ильиничны Сац.
  • 1969 — президент США Ричард Никсон и премьер-министр Японии Эйсаку Сато договорились о передаче в 1973 году Японии острова Окинава и удалении с территории острова всего ядерного оружия.
  • 1979 — демонстрантами сожжено посольство США в Исламабаде, Пакистан.
  • 1980 — техногенная катастрофа на озере Пенёр, США.
  • 1990 — на индонезийском острове Бали Мик Джаггер женился на американской фотомодели Джерри Холл, которая была его подругой более десяти лет.
  • 1991 — указами Президента РСФСР Бориса Ельцина на базе АН СССР была создана современная Российская академия наук (РАН), а налоговая служба выделена из Министерства финансов.
  • 1995 — на базе ВВС США Райт-Паттерсон (Дейтон, штат Огайо) парафированы «Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине» («Дейтонское соглашение») и 11 приложений к этому документу.
  • 1996 — в штаб-квартире ООН проводится Первый всемирный телевизионный форум.
  • 1998 — первый запуск китайской беспилотной космической ракеты.

XXI век

  • 2002 — НАТО направила приглашения в адрес Болгарии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии и Словении.
  • 2012 — Конгрессом США официально отменена поправка Джексона — Вэника.
  • 2013 — в Риге обрушился торговый центр «Maxima».
  • 2013 — в центре Киева начался Евромайдан — массовая многомесячная акция протеста.
  • 2017 — президент Зимбабве Роберт Мугабе отстранён от власти.
  • 2019 — театру «Ленком» присвоено имя Марка Захарова, и теперь театр официально называется «Московский государственный театр „Ленком Марка Захарова“».

Родились

До XIX века

  • 1495 — Джон Бойл (ум. 1563), английский епископ и драматург.
  • 1694 — Вольтер (при рожд. Франсуа-Мари Аруэ; ум. 1778), французский философ-просветитель, писатель, историк.
  • 1768 — Фридрих Шлейермахер (ум. 1834), немецкий философ, теолог, проповедник.

XIX век

  • 1818 — Льюис Морган (ум. 1881), американский этнограф, социолог, один из основоположников эволюционизма в социальных науках.
  • 1834 — Гетти Грин (ум. 1916), американская предпринимательница, в своё время самая богатая женщина в мире.
  • 1840 — Виктория Саксен-Кобург-Готская (ум. 1901), британская принцесса, супруга Фридриха III, императора Германии.
  • 1849 — Юхан Август Бринелль (ум. 1925), шведский инженер, металлург.
  • 1852 — Франсиско Таррега (ум. 1909), испанский классический гитарист, композитор.
  • 1854 — Бенедикт XV (в миру Джакомо, маркиз делла Кьеза; ум. 1922), 258-й папа римский (1914—1922).
  • 1866 — Сигбьёрн Обстфеллер (ум. 1900), норвежский писатель.
  • 1867 — Владимир Ипатьев (ум. 1952), русско-американский химик, академик.
  • 1870 — Александр Беркман (ум. 1936), американский публицист и политик, деятель анархического движения.
  • 1888 — Виктор Савин (ум. 1943), коми советский поэт, драматург, актёр.
  • 1893 — граф Михаил Сумароков-Эльстон (ум. 1970), российский теннисист, участник Олимпиады 1912 г. в Стокгольме.
  • 1897 — Вито Дженовезе (ум. 1969), американский мафиозо.
  • 1898
    • Рене Франсуа Гислен Магритт (ум. 1967), бельгийский художник-сюрреалист.
    • Лидия Тимашук (ум. 1983), советский врач-кардиолог, автор письма-псевдоразоблачения о якобы неправильном лечении А. А. Жданова, которое послужило поводом для «дела врачей».
  • 1899 — Джобина Ролстон (ум. 1967), американская актриса немого кино.

XX век

  • 1902
    • Владимир Бунчиков (ум. 1995), советский певец (лирический баритон), заслуженный артист РСФСР.
    • Михаил Суслов (ум. 1982), советский партийный и государственный деятель.
  • 1904
    • Исаак Башевис-Зингер (ум. 1991), американский писатель, лауреат Нобелевской премии (1978).
    • Коулмен Хокинс (ум. 1969), американский джазовый музыкант, тенор-саксофонист.
  • 1905 — Татьяна Лукашевич (ум. 1972), советский кинорежиссёр и сценарист.
  • 1908 — Владимир Эфроимсон (ум. 1989), советский учёный-генетик, диссидент, правозащитник.
  • 1909
    • Михаил Бубеннов (ум. 1983), советский писатель, лауреат Сталинской премии по литературе I степени.
    • Михаил Садовский (ум. 1977), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
  • 1915 — Михаил Овсянников (ум. 1987), советский философ и педагог, автор книг о Гегеле.
  • 1918 — Михаил Глузский (ум. 2001), актёр театра и кино, мастер художественного слова, педагог, народный артист СССР.
  • 1919 — Виктория Горшенина (ум. 2014), актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
  • 1920 — Ян Френкель (ум. 1989), композитор песенного жанра, народный артист СССР.
  • 1927 — Тамара Носова (ум. 2007), советская и российская киноактриса, народная артистка РФ.
  • 1928 — Нинель Ткаченко (ум. 2007), украинская, белорусская и российская оперная певица (сопрано), режиссёр-постановщик, народная артистка СССР.
  • 1936 — Александр Гинзбург (ум. 2002), журналист, издатель, правозащитник и диссидент, член Московской Хельсинкской группы.
  • 1940 — Наталия Макарова, советская и американская балерина, балетмейстер, актриса театра и кино.
  • 1943 — Михаил Голубович, советский и украинский актёр театра и кино.
  • 1944 — Харольд Рамис (ум. 2014), американский киноактёр, режиссёр и сценарист («Охотники за привидениями», «Охотники за привидениями 2» и др.).
  • 1945 — Голди Хоун, американская актриса, продюсер, режиссёр и певица, обладательница премии «Оскар».
  • 1946 — Олег Каган (ум. 1990), советский скрипач, заслуженный артист РСФСР.
  • 1952 — Эймунтас Някрошюс (ум. 2018), советский и литовский театральный режиссёр.
  • 1963
    • Ник Перумов, российский писатель-фантаст.
    • Николлетт Шеридан, британская актриса кино и телевидения.
  • 1965 — Бьорк (полн. имя Бьорк Гудмундсдоттир), исландская певица, актриса, музыкант, автор песен.
  • 1972 — Галина Куклева, российская биатлонистка, олимпийская чемпионка (1998), трёхкратная чемпионка мира.
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Теги: news, новости, Украина, праздники, события, 7dniv, 7dnivinfo  
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