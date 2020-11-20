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Общество / Жизнь Сегодня, 09:0670
Какие сегодня праздники, события - 24 Ноября

Международные

  • Страны Арктики — День моржа.

Национальные

  •  Таджикистан — День Государственного флага Таджикистана.

Профессиональные

  •  Турция — День учителя.

P religion world.svg Религиозные

OrthodoxCross(black,contoured).svg Православие
— память мученика Виктора и мученицы Стефаниды (II век);
— память великомученика Мины (304 год);
— память мученика Викентия (304 год);
— память преподобного Феодора Студита, исповедника (826 год);
— память мученика Стефана Дечанского (около 1336 года) (Серб.);
— память блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца (1434 год);
— память преподобного Мартирия Зеленецкого (XVII век);
— память священномученика Евгения Васильева, пресвитера (1937 год).

События

До XIX века

  • 1639 — Джереми Хоррокс впервые наблюдает прохождение Венеры по Солнечному диску.
  • 1642 — голландец Абель Тасман открывает остров у берегов Австралии, названный его именем.

XIX век

  • 1859 — Чарльз Дарвин публикует свою книгу «Происхождение видов путём естественного отбора или сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Первое издание книги расходится за один день.
  • 1861 — официальное учреждение в России Совета министров.
  • 1863 — начало битвы при Чаттануге (по 25 ноября) в ходе Гражданской войны в США.

XX век

  • 1905 — начало Севастопольского восстания моряков во главе с лейтенантом Петром Петровичем Шмидтом.
  • 1910 — открылась Севастопольская офицерская школа авиации.
  • 1927 — официальное открытие Московской оперетты.
  • 1937 — в Ленинграде был совершён расстрел востоковедов.
  • 1956 — Постановление ЦК КПСС о восстановлении национальных автономий калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей.
  • 1961 — Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о запрете применения ядерного оружия.
  • 1963 — при перевозке в другую тюрьму получил смертельное ранение Ли Харви Освальд, единственный подозреваемый в убийстве президента США Джона Кеннеди.
  • 1969 — США и СССР ратифицировали Договор о нераспространении ядерного оружия.

Родились

До XIX века

  • 1394 — Карл I Орлеанский (ум. 1465), французский феодал, политик, воин и поэт.
  • 1632 — Бенедикт Спиноза (урожд. Барух Спиноза; ум. 1677), нидерландский философ.
  • 1655 — Карл XI (ум. 1697), король Швеции (1660—1697).
  • 1713 — Лоренс Стерн (ум. 1768), английский писатель.
  • 1730 — Александр Суворов (ум. 1800), российский полководец, генералиссимус.
  • 1800 — Иван Амосов (ум. 1878), русский кораблестроитель, инженер-генерал.

XIX век

  • 1806 — Уильям Уэбб Эллис (ум. 1872), англичанин, родоначальник регби.
  • 1825 — Маврикий Вольф (ум. 1883), российский книгоиздатель и книготорговец.
  • 1826 — Карло Коллоди (ум. 1890), итальянский писатель, автор сказки «Приключения Пиноккио».
  • 1842 — Фёдор Эрисман (ум. 1915), швейцарско-российский врач, один из основоположников научной гигиены.
  • 1849 — Фрэнсис Бернетт (ум. 1924), английская писательница и драматург.
  • 1858 — Мария Башкирцева (ум. 1884), французская художница русского происхождения, автор знаменитого дневника.
  • 1864 — Анри де Тулуз-Лотрек (ум. 1901), французский живописец, постимпрессионист.
  • 1868 — Скотт Джоплин (ум. 1917), афроамериканский композитор и пианист.
  • 1872 — Георгий Чичерин (ум. 1936), русский революционер, советский дипломат, нарком иностранных дел (1918—1930).
  • 1873 — Юлий Мартов (наст. фамилия Цедербаум, ум. 1923), российский политический деятель, публицист, участник революционного движения.
  • 1884 — Мишель де Клерк (ум. 1923), нидерландский архитектор.
  • 1885 — Анна Стронг (ум. 1970), американская журналистка и писательница.
  • 1887 — Эрих фон Манштейн (ум. 1973), немецкий генерал-фельдмаршал.
  • 1888 — Дейл Карнеги (ум. 1955), американский педагог, лектор, писатель.
  • 1897 — Чарльз «Лаки» Лучано (ум. 1962), американский гангстер, основатель «Коза-Ностры».

XX век

  • 1903 — Степан Злобин (ум. 1965), русский советский писатель.
  • 1905 — Михаил Ромашин (ум. 1964), один из руководителей партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
  • 1913 — Джеральдин Фицджеральд (ум. 2005), американская актриса, одна из членов Американского театрального холла славы.
  • 1927 — Альфредо Краус (ум. 1999), испанский певец (лирический тенор).
  • 1929 — Виктор Коршунов (ум. 2015), актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист СССР.
  • 1932 — Виль Головко (ум. 2015), артист цирка, режиссёр, педаго, народный артист СССР.
  • 1934
    • Виктор Сергачёв (ум. 2013), актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР.
    • Альфред Шнитке (ум. 1998), советский и российский композитор и пианист, теоретик музыки.
  • 1938
    • Николай Браун, российский поэт, переводчик, публицист, общественный деятель.
    • Наталья Крачковская (ум. 2016), советская и российская киноактриса, заслуженная артистка РФ.
    • Оскар Робертсон, американский баскетболист, олимпийский чемпион (1960).
  • 1940 — Франк Дюваль, немецкий композитор, певец и аранжировщик.
  • 1941 — Александр Масляков, советский и российский телеведущий, режиссёр КВН.
  • 1946 — Тед Банди (казнён в 1989), американский маньяк, серийный убийца.
  • 1948
    • Людмила Поргина, советская и российская актриса театра и кино.
    • Спайдер Робинсон, американский писатель-фантаст.
  • 1952 — Александр Вешняков, российский государственный деятель, дипломат.
  • 1954 — Эмир Кустурица, югославский и сербский кинорежиссёр и актёр, лауреат многих премий.
  • 1958 — Андрей Смоляков, советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ.
  • 1960 — Армен Григорян, советский и российский музыкант, автор песен, лидер рок-группы «Крематорий».
  • 1963 — Юрий Буданов (убит в 2011), российский военнослужащий, осуждённый за военные преступления в Чечне.
  • 1971 — Лола Глодини, американская актриса и кинопродюсер.
  • 1973 — Елена Ищеева, российская теле- и радиоведущая, журналистка.
  • 1975
    • Анна Геллер, российская актриса театра, кино и дубляжа.
    • Даниэль Николет, американская телевизионная актриса.
    • Мередит Паттерсон, американская актриса.
  • 1978 — Кэтрин Хайгл, американская актриса и продюсер, бывшая модель, лауреат премии «Эмми».
  • 1983 — Светлана Светикова, российская актриса и певица.
  • 1992 — Мария Козакова, российская актриса театра и кино.
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Теги: news, новости, Украина, События, праздники, 7dniv, 7dnivinfo  
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