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Общество / Жизнь Сегодня, 09:4588
Какие сегодня праздники, события - 7 декабря

Международные

  • Флаг ООН Международный день гражданской авиации.

Национальные

  •  Россия - День Эрмитажа (1764)
  •  Оренбург - День образования Оренбургской области (1934)
  •  США — Национальный день памяти нападения на Пёрл-Харбор (1941)
  •  Армения - Национальный день памяти жертв землетрясения (1988)
  •  Украина — День местного самоуправления.

P religion world.svg Религиозные

Christian cross.svg Католицизм
 — память святого Амвросия Медиоланского;
 — память Аниана, епископа Шартра;
 — память Юмбера (1148);
 — память Марии (в крещении Бенедетты) Росселло (1880);
 — память Виктора, епископа Пьяченца (375);
 — память святого Сервуса;
 — память святых Поликарпа и Теодора (Феодора) Антиохийских.
OrthodoxCross(black,contoured).svg Православие
 — память преподобной Мастридии;
 — память великомученика Меркурия (III век);
 — память великомученицы Екатерины (305-313 годы);
 — память мученицы Августы, мучеников Порфирия Стратилата Александрийского и 200 воинов (305-313 годы);
 — память мученика Меркурия Смоленского (1238 год);
 — память преподобного Меркурия, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIV век);
 — память преподобного Симона Сойгинского (1562 год);
 — память священномученика Евграфа Еварестова, пресвитера (1919 год);
 — память священномучеников Евгения Яковлева и Михаила Богородицкого, пресвитеров (1937 год);
 — память священномучеников Александра Левицкого, Алексия Тютюнова, Иоанна Никольского, Корнилия Удиловича и Митрофана Корницкого, пресвитеров (1937 год).

Именины

  • Католические: Амвросий, Аниан, Виктор, Мария, Поликарп, Серв(ус), Теодор, Юмбер
  • Православные: Августа, Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Евграф, Екатерина, Ермоген, Иван, Корнелий и Корнилий, Марк, Мастридия, Меркурий, Митрофан, Михаил, Порфирий, Прокопий, Симон, Филофея, Филумен, Христофор

События

До XX века

  • 1678 — Луи Энпен стал первым европейцем, обнаружившим Ниагарский водопад.
  • 1732 — в Лондоне открылся Королевский театр Ковент-Гарден.
  • 1769 — Российская императрица Екатерина II учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия».

XX век

  • 1918 — состоялось первое заседание парламента Азербайджанской Демократической Республики.
  • 1934 — образованы Кировская, Омская, Оренбургская области и Красноярский край.
  • 1941 — Вторая мировая война: Япония совершает нападение на Пёрл-Харбор, США вступают в войну.
  • 1944 — в Чикаго принята и подписана Конвенция о международной гражданской авиации.
  • 1965 — в Риме и Стамбуле обнародована совместная декларация папы римского Павла VI и константинопольского патриарха Афинагора, отменившая взаимные отлучения 1054 года между Римско-Католической и Константинопольской православной церквами.
  • 1972 — запуск космического корабля «Аполлон-17», совершившего последнюю в программе «Аполлон» посадку на Луну.
  • 1975 — Индонезия вторглась в Восточный Тимор.
  • 1982 — в Техасе (США) впервые осуществлена смертная казнь при помощи инъекции.
  • 1988 — землетрясение в Армении полностью разрушило город Спитак (около 25 000 погибших).
  • 1991 — в Санкт-Петербурге создана Петровская академия наук и искусств.

XXI век

  • 2003 — в РФ прошли выборы в Государственную думу 4-го созыва.

Родились

До XIX века

  • 903 — Абдуррахман ас-Суфи (ум. 986), персидский астроном и математик.
  • 1545 — Генри Стюарт (ум. 1567), муж королевы Шотландии Марии Стюарт.
  • 1598 — Джованни Лоренцо Бернини (ум. 1680), итальянский архитектор и скульптор.

XIX век

  • 1805 — Жан Эжен Робер-Уден (ум. 1871), швейцарский иллюзионист, «отец современной магии».
  • 1808 — Александр Воскресенский (ум. 1880), химик-органик, известный как «дедушка русской химии».
  • 1810 — Теодор Шванн (ум. 1882), немецкий гистолог и физиолог, автор клеточной теории.
  • 1829 — Владислав Вислицкий (ум. 1889), польский пианист, композитор, музыкальный критик, педагог.
  • 1857 — Урош Предич (ум. 1953), сербский живописец, известный художник-реалист.
  • 1863 — Пьетро Масканьи (ум. 1945), итальянский композитор.
  • 1872 — Йохан Хёйзинга (ум. 1945), нидерландский философ-идеалист, историк и культуролог.
  • 1873 — Виктор Чернов (ум. 1952), русский политик, мыслитель, один из основателей партии социалистов-революционеров.
  • 1875 — Фатали Хан Хойский (убит в 1920), российский и азербайджанский политик, первый премьер-министр АДР.
  • 1878
    • Акико Ёсано (ум. 1942), японская писательница, поэтесса, феминистка и пацифистка.
    • Константин Скрябин (ум. 1972), русский советский биолог, академик.
  • 1879 — Илларион Певцов (ум. 1934), русский актёр театра и кино, театральный педагог, народный артист РСФСР.
  • 1884 — Петру Гроза (ум. 1958), румынский антифашист, глава первого демократического правительства.
  • 1889 — Габриэль-Оноре Марсель (ум. 1973), первый французский философ-экзистенциалист.
  • 1890 — Александр Бакулев (ум. 1967), учёный-хирург, академик АН СССР, один из основоположников советской сердечно-сосудистой хирургии.
  • 1895 — Перец Маркиш (ум. 1952), еврейский советский поэт и писатель.
  • 1897 — Лев Моносзон (ум. 1967), русский и немецкий эстрадный певец.

XX век

  • 1901 — Марчелла Альбани (при рожд. Ида Маранца; ум. 1959), итальянская актриса немого кино.
  • 1905
    • Михаил Габович (ум. 1965), артист балета, балетмейстер и педагог, народный артист РСФСР.
    • Джерард Петер Койпер (ум. 1973), нидерландский и американский астроном.
  • 1910 — Екатерина Фурцева (ум. 1974), советский государственный и партийный деятель.
  • 1911 — Ольга Викландт (ум. 1995), актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
  • 1913 — Юрий Ваньят (ум. 1992), советский спортивный журналист.
  • 1924 — Мариу Алберту Суариш (ум. 2017), португальский политик-социалист, президент Португалии (1986—1996).
  • 1926 — Пётр Вельяминов (ум. 2009), актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
  • 1928 — Аврам Ноам Хомский, американский лингвист, политический публицист, философ.
  • 1929 — Борис Степанцев (ум. 1983), советский режиссёр-мультипликатор, художник, иллюстратор.
  • 1932 — Каарло Пентти Линкола, финский писатель и философ.
  • 1935 — Армандо Мансанеро, латиноамериканский музыкант и композитор.
  • 1944 — Владимир Беляев, советский волейболист, олимпийский чемпион (1968), чемпион Европы (1967).
  • 1949 — Том Уэйтс, американский певец и автор песен, композитор, актёр.
  • 1955 — Александр Феклистов, советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр и сценарист.
  • 1956 — Ларри Джо Бёрд, американский баскетболист, олимпийский чемпион (1992).
  • 1957 — Валерий Кухарешин, советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, народный артист РФ.
  • 1958 — Мари-Луиз Колейро Прека, мальтийский политик, президент Мальты (с 2014 года по настоящее время).
  • 1959 — Сергей Мазаев, советский и российский актёр, музыкант, певец, автор песен, солист группы «Моральный кодекс».
  • 1960 — Алексей Борисов, российский музыкант, продюсер, журналист.
  • 1971 — Владимир Акопян, советский и армянский шахматист, гроссмейстер.
  • 1972 — Херман Майер, австрийский горнолыжник, двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира.
  • 1973 — Дэмьен Райс, ирландский автор-исполнитель песен, выступающий в жанре фолк.
  • 1977
    • Роман Билык (Рома Зверь), российский музыкант, лидер и вокалист группы «Звери».
    • Доминик Ховард, ударник британской рок-группы «Muse».
  • 1979 — Дженнифер Карпентер, американская актриса.
  • 1980 — Джон Терри, английский футболист.
  • 1983 — Владимир Жеребцов, российский актёр театра и кино.
  • 1984
    • Роберт Кубица, польский автогонщик, победитель Гран-при «Формулы 1».
    • Милан Михалек, чешский хоккеист.
  • 1985 — Джон Моксли (наст. имя Джонатан Дэвид Гуд), американский профессиональный рестлер.
  • 1987 — Аарон Чарльз Картер, американский актёр и певец.
  • 1988 — Эмили Браунинг, австралийская актриса, певица и фотомодель.
  • 1989 — Николас Холт, английский актёр кино и телевидения.
  • 1990 — Урсула Радваньская, польская теннисистка.
  • 1994 — Юдзуру Ханю, японский фигурист, олимпийский чемпион (2014, 2018), чемпион мира (2014, 2017).

XXI век

  • 2003 — Катарина-Амалия, принцесса Нидерландов.
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Теги: news, новости, Украина, События, праздники, 7dniv, 7dnivinfo, декабрь  
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